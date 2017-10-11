Первый микрорайон - самое динамичное место в Нашгороде.

А МЫ ТАКИЕ ПОДЖИГАЕМ

Определённо удалась прошлая ночь в первом микрорайоне. А я самое интересное проспал...

«10 октября на территории ЗАТО г. Железногорск произошло 5 пожаров.

В 03.17 час. на пульт центрального пункта пожарной связи поступило сообщение о горящем автомобиле марки Toyota Ractis на парковочном месте во дворе жилого дома по ул. Королева, 12. На момент прибытия пожарных подразделений наблюдалось открытое горение заднего колеса в районе бензобака. Была угроза распространения огня на рядом стоящий автомобиль. В результате пожара у легкового автомобиля уничтожена задняя левая фара, заднее остекление, повреждена внутренняя отделка, лакокрасочное покрытие левого крыла, крыши, задняя левая покрышка. Площадь пожара составила 1 кв.м. У рядом стоящего автомобиля огнем поврежден фонарь заднего стоп-сигнала. Предварительная причина пожара — поджог.

В 04.39 час. на пульт поступило сообщение о пожаре в подъезде жилого дома по ул. Курчатова, 16. На момент прибытия пожарных подразделений горел щит прохода электрокабелей в подъезде жилого дома. В результате пожара полностью выгорел щит прохода электрокабелей, стены подъезда закопчены. Площадь пожара составила 1 кв.м. Предварительная причина пожара — поджог.

В 05.51 час. поступило сообщение о пожаре в садоводческом товариществе №1 по ул. №2 (сады в районе ул. Восточной). На момент прибытия пожарных подразделений одноэтажный деревянный садовый дом был полностью охвачен огнем. Угрозы распространения огня на соседние постройки не было. В результате пожара огнем полностью уничтожена веранда садового дома, частично уничтожена кровля, стены обуглены. Площадь пожара составила 12 кв.м. Предварительная причина пожара — поджог.

В 06.33 час. поступило сообщение о пожаре в садоводческом товариществе №1 по ул. №4. На момент прибытия пожарных подразделений веранда садового дома была полностью охвачена огнем, была угроза распространения огня на садовый дом. В результате пожара веранда садового дома полностью уничтожена огнем. Площадь пожара составила 6 кв.м. Предварительная причина пожара — поджог.

В 07.45 час. поступило сообщение о пожаре в садоводческом товариществе №1 по ул. №3. На момент прибытия пожарных подразделений из окон садового дома шел густой черный дым, угрозы распространения огня не было. В результате пожара огнем уничтожен матрас, повреждена деревянная мебель, находившаяся внутри садового дома. Площадь пожара составила 2 кв.м. Предварительная причина пожара — поджог.

По всем пожарам проводится проверка, на месте пожара работала следственно-оперативная группа МУ МВД по ЗАТО г. Железногорск».