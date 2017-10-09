Пёстрая лента новостей ЗАТО Железногорск. ДЕНЬГИ НЕ ГЛАВНОЕ Водолей Иванович Пимашков поздравил педагогов с праздником. Депутат Госдумы от партии «Единая Россия» в прошлом году провёл в Нашгороде немало времени вместе со своим велосипедом и даже объявил как-то, что государство должно платить учителям достойную зарплату. Потом случились выборы, и теперь экс-мэр Красноярска уверен: «День учителя – самый главный профессиональный праздник в стране». И осознание этого факта куда важнее презренного металла. Сам-то Пимашков как-то же ухитрялся выживать без индексации аж с 2014 года? НЕ СГОРИТ И НЕ СГНИЁТ Команда Федерального хранилища победила в состязаниях ДПД. Шесть добровольных пожарных дружин (да-да, такие ещё существуют) Горно-химического комбината мерились силами на базе Специальной пожарной части №10. «Эксперт отдела ГО,ЧС и МП Александр Филиппов уверен: «И в «боевой» обстановке они все со своими обязанностями справятся на отлично». Не дай бог, как говорится. ЗАВЕТАМ ПЕШКОВА ВЕРНЫ Делегация «звёздной фирмы» сгоняла поиграть в теннис в Москву. 30 сентября в «Центре Хруничева» открылась Вторая Межгалактическая Космическая спартакиада ГК «Роскосмос». Неукротимые бойцы Николая Тестоедова рассчитывали выступить на ней в двух дисциплинах – шахматах и настольном теннис. Несмотря на то, что соревнования завершились в субботу, насчёт результатов железных горцев пока ничего не известно. У НАС ЧТО-ТО ПРОДАДУТ Краевые власти запустили массовую приватизацию дорожных предприятий. Всего в 2018 году по проекту ещё гауляйтера Толоконского планируется продать «пять зданий в Енисейске, Канске, Железногорске и Минусинске. Согласно документу приватизация будет проводиться для развития конкуренции в Красноярском крае». И — интрига. ЗИМА ИДЁТ ПО ГРАФИКУ Ремонт трубопровода оставил без тепла пять домов в Подгорном. Как утверждает городское радио, в муниципальную управляющую компанию поступило «более 56 заявлений и жалоб» на похолодание в квартирах. «Подрядчик из Красноярска должен был завершить работы еще в сентябре. Но погода вмешалась в планы. В администрации ЗАТО пообещали потребовать скорейшего завершения ремонта». А также срочного наступления бабьего лета. СПУТНИКАМИ ЗАЙМУТСЯ ШКОЛЬНИКИ. И ТОЧКА Инновационный ядерно-космический кластер даёт щедрые плоды. В ресурсном центре «Точка» гимназии №91 стартовал конкурс по разработке проектных решений и моделированию малых космических аппаратов. «К участию приглашаются ученики 5-11 классов, а также студенты СибГУ им. Решетнёва. «За успехами юных инженеров из Железногорска внимательно следят на федеральном уровне, в Госкорпорации «Роскосмос», - отметил Глава ЗАТО Железногорск Вадим Медведев, который принял участие в торжественном открытии». В рамках первого этапа ребята должны написать эссе на тему «Зачем нужен спутник?» ( отсюда ). Нет слов. КАКАЯ ГАДОСТЬ ЭТИ ВАШИ РЕКИ Видали, небось, надпись на автобусе «Железногорск на шаг впереди»? Ну и вот. «В конце сентября при плановом обходе линии электропередач 110 кВ работники ЦСиП Горно-химического комбината установили, что речка Тартатка, изменив русло в районе посёлка Новый Путь, подмывает опору ЛЭП. Подобная ситуация на данном участке сложилась впервые за все 60 лет существования этой линии. Под руководством и.о. заместителя главного инженера предприятия Алексея Леонова и при оперативном взаимодействии ЦСиП, АТЦ и ИХЗ были организованы работы по устранению размыва». ПЯТАЯ КОЛОННА ВЫШЛА НА СВЕТ Новый памятник появился в Нашгороде. Но речь не об этом как бы. «Монумент расположен на территории Специальной пожарно-спасательной части №10», - сообщает gig26.ru . И указывает, что «автором эскиза мемориала стал ветеран пожарной охраны Сергей Колганов, а воплотил идею в жизнь сотрудник управления Виталий Подстрелов». О том же, что в торжественной церемонии открытия мемориала принял участие лично тов. Чебурашкин, бюджетное издание своим читателям демонстративно не рассказывает. Ну, и памятник тоже хорош, безусловно. Анаконды рукоплещут. НЕСИТЕ ВАШИ ДЕНЕЖКИ Вы уже купили квартиру в «социальном доме» на Ленинградском? А почему? Информагенство 24rus.ru напоминает забывчивым: «В Железногорске во всю продолжаются строительные работы в доме, который возводится в рамках программы «Жилье для российской семьи». В настоящее время на первом строении дома завершен монтаж коробки здания. Что касается второго строения, то в настоящий момент на нем проводятся работы по сооружению коробки здания». Спешите, а то всё жильё выкупят москвичи или, прости господи, пендосы какие-нибудь. НЕСИТЕ ВАШИ ДЕНЕЖКИ-2 Санация «Бинбанка» не затронет его клиентов, заверяет gig26.ru . «Дыра в капитале банка предварительно оценивается в 250-350 миллиардов рублей. Как это повлияет на работу отделений по всей стране? По телефону горячей линии Бинбанка «ГиГ» заверили, что все офисы, включая железногорский, продолжают работать в прежнем режиме и на клиентах банка санация никак не отразится. По-прежнему можно открыть счет, оформить кредит, осуществлять денежные переводы, покупать-продавать валюту и т.д.». Русская рулетка, двадцать первый век. ВСЕ НА ВЫБОРЫ! ОЙ, НЕТ. ВСЕ — НЕ НАДО Как из десяти миллионов сделать двадцать? Очень просто. Только, чур, никому. «В Железногорске открыто голосование по благоустройству общественного пространства в 2018 году. Власти решили внести в список три проекта». Два из них оцениваются в 20 млн рублей плюс-минус, и хотя выделяемые средства ограничены цифрой «10,25 млн руб. Данная сумма может быть скорректирована за счет средств местного бюджета в сторону увеличения после составления проектно-сметной документации». Интернет-голосование началось 29 сентября и завершается 9 октября, причём результаты народного волеизъявления на сей раз в открытом доступе не размещаются, чтобы снова не победил Подгорный. Демократия демократией, но порядок должон быть. ПРЕВРАТИМ ЗАТО В НИДЕРЛАНДЫ По случаю Дня учителя в академии МЧС закапывали в землю деньги. Нет-нет, не пугайтесь. Это всего лишь акция «Тысяча тюльпанов», которую замутили ветеранская организация ВУЗа вместе со студентами. «Они высаживали луковицы цветов на газонах и сформированных клумбах около учебных и административных корпусов. Весной новые посадки украсят территорию и будут радовать весь коллектив». Гм. Если, конечно, окрестные старушки не проредят посадки. В ГОРОДЕ СОЧИ ВСЁ ХОРОШО Парк культуры и отдыха имени Кирова отмечен «Хрустальным колесом». Речь идёт о победе в конкурсе Ассоциации профессионалов индустрии развлечений, где железным горцам удалось взять верх в номинации «Лучший парк с количеством посетителей до 250 тысяч человек в год». «Церемония награждения состоялась в Сочи». ТО ЛИ ДА, ТО ЛИ НЕТ Ремонт асфальта на улице Ленина завершён, считают в Сером доме. Во всяком случае, такой релиз опубликован был 3 сентября: « Подрядная организация ООО «Благоустройство» выполнила работы в срок и в полном объеме. «Мелкие недочеты будут устранены в ближайшие три дня, – прокомментировал руководитель Управления капитального строительства Сергей Свиридов». «Что касается улицы Ленина, - добавили на следующий день муниципальные СМИ, - по словам Свиридова, строители окончательно покинут этот объект к 9 октября». ГЕЙРОПА НЕ ДРЕМЛЕТ 13 октября Дворец культуры будет плясать под швейцарскую дудку. Главный валторнист Бернского симфонического оркестра Оливье Дарбелле сыграет аборигенам на альпийском рожке. А что будет делать на сцене доцент консерватории г. Люцерна, швейцарский дирижёр Райнер Хельд, мы пока установить не сумели. Дирижировать, может? Куда только режимный отдел смотрит, интересно. Это же чистые укрофашисты . ОФИЦИАЛЬНОЕ ОПРОВЕРЖЕНИЕ Тыщу раз зарекался не верить депутатам на слово — и вот опять. Буквально в субботу восхищались мы бурлением креативной мысли Алексея Кулеша и Сергея Шаранова. А тут подоспело компетентное мнение Игоря Куксина по поводу «наболевших вопросов сотрудников» о состоянии местной медицины, которые они «хотят донести» до слуг народных. «Команда АО «ПСР», которая как раз в эти дни работает у нас на предприятии, - говорит зам гендиректора ГХК, - занята именно внедрением проекта «Бережливая поликлиника». Итогом их трудов должны стать рекомендации, как этот проект запустить у нас. «Бережливая поликлиника» - это большой совместный проект Минздрава РФ и Госкорпорации «Росатом», поддержанный администрацией Президента РФ. Проект уже реализуется, в прошлом году его запустили в трёх регионах». МИЛЛИОН НА ЛАМПОЧКИ И всё-таки Подгорный во мраке безвестности не сгинет. Электрические сети посёлка переданы были муниципалилету Химзаводом ещё в апреле. Теперь МП «Горэлектросеть» намеревается заменить «почти полторы сотни светильников на новые пластиковые. По предварительной оценке, модернизация обойдется предприятию в миллион рублей». ВЫГЛЯДИТ НАМНОГО СТАРШЕ Седьмого октября кадетский корпус отметил девятый день рождения. По этому поводу в торжественном построении кадет приняли участие разнообразные ответработники, выступали юные барабанщики, жонглёры оружием, и прочие представители полупрофессионального шоу-бизнеса. ВНИМАНИЮ АВТОВЛАДЕЛЬЦЕВ Комиссия по безопасности дорожного движения предупреждает. На перекрёстках Ленинградского с проездами Юбилейным и Мира в течение двух месяцев будут установлены знаки 2.5 «Движение без остановки запрещено». За игнорирование их уже обещаны 800-рублёвые штрафы. «Почему не поставят светофоры? Как пояснили в УГХ, светофоры имеют смысл только на равноценно загруженных дорогах. На Мира и Юбилейном поток не настолько оживленный, чтобы прерывать движение по Ленинградскому проспекту». БРЕДУЩИЕ В ПРАВОВОМ ПОЛЕ Региональные антимонопольщики про Красноярск-26 не забывают. На 11 октября в региональном УФАС назначено рассмотрение заявлений ПАО «Электромеханика» и ООО «НПО Группа компаний машиностроения и приборостроения» на действия конкурсной комиссии АО «ИСС», отклонившей заявки поставщиков «горизонтальной термовакуумной установки ТБК-110». А на следующий день ООО ЧОО «Система Безопасности» и ООО ЧОП «Тамерлан» будет жаловаться на КГАУ «Центр спортивной подготовки», не пустившее их сторожить спорткомплекс «Факел». Конкуренция-с. КТО ХОРОШО ЕСТ, ТОТ ХОРОШО ПИТАЕТСЯ Восемь заявок на президентские гранты подадут железные горцы. В числе претендентов, коими занимался т.н. Ресурсный центр — театральный проект 91 школы (980 т.р.), добрые нацики из «ЗОЖа» (2,89 млн), мобильный хоспис Стародубцевых (2,99 млн), реабилитационный фонд «Возрождение» (992 т.р.), краевой «Экологический союз» с проектом «Семейный психолог — собака» (354 тысячи), а также ассоциация «Технологическая платформа «Национальная информационная спутниковая система» (6,4 млн), КРОО «Ассоциация развития гражданского общества» (финансирование самого Ресурсного центра оценено в 871 т.р.), и — тадам! - фонд содействия деятельности закрытых городов Сибири и Урала, развитию Крыма и города-героя Севастополя. С аргентинской картошкой они завязали, видимо, и теперь хотят обучать школьников и студентов ведению бизнеса. За 1,4 млн рубликов. Делайте ставки, граждане, не стесняйтесь. Ведь деньги эти вынуты у вас из кармана. В ЗДОРОВОМ ТЕЛЕ ЗДОРОВЫЙ УХ Фитнес-фестиваль «осень в кроссовках» состоялся в Центре досуга. Организовали его РОО «Федерация бодибилдинга Красноярского края» и дружественное управление образования Серого дома. «На сцене выступили 20 команд. Педагоги и воспитатели подготовили яркие спортивные номера по теме: "Звезды зажигают!". Первое место завоевала команда лицея №103». САНИТАРНАЯ ОБЛАВА Тем временем МРУ ФМБА России №51 обновило список провинившихся. Под раздачу за минувшую неделю угодили МБДОУ №66 «Аистенок» (численность детей превышает нормативы; нарушается режим мытья посуды) и школа №97, в которой с мая 2016 года никак не могут привести в порядок стены большого спортзала. Заведующую в итоге накажут по ч. 1 ст. 6.7. КоАП РФ, а директора — нет, ибо на ремонт инновационной школы своевременно не нашлось денег в бюджете. ПРИМЕРНО НОЛЬ СЕМЬ Безработица по-прежнему не грозит жителям бывшего Соцгорода. В теории. С начала года работодатели ЗАТО представили в Центр занятости населения данные о 4.803 вакансиях, в основном — в сфере строительства и здравоохранения. К началу октября число зарегистрированных безработных составило 349 человек, т.е. уровень безработицы колеблется возле показателя 0,7%. ФЕМИДА НОН-СТОП Некоторое затишье наблюдается в коридорах городского суда. Трудовые споры с работниками на прошедшей неделе вели ООО « Атлант », почившее в боле ФГУП « ГУССТ №9 при Спецстрое России» и Горно-химический комбинат ( два иска от четырёх человек, в сумме). А граждане Евсеев и Кириличев чего-то добивались от управления социальной защиты Серого дома. *** За семь дней в ЗАТО Железногорск родилось 14 и умерло 17 человек.