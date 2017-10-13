Деньги в России есть. Просто их не хватает на всех. Мэрия Красноярска берет новый кредит на миллиард Администрация Красноярска снова ищет источник финансирования обязательств и дефицита бюджета в банковских кредитах. Как сообщили в мэрии, 11 октября были объявлены новые торги на привлечение кредитных ресурсов объемом в 1 млрд руб. Сумма разбита на четыре лота по 250 млн руб. Чиновники рассчитывают привлечь займы сроком на 730 дней – до 2019 г. Начальная цена муниципального контракта – 10,43% годовых за фактическое пользование кредитом. В администрации заявили, что заимствование будет произведено «с более дешевой процентной ставкой для минимизации расходов на обслуживание долга». dela.ru . *** Автопарк красноярского Заксобрания в ближайшее время пополнится новыми иномарками. Краевой парламент заключил контракт на поставку двух Toyota Camry. Поставщиком выступит ООО «Крепость-Аэропорт», подавшее единственную заявку на прошедших торгах. Компания отныне не позднее 15 декабря текущего года должна передать в ЗС два автомобиля Toyota Camry 2017 г. выпуска. Цвет иномарок – темно-серый металлик, мощность двигателя – 181 л.с. Цена контракта составила почти 3 млн руб. dela.ru . *** Отложенная бедность Почему рост потребительского спроса не спасет российскую экономику. Впервые с начала экономического кризиса в 2014 году эксперты зафиксировали позитивные изменения в потребительском поведении россиян. По данным мониторинга РАНХиГС, в первой половине года домохозяйства ослабили режим экономии, осторожно нарастив расходы и сократив объем сбережений. На первый взгляд, это наблюдение только подтверждает выводы правительства о том, что российская экономика адаптировалась к падению цен на нефть и, наконец, выходит на траекторию роста. Однако в эту картину не вписывается один значимый статистический факт: реальные располагаемые доходы россиян снижаются четвертый год подряд, совокупное падение уже достигло 20%. Каким образом беднеющее население могло спровоцировать оживление на потребительском рынке? Экономисты объясняют происходящее действием механизма отложенного спроса, который побуждает домохозяйства совершать давно запланированные покупки. Например, человек мог осознать, что его финансовые проблемы носят затяжной характер и откладывать приобретение товаров длительного пользования до лучших времен не имеет смысла (или просто нельзя из-за накопившегося износа). В первую очередь это касается бытовой техники, условных холодильников и стиральных машин, срок действия которых во многих семьях в этом году подходит к концу. Но самый яркий пример — неожиданный бум на автомобильном рынке: объем продаж автомобилей с мая вырос на 10% после трех лет непрерывного падения. Фундаментальных причин для такого подъема в экономике нет, поэтому эффект от обновления автопарка, скорее всего, будет краткосрочным. Рост потребительской активности в этом году стал возможным в том числе благодаря отсутствию крупных геополитических потрясений и стабилизации основных макроэкономических индикаторов, по которым население оценивает общее состояние экономики — инфляции и курса рубля. Дополнительно благоприятный новостной фон формируют прогнозы по росту ВВП в этом году, который, впрочем, обусловлен реализацией отдельных государственных мегапроектов, а не увеличением пенсий и зарплат в стране. Но отсутствие плохих новостей в этой ситуации играет не самую важную роль. Обратная сторона волны отложенного спроса заключается в том, что собственные ресурсы для поддержания приемлемого уровня жизни у россиян давно закончились — все чаще единственным способом сводить концы с концами становятся займы. В августе задолженность населения по рублевым кредитам достигла исторического максимума — почти 12 трлн рублей , подсчитали эксперты РАНХиГС. Доля заемных средств в структуре расходов россиян снова начала расти, причем наибольший спрос на потребкредиты предъявляют малообеспеченные слои населения, а не представители среднего класса. Рост автомобильного рынка в этом смысле скорее является исключением. В этом кроется главный риск позитивной динамики потребления и кредитования при параллельном падении реальных доходов населения. По оценкам Центробанка, степень закредитованности российских домохозяйств уже сегодня граничит с уровнем, который в развитых странах предшествовал банковским кризисам. Новый кредитный бум — не сигнал о высокой потребительской уверенности населения и не результат стремления жить на широкую ногу, а явление того же порядка, что и рост популярности микрофинансовых организаций в последние несколько лет: отчаянная попытка вырваться из порочного круга бедности. О тяжелой ситуации в Республике Тыва, где рост потребительских займов за первые 7 месяцев этого года составил около 35%, недавно писало агентство Bloomberg. Причем в бедных регионах больше всего кредитов выдают частные банки — они проигрывают конкуренцию за качественного заемщика госбанкам и в конечном счете сами оказываются на грани банкротства. Такова особенность нынешних кредитно-потребительских «бумов»: в них нет ничего хорошего ни для банков, ни для населения. novayagazeta . *** В прошлую пятницу министр финансов Антон Силуанов прочитал студентам Финансового университета лекцию о роли государственного бюджета в экономическом росте. Помимо привычных аргументов о важности консервативной бюджетной политики министр резко высказался против наращивания оборонных расходов: «Произведем танк, а на нем дальше не будешь пахать и приносить добавочный продукт. Никакого дополнительного ВВП он не приносит. Увлечение военными расходами в 1987—1989 годах, к которому добавилось снижение цен на нефть, привело к распаду государства», — заявил Силуанов. Сегодня Россия, по данным Стокгольмского института проблем мира (SIPRI), входит в тройку стран с самыми большими военными расходами — почти $70 млрд в год (5,3% ВВП). Момент для демарша был выбран удачно. За день до лекции Силуанова правительство внесло в Госдуму поправки в бюджет на 2017 год, в которых предлагается нарастить оборонные траты на 179,6 млрд рублей, сократив расходы на социальную политику, образование и здравоохранение. Если поправки вступят в силу, то запланированные расходы по статье «Национальная оборона» составят 3,05 трлн рублей — на 220 млрд больше, чем следовало из прежних проектировок Минфина. В прошлом году рост ассигнований военным был еще более значительным: с 3,1 до 3,9 трлн рублей. В 2015 году военные получили из бюджета 3,2 трлн рублей, в 2014 году — 2,4 трлн. Это единственная лоббистская группа в российской политике, чья доля в общем «пироге» в период спада в экономике и дефицита нефтегазовой ренты продолжала расти. Тут не приходится говорить не только о радикальном бюджетном маневре в направлении финансирования человеческого капитала, но даже о скромном предложении Минфина ограничить оборонные расходы на ближайшие 3 года планкой в 2,9 трлн рублей. «Воля первого лица в вертикали власти играет решающую роль. Министр Силуанов может что-то советовать, но его советы всегда могут проигнорировать в любой части», — говорит старший научный сотрудник Института Гайдара Сергей Жаворонков. Причины такой инерции в распределении государственных средств раскрыты в новом докладе директора института «Центр развития» Высшей школы экономики Натальи Акиндиновой. По оценкам эксперта, элитные группы в России контролируют 40% бюджетных ресурсов. Больше всего государственных денег сосредоточено в руках силовиков, отвечающих за оборону и безопасность, и региональной элиты — по 5% ВВП у каждой из групп. Но если последние управляют региональными денежными потоками, то силовики на 40—50% подпитываются за счет федерального бюджета, что и делает их главными претендентами на получение нефтегазовой ренты. Треть бюджета (порядка 5 трлн рублей только в открытой части) идет на правоохранительную и оборонную деятельность, говорит Жаворонков. «Надо вспомнить, сколько народу принадлежит в России к этой группе. Численность сотрудников МВД — 800 тысяч человек, Минобороны — 900 тысяч человек. То есть все эти деньги получают меньше 2 млн человек — из 110 млн взрослых людей, не находящихся в заключении», — говорит эксперт. Нефтяные деньги до граждан больше не доходят, а налоги идут на неэффективные траты государства. По результативности госрасходов в исследовании ВШЭ Россия попала на предпоследнее место в рейтинге из 25 стран. В особенности это касается оборонных статей: каждый рубль, выделенный военным, оборачивается потерями для экономики, подсчитали глава Центра стратегических разработок Алексей Кудрин и руководитель Центра исследований международной торговли РАНХиГС Александр Кнобель в совместной научной статье. «Мы прекрасно понимаем, что для реальной защиты наших рубежей эти триллионы не нужны — они идут в совершенно другие карманы, — соглашается Жаворонков. — Если бы эти деньги направлялись на социальные нужды, мы получили бы мультипликативный эффект: пенсионеры и бюджетники покупали бы какие-то товары, стимулируя рост экономики». Вместо этого за последние 2 года бюджетные поликлиники сократили 100 тысяч врачей, говорит эксперт. По сравнению с засекреченными оборонными расходами даже Керченский мост в Крыму кажется не таким уж плохим инвестиционным решением: в этом случае от потраченных денег останутся хотя бы какие-то следы. novayagazeta . *** Губернатор Псковщины Андрей Турчак 12 октября отправлен в отставку и призван в Москву. Дмитрий Медведев на правах председателя партии назначил его исполняющим обязанности секретаря генсовета «Единой России». С юных лет сын влиятельного бизнесмена мудро следовал предпочтениям и интересам Владимира Путина... Губернаторствовал Андрей Турчак с 2009 года. В августе 2010-го он настолько обиделся на употребленный журналистом Олегом Кашиным нелестный эпитет, что лично ввязался в полемику и подвергся еще большей обструкции со стороны интернет-пользователей. Не дождавшись требуемых извинений от Кашина, ушел из сети. 6 ноября 2010 года журналист был жестоко избит. По версии следствия – сотрудниками службы безопасности «Механического завода», принадлежащего холдингу семьи Турчака «Ленинец». Обвиняемые дали признательные показания, и как минимум один из них, Данила Веселов, назвал фамилии вероятных организаторов и заказчика нападения. Это Александр Горбунов из «Ленинца» и собственно Андрей Турчак. Оба стояли у истоков «Молодой гвардии Единой России». Отказывая Турчаку в извинениях, Кашин назвал назначение того на пост губернатора «оскорблением федерализма». В сентябре 2015 года, когда журналисту стала ясна бесперспективность уголовного преследования Турчака, он обратился с открытым письмом к Владимиру Путину и Дмитрию Медведеву. В нем, в частности, предположил, что Турчака ждет «тихая отставка, максимально разнесенная по времени с любыми движениями по моему делу». Сегодня, после назначения экс-губернатора исполняющим обязанности секретаря генсовета ЕР, Кашин поделился с «Фонтанкой» свежими соображениями: «Мне действительно казалось бесспорным два года назад, что чем больше я кричу о том, что Турчак причастен к преступлению, тем выше его устойчивость в должности. У власти в России есть странный комплекс по поводу того, что поддаваться общественному давлению нельзя, и было бы наивно ждать, что Турчака снимут из-за показаний Веселова. Я уверен, что обвинения укрепили Турчака и позволили ему спокойно проработать губернатором эти два года. Даже каких-то убедительных слухов, что его скоро снимут, я в эти годы не слышал. Поскольку «дело Кашина» – самое громкое и самое интересное, что случилось с Турчаком за время его губернаторства, никакое его назначение невозможно без учета этой истории. То есть его уход на партийную должность тоже так или иначе связан с этим скандалом – возможно, если бы его не было, то и Турчак бы ушел раньше и «в никуда». Турчак уже довольно пожилой технократ, да и эффекта новизны в нем нет». Генсовет – руководящий орган партии. Отвечает за идеологию и рост влияния ЕР в обществе, курирует выборы, предлагает губернаторов. По уставу, секретарь избирается на альтернативной основе (не меньше двух кандидатур) тайным голосованием, является руководителем генсовета. Без доверенности представляет партию во взаимоотношениях с органами госвласти, имеет право выступать от имени партии и право первой подписи финансовых документов, выдает доверенности. Заверяет федеральный список кандидатов в Госдуму. Официально Турчака главным в генсовете ЕР сделал Дмитрий Медведев, как председатель партии (именно он назначает исполняющих обязанности секретаря). По слухам, премьеру не нравилась эта идея из-за репутационных издержек, связанных с назначенцем. Ведь именно Дмитрий Анатольевич в бытность президентом лично давал команду взять расследование дела Кашина под особый контроль и обещал «оторвать голову» тем, кто причастен к нападению. А 12 октября 2017 года между Медведевым и Турчаком состоялся разговор: «В соответствии с уставом я сейчас вас назначаю исполняющим обязанности секретаря генерального совета, а впоследствии вашу кандидатуру рассмотрит съезд партии», – сказал премьер, ничего не обещая. Недавний губернатор ответил так, будто уже все знает: «У нас впереди главное политическое событие – выборы президента Российской федерации. Работы много. Я готов». О призвании в Москву Андрею Турчаку, вероятно, было известно заранее. Неделю назад администрация Псковской области за бюджетные деньги арендовала автомобиль бизнес-класса для передвижений неназванного функционера по столице. Вторым человеком, без которого, вероятно, не состоялось бы политическое воскрешение Турчака, является его отец. Анатолий Александрович Турчак – давний товарищ Владимира Путина, президент Союза промышленников и предпринимателей Петербурга, член исполкома Российского футбольного союза. Главный актив Турчаков в Петербурге – ОАО «Центральное научно-производственное объединение «Ленинец». Выручка с 2014 года превышает 6 млрд. Это крупнейший производитель систем электроники с собственными конструкторским бюро и производственной базой. Радиолокационные станции «Ленинца» используются в системах управлениях движением судов, аэропортах, на госграницах, в военной и гражданской авиации. В частности, предприятию поручалось создание радиоэлектронного оборудования для систем управления вооружением фронтового бомбардировщика Су-34. Еще один мощный актив – научно-технический центр «Завод Ленинец», переименованный в 2014 году в АО «Заслон». Им руководил Александр Горбунов. «Заслон», по данным СПАРК, на 40 процентов принадлежит УК «Ленинец» жены экс-губернатора Киры Турчак, а на 60 % – ЗАО «Система», принадлежащее через цепочку юрлиц Ростеху и «ВЭБ Капитал». Гендиректор «Системы» Анна Ушакова в 2006-м создавала с Горбуновым петербургское отделение «Молодой гвардии Единой России». «Ленинец» является владельцем части Дома Советов на Московском проспекте, 212. В этом же здании расположено ФГУП «Торговый дом Кремлевский». Оно поставляет продукты питания предприятиям, подведомственным управделами президента, и торгует сувениркой. «Кремлевский» облюбовал Дом Советов давно, но находится здесь на птичьих правах, ежегодно арендуя офисы у «Ленинца». Почти за восемь лет руководства Псковской областью Турчак не может похвастать какими-либо успехами. Это дотационный регион с отрицательным бюджетом. По данным промежуточного отчета правительства, доходы на 1 июля исполнены на 11,4 млрд рублей, при этом более 6 млрд рублей поступило из федерального бюджета. К сложению полномочий Турчака госдолг Псковщины превысил 15 млрд рублей – это выше годовых доходов области. Депутат Псковского собрания Лев Шлосберг в разговоре с «Фонтанкой» вспомнил: «Турчак принял область с нулевым госдолгом. На мой взгляд, это типичный временщик. Он мечтал уехать отсюда. Еще в 2012 году, после выборов Владимира Путина, Турчак надеялся покинуть регион. Будто бы ему что-то обещали. Но пришлось еще пять лет помучиться. Характерная черта периода его губернаторства – главными бизнесменами стали лица, которые выигрывали госконтракты». fontanka.ru .