|"Какие, на хрен, люди?"
|Friday, 13 October 2017
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Иной раз даже политика украшала бы российские скандалы...
«Какие, на хрен, люди из деревни грязной?»
В Иркутской области депутат-единоросс избил директора школы, уволенную за отказ агитировать на выборах.
Ксения Антипина — бывший директор школы села Балухарь Черемховского района Иркутской области, уволенная за отказ от участия в агитации на муниципальных выборах 10 сентября, заявила, что она и ее отец были избиты братом мэра города Черемхова, депутатом городской Думы Сергеем Семеновым. Уполномоченный по правам человека в Иркутской области Валерий Лукин связывает избиение все с теми же выборами, но «Новая» предполагает, что на самом деле все еще хуже.
Как рассказала Ксения Антипина Лукину (ей самой дозвониться не удалось, в день подписания номера мобильный был выключен), днем 11 октября они с 68-летним отцом ехали по центру Черемхова, когда на дороге их машину подрезал джип Land Rover с госномером С767УР и стал сигналить, заставляя автомобиль Антипиной прижаться к обочине. Антипины проигнорировали сигналы и поехали дальше. Тогда Land Rover перегородил дорогу машине учительницы. Когда ее отец вышел наружу, неизвестный водитель Land Rover’а ударил его по лицу и в ухо, тот упал, после чего водитель схватил Антипину за шею и начал трясти, матом выкрикивая угрозы и обещая расправиться с ней и с ее семьей. Когда отец Антипиной встал и попытался помочь дочери, водитель Land Rover’а оттолкнул его, наотмашь ударил учительницу по лицу, сел в машину и уехал.
Собравшиеся вокруг люди убеждали Антипину, что ее избил мэр Черемхова Вадим Семенов. Учительница не поверила, к тому же вспомнила, что, пока водитель тряс ее за шею, вокруг бегал работник соседнего торгового центра и кричал: «Дядя Сережа, не бейте их!» Антипины обратились в ГАИ и, пробив личность владельца Land Rover’а по номерам, узнали, что это был Сергей Семенов — брат Вадима Семенова, депутат городской думы Черемхова, член партии «Единая Россия» и директор МУП «Центральный торговый комплекс» (то есть городского рынка). Отец и дочь сняли побои в травмпункте и написали заявление в полицию. Как водится, принимать заявление долго отказывались. В итоге уведомление о том, что заявление принято, получил только Антипин, у которого в травмпункте зафиксировали большую гематому на лице и повреждение уха.
Про скандал вокруг главы Черемховского района «Новая» писала еще в сентябре. Напомним: тогда директора школ в девяти населенных пунктах Черемховского района, где 10 сентября прошли муниципальные выборы, оказались под угрозой увольнения. В начале учебного года трудовые договоры с ними заключили не на год, как обычно, а только на месяц. Как выяснил Лукин, директоров под страхом увольнения заставляли агитировать жителей своих сел голосовать за кандидатов, выдвинутых главой Черемховского района Виктором Побойкиным. Четверо директоров школ в селах Балухарь, Верхняя Иреть и Михайловка отказались. В результате Ксения Антипина из села Балухарь и Леонид Заводин из Верхней Ирети были уволены, директора двух школ в Михайловке написали заявление об увольнении по собственному желанию. «В других районах договоры с директорами продлили, — говорит Лукин. — Видимо, они вели себя хорошо».
Уполномоченный предложил уволенным учителям по суду вернуть свои должности, но они отказались. «Сказали: мы устали. Мне было так неудобно, что я не смог их защитить, — говорит Лукин. — Когда Антипину уволили, я хотел съездить в Балухарь, извиниться. Она сказала: да ладно, ну чё ты. Сказала, что все равно останется вести в школе географию и биологию — там же деревня, больше просто некому».
Сразу после увольнений Лукин написал официальный запрос главе Черемховского района Виктору Побойкину, требуя объяснить ситуацию: «Он от всего открестился. Подставил своего начальника отдела образования Светлану Шаманову, которая и требовала директоров агитировать на выборах. Написал мне, что она сама это придумала, что он ни при чем. Это вообще не по-мужски. Мне рассказывали, что Сергей Семенов — друг Побойкина, видимо».
Удивительно, но Сергей Семенов не стал утверждать, что не имеет отношения к нападению на семью уволенной учительницы. Иркутским журналистам он заявил, что «напали они, скорее. Чуть не задавили меня на дороге. Люди приехали из деревни, видно, не понимают, где и как едут». Я также дозвонилась Сергею Семенову. Воспроизвести его комментарий целиком невозможно из-за запрета Роскомнадзора на ненормативную лексику. На мою фразу о том, что я пишу заметку о ситуации вокруг Антипиной, депутат с ходу начал кричать:
— Вы лучше напишите заметку обо всех дорожно-транспортных происшествиях за неделю. Причем тут мэр города и я? Почему обо мне все пишут? Вы соберите статистику со всего города — и нормально все будет <…>. Я ехал по дороге, в своем городе, ехал с работы на обед мой, мой законный обед. Чтобы покушать в ближайшем заведении. Я понятия не имел, что это Антипина. Я откуда, на хрен, могу знать людей, которые живут за 100 км от моего города в какой-то деревне грязной? Меня тупо подрезали, ***. За рулем деревенский мужик, едет, выталкивает мою машину с дороги. Вы бы как поступили, если бы вас вытолкнули с дороги? Я чувствовал угрозу своему здоровью и имуществу <…>. Я тоже пострадал. Мне пришлось ездить по бордюрам, меня обматерили и по маме, и по богу, и по Христу. У меня поднялось давление. Я физически на грани гипертонического криза.
— Какой гипертонический криз, вы же молодой человек.
— Мне 44 года. Не очень уже молодой.
В разговоре Семенов несколько раз повторил, что не понимает, почему такое мелкое происшествие вызвало столько шума: «Раздули такую ерунду из элементарного происшествия. Ну вышли, наговорили друг другу хамства и потрепали по шкирке». На мою реплику, что не каждый день в подобного рода происшествиях участвует депутат думы большого города, Семенов отреагировал:
— Да город-то маленький. Как депутат я не получаю… Ну, это вообще общественная нагрузка, я ее исполняю по мере возможности. У меня нет депутатской неприкосновенности, и с мэром района я не общаюсь. Мне это вообще очень неприятно. У нас с ним нет ни общественных, ни социальных, ни личных, ни спортивных интересов. И вообще есть правоохранительные органы. Они разберутся.
К счастью, в этот раз органам действительно придется разобраться: уполномоченный Валерий Лукин лично обратился к замначальника полиции ГУ МВД по Иркутской области Василию Алексееву и попросил взять дело под свой контроль и дать правовую оценку действиям Сергея Семенова. Теперь скандал не удастся спустить на муниципальный уровень и замять. Валерий Лукин уверен, что избиение стало местью за отказ от агитации на выборах. Но нельзя исключать, что Антипины действительно стали случайными жертвами и на их месте мог оказаться любой житель района, который попался бы на дороге депутату на Land Rover’е, спешащему на обед.
По просьбе Валерия Лукина ГУ МВД по Иркутской области взяло расследование инцидента под свой контроль. «Пока проводится проверка, по итогам будет принято процессуальное решение»,— сообщили “Ъ” в пресс-службе ГУ МВД. На вопрос, действительно ли автомобиль, на котором ехал нападавший, принадлежит брату мэра Черемхово, в пресс-службе отметили, что не могут разглашать эту информацию, так как речь идет о «персональных данных человека».
Позже господин Семенов подтвердил, что за рулем автомобиля был именно он, однако себя он считает потерпевшим, а не нападавшим. «Напали они, скорее. Чуть не задавили меня на дороге. Люди приехали из деревни, видно не понимают, где и как едут. Произошла обычная ссора с матами»,— сообщил депутат информагентству «Альтаир».
«Независимо от мотива нападения — история из ряда вон выходящая»,— сказал “Ъ” Валерий Лукин. Он отметил, что у него были сомнения, что нападавший — брат мэра даже после того, как в полиции ему подтвердили, что машина зарегистрирована на Сергея Семенова. Вадим Семенов комментировать ситуацию отказался. «Вы почему меня об этом спрашиваете? Мой брат — взрослый человек, ему 44 года»,— заявил он “Ъ”.
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