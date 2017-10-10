Отставная супруга Игоря Сечина тоже даровитый коммерсант. «Закроем уголовные дела, откроем кредитную линию» Как Марина Сечина и ее деловой партнер Хизир Атакуев пытались войти в энергетический бизнес. В № 104 «Новой» мы подробно рассказали о скандале вокруг подмосковного санатория «Каширские роднички». Скандальной эта история получилась главным образом потому, что в ее контексте фигурировало имя Марины Сечиной — бывшей супруги главы «Роснефти». Еще тогда мы выяснили, что Игорь Иванович не имеет к конфликту вокруг санатория никакого отношения, а Марина Сечина — весьма опосредованное. Ей, согласно СПАРК, принадлежит одна из компаний, владеющих долей в ООО «Санаторий «Каширские роднички», структурой, которая до 1 июня 2017 года управляла объектом, но после расторжения соответствующего договора не имеет к нему формального отношения. К этой истории можно было бы не возвращаться. Но вскоре после выхода публикации, в Москве, на проспекте Вернадского было совершено вооруженное нападение на автомобиль, в котором, по данным СМИ, находился Алим Дадуев, один из активных участников конфликта вокруг «Каширских родничков». Был ли пострадавший на самом деле Алимом Дадуевым и действительно ли он попал в больницу с огнестрельными ранениями, установить не удалось. Наши запросы в профильные медицинские учреждения и ГУ МВД по Москве остались без ответа. До сих пор не ответила на вопросы «Новой газеты» и Татьяна Романова, которая совместно с Алимом Дадуевым и группой вооруженных молодых людей фактически конт­ролировала территорию санатория в июле-сентябре 2017 года. Татьяна Романова называет себя «исполнительным директором» ООО «Санаторий «Каширские роднички», однако Единый государственный реестр юридических лиц и документы, имеющиеся в распоряжении редакции, это не подтверждают. Действующим генеральным директором является Борис Гузеев. Как уже сообщала «Новая газета», в 2013 году Романова была осуждена за растрату, которую допустила именно во время работы в санатории «Каширские роднички». Более того, она не исполнила приговор суда о выплате штрафа и была объявлена службой судебных приставов в исполнительный розыск. РБК со ссылкой на источники в След­ст­вен­ном комитете сообщил, что следствие отрабатывает версию о связи покушения на Дадуева с конфликтом вокруг санатория и проверяет его деловые связи. В этом контексте прозвучали фамилии конечных владельцев санатория: Юрия Шульгина и Эльдара Османова, а также в очередной раз Марины Сечиной. Поскольку СКР не стал комментировать ход расследования в отношении предполагаемого Дадуева «Новой газете», мы решили получить информацию непосредственно от сторон конфликта. Представитель Марины Сечиной получил наш запрос, но пока не ответил на него. Юрий Шульгин в настоящий момент находится за пределами России (он объявлен в розыск по делу, о котором мы подробно расскажем ниже), однако передал ответы через своего представителя Вадима Литвинова. На часть вопросов Литвинов ответил сам и предоставил документы, подтверждающие его слова. «Расправился с киллером на балконе» Литвинов, в частности, рассказал «Новой» то, что ему известно об Алиме Дадуеве. «Везде пишут, что Алим Дадуев предприниматель. На самом деле это не так. Предпринимательской деятельностью, по факту, он никогда не занимался. Все компании, где он числится руководителем или имеет доли акций (например, «Энергопроммашхолдинг»), оформлял и регистрировал я на корпоративные деньги. Его ставили там исключительно как номинального держателя, как доверенное лицо акционеров. Никаких собственных средств, я повторюсь, он не вносил. Более того, он везде получал зарплату, — говорит Литвинов. Параллельно с официальной «работой» у Дадуева началась своя бурная жизнь. О некоторых эпизодах он сам любил рассказывать. Какой-то конфликт у него был в Липецке с чеченцами. И недавнее покушение, которое сейчас все так активно обсуждают, уже не первое. Так же, с его слов, на него было «покушение» около года назад, якобы была обстреляна машина. Как-то в рассказах Дадуев упоминал про «киллера» (на своем балконе), с которым потом расправился. Не могу утверждать, что это было на самом деле, в подробности он нас не посвящал и помощи не просил. С кем последнее время он имел контакты или возможные конфликты, мне неизвестно. Может, на нем так сказалось пребывание в местах лишения свободы, но сложилось впечатление, что это человек, который сам ищет себе неприятности», — резюмирует Литвинов. Дадуев был судим и отбывал срок 4 года за разбой. Это косвенные свидетельства, но они, конечно, важны для исследования возможных мотивов покушения на Дадуева, расследование которого ведет СКР. В любом случае некорректно говорить о «серии перестрелок» с его участием. Если и была, то одна — на проспекте Вернадского. Конфликт вокруг санатория «Каширские роднички» не сопровождался применением оружия, о чем «Новой» сообщили в ГУ МВД по Московской области: «15 сентября в дежурную часть ОМВД России по г.о. Кашира поступил ряд сообщений о том, что в одном из санаториев неизвестные лица с применением силы пытаются проникнуть на территорию, и якобы при этом слышны выстрелы. На место происшествия незамедлительно выехала следственно-оперативная группа. Выездом на место происшествия факты стрельбы и причинения телесных повреждений не подтвердились. В больницы с телесными повреждениями никто не доставлялся». Природа одной ошибки Так что конфликт между Дадуевым и владельцами санатория «Каширские роднички» если и развивается, то только в юридической плоскости. Как уже сообщала «Новая газета», доля «Энергопроммашхолдинга» в ООО «СКР» (32,99%) в настоящий момент арестована решением Арбитражного суда Московской области. Компания, оформленная на Дадуева, как следует из искового заявления АО «Роскоммунэнерго», не оплатила приобретение доли, и поэто­му в суде будет решаться вопрос о расторжении договора. Аналогичный суд предстоит и в отношении 18,99% долей ООО «СКР», которые принадлежат ООО «Консорциум Энергопромфинанс», компании Мари­ны Сечиной. Но как вообще Сечина и ее деловые партнеры Дадуев и Татьяна Романова появились в компаниях, связанных с санаторием «Каширские роднички» и другими активами Шульгина и Османова? «Это была моя ошибка», — признает Юрий Шульгин. Обстоятельства вкратце таковы. Шульгин и Османов были (и до сих пор являются) основными акционерами группы компаний «Межрегионсоюзэнерго», в которые входит ряд энергосбытовых компаний («Архэнергосбыт», «Вологодская сбытовая компания», «Хакасэнергосбыт», «Роскоммунэнерго», а также Мосуралбанк). Эти компании, как и большинство энергосбытов в России, живут в состоянии хронического кассового разрыва, потому что конечные потребители не всегда отличаются платежной дисциплиной, в то время как обязательства перед смежниками, в том числе энергосетевыми компаниями, нужно закрывать в срок. Как правило, это делается за счет кредитов на пополнение оборотных средств. При этом за последние 10 лет цена на электроэнергию в России выросла в среднем на 20%, в то время как услуги по передаче энергии подорожали в 4–5 раз. Если многие энергосбыты частные, то сетевые компании входят в государственный холдинг «Россети». Получается, что у государственного монополиста есть все возможности для того, чтобы создать проблемы контрагентам. В случае с «Межрегионсоюзэнерго» события развивались так. В апреле 2013 года директор по безопасности ПАО «МРСК Северо-Запада» (дочка «Россетей») подал заявление о мошенничестве в особо крупном размере в отношении «неустановленных лиц» из числа руководителей ПАО «Архэнергосбыт» и ПАО «ВСК». После этого кредитные комитеты государственных Сбербанка и ВТБ закрыли кредитную линию на 4,5 млрд рублей. Если бы из «Межрегионсоюзэнерго» были выведены все ликвидные активы, как указывалось в заявлении о возбуждении уголовного дела, то сбытовые компании должны были бы вскоре обанкротиться. Но этого не произошло. Как уверяет Шульгин, потому что компании вкладывали в бизнес собственные средства. Однако без кредитной поддержки он все же не мог обойтись. Тут и появился Хизир Атакуев — деловой партнер и доверенное лицо Марины Сечиной. Миллион и «Мерседес» «Атакуев Х.М. никогда не был даже косвенным владельцем или акционером в компаниях группы. Получал зарплату по договору подряда в АО «Межрегионсоюзэнерго», а в конце мая 2017 года контракт с ним был расторгнут. Знакомство с Сечиной М.В. организовал именно он. Убеждая, что все вопросы по привлечению оборотных кредитов в группу отозванных банками ВТБ и Сбербанк, возможно, легко решить, если акционером станет Сечина М.В. По словам Атакуева, уголовные дела против группы компаний, которые даже при поверхностном взгляде носили явно заказной характер, конечно, при таком акционере просто не имеют никакой перспективы и будут закрыты, а виновные наказаны. Ничего из обещанного исполнено не было», — констатирует Юрий Шульгин в ответе на запрос «Новой газеты». По словам Шульгина, «уголовные дела, которые были закрыты после проведенных экспертиз и решений судов, т.е. были прекращены за отсутствием события преступления, волшебным образом были открыты по таким же, как и в первом случае, основаниям: заявление службы безопасности ПАО «МРСК Северо-Запада», поданным абсолютно не компетентным в области энергетики человеком, при наличии решения Верховного суда РФ, который установил обратное — ​ПАО «МРСК Северо-Запада» должно ПАО «Архэнергосбыту» за 2015 год 328 млн рублей». У Шульгина нет ответа на вопрос, может ли Марина Сечина быть причастной к новому витку преследования, но он уверен, что приостановка расследования и победа в арбитражах точно не являются следствием применения ее «ресурса» — это результат грамотной работы юристов компании. То есть, по мнению Шульгина, эта часть договоренности новыми партнерами выполнена не была. Не удалось также возобновить кредитные линии в Сбербанке и ВТБ. Вместо этого были привлечены оборотные кредиты в сумме 700 миллионов рублей в ноябре 2013 года у Новикомбанка. В течение 2014 года кредитная линия была увеличена до двух миллиардов, но с апреля по сентябрь следующего года лимит был урезан до нуля. Также при помощи Марины Сечиной удалось получить кредит в 250 миллионов рублей в Нефтепромбанке, но он был погашен за счет средств «Межрегионсоюзэнерго». А вот кредит в Новикомбанке (тоже на сумму 250 млн рублей), который Сечина и Атакуев брали уже на свою компанию, погашен не был. Более того, кредитор пытался взыскать его с компаний группы «Межрегионсоюзэнерго», но Арбитражный суд признал недействительными выданные поручения по этому кредиту. Получается, что если Марина Сечина и обладает какими-то (административным и финансовым) ресурсами, то «Межрегионсоюзэнерго» это не помогло. Напротив, с сентября прошлого года ситуация с уголовными делами только усугубилась. В декабре 2016 года Юрий Шульгин был объявлен в розыск. «Кто был явным инициатором этого повторного заявления, можно только догадываться сейчас, потому что стало заметно невооруженным взглядом, кому это выгодно», — написал Шульгин в ответе на запрос «Новой газеты». Отметим, что 31 марта 2017 г. прокуратурой в отношении Шульгина и других лиц из руководства компании было вынесено определение о прекращении уголовного преследования и о прекращении уголовного дела. При этом и он, и Османов сохраняют контроль над самим «Межрегион­союзэнерго» и входящими в группу энергосбытами, потому что компании Сечиной (как и компании Атакуева) так и не стали их акционерами. И это уже не вопрос «понятийных договоренностей», а фактические обстоятельства сделок. Они изначально заключались так, что Сечина и Атакуев могли стать реальными акционерами энергосбытовых компаний только после оплаты своей доли. Поэтому и был выбран механизм РЕПО, то есть договора купли-продажи акций с обязательством обратного выкупа. То есть компании Сечиной стали временными владельцами пакетов акций, которые могли бы перейти в их собственность, только если бы продавец отказался от обратного выкупа. Задача юридической конструкции была именно в том, чтобы пустить новых акционеров в бизнес, сохранив возможность расторгнуть с ними отношения, если что-то пойдет не так. Впрочем, для этого и делать ничего не пришлось. Компании Сечиной просто не оплатили свою долю. Зато и Сечина, и Атакуев были трудоустроены в «Межрегионсоюзэнерго» на зарплату в миллион и полмиллиона рублей в месяц. Отдельным бонусом для акционера Сечиной стала возможность за счет компании передвигаться на «Мерседесе» S-класса с выбранным ей личным водителем. Но все это — только внешние атрибуты, которые позволяли пускать пыль в глаза на переговорах с кредиторами. В реальности сейчас у компаний Сечиной, которые не вкладывали собственные средства в этот проект, вообще нет долей в энергетических компаниях группы «Межрегионсоюзэнерго», поэтому ее даже некорректно называть стороной «корпоративного конфликта». Разве что — возмутителями спокойствия и поставщиками громких новостей для СМИ. Это у них действительно получается хорошо. Правда, как сообщил «Новой газете» Юрий Шульгин, судебные споры будут проходить не только в российской юрисдикции: «Сечина М.В. не оплатила ни номинальную, ни действительную стоимость долей в ООО «Консалтэнергосервис» и ООО «Консорциум Энергопромфинанс». Общая задолженность по этим не­оплаченным ею как физическим лицом сделкам составляет 1,5 миллиарда рублей основного долга и более 2,1 миллиарда рублей убытков, причиненных в связи с неисполнением Сечиной М.В. обязательств по условиям сделок. В связи с тем, что сделки по приобретению долей осуществлялись с участием компаний нерезидентов, то данная задолженность будет предметом рассмотрения в иностранных судах по праву Англии и Уэльса». Что ж, британские суды давно не удивляются процессам с участием людей с громкими (на их родине, конечно) фамилиями. novayagazeta . *** В течение двух месяцев в подмосковном санатории «Каширские роднички» дважды происходили перестрелки и менялось руководство, рассказали РБК жители деревни Малое Кропотово. РБК выяснил, почему убыточный санаторий 1988 года постройки за 120 км от Москвы стал причиной корпоративного конфликта совладельцев региональных энергосбытовых компаний, среди которых экс-супруга главы «Роснефти» Марина Сечина. Ее бизнес-партнер Алим Дадуев был тяжело ранен 19 сентября. Следственные органы считают, что преступление могло быть связано с корпоративным конфликтом. Наследники РАО «ЕЭС» Санаторий «Каширские роднички» не выделяется на фоне аналогичных учреждений Подмосковья — два спальных корпуса на 400 отдыхающих. На туристическом портале Tripadvisor он имеет среднюю оценку 3,5 из 5, в отзывах гости хвалят природу — санаторий владеет территорией более 12 га на высоком берегу Оки — и ругают сервис. Цены — 4–6 тыс. руб. за стандартный номер. Санаторий убыточный: по итогам 2016 года выручка составила 82,24 млн руб., чистый убыток — 39,194 млн руб. (данные СПАРК). С 2012 года санаторий ни разу не выходил на прибыль — совокупный убыток превысил 250 млн руб. До 2008 года владельцем «Каширских родничков» был энергетический монополист РАО «ЕЭС России». В процессе реформы энергетики компания распродавала непрофильные активы: в частности, санаторий в Каширском районе был продан компании «Роскоммунэнерго» за 83,13 млн руб. Компания, купившая санаторий, также сформировалась в процессе энергореформы. Она была зарегистрирована в 2004 году, а в 2007-м начала скупать региональные энергосбытовые компании. «Роскоммунэнерго» приобрела контрольные пакеты Архангельского, Вологодского и Хакасского энергосбытов, «Тагилэнергосбыт» и «Челябинскэнергосбыт». Председателем совета директоров компании в те годы был Игорь Кожин — сын занимавшего тогда пост главы управделами президента России Владимира Кожина. Собственниками «Роскоммунэнерго» и основной холдинговой компании группы «Межрегионсоюзэнерго» (МРСЭН) с момента основания являются предприниматели Эльдар Османов и Юрий Шульгин. Выгодные убытки Материалы нескольких судебных решений арбитражных дел с участием «Роскоммунэнерго» показывают, что санаторий на берегу Оки больше, чем просто оздоровительное учреждение для энергосбытового холдинга. Купив санаторий, «Роскоммунэнерго» учредила ООО «Санаторий «Каширские роднички». Это ООО продало имущественный комплекс санатория ООО «РКБ-Энергия», также принадлежащему Османову и Шульгину. В ноябре 2008 года новый собственник, купивший «Каширские роднички» за 83 млн руб., заключил с Вологодской сбытовой компанией (ВСК) договор лизинга, по которому вологодская компания (также принадлежащая Османову и Шульгину) получила в пользование имущество подмосковного санатория за 393,6 млн руб. Представители МРСЭН говорят, что сумма в договоре может меняться: «Это длящийся договор, и цена его регулируется в том числе неотделимыми улучшениями имущества, которые произведет собственник», — заявил РБК представитель холдинга, оценив вложения в имущественный комплекс в сумму свыше 1 млрд руб. В сентябре 2010 года ВСК передала имущественный комплекс санатория обратно в ООО «Санаторий «Каширские роднички», подписав договор сублизинга. По данным, содержащимся в материалах судебных дел, средняя ежемесячная сумма лизингового платежа по этому договору составила уже 2 млн руб. При этом ООО «Санаторий «Каширские роднички» получало от ВСК деньги, компенсирующие затраты на содержание имущества. Среднемесячная сумма на компенсацию таких издержек составляла 6,4 млн руб., следует из материалов арбитражных дел. В 2011–2012 годах в санатории был проведен ремонт, стоимость которого, по словам представителя МРСЭН, составила 1 млрд руб., который выделила компания «РКБ-Энергия». В мае 2017 года ВСК приобрела у «РКБ-Энергия» здание котельной санатория, заплатив за это почти 50 млн руб., свидетельствуют данные с сайта госзакупок. Деятельностью холдинга интересовались налоговики. В 2012 году УФНС по Вологодской области пыталось получить доступ к финансовым документам санатория «Каширские роднички» на основании подозрений, что ВСК при помощи операций с недвижимостью в Подмосковье занижает налоговую базу. Татьяна Романова, занимавшая должность гендиректора санатория «Каширские роднички» в 2009–2011 годах, а также в июле—сентябре 2017 года, называет пакет договоров ВСК с «Каширскими родничками» схемой «по выводу средств» из Вологодской сбытовой компании и называет ее бенефициаром Шульгина. Представитель Шульгина и Османова отрицает вывод денег сбытовой компании через договоры с санаторием. «Оплата ВСК содержания имущества санатория производилась в строгом соответствии с законами РФ, — заявил он. — Каких-то схем непропорционального или коррупционного характера и не могло быть. Ведь никто же не будет воровать свою собственную зарплату у себя. Так и собственнику это неинтересно. Да и невозможно украсть у самого себя». Законность серии лизинговых сделок ВСК с «РКБ-Энергия» и ООО «Санаторий «Каширские роднички» подтверждают решения Арбитражного суда Московской области. Как следует из материалов дел, сбытовая компания сама обращалась в суд с исками о расторжении договоров, так как, по ее мнению, в них могли содержаться нарушения законодательства. Но суды регулярно подтверждали законность сделок. Руководитель уголовной практики BMS Law Firm Тимур Хутов замечает, что оспаривание собственных сделок через суд с получением вердикта об их законности позволяет избежать претензий налоговых органов. «В соответствии со ст. 69 Арбитражно-процессуального кодекса обстоятельства, установленные вступившим в законную силу судебным актом арбитражного суда, не доказываются вновь при рассмотрении арбитражным судом другого дела, в котором участвуют те же лица», — напомнил он. Новый акционер В сентябре 2013 года в холдинге Османова и Шульгина появился новый партнер — бывшая супруга главы «Роснефти» Марина Сечина. Она приобрела доли в компаниях ООО «Консалтэнергосервис» (КЭС) и ООО «Консорциум «Энергопромфинанс». Через них она стала совладелицей Архангельской сбытовой компании (с долей 16,2%) и Вологодской сбытовой компании (20%). На «нового влиятельного акционера, связанного с Сечиным», возлагались надежды по решению проблем предприятий», писал Forbes со ссылкой на источники в сбытовых компаниях. Проблемы сбытов заключались в долгах перед «Россетями»: в мае 2017 года МРСК Северо-Запада («дочка» «Россетей») подала иск о банкротстве Архангельского и Вологодского сбытов из-за долга в размере 4,3 млрд руб. Представители энергосбытового холдинга, в свою очередь, сетовали на долги потребителей — бюджетных организаций. Купив долю в энергосбытах, Сечина стала и косвенной совладелицей санатория: купленному ей ООО «Консорциум «Энергопромфинанс» принадлежит 18,99% ООО «Санаторий «Каширские роднички». Остальными долями владели структуры холдинга Шульгина и Османова: 18,99% принадлежали ООО «РКБ-Энергия», 14% — у ООО «ПК «АСЭП», 15,02% — у «Роскоммунэнерго». Самая большая доля — 32,99% — была у ООО «ЭПМ Холдинг». По данным СПАРК, владельцем 99% «ЭПМ Холдинга» является ставший жертвой покушения Алим Дадуев. Он также являлся миноритарием Мосуралбанка — основной финансовой структуры холдинга, и входил в совет директоров группы МРСЭН, выступающей в качестве управляющей в сбытовых компаниях Османова и Шульгина. В мае 2017 года стало известно, что Шульгин объявлен в розыск, соответствующая информация появилась на официальном сайте Управления МВД по Архангельской области. В сообщении указывается, что Шульгин имеет гражданство островного государства Сент-Китс и Невис. По словам источника, знакомого с ситуацией, Шульгин и Османов находятся за пределами России, но управляют деятельностью своих компаний через менеджеров. Представитель МРСЭН не стал комментировать информацию о месте жительства основных акционеров. Кризис в «Родничках» Началу корпоративного конфликта со стрельбой (о которой рассказывают местные жители) из-за санатория в Каширском районе предшествовало несколько событий, в числе которых — смена компании, которая управляет имуществом «Каширских родничков». 1 июня 2017 года ВСК расторгла прежний сублизинговый договор на использование имущества санатория с ООО «Санаторий «Каширские роднички» и заключила новый — с ООО «БазисЭнергоТрейд». По данным СПАРК, владельцами этой компании являются Шульгин и Османов (по 49,5% у каждого). Компании, связанные с Дадуевым и Сечиной, от управления имуществом санатория были отстранены. О причинах смены компании-партнера представители МРСЭН не говорят: «Кому сдавать это имущество и для каких целей — это решение собственника. Перепрофилирование объекта на другое направление работы — это тоже дело и решение собственника. Это право абсолютно любого хозяйствующего общества». Спустя полтора месяца консорциум «Энергопромфинанс» Сечиной и «ЭПМ Холдинг» Дадуева инициировали внеочередное собрание собственников ООО «Санаторий «Каширские роднички», которое приняло решение о смене гендиректора — с Бориса Гузеева, представлявшего интересы Османова и Шульгина, на Татьяну Романову. Через два дня Романова подала заявление на внесение изменений в ЕГРЮЛ, а территория санатория была взята под контроль структурами, поддерживающими нового директора. По данным базы решений арбитражных судов, в июле и августе структуры Османова и Шульгина подали иски в Арбитражный суд Московской области с требованием признать решения собрания акционеров незаконными, так как они не были извещены о его проведении. Кроме того, истцы утверждают, что «ЭПМ Холдинг» не оплатил свою долю в юрлице и не имел права голосовать. 15 сентября ЧОП «Русич» взял под контроль территорию санатория, а Борис Гузеев был восстановлен в должности. «У Шульгина как раз день рождения был — это ему подарок», — прокомментировала ситуацию смещенный директор Татьяна Романова. Спустя четыре дня в Москве ранения в результате покушения получил Алим Дадуев. Его автомобиль был обстрелян на проспекте Вернадского. По словам источников РБК в следственных органах, сейчас прорабатывается версия о связи покушения с конфликтом из-за активов энергохолдинга. Представитель акционеров МРСЭН заявляет, что покушение «крайне невыгодно» акционерам и менеджерам МРСЭН. По его словам, компании Дадуева («ЭПМ Холдинг» и его 100-процентная «дочка» «Северпромэнергосбыт») должны компаниям, входящим в холдинг МРСЭН, более 730 млн руб. Структуры Марины Сечиной «не были инициатором и активным участником событий», но консорциум «Энергопромфинанс» также имеет неисполненные обязательства на сумму более 500 млн руб., утверждает представитель МРСЭН. В базе данных арбитражных судов содержится информация о двух исках, поданных структурами МРСЭН к консорциуму «Энергопромфинанс». В обоих истцы — «Финэнергоинвест» и Центр частного права электроэнергетики — требуют взыскать с компании Сечиной долги по четырем договорам займа, три из которых были заключены в начале 2016 года и один — в июле 2016 года. Совокупная сумма задолженности, указанная в исках, — 483 млн руб. без учета процентов. Представитель Марины Сечиной утверждает, что договоры займа были оформлены на консорциум «Энергопромфинанс» без ее ведома. «В этой компании Османов и Шульгин контролировали 9,17% и поставили своего гендиректора — Николая Чурбакова. Он подписывал все договоры, не ставя в известность основного владельца, то есть Марину Сечину, — рассказал РБК ее представитель. — По этим и другим фактам Сечиной были написаны заявления в правоохранительные органы, на основании которых были возбуждены уголовные дела в отношении Шульгина и Османова». По данным СПАРК, гендиректором консорциума «Энегопромфинанс» до 3 июля 2017 года действительно был Николай Чурбаков — начальник материально-технического и транспортного обеспечения МРСЭН. Представитель Сечиной от комментариев по поводу ситуации вокруг санатория «Каширские роднички» отказался. Источник РБК, знакомый с Сечиной, заявил, что у нее «существуют претензии к акционерам МРСЭН». По поводу отношений с раненым Алимом Дадуевым собеседник РБК отметил, что «называть его и Марину Сечину бизнес-партнерами некорректно». «Они действительно были совладельцами в нескольких активах, но при этом лично были едва знакомы», — подчеркнул он. Чем владеет Марина Сечина Как рассказывал «Ведомостям» знакомый Игоря Сечина, бывшая жена главы «Роснефти» Марина занималась бизнесом еще в 1990-х годах, в частности торговала недвижимостью. Развелись Игорь и Марина Сечины в 2011 году. Как следует из декларации о доходах Игоря Сечина, в 2011 году доход Марины Сечиной составил 8,9 млн руб., а долей в компаниях у нее не было. В декабре 2013 года Сечина стала совладелицей «О-эйч-эль рус прайвит лимитед», которую СМИ называли «внучкой» испанской строительной компании Obrascon Huarte Lain (OHL), заключившей контракт на строительство железной дороги в Сибири на €1,95 млрд. В июле 2014 года Сечина вышла из этой компании. В июле 2016 года «РИА Новости» сообщило, что Сечина стала основным акционером АО «УК «Управление» — управляющей компании застройщика жилого квартала «Триумфальный» (ранее — «Кутузовская миля»). Затем подрядчика проекта сменили — им стала компания ООО «Космосавиаспецстрой», одним из бенефициаров которого также была Сечина. С этим девелоперским бизнесом связывали и вхождение в апреле 2017 года Марины Сечиной в состав акционеров ООО «Станкофлот». Импортер металлообрабатывающих станков с лицензией ФСБ на проведение работ, связанных с гостайной, на тот момент через другое юрлицо владел ООО «Космосавиаспецстрой». Примечательно, что в 2017 году ООО «Станкофлот» получил контрактов с одной из структур «Ростеха» на сумму более 1,1 млрд руб.», тогда как сумма контрактов в 2016 году составила 257 млн руб. В августе 2013 года Марина Сечина появилась в структуре собственников компании «РК-Телеком», системного интегратора, строящего сети связи для «большой тройки» и «Ростелекома» и обслуживающего силовые ведомства. Источники «Коммерсанта» предполагали, что Марину Сечину могли пригласить в совладельцы компании для содействия в расширении бизнеса, поскольку после развода у нее сохранились хорошие отношения с Игорем Сечиным. Осенью 2013 года Марина Сечина получила косвенный контроль над Архангельской сбытовой компанией и Вологодской сбытовой компанией, входящими в холдинг МРСЭН. В это же время холдинг наравне с International Copper Association, Prince Albert II of Monaco Foundation и United Nations Foundation стал членом созданного фондом ООН «Глобального партнерства для энергоэффективных зданий». Собственник холдинга Юрий Шульгин в интервью «Коммерсанту» рассказывал, что он является частью консорциума «Устойчивое развитие», созданного и возглавляемого Мариной Сечиной. В декабре 2013 года стало известно о проекте «Энергия арктического ветра» стоимостью около 16 млрд руб., в рамках которого МРСЭН взялось создать в Архангельске один из крупнейших в Европе ветропарков. Марина Сечина называла проект неотъемлемой частью программ фонда ООН «Устойчивое развитие». Запуск проекта планировался в 2015–2016 годах. В марте 2016 года стало известно, что структуры, связанные с Мариной Сечиной, владеют долей в еще одном энергосбытовом предприятии — «Челябинскэнергосбыте». Сегодня ПАО «Вологдаэнергосбыт» и ПАО «Архэнергосбыт», а также АО «Роскоммунэнерго» и Юрий Шульгин владеют в совокупности 92,26% акций АКБ «Мосуралбанк». Среди конечных бенефициаров банка через ООО «Консорциум «Энергопромфинанс» и ООО «Санаторий «Каширские роднички», а также через ООО «КЭС» и АО «Архинвестэнерго» есть и Марина Сечина. В июле 2016 года стало известно, что Марина Сечина стала совладелицей компании по производству готовых и консервированных мясных продуктов ООО «Паритет Вятка». К этому моменту через компанию «Паритет» она уже являлась совладелицей нескольких птицеводческих предприятий в Вологодской области. Кроме того, Марина Сечина через ООО «Темп» является совладелицей ООО «Регионагросоюз», занимающегося оптовой торговлей пищевыми маслами и жирами. Помимо этого в январе 2014 года «Ведомости» писали, что Сечина стала совладелицей группы Exect, которая готовила персонал для Олимпиады в Сочи, а также сотрудничала с «Роснефтью». rbc.ru . *** В городском округе Котельники на базе СДЮСШОР «Белка» проходит 12-й Всероссийский фестиваль по конному спорту «Золотая осень». Об этом сообщает пресс-служба администрации городского округа. Почетными гостями праздника стали уполномоченный по правам ребенка при Президенте РФ Анна Кузнецова, Президент Федерации конного спорта России Марина Сечина, замминистра физической культуры и спорта Подмосковья Алексей Шимко и директор ООО «МЕГА Белая Дача» Константинос Тсакалис... mosregtoday.ru .