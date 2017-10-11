Контроль в Европе поставлен хорошо. Но что толку? Чья радиация «висит» над Европой? Наиболее правдоподобной версией появления бесхозного рутения в Старом Свете ученые называют медицинский или иной препарат, попавший в переплавку. В последние дни западные СМИ буквально захлебнулись информацией о том, что с конца сентября почти над всеми странами Старого Света «висит» радиация неизвестного происхождения. Несколько радиологических станций в Европе зафиксировали повышенный уровень изотопа рутений-106. (Это искусственный элемент, и обычно в природе его нет. Значит, он появился в воздухе рукотворно.) Первым набат зазвучал из Германии, Франции, Италии, Норвегии и Швейцарии. Самая высокая концентрация рутения, по сообщениям западных СМИ, была обнаружена в Германии, она составляет пять миллибеккерелей на кубометр воздуха. Как утверждают в Институте ядерной и радиационной безопасности Франции, такая ничтожная концентрация радиоизотопа в тысячи раз ниже уровня, вызывающего лучевые заболевания, не представляет никакого риска для здоровья человека и окружающей среды. (На самом деле — ниже не в тысячу, а в сто раз, так как предельно допустимая концентрация — 500 миллибеккерелей на кубометр.) Однако вопрос до сих пор остается открытым: откуда и каким ветром в страны западной Европы (как оказалось позже — и Центральной, и Восточной тоже — в Чехию, Польшу и на Украину) занесло этот радионуклид? Скрупулезнее всего к нему подошли педантичные немцы: их Федеральному управлению по радиационной защите (BfS) вместе с французскими учеными с помощью мониторинга ветров удалось создать и карту предполагаемого движения радиоактивного рутения. Пресс-секретарь Федерального управления по радиационной защите Ян Лауэр сообщил журналистам, что источник загрязнения находится на расстоянии «не менее 1000 километров к востоку от Германии». Судя по сообщению немецкого ведомства, в результате этих усилий удалось определить, откуда именно приплыли радиоактивные рутениевые облака. (Точно так же спустя три года после аварии на Чернобыльской АЭС глава советского Росгидромета Юрий Израэль на первых публичных слушаниях об этой катастрофе в Верховном Совете СССР показывал карты розы ветров — как они несли радиацию к западным границам страны и далее в западноевропейские страны и даже в Африку.) Как сказано в немецком официальном заявлении, «с высокой долей вероятности можно утверждать, что источник этой аномалии находится примерно южнее Урала. Другие регионы Южной России также должны приниматься во внимание. Уровень радиации на территории Германии остается абсолютно безвредным для населения». А между тем в иностранной печати вот уже больше недели неустанно выдвигаются различные гипотезы и предположения об источнике утечки радиационного рутения. Конечно, первое, что приходит (и пришло) в голову любому человеку, мало-мальски интересующемуся радиоактивными темами, это — авария на АЭС. Об этом тоже писали в газетах и передавали по радио и телевидению в Европе. Многие грешили на Белорусскую АЭС (строится «Росатомом» не без проблем, об этом сообщал «Росбалт» и многие СМИ, включая зарубежные). Или на украинские АЭС, где, как известно, проводится эксперимент по переводу советско-российских станций с «родного» топлива на американское. В прессе время от времени появляются сообщения об аварийных отключениях тех или иных энергоблоков украинских АЭС. Два дня назад, к примеру, на Ровенской атомной остановили третий энергоблок (ВВЭР-1000, первый водо-водяной на Украине) из-за отключения турбогенератора. Правда, иные потом опомнились: какая может быть АЭС? При аварии на атомной станции вылетают и выпадают и в значительных количествах другие радиоактивные вещества — прежде всего йод, цезий и стронций. Но ничего этого зарегистрировано не было. (Только сейчас, например, спустя более 30 лет после аварии в Чернобыле завершился период полураспада радиоактивного цезия. Полураспада. Еще столько же времени надо ждать до полного его распада. А стронций-90 — это на века.) То есть эта версия-страшилка с аварией на некоей атомной электростанции просто несостоятельна. Авторы второй предполагают, что кто-то — возможно, Россия, Украина или даже Румыния, которая после распада так называемого социалистического лагеря и вступления в Евросоюз вынуждена была отказаться от достаточного количества обогащенного урана, оказавшегося на ее территории, — проводит секретные испытания ядерного оружия. Не только Россия, но любая другая страна, включая Украину, где радикалы давно уже призывают создать собственную ядерную бомбу, конечно, может это делать — особенно при нынешнем игнорировании международных договоров и международного права. Но указанные страны пока в этом замечены не были. Однако версия неверна не поэтому. Хотя при испытаниях ядерного оружия, да, может выделяться радиоактивный рутений. Но не только рутений, а целый «букет» радиоактивных нуклидов. (Кое-кто в Сети приплел к этой ситуации даже Северную Корею с ее ядерными испытаниями.) Очевидно, что эта версия с ядерным оружием несостоятельна. Так же как и с отработавшим ядерным топливом, при переработке которого выделяется рутений, но не только он, а в компании с другими радионуклидами. Замечу, однако, что эти производства по переработке ядерного топлива находятся на Южном Урале. В общем, рутений наводит панику на Европу, а откуда он пришел — до сих пор неизвестно. Отмечу, что подобная ситуация случается в современном сверхтехногенном мире уже не первый раз. На слуху все еще остается история с паникой и ужасом, которые вызвала в феврале этого года повышенная концентрация в воздухе Европы радиоактивного йода. А это уже значительно серьезнее, так как именно он, в частности, и выпадает после ядерных аварий на атомных станциях. Повышенная концентрация изотопа была зафиксирована тогда норвежской исследовательской станцией Сванхов, затем — в Рованиеми в северной Финляндии и далее везде — в Чехии, Польше, Германии, Франции и Испании. Тогда, по сообщениям британской The Independent, из Соединенных Штатов в Европу был даже направлен «самолет, известный как „атомный нюхач“, для измерения радиационных уровней после обнаружения загадочных вспышек радиации на континенте». Однако установить точное место утечек радиоактивного йода так и не удалось — был только указан ареал Восточной Европы. Позже все же выяснили, что его происхождение имеет медицинский характер, то есть, видимо, были сданы в переработку препараты, в которых используется этот радионуклид. Подобная история произошла еще раньше, шесть лет назад. Тогда в Норвегии, Швеции, Финляндии, Германии, Австрии и Польше также было зафиксировано превышение концентрации радиоактивного йода-131. В итоге оказалось, что источник находится в Венгрии. Местный Изотопный институт производил радиоактивные изотопы в медицинских и промышленных целях и допустил ряд ошибок в контроле за технологическими процессами. По всей вероятности, когда немцы на сей раз указывали на Южный Урал как вероятный источник радиоактивного рутения, они имели в виду завод по переработке отработанного ядерного топлива ПО «Маяк», что находится в городе Озерске Челябинской области. Однако и местная власть, и ученые, в частности, председатель Межведомственного научного совета по радиохимии при президиуме РАН и государственной корпорации «Росатом» Борис Мясоедов, — начисто отмели подобное утверждение. На Урале все показатели радиации в норме, заявляют они. Похоже на то, потому что при неправильном обращении с отработавшим ядерным топливом появился бы не только рутений-106, но и другие изотопы. Самой вероятной гипотезой представляется предположение инженера-физика, члена российского Социально-экологического союза Андрея Ожаровского, который сказал мне, что, по его мнению, появление в воздухе Европы небольшой концентрации радиоактивного рутения связано с его медицинским использованием: «Скорее всего, этот изотоп появился из-за потерянного медицинского или иного препарата, который в результате оказался в переплавке. В сообщении немецкого надзорного ведомства не сказано, какая общая активность рутения, то есть сколько именно радиоактивного вещества вышло в воздух». Видимо, это прибавило бы понимания, что происходит. А пока все по-прежнему теряются в догадках. rosbalt.ru . *** На минувшей неделе многие СМИ федерального уровня писали о возможном выбросе в атмосферу радиоактивных веществ, который якобы имел место в Челябинской области и дотянулся до Европы. Однако Министерство общественной безопасности региона и собственные данные агентства новостей "NewsMiass.ru" говорят об обратном. "Бучу" подняло немецкое федеральное ведомство по радиационной защите (BfS), которое заявило, что источник утечки рутения-106 мог находиться на Южном Урале. Тем не менее, представители областного министерства данную информацию не подтверждают и заверяют, что радиационный фон остаётся в норме. Более того, рутений-106 в регионе никогда не появлялся. Не фиксировал повышения радиации и наш дозиметр, установленный в центре города. Всю минувшую неделю, в том числе и 3 октября, когда радиационный фон менялся в Европе, показания прибора оставались неизменными. За уровнем радиации всегда можете следить и вы, наши уважаемые читатели, в разделе "Погода" на сайте miass.ru. newsmiass.ru . *** Украинский государственный научно-технический центр по ядерной и радиационной безопасности подтвердил информацию с запада спустя несколько дней, сообщив что действительно на территории Украины в воздухе зарегистрирован изотоп Рутений - 106. Концентрация изотопа в столице значительно меньше нормы: 1–2,2 мБк/куб. м (при допустимой 500 мБк/куб. м). Поэтому влияние на здоровье человека минимальное. В министерстве говорят, что самой вероятной причиной утечки данного элемента могла быть транспортировка контейнеров. Перевозять такой ценный груз в сопровождении охраны, сообщая ведомствам СБУ и МВД, а также устанавливая маячки, чтобы в случае потери груз можно было найти. dn.ua .