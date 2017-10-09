|Не надо мерить всё на деньги, товарищи
|Sunday, 08 October 2017
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Пёстрая лента новостей ЗАТО Железногорск.
ДЕНЬГИ НЕ ГЛАВНОЕ
Водолей Иванович Пимашков поздравил педагогов с праздником.
Депутат Госдумы от партии «Единая Россия» в прошлом году провёл в Нашгороде немало времени вместе со своим велосипедом и даже объявил как-то, что государство должно платить учителям достойную зарплату. Потом случились выборы, и теперь экс-мэр Красноярска уверен: «День учителя – самый главный профессиональный праздник в стране». И осознание этого факта куда важнее презренного металла. Сам-то Пимашков как-то же ухитрялся выживать без индексации аж с 2014 года?
НЕ СГОРИТ И НЕ СГНИЁТ
Команда Федерального хранилища победила в состязаниях ДПД.
Шесть добровольных пожарных дружин (да-да, такие ещё существуют) Горно-химического комбината мерились силами на базе Специальной пожарной части №10. «Эксперт отдела ГО,ЧС и МП Александр Филиппов уверен: «И в «боевой» обстановке они все со своими обязанностями справятся на отлично».
Не дай бог, как говорится.
ЗАВЕТАМ ПЕШКОВА ВЕРНЫ
Делегация «звёздной фирмы» сгоняла поиграть в теннис в Москву.
30 сентября в «Центре Хруничева» открылась Вторая
У НАС ЧТО-ТО ПРОДАДУТ
Краевые власти запустили массовую приватизацию дорожных предприятий.
Всего в 2018 году по проекту ещё гауляйтера Толоконского планируется продать «пять зданий в Енисейске, Канске, Железногорске и Минусинске. Согласно документу приватизация будет проводиться для развития конкуренции в Красноярском крае».
И — интрига.
ЗИМА ИДЁТ ПО ГРАФИКУ
Ремонт трубопровода оставил без тепла пять домов в Подгорном.
Как утверждает городское радио, в муниципальную управляющую компанию поступило «более 56 заявлений и жалоб» на похолодание в квартирах. «Подрядчик из Красноярска должен был завершить работы еще в сентябре. Но погода вмешалась в планы. В администрации ЗАТО пообещали потребовать скорейшего завершения ремонта».
А также срочного наступления бабьего лета.
СПУТНИКАМИ ЗАЙМУТСЯ ШКОЛЬНИКИ. И ТОЧКА
Инновационный ядерно-космический кластер даёт щедрые плоды.
В ресурсном центре «Точка» гимназии №91 стартовал конкурс по разработке проектных решений и моделированию малых космических аппаратов. «К участию приглашаются ученики 5-11 классов, а также студенты СибГУ им. Решетнёва. «За успехами юных инженеров из Железногорска внимательно следят на федеральном уровне, в Госкорпорации «Роскосмос», - отметил Глава ЗАТО Железногорск Вадим Медведев, который принял участие в торжественном открытии». В рамках первого этапа ребята должны написать эссе на тему «Зачем нужен спутник?» (отсюда).
Нет слов.
КАКАЯ ГАДОСТЬ ЭТИ ВАШИ РЕКИ
Видали, небось, надпись на автобусе «Железногорск на шаг впереди»? Ну и вот.
«В конце сентября при плановом обходе линии электропередач 110 кВ работники ЦСиП Горно-химического комбината установили, что речка Тартатка, изменив русло в районе посёлка Новый Путь, подмывает опору ЛЭП. Подобная ситуация на данном участке сложилась впервые за все 60 лет существования этой линии. Под руководством и.о. заместителя главного инженера предприятия Алексея Леонова и при оперативном взаимодействии ЦСиП, АТЦ и ИХЗ были организованы работы по устранению размыва».
ПЯТАЯ КОЛОННА ВЫШЛА НА СВЕТ
Новый памятник появился в Нашгороде. Но речь не об этом как бы.
«Монумент расположен на территории Специальной пожарно-спасательной части №10», - сообщает gig26.ru. И указывает, что «автором эскиза мемориала стал ветеран пожарной охраны Сергей Колганов, а воплотил идею в жизнь сотрудник управления Виталий Подстрелов». О том же, что в торжественной церемонии открытия мемориала принял участие лично тов. Чебурашкин, бюджетное издание своим читателям демонстративно не рассказывает.
Ну, и памятник тоже хорош, безусловно. Анаконды рукоплещут.
НЕСИТЕ ВАШИ ДЕНЕЖКИ
Вы уже купили квартиру в «социальном доме» на Ленинградском? А почему?
Информагенство 24rus.ru напоминает забывчивым: «В Железногорске во всю продолжаются строительные работы в доме, который возводится в рамках программы «Жилье для российской семьи». В настоящее время на первом строении дома завершен монтаж коробки здания. Что касается второго строения, то в настоящий момент на нем проводятся работы по сооружению коробки здания».
Спешите, а то всё жильё выкупят москвичи или, прости господи, пендосы какие-нибудь.
НЕСИТЕ ВАШИ ДЕНЕЖКИ-2
Санация «Бинбанка» не затронет его клиентов, заверяет gig26.ru.
«Дыра в капитале банка предварительно оценивается в 250-350 миллиардов рублей. Как это повлияет на работу отделений по всей стране? По телефону горячей линии Бинбанка «ГиГ» заверили, что все офисы, включая железногорский, продолжают работать в прежнем режиме и на клиентах банка санация никак не отразится. По-прежнему можно открыть счет, оформить кредит, осуществлять денежные переводы, покупать-продавать валюту и т.д.».
Русская рулетка, двадцать первый век.
ВСЕ НА ВЫБОРЫ! ОЙ, НЕТ. ВСЕ — НЕ НАДО
Как из десяти миллионов сделать двадцать? Очень просто. Только, чур, никому.
«В Железногорске открыто голосование по благоустройству общественного пространства в 2018 году. Власти решили внести в список три проекта». Два из них оцениваются в 20 млн рублей плюс-минус, и хотя выделяемые средства ограничены цифрой «10,25 млн руб. Данная сумма может быть скорректирована за счет средств местного бюджета в сторону увеличения после составления проектно-сметной документации».
Интернет-голосование началось 29 сентября и завершается 9 октября, причём результаты народного волеизъявления на сей раз в открытом доступе не размещаются, чтобы снова не победил Подгорный. Демократия демократией, но порядок должон быть.
ПРЕВРАТИМ ЗАТО В НИДЕРЛАНДЫ
По случаю Дня учителя в академии МЧС закапывали в землю деньги.
Нет-нет, не пугайтесь. Это всего лишь акция «Тысяча тюльпанов», которую замутили ветеранская организация ВУЗа вместе со студентами. «Они высаживали луковицы цветов на газонах и сформированных клумбах около учебных и административных корпусов. Весной новые посадки украсят территорию и будут радовать весь коллектив».
Гм. Если, конечно, окрестные старушки не проредят посадки.
В ГОРОДЕ СОЧИ ВСЁ ХОРОШО
Парк культуры и отдыха имени Кирова отмечен «Хрустальным колесом».
Речь идёт о победе в конкурсе Ассоциации профессионалов индустрии развлечений, где железным горцам удалось взять верх в номинации «Лучший парк с количеством посетителей до 250 тысяч человек в год». «Церемония награждения состоялась в Сочи».
ТО ЛИ ДА, ТО ЛИ НЕТ
Ремонт асфальта на улице Ленина завершён, считают в Сером доме.
Во всяком случае, такой релиз опубликован был 3 сентября: «Подрядная организация ООО «Благоустройство» выполнила работы в срок и в полном объеме. «Мелкие недочеты будут устранены в ближайшие три дня, – прокомментировал руководитель Управления капитального строительства Сергей Свиридов». «Что касается улицы Ленина, - добавили на следующий день муниципальные СМИ, - по словам Свиридова, строители окончательно покинут этот объект к 9 октября».
ГЕЙРОПА НЕ ДРЕМЛЕТ
13 октября Дворец культуры будет плясать под швейцарскую дудку.
Главный валторнист Бернского симфонического оркестра Оливье Дарбелле сыграет аборигенам на альпийском рожке. А что будет делать на сцене доцент консерватории г. Люцерна, швейцарский дирижёр Райнер Хельд, мы пока установить не сумели. Дирижировать, может?
Куда только режимный отдел смотрит, интересно. Это же чистые укрофашисты.
ОФИЦИАЛЬНОЕ ОПРОВЕРЖЕНИЕ
Тыщу раз зарекался не верить депутатам на слово — и вот опять.
Буквально в субботу восхищались мы бурлением креативной мысли Алексея Кулеша и Сергея Шаранова. А тут подоспело компетентное мнение Игоря Куксина по поводу «наболевших вопросов сотрудников» о состоянии местной медицины, которые они «хотят донести» до слуг народных. «Команда АО «ПСР», которая как раз в эти дни работает у нас на предприятии, - говорит зам гендиректора ГХК, - занята именно внедрением проекта «Бережливая поликлиника». Итогом их трудов должны стать рекомендации, как этот проект запустить у нас. «Бережливая поликлиника» - это большой совместный проект Минздрава РФ и Госкорпорации «Росатом», поддержанный администрацией Президента РФ. Проект уже реализуется, в прошлом году его запустили в трёх регионах».
МИЛЛИОН НА ЛАМПОЧКИ
И всё-таки Подгорный во мраке безвестности не сгинет.
Электрические сети посёлка переданы были муниципалилету Химзаводом ещё в апреле. Теперь МП «Горэлектросеть» намеревается заменить «почти полторы сотни светильников на новые пластиковые. По предварительной оценке, модернизация обойдется предприятию в миллион рублей».
ВЫГЛЯДИТ НАМНОГО СТАРШЕ
Седьмого октября кадетский корпус отметил девятый день рождения.
По этому поводу в торжественном построении кадет приняли участие разнообразные ответработники, выступали юные барабанщики, жонглёры оружием, и прочие представители полупрофессионального шоу-бизнеса.
ВНИМАНИЮ АВТОВЛАДЕЛЬЦЕВ
Комиссия по безопасности дорожного движения предупреждает.
На перекрёстках Ленинградского с проездами Юбилейным и Мира в течение двух месяцев будут установлены знаки 2.5 «Движение без остановки запрещено». За игнорирование их уже обещаны 800-рублёвые штрафы. «Почему не поставят светофоры? Как пояснили в УГХ, светофоры имеют смысл только на равноценно загруженных дорогах. На Мира и Юбилейном поток не настолько оживленный, чтобы прерывать движение по Ленинградскому проспекту».
БРЕДУЩИЕ В ПРАВОВОМ ПОЛЕ
Региональные антимонопольщики про Красноярск-26 не забывают.
На 11 октября в региональном УФАС назначено рассмотрение заявлений ПАО «Электромеханика» и ООО «НПО Группа компаний машиностроения и приборостроения» на действия конкурсной комиссии АО «ИСС», отклонившей заявки поставщиков «горизонтальной термовакуумной установки ТБК-110». А на следующий день ООО ЧОО «Система Безопасности» и ООО ЧОП «Тамерлан» будет жаловаться на КГАУ «Центр спортивной подготовки», не пустившее их сторожить спорткомплекс «Факел».
Конкуренция-с.
КТО ХОРОШО ЕСТ, ТОТ ХОРОШО ПИТАЕТСЯ
Восемь заявок на президентские гранты подадут железные горцы.
В числе претендентов, коими занимался т.н. Ресурсный центр — театральный проект 91 школы (980 т.р.), добрые нацики из «ЗОЖа» (2,89 млн), мобильный хоспис Стародубцевых (2,99 млн), реабилитационный фонд «Возрождение» (992 т.р.), краевой «Экологический союз» с проектом «Семейный психолог — собака» (354 тысячи), а также ассоциация «Технологическая платформа «Национальная информационная спутниковая система» (6,4 млн), КРОО «Ассоциация развития гражданского общества» (финансирование самого Ресурсного центра оценено в 871 т.р.), и — тадам! - фонд содействия деятельности закрытых городов Сибири и Урала, развитию Крыма и города-героя Севастополя. С аргентинской картошкой они завязали, видимо, и теперь хотят обучать школьников и студентов ведению бизнеса. За 1,4 млн рубликов.
Делайте ставки, граждане, не стесняйтесь. Ведь деньги эти вынуты у вас из кармана.
В ЗДОРОВОМ ТЕЛЕ ЗДОРОВЫЙ УХ
Фитнес-фестиваль «осень в кроссовках» состоялся в Центре досуга.
Организовали его РОО «Федерация бодибилдинга Красноярского края» и дружественное управление образования Серого дома. «На сцене выступили 20 команд. Педагоги и воспитатели подготовили яркие спортивные номера по теме: "Звезды зажигают!". Первое место завоевала команда лицея №103».
САНИТАРНАЯ ОБЛАВА
Тем временем МРУ ФМБА России №51 обновило список провинившихся.
Под раздачу за минувшую неделю угодили МБДОУ №66 «Аистенок» (численность детей превышает нормативы; нарушается режим мытья посуды) и школа №97, в которой с мая 2016 года никак не могут привести в порядок стены большого спортзала. Заведующую в итоге накажут по ч. 1 ст. 6.7. КоАП РФ, а директора — нет, ибо на ремонт инновационной школы своевременно не нашлось денег в бюджете.
ПРИМЕРНО НОЛЬ СЕМЬ
Безработица по-прежнему не грозит жителям бывшего Соцгорода. В теории.
С начала года работодатели ЗАТО представили в Центр занятости населения данные о 4.803 вакансиях, в основном — в сфере строительства и здравоохранения. К началу октября число зарегистрированных безработных составило 349 человек, т.е. уровень безработицы колеблется возле показателя 0,7%.
ФЕМИДА НОН-СТОП
Некоторое затишье наблюдается в коридорах городского суда.
Трудовые споры с работниками на прошедшей неделе вели ООО «Атлант», почившее в боле ФГУП «ГУССТ №9 при Спецстрое России» и Горно-химический комбинат (два иска от четырёх человек, в сумме). А граждане Евсеев и Кириличев чего-то добивались от управления социальной защиты Серого дома.
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За семь дней в ЗАТО Железногорск родилось 14 и умерло 17 человек.
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