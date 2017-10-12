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Железногорск
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Thursday, 12 October 2017
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Русские мазутики Печатать E-mail
Wednesday, 11 October 2017

Муниципальное радио тоже вонзило ножик в спину Серого дома.
 
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История Железногорска
12.10.1972
впервые на улицах города установлены железобетонные урны, цветочницы и скамейки

12.10.1982
состоялся первый запуск ИСЗ "Глонасс"

12.10.1990
зарегистрированя первая в городе индивидуальная коммерческая фирма – «Дато» (Балясин А.Н.), создается банк "Енисей"

12.10.2005
в кинокомплексе «Космос» впервые прошла «Ночь большого футбола» – просмотр матча

12.10.2008
состоялось Великое Освящение храма Михаила Архангела. Храму присвоен статус Собора

по материалам библиотеки им.Горького
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г Железногорск, Красноярский край
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