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Железногорск
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Thursday, 12 October 2017
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Жизнь удалась Печатать E-mail
Wednesday, 11 October 2017

Путина с днём рождения поздравили ТВ и жулики из США.
 
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История Железногорска
11.10.1965
торжественно открыт первый в крае закрытый плавательный бассейн (по ул. Свердлова, 1а)

11.10.1986
первая встреча жителей города с руководителями

11.10.1974
КБ ПМ награждено орденом Ленина

по материалам библиотеки им.Горького
Телепрограмма
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