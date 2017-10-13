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Мазутные реки. Чей черпачок? Печатать E-mail
Thursday, 12 October 2017

Вадим Медведев продолжает прикидываться сладким идиотом.

МАЗУТНЫЕ РЕКИ: А ЧЕЙ ЭТО ЧЕРПАЧОК?

Обожаю «Единую Россию». Такой тщательный отбор кадров не снился и Урфину Джюсу...

Триумф русского искусственного интеллекта, новый поисковый алгоритм «Яндекса» сегодня преподнёс мне в качестве новости в блогосфере по запросу «Железногорск» заметку бывшего пресс-секретаря Серого дома Димы Захарова, датированную — вы только не смейтесь, пожалуйста — аж 2009 годом. Если кто позабыл, заколючинский депутат Сергей Афонин тогда написал записочку президенту Медведеву по перспективам Железногорской ТЭЦ, что чрезвычайно взволновало целый отряд ответработников разных уровней. Афонину предложили своё письмо быстренько дезавуировать. Он героически отказался. Начался адский холивар, который, впрочем, закончился так же стремительно, как и начался.

А уже через год Горно-химический комбинат остановил последний свой реактор, а ещё через два железные горцы с детским изумлением узнали, что плата за тепло повысилась единовременно в два раза...

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«Это судьба», - понял ваш корреспондент. И состыковал недавнее интервью Вадима «Чебурашки» Медведева каналу 12 с некоторыми подробностями криминальных схем поставки мазута для МП «Гортеплоэнерго» через краевую фирму «Красноярскнефтепродукт». Председатель заколючинского Совдепа уверяет публику, в частности, что работа с «КНП» была для Железногорска очень выгодной, т.к. позволяла нивелировать ценовые скачки на рынке топлива. Что ж, давайте посмотрим, как это выглядело в натуре:

«Почти десять с половиной тысяч тонн мазута от грузоотправителя (ООО «Итатский НПЗ») поступили в ЗАТО Железногорск, по дороге успешно обогативши ООО «ВТЭК», ООО «РОТ» и ООО «КНП». Для пущей ясности укажем, что «ВТЭК» поставлял ГСМ для «Гортеплоэнерго» через «РОТ» по цене от 8.100 рублей за тонну (октябрь 2015 г.) до 7.800 р/т (декабрь 2015 г.). Опрошенный же директор МП «ГТЭ» показал: по договору поставки с «КНП» от 30.12.2015г. тонна мазута обходилась Железногорску уже в 11.937 рублей».

Мне ужасно нравится, граждане, что Медведев с Пешковым сейчас так много и так хорошо говорят по мазутной теме. Когда (и если) мы продавим возбуждение уголовного дела, этим зайчикам придётся либо предъявить электорату справки из дурдома, либо писать явку с повинной. Они сами загоняют себя в угол. А тут ещё неожиданно активизировался после двух месяцев демонстративного молчания депутат Кулеш. Его интервью «Сегодняшней газете», напомню, заканчивалось словами: «Если показательно посадят десяток-другой вороватых чиновников, ситуация в бюджете может резко улучшиться».

А кого в народе считают первоочередными кандидатами на посадку, максимально доступно показано было на прошлой неделе в передаче «Открытая студия», на которую Татьяна Фирсова пригласила того же Кулеша. Собственно, кандидатур озвучено было три: бывший директор МП «Гортеплоэнерго», глава администрации ЗАТО и его первый зам. Притянуть сюда Петра Порошенко либо Барака Обаму ну никак не получается. Разве что «ИГИЛ» или рептилоиды подпишутся?


 
 
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торжественно открылась городская лыже-роллерная трасса

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состоялся первый запуск ИСЗ "Экспресс" (спутника фиксированной связи)

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