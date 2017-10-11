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    "К началу 1940-х гг. более 10. 000 человек были направлены в трудовые колонии и лечебницы, тысячи преступников, совершив... >>>

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    Да и хрен с ними: воздух без них будет чище. >>>

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Tuesday, 10 October 2017

Кажется, у нашей "Страны Олении" вот-вот появится конкурент.

Строго говоря, заявка на конкуренцию уже сделана.

И какая заявка!

Помните недавний ролик с Советской? Ну и вот...

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***

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