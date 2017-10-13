Вы, кажется, ждали помощи от Москвы с капремонтами? Ну-ну. Дом ищет крышу Минстрой рассчитал, сколько должен стоить капремонт. На грани срыва оказался в Железногорске, что в Красноярском крае, план капитального ремонта 92 жилых домов. Все конкурсы на проведение работ закончились ничем, не поступило ни одной заявки ни от местных, ни от сторонних подрядных организаций. Руководители компаний заявили, что им невыгодно участвовать в торгах. "Предлагаемые условия могут привести к убыткам, ведь в сметах на 2017 год заложены расценки двухлетней давности", - пояснил представитель администрации Железногорска. Подобная ситуация типична и для других территорий. Из-за заниженной стоимости работ сбились с ног в поисках подрядчиков, пожаловался глава комитета по ЖКХ Заксобрания Красноярского края Алексей Кулеш. Есть и другие примеры, когда, чтобы выиграть конкурс на проведение работ по капремонту, подрядчики хитрят, искусственно занижая стоимость работ. Выиграв торги, пытаются уложиться в заявленную смету за счет снижения качества и использования материалов низкого качества. В результате, например, в Омской области некоторые дома стояли без крыш по 5-6 месяцев. А в доме по улице 50 лет Профсоюзов в Омске после неудачного капремонта кровли появился грибок и стал рушиться фасад здания. В начале октября Минстрой России утвердил правила определения стоимости капремонта, которые должны снять многие проблемы в регионах. По словам министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ Михаила Меня, этот документ позволит избежать перекосов в стоимости одних и тех же работ в разных регионах. Правила должны, по сути, унифицировать расценки работ и материалов, используемых при капремонте. "Мы провели анализ расчета предельных расценок в регионах, выяснилось, что регионы формируют ее по-разному. Мы дали территориям единообразную методологию определения стоимости", - сообщил министр. Предельная стоимость - это максимально возможная цена работ по каждому из видов капремонта (фасад, кровля, лифт, фундамент и т.д.), на оплату которых региональным оператором могут быть потрачены взносы собственников, рассказали "РГ" в минстрое. При этом стоимость договора с подрядчиком по капремонту не может превышать установленную максимальную планку. Методика содержит рекомендации по "набору" затрат, которые могут быть включены в смету при проведении капремонта, туда вошли, к примеру, стоимость трудозатрат рабочих-строителей, цена материалов, изделий и конструкций, накладные расходы, сметная прибыль и даже учтено зимнее удорожание и НДС. Причем все расценки по предельной стоимости работ устанавливаются субъектами РФ, сообщили в ведомстве. Изменит ли это сложившуюся ситуацию в регионах с проведением капремонта, вопрос. Ведь известно, что при проведении конкурса определяющим являются сроки выполнения и низкие цены. Как результат - ремонтом занимаются порой никому не известные компании, которые не имеют своей материально-технической базы и оборотных средств, к тому же испытывают недостаток в квалифицированных специалистах. "Строительный рынок Архангельской области не в состоянии удовлетворить спрос на капитальные ремонты в достаточном объеме", - рассказал "РГ" директор Фонда капремонта Архангельской области Александр Бараев. Большинство представителей строительных компаний региона заявляют о том, что реальная ситуация на объекте и то, что описано в сметах, - две разные вещи. - Сейчас муниципальные образования и управляющие компании должны готовить акты готовности домов, на основании которых составляется дефектная ведомость, по которой работает подрядчик, - рассказывает директор одной из архангельских фирм Алексей Смирнов. - В итоге, выходя на объект, мы видим совершенно другую картину - проектно-сметная документация сделана неграмотно, стройматериалы нужны другие, а сам дом не подготовлен к работам. На Ставрополье одна из частых жалоб - не хватает средств на проведение капитального ремонта из-за того, что жители не платят взносы. По этой причине план по капремонту в прошлом году был практически сорван. Однако, как сообщила "РГ" исполнительный директор "ЖКХ Контроль" Светлана Разворотнева, с собираемостью платежей за капремонт сейчас как раз все в порядке - она превышает 85 процентов. И проблема, на ее взгляд, в другом - в том, что взносы установлены ниже себестоимости. "Серьезное беспокойство вызывает реализация программы по капремонту в Краснодарском крае, где взносы с граждан собирают, но фактически их не тратят. Деньги лежат мертвым грузом и обесцениваются", - сообщила "РГ" Светлана Разворотнева. Инспекторы "ЖКХ Контроль" назвали "РГ" регионы, где программы по капремонту не будут выполнены никогда. Например, в Сонково Тверской области по региональному плану капремонта до 2018 года должны быть отремонтированы конструктивные элементы в 20 многоэтажках. До сих пор ничего не сделано и до 2019 года не запланировано. Между тем о переносе сроков по капремонту из-за нехватки средств уже заявили в Смоленской, Тверской, Омской областях, Приморском крае, сигналы поступали и из других регионов. rg . *** Попадание Нашгорода в федеральную прессу вызывает прилив гордости к голове, это правда, но тут вот что отметить необходимо, граждане. Государственный идиотизм набрал силу и уже никого не стесняется. Чиновникам говорят, что выделяемых средств не хватает на проведение нормальных, качественных работ. А те в ответ... устанавливают верхний предел «налога на капремонты». Прощай, логика! Кстати, к истории вопроса. В середине августа в Сером доме неожиданно спохватились: «КАПРЕМОНТА НЕ БУДЕТ?» Помните, с какой помпой железным горцам рассказывали о том, что после записных негодяев из пресловутого красноярского «АмилоНа» придут на рынок МП «ГЖКУ», ООО «ПРЭХ ГХК» и прочие высокоморальные и безусловно профессиональные аборигены и будет, наконец, Нашгороду щасттье? Ну так вот, сказочка эта склеила ласты буквально через пару месяцев: «Никто из подрядчиков не готов взяться за капитальный ремонт многоквартирных домов. Недавно объявленные УКСом аукционы завершились ничем. Не спасли ситуацию даже железногорские организации, которые вошли в реестр подрядчиков Фонда капремонта Красноярского края. Надо отметить, что городские власти рассчитывали на эти восемь фирм. Оказалось, организациям абсолютно невыгодно участвовать в этом процессе. Условия, которые предлагаются подрядчику, выведут его либо к убыткам, либо, в лучшем случае, в «ноль», объясняет заместитель главы администрации ЗАТО Железногорск по вопросам ЖКХ Юрий Латушкин: «В сметах на 2017 год применяются расценки 2015 года. Эта работа приведет подрядчика к убыткам». Выход руководители города видят в конструктивном диалоге с Фондом капитального ремонта. Власть Железногорска инициировала круглый стол с участием предпринимателей и руководителя Фонда капремонта края Ниной Авдеевой, где планируют обсудить создавшиеся проблемы. Среди них: низкое качество проектов ремонта систем теплоснабжения, несоответствие сметной стоимости реальным ценам и многое другое. Круглый стол обещают провести в ближайшее время. Напомним, что в этом году по плану должны быть отремонтированы 92 многоквартирных дома. На данный момент ни один аукцион не состоялся» ( отсюда ). *** Как это так вдруг выяснилось у них — насчёт расценок-то и смет — боюсь даже предполагать. Зато внеочередное повышение взносов с населения можно теперь считать почти гарантированным. Потому что федеральная власть, напомню, запрещает регионам собирать с туземцев больше «максимальной планки», с одной стороны, но денег не хватает — с другой. Стало быть, придётся задирать «планку», иначе программа просто рухнет. Не сейчас, нет. Впереди же президентские выборы, зачем расстраивать электорат. А вот сразу после...