 

Уран-Батор
Сайт Эдуарда Безобразова

Железногорск
Главная arrow Публикации arrow Говорящие Головы arrow Граница на замке. Ключ не нужен  
Thursday, 12 October 2017
Меню
Главная
Антологии
Публикации
Город за неделю
Загадки нашего городка
Форум Железногорска
Веб-камеры города
Смотреть новости
Объявления
Фотографии
Я Вижу
Файлы
Сайт
Сайты Железногорска
Город Железногорск
Опрос
Сухой закон это:
спасение страны
несусветная глупость
имитация деятельности



результаты

Комментарии
  • Шлагбаумы - вне закона
    Гостю №13 Ещё фраза из интернета: "По состоянию на 1 января в тюрьмах, колониях и СИЗО содержится около 630 тысяч челове... >>>

  • Шлагбаумы - вне закона
    Гостю №13 Население Германии в 1939 г. 69 314 000 (взял из Википедии). "10. 000 человек" это 1 из ~7000. Вроде и не мног... >>>

  • Мёртвый не отпускает живых
    "Аллея правителей" - это всего лишь гарнир к "главному блюду" - рябому семинаристу-недоучке, который сумел подмять под с... >>>

  • А мы такие поджигаем
    Партизаны завелись. Весной колодцы с кабелями связи жгли и не было сообщений, что кого то поймали. Партизаны хорошо орга... >>>

  • Шлагбаумы - вне закона
    "К началу 1940-х гг. более 10. 000 человек были направлены в трудовые колонии и лечебницы, тысячи преступников, совершив... >>>

  • Шлагбаумы - вне закона
    НКВД (охране революционных завоеваний). Я в Германии не жил и сужу по информации из интернета и ваш текст я только что н... >>>

  • Ситуация небезнадёжна
    Как зачем ремонтировать?!. После дел разольют чекунец и Путин спросит мэра: "Ты меня уважаешь?". >>>

RSS
Архив
Январь
Февраль
Март
Апрель
Май
Июнь
Июль
Август
Сентябрь
Октябрь
Ноябрь
Декабрь
ПнВтСрЧтПтСбВс
      1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
3031         

Подпишитесь на обновления сайта!



Twitter Уранбатора




Google
Поиск по сайту

Граница на замке. Ключ не нужен Печатать E-mail
Wednesday, 11 October 2017

Запоздалые фото с Курчатова, 48, поневоле ставят в тупик.

Если помните, местные жильцы недавно отрапортовали, что перекрывают сквозной проезд по дворам на Курчатова "левых" авто обычным шлагбаумом. Ваш корреспондент несколько дней собирался сфотографировать эту незаконную, по мнению Следственного комитета, инновационную социальную конструкцию, и вот - получите. Шлагбаум действительно установлен. И замок на нём действительно имеется. И он действительно заперт. Но сам шлагбаум - открыт...

Image

***

Image

***

Image

Зачем тогда понадобилось в буквально смысле слова городить здесь огород, не очень понятно. Может, они там на ночь от сторонних автовладельцев запираются хотя бы?
 
Рассказать про это друзьям в:

Добавить комментарий

Внимание!
Перед публикацией комментарий проходит проверку.
В комментарии к материалу разрешено выражать свое отношение к тексту или событию в пристойной форме. В случае появления ненормативной лексики, перерастания комментирования в оскорбления и т.д., комментарии будет удаляться.
Если вы заметили сообщение с нарушением, нажмите возле него на кнопку с зеленым гоблином.
Давайте не будем сами себе злобными Буртинами

Защитный код
Обновить

След. >
[Назад]
Реклама
Железногорская городская ритуальная служба





Ваша реклама на сайте
Мы поддерживаем
РОСЖКХ
ЗАСТАВЬ КОММУНАЛЬЩИКОВ РАБОТАТЬ!

История Железногорска
11.10.1965
торжественно открыт первый в крае закрытый плавательный бассейн (по ул. Свердлова, 1а)

11.10.1986
первая встреча жителей города с руководителями

11.10.1974
КБ ПМ награждено орденом Ленина

по материалам библиотеки им.Горького
Телепрограмма
Телепрограмма операторов г. Железногорск
КАБЕЛЬНЫЕ
ЭФИРНЫЕ
Погода в Железногорске
Погодный информер meteo26.ru


подробно
Немного юмора
Сайт Эдуарда Безобразова
г Железногорск, Красноярский край
© Уран-Батор. При использовании материалов, ссылка на портал обязательна, уважайте чужой труд.

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.

Выделить