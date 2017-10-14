Железногорск

Да, я уже тупо смакую этот мазутный скандал. А что, нельзя? ДЕЛО ВКУСА ИЛИ ПАМПУКСКАЯ ХРЮРЯ Да, я уже смакую материалы по закупкам мазута. Во-первых, они того стоят. А во-вторых, что — нельзя? Честно говоря, предлагаемый вашему вниманию фрагмент выступления г-на Чебурашкина в программе «Открытая студия» я мог опубликовать гораздо раньше, но не стал из чисто садистских соображений. Проверка в «Красноярскнефтепродукте» шла к моменту эфира на городском радио уже больше года, и Вадим Медведев просто не мог о ней не знать. Тем не менее, это не песня даже, а чистая оратория. Фуга! Приличные люди после такого кирикуку в отставку тихонечко сбегают. Но это явно не наш случай. Посмеялись? А теперь, граждане, давайте посмотрим, что происходило и говорилось вокруг «КНП» в январе с.г., когда название это никого в бывшем Соцгороде ещё не напрягало. Ей-богу, картина складывается настолько чудесная, что никаких комментариев к ней тоже не требуется. Остаётся только прикидывать в уме, хватит ли нам запасов попкорна до конца скандала или снова в лавку бежать придётся. 10 января 2017 года: «Губернатор края Виктор Толоконский поставил правительству задачу начать подготовку к реализации пакета акций крупнейшей сети АЗС края АО «Красноярскнефтепродукт». Об этом стало известно на прошедшем 9 января расширенном аппаратном совещании. «Этот актив не дает нам никакой эффективности отдачи, создает только массу проблем самого разного уровня, поэтому этот актив предстоит реализовывать», – приводит слова Виктора Толоконского официальный портал Красноярского края ». tvk6.ru . *** 11 января 2017 года: «Виктор Толоконский прокомментировал информацию о начале подготовки к приватизации компании "Красноярскнефтепродукт". По словам главы региона, переход предприятия в частные руки создаст более качественные условия для развития КНП и благотворно скажется на отрасли розничной торговли нефтепродуктами в целом. "Сфера розничной торговли топливом на территории края нуждается в очень серьезном инвестиционном развитии. Требуется новая нефтебаза, новый парк бензовозов, новый стандарт розничных заправок и многое другое, что не удается сделать за счет собственных средств "Красноярскнефтепродукта". Инвестиционная программа предприятием реализуется, но она очень ограничена в ресурсах. Прибыль КНП невелика, в том числе ее съедают издержки на обслуживание банковских кредитов. Частный инвестор при прочих равных условиях будет работать эффективней. Совет директоров, отстаивающий интересы вложенных средств, обеспечивает более жесткое управление, чем государственный представитель, который, скорее, призван решать антикризисные задачи и сохранять имущество, в то время как частному инвестору по силам добиваться сверхэффективности", - сказал Виктор Толоконский. Глава региона также отметил, что приватизация предприятия может быть осуществлена только после тщательной подготовки, включающей всестороннее общественное обсуждение. "В качестве партнеров мы ждем крупные нефтяные компании, которые осуществляют в том числе и реализацию нефтепродуктов. Интерес к КНП есть", - добавил Губернатор». krskstate.ru . *** «Компания входит в специальный список социально значимых предприятий региона и защищена от приватизации, так что новость можно считать неожиданной. В активах КНП 137 автозаправочных станций и 14 нефтехранилищ (самое крупное находится в поселке Абалаково) в 14 городах и 37 районах края. Работает на предприятии полторы тысячи человек. В 2015 году компания снизила выручку по сравнению с 2014-м на 7,6 % — до 13,4 миллиарда рублей, чистую прибыль — в 3 раза, до 101,1 миллиона рублей. В АО «Красноярскнефтепродукт» 77,33 % акций с правом голоса принадлежит краю — это больше половины (57,99 %) уставного капитала компании. Остальными акциями некогда владели работники компании, однако в начале 2010-х ценные бумаги у них скупили, и сейчас от имени миноритариев действуют фирмы, зарегистрированные в офшороной юрисдикции на Кипре, в Никосии: это RB Securities Limited, «Адепт опортьюнити компани Лимитед» и «Митрикс Лимитед» (последняя недавно получила регистрацию в России). Открытых данных, кто является их конечным бенефициаром, нет. Озвученные цели миноритариев — повышение прозрачности и эффективности управления в акционерном обществе, однако менеджмент КНП утверждал, что у них более прагматичные планы: заставить краевое правительство купить акции по крайне высокой цене. Как говорили источники ПМ в руководстве компании, упоминалась сумма в миллиард рублей. В 2012 году миноритарные акционеры обвинили руководство в незаконном переводе спортклубам Красноярска 26 млн рублей. Их законный представитель Владислав Гершкович заявлял, что гендиректор Юрий Гурин не только способствует приобретению топлива для КНП по завышенным ценам и раздаче финансовой помощи под видом благотворительности, но и сам вызывает вопросы нравственного характера. В своем письме, отправленном в Законодательное Собрание края, он говорил, что Гурин «редко присутствует на работе и тратит свое время на якобы получение образования» и даже якобы замечен в «запоях в рабочее время». Суд стал на сторону истца, бывший гендиректор приговорен к выплате 5,5 млн рублей в пользу КНП — это сумма штрафов для компании со стороны надзорных инстанций, которые были выписаны из-за непредоставления документов миноритариям. В свою очередь Гурин обвинил Гершковича в клевете и потребовал выплатить ему миллион рублей за моральный ущерб. Процесс с многочисленными свидетелями длился около года, но истец проиграл его: иск, как оказалось, был подан с формальными нарушениями. Не дали результата и попытки повторно подать иск в Москве и завести против Гершковича уголовное дело. «Сняли» миноритарные акционеры и следующего руководителя — Дмитрия Басюка, экс-главу федерального казначейства, выпускника престижных вузов и, по слухам, некогда партнера по волейболу председателя правительства края Виктора Томенко. В 2014-м гендиректор дважды летал в командировки в Москву — на круглый стол «Биржевая торговля как инструмент снабжения крупных розничных сетей ГСМ» и на переговоры «по поставке в край брендированных нефтепродуктов». Однако фотоотчет из поездок в соцсетях рассказывал о визите в Германию в компании болельщиков на матч «Челси» — «Шальке» и на пивной фестиваль. Затраты из бюджета компании составили 126,4 тысячи рублей. В результате Басюк был снят с должности руководителя КНП, получил судимость за растрату и штраф в 450 тысяч рублей. На его место был назначен Сергей Берунов, бывший эмчеэсник и экс-глава агентства по развитию северных территорий... Третье дело — это попытка миноритариев найти среди поставщиков КНП фирмы-однодневки и другие сомнительные финансовые схемы. Например, в числе поставщиков нашли ООО «Водолей», которое оказалось зарегистрировано в частной квартире в Новосибирске. Торговый оборот компании с КНП исчислялся миллиардами, а цены были якобы завышены на 10-15 % по сравнению с ценами «Роснефти». Уголовное дело так и не было возбуждено, но и среди контрагентов КНП «Водолей» сейчас не значится. «Владислав Гершкович — это многолетний кошмар менеджмента КНП и управляющий ООО «Русатом Капитал», — уверял тогда еще депутат Заксобрания Всеволод Севастьянов. — Что бы вы ни подумали, ни к «Рус...», ни к «... атому» эта московская контора отношения не имеет, а вот к «Капиталу» — самое непосредственное. Считается, что господин Гершкович действует в интересах миноритарных акционеров КНП, но, судя по всему, главное для него — интересы оффшора «МИТРИКС Лимитед», зарегистрированного на Кипре». По словам Сергея Гурина, Гершкович известен как лицо, ранее представлявшее интересы коммерческих организаций, ассоциированных с Борисом Березовским. «Он характеризуется как профессиональный гринмэйлер (гринмэйл — корпоративный шантаж, ПМ). Его имя упоминается в связи с деятельностью крупных предприятий в России, мажоритарным акционером которых является государство или предприятия с контрольным пакетом акций, принадлежащим государству: ОАО «Саратовэнерго», ОАО «Газпромгеофизика», ОАО «Корпорация ВСМПО-Ависма» и другие», — писал экс-глава КНП. Впрочем, истинные мотивы миноритариев не отменяли вскрытых на предприятии проблем. «Хочу обратиться к представителям исполнительной власти: хватит с этим шутить! — заявлял спикер Заксобрания Александр Усс после отставки Басюка. — Мы это дело не оставим, порядок надо наводить. В Красноярском крае получается так, что отдельные госпредприятия демонстрировали более дикое управление, чем частные…Общие слова о социальной ориентированности КНП никого не убеждают. Если мы говорим о том, что у нас есть 18 убыточных заправок, то любая серьезная аудиторская организация вам четко покажет, откуда берется низкая рентабельность». Тогда же впервые публично заговорили и о продаже акций КНП. Депутат ЗС Анатолий Матюшенко посоветовал не торопиться с этим: «мы сегодня живем в эпоху дикого развивающегося капитализма». Он привел пример общественного транспорта, когда частные перевозчики объединились и устроили забастовку по перевозке жителей Красноярска, а муниципалы спасли ситуацию. Сейчас бывший парламентарий, а ныне советник губернатора, заверил ПМ, что рисков нет. — Раньше просто не было сбалансированности рынка, а сейчас никакой беды нет в том, что акции будут проданы, — считает Матюшенко. — Мало получали прибыли от КНП, поэтому вечно спорили. Головная боль вечная, жалобами миноритарии заваливали и администрацию, и Заксобрание. Зачем это нужно? Это непрофильная деятельность, тем более что рынок АЗС встал на ноги. Сегодня заправок больше, чем грязи... Опасения по поводу приобретения федералами КНП высказывал ранее экс-депутат ЗС края Всеволод Севастьянов: по его мнению, эти игроки могут закрыть нерентабельные заправки КНП, и тогда население края в отдаленных районах останется без топлива». prmira.ru . *** «Губернатор рассказал, как будет проходить продажа пакета акций компании "Красноярскнефтепродукт", и в связи с чем это необходимо сделать. Глава региона объяснил, что сейчас обороты и прибыльность предприятия не соответствуют тем затратам, которые несет краевой бюджет на обслуживание этого актива. Кроме того, нигде в стране нет государственных заправок — эту нишу давно и прочно занимает частный сектор. Также Виктор Толоконский отметил, что продажа "Красноярскнефтепродукта" будет означать только переход привычных АЗС под новый бренд. Сокращаться число заправочных станций не будет. Зато планируется, что будет обновлена нефтебаза, и сами АЗС станут более современными. Сейчас доля края — 77%. Этот пакет акций будет продан полностью, причем цена будет довольно высокой — подчеркнул губернатор. Власти рассчитывают, что новым собственником будет крупная компания, которая вложит серьезные средства в модернизацию. Правительство должно проработать вопрос по продаже активов и представить свои предложения до 1 февраля. Полученные средства планируется направить на решение социальных задач – ремонт и строительство школ, детских садов, дорог, развитие здравоохранения, культуры и образования. enisey.tv . *** 31 января 2017 года: «Красноярскнефтепродукт продавать не будут. По крайней мере, пока. Предприятие из кризиса выведет правительство. Для этого уже и план готов. Об этом на сессии Заксобрания заявил зампредседателя краевой администрации Юрий Лапшин. Для исправления ситуации на КНП приглашена команда антикризисных менеджеров, которые два года назад занимались другим предприятием, Красноярской региональной энергетической компанией. В 2014-ом скандал с растратой 5 миллиардов бюджетных рублей в КРЭКе вышел на краевой уровень. Новости Прима об этом рассказывали. Уголовное дело ничем не закончилось, но КРЭК переименовали в КрасЭКО и превратили в перспективный бизнес. В правительстве рассчитывают, что эта команда прокачает и Красноярскнефтепродукт из убыточного предприятия — в эффективное. В КНП уже новое руководство. Юрий Лапшин, зам. председателя правительства: «Мы вышли на губернатора с предложением гендиректора. 13 февраля назначен Чернов, до этого директор в «КрасЭко». По словам Лапшина, уже есть предложения по реформированию КНП. Зампредседателя правительства попросил у депутатов 3,5 месяца для анализа ситуации. Против приватизации выступил спикер парламента Александр Усс. Добавим, что продажа КНП и сейчас рассматривается. Как крайний вариант». prima-tv.ru . Р.S. Как-то раз слоненок, удав и мартышка сидели, разговаривали. Вдруг прилетел попугай и спросил: — Вы знаете, что такое кукаляка? — Нет, не знаем, — ответил слоненок. — Кукаляка, — важно сказал попугай, — это такой сундучок, в котором лежит мукука. — А что такое мукука? — спросила мартышка. — Мукука — это такая коробочка, в которой лежит бисяка, — ответил попугай. — А бисяка что такое? — удивился удав. — Бисяка — это ящичек, в котором лежит хрюря, — сказал попугай. Подумал и добавил. — пампукская хрюря. — Что это за пампукская хрюря? — возмутился удав. — Никаких пампукских хрюрей я никогда не видел. — Пампукская хрюря — это такой пакетик, в котором лежит мамурик. — Понятно, — сказал слоненок. — Мамурик — это, наверное, тоже какой-нибудь ящичек, в котором лежит еще что-то. Ну а все таки, что же там в самой середине этих ящиков, коробок и пакетов? Скажи, пожалуйста, попугай. — А разве это важно? — ответил попугай и улетел.