Почему Нобелевская премия опять прошла мимо россиян. «У нас нет никакой науки» Эксперты объясняют, почему среди Нобелевских лауреатов снова нет россиян. Нобелевская неделя-2017 завершена. Определены обладатели престижной награды в области физики, химии, медицины, литературы, а также содействия по установлению мира во всем мире. Однако с 2010 года среди лауреатов не было представителей России. Эксперты рассказали корреспонденту «Росбалта», в чем причины сложившейся ситуации. Егор Задереев, кандидат биологических наук, ведущий научный сотрудник Института биофизики СО РАН: «В физике Нобелевские премии дают за крупные проекты, которые реализуются на мегаустановках — Бозон Хиггса, гравитационные волны. На их создание тратят огромные деньги. В России их не строят. Это связано с нашим провалом в 90-е годы. В сфере биологии, медицины мы очень сильно отстали еще с момента разгрома генетики. А советская и затем уже российская наука была сфокусирована на проектах, связанных с войной — Космос, атомная бомба… Генетику и подобные науки не развивали. Даже сейчас в научных публикациях доминирует физика. Возьмем, к примеру, премию за открытие метода определения структур молекул с помощью криоэлектронной микроскопии. У нас на всю страну два таких высокоточных микроскопа — в Курчатовском институте и Московском государственном университете. Поэтому трудно ожидать большого прорыва. Отставание в биологических науках будет нелегко преодолеть. Отстает финансирование науки в целом — на всю Российскую академию наук выделяется столько же средств, сколько на один крупный университет в США. С другой стороны, Нобелевская премия не икона, на которую нужно молиться. Многие ученые критикуют ее, поскольку идеология этой престижной награды отстает от современной науки. Взять те же гравитационные волны — над этим открытием трудились огромные коллективы исследователей, поэтому невозможно выделить только 2-3 человек. В прошлые годы зарубежные ученые получали Нобелевские премии за исследования, в которых вклад российских и советских ученых был очень большим и признавался всем мировым сообществом. Но из-за структуры премии наши ученые не могли попасть в этот ограниченный перечень победителей». Александр Невзоров, журналист, публицист: «Когда русских однозначно было за что награждать, их награждали. Из тех, кто номинировался на Нобелевскую премию, у нас есть замечательные исследователи, космологи, блестящие химики. Но, например, наш астрофизик Рашид Сюняев претендовал на Нобелевскую премию. Ему предполагалось дать награду по сумме всего, что он сделал для понимания космологии. А это очень зыбкая категория, и в разных сферах есть очередь среди тех, кто по сумме больше всего сделал. А то, что предложили сегодняшние лауреаты, даже визуализация всяких биомолекул и возможность регистрировать гравитационные волны, тоже не было открытием — это все понятные вещи. Но они получили фундаментальное подтверждение. Появился инструмент, как именно можно это сделать. Поэтому Нобелевские премии распределились по справедливости. Никакой конспирологии, тайных механизмов, по которым обижают русских, — нет. Что касается российской науки в целом, то у нас нет никакой науки и не может быть. Ну какая может быть наука, когда в МИФИ существует кафедра теологии? Когда образованием заправляет верующий фанатичный человек, который стремится увеличить количество часов какой-то там религиозной чуши, которую она считает необходимой для бедных детей? Сейчас мы наблюдаем культ невежества, темноты, бессмыслицы. Чтобы наука развивалась, должно быть другое государство, идеология, смыслы, радости и печали. Все это не может возникнуть в той карикатуре, в которой мы живем». Андрей Столяров, эмбриолог, писатель: «Во-первых, в науке нет свободы. Она стала клановой, в том числе и в России. А сквозь клан тяжело пробиться. Чтобы ученый приобрел известность, он должен печататься в определенных журналах. А они все на английском языке. Для ряда стран это уже небольшой барьер. Далее — редакции формируются из определенных школ западных стран. Поэтому статьи, которые вызывают разногласия, не доходят до публикаций в научных журналах. Ни одна научная школа не хочет быть отвергнутой за ненадобностью, поэтому новые идеи с трудом пробиваются. Во-вторых, в России нет денег на науку. Научные исследования дорогие. Для прорыва нужны колоссальные резервы. Даже не для самого прорыва, а для создания почвы, которая этот прорыв обеспечит». rosbalt.ru . *** Лженаучная пропаганда играет в паре с пропагандой политической Если невежество помогает политической элите сохранять власть в конкретном государстве, то отказ от распространения научной картины мира среди его граждан может быть политически мотивированным, даже когда этот метод покажет свою неэффективность и неконкурентоспособность. Так охарактеризовал положение в современном российском образовании член Комиссии РАН по борьбе с лженаукой, научный руководитель проекта «Всероссийская лабораторная» Александр Сергеев, сообщает «Лента.ру». Беседа с корреспондентом издания была приурочена к началу Всероссийского фестиваля науки. Сергеев рассказал, что в обществе современной России «бросается в глаза нехватка критического мышления, то есть способности отделять правду от вымысла». Ученый отмечает, что при таком положении вещей социум может подвергаться воздействию любой «заразной идеи», приводя в пример ситуации, складывающиеся вокруг историй с «фильтрами Петрика», которые продвигались на государственном уровне, с интересом к гомеопатии, с антипрививочным движением. Также ученый рассказал журналисту, что во время проведения «Всероссийской лабораторной» выяснилось, что «свыше трех четвертей участников, интересующихся наукой, допускают возможность передачи информации без помощи каких-либо приборов и физических носителей», в том числе с помощью телепатии, а в образовательной среде в последнее время «усиливается неприятие теории эволюции». Причиной такой ситуации, по мнению Сергеева, стало распространение в 90-е годы прошлого века моды на оккультные знания и «ренессанс религии, которая раньше тоже была нон грата», также лепту внесло и то, что «почти в ноль рухнула научно-популярная литература». Сейчас, по словам Сергеева, положение выправляется, но «лженаучные идеи очень хорошо укоренились». Также Сергеев сообщил «Ленте.ру», что в России, как и во всем мире, присутствует образовательный кризис «классно-урочной системы, которая была заложена почти 500 лет назад и сегодня убивает мотивацию к учебе». Ученый высказал идею, что такая система была нужна для обеспечения определенного уровня начальной всеобщей грамотности и «социальной адекватности», а сейчас «нужно переходить к тому состоянию, когда элементарные акты творческого поиска становятся нормой для всех», однако это трудно достижимо и пока «школа дает знания, но убивает интерес к познанию». Поэтому люди часто предпочитают красивые и увлекательные рассуждения мистических «гуру» малоинтересным и непривлекательным для себя научным знаниям. Ученый также поделился с изданием своей обеспокоенностью чрезмерной клерикализацией общества. «Мы постепенно движемся к тем странам, где набирает силу религиозный фундаментализм. У людей, склонных к науке, сегодняшний всплеск религиозности вызывает много вопросов. Многие из них считают, что вера враждебна науке и мириться тут ни с чем нельзя. В последние 20 лет в России идет целенаправленный процесс разрушения светскости. Он начался в 1997 году с принятия закона «О свободе совести и о религиозных объединениях». Потом был официальный договор о сотрудничестве между минобрнауки и РПЦ, по которому планировалось включение теологии в число научных дисциплин, а знакомство с религией - в школьную программу. Религия планомерно стремится расширять свое влияние на общество. Но таково свойство любой религии - стремление к максимальному укоренению в обществе, вплоть до полной теократии», - рассказал он корреспонденту и добавил, что критиковать за это религию бессмысленно, но необходимо критиковать государство, которое позволяет себе «снимать определенные барьеры, выстраданные в истории». Создание у широких масс мифического мышления при клерикализированном сознании все чаще приводит к тому, полагает Сергеев, что люди начинают верить лженаучной пропаганде, которая преподносится вопреки здравому смыслу и разрушает «склонность людей к логическим проверкам». При упрощенном восприятии мира люди начинают верить, что «все мнения равны - научные и альтернативные». Сергеев уверен, что на такую почву «может упасть что угодно - и разумная идея, и конспирологическая, и фанатическая», поэтому «лженаучная пропаганда играет в паре с пропагандой политической», и последняя способна сильно влиять на общественное сознание, даже «усиливать психические девиации в обществе». Здесь ученый объяснил корреспонденту, как именно он понимает высказывание Льва Толстого о том, что «сила государства - в невежестве народа». «Если мы понимаем под силой государства его способность конкурировать на мировом уровне с другими странами в производстве, культуре, экономике и даже отчасти в военной сфере - невежество тут никак не поможет. А вот если под силой государства понимать способность правящей элиты сохранять власть несмотря на свою неэффективность - тогда невежество, конечно, помогает и политически мотивировано», - рассказал Сергеев и добавил, что в ближайшее время зараженность общества лженаучными идеями побороть вряд ли получится, но к этому надо стремиться, в том числе развивая массовые проекты популяризации науки. fn-volga.ru . *** В числе майских указов президента Владимира Путина есть и распоряжение, касающееся повышения авторитетности российских вузов на мировой арене. Программа «5-100», разработанная конкретно под этот майский указ, имеет четкую цель: к 2020 году пять российских университетов должны быть включены в первую сотню хотя бы одного из трех рейтингов лучших высших учебных заведений в мире. Пока это удалось только одному отечественному университету – МГУ. Который как раз в программе не участвует. Для того, чтобы помочь вузам набрать очки в рейтинге, им выделяют вполне серьезное бюджетное финансирование – несколько десятков миллиардов рублей ежегодно. При некоторых условиях, конечно. Во-первых, вуз должен получить статус государственного автономного учреждения (в этом есть плюс – относительная финансовая свобода, но есть и минус – ведение финансовой отчетности в соответствии с международными стандартами и регулярные проверки независимых аудиторов). Во-вторых, вуз должен согласиться на изменение устава: его ректора должно назначать Министерство образования, кандидат на ректорство должен пройти международный конкурсный отбор, в трудовом контракте у него должен присутствовать пункт о показателях утвержденных министерством программ развития учебного заведения. Если вуз был согласен на изменение статуса и условия утверждения ректора, он мог участвовать в конкурсе на получение повышенного бюджетного финансирования. Победителей конкурса оказалось чуть больше двух десятков. Согласно информации с официального сайта проекта, это: Дальневосточный федеральный университет, Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики», университет ИТМО, Санкт-Петербургский государственный электротехнический университет им. В. Ульянова, Казанский (Приволжский) федеральный университет, Национальный исследовательский технологический университет «МИСиС», Национальный исследовательский ядерный университет «МИФИ», Московский физико-технический институт, Новосибирский национальный исследовательский государственный университет, Нижегородский Университет Лобачевского, Самарский национальный исследовательский университет им. Академика Королева, Санкт-Петербургский политехнический университет им. Петра Великого, Национальный исследовательский Томский государственный университет, Национальный исследовательский Томский политехнический университет, Уральский федеральный университет им. Б. Ельцина, Балтийский федеральный университет им. И. Канта, Первый Московский государственный медицинский университет им. И. Сеченова, Сибирский федеральный университет, Южно-Уральский государственный университет, Российский университет Дружбы Народов и Тюменский государственный университет. Министр образования и науки считает, что 21 вуз, получающий спецфинансирование – это слишком много. Бюджет распыляется, не принося необходимого результата. Именно об этом заявила Ольга Васильева, выступая перед ректорами главных вузов страны. «Надо оставить эффективные вузы – не более шести… Оставшиеся деньги вкладывать в развитие этих вузов, чтобы к 2020 году эти вузы вошли в ту самую пятерку, о которой нас просил президент», – считает Ольга Васильева. Вузы, которые останутся за бортом программы «5-100», должны будут отчитаться за уже полученные деньги и дальше продолжать свободное плавание уже без дополнительной господдержки. На программу развития вузов уже истрачено 50 миллиардов 200 миллионов рублей, напомнила министр. Ожидалось, что дополнительные вливания как-то активизируют участников программы, увеличится объем НИОКР, возрастет количество научных публикаций... Однако на сегодняшний день в мировых рейтингах – только МГУ. «Если мы не сосредоточим ситуацию в шести вузах и не вложим туда оставшиеся деньги – почти 30 миллиардов – никакого решения задачи, поставленной президентом, не будет», – уверена Васильева. Если оставить в программе «5-100» только шесть вузов, как предлагает министр, никакой конкуренции за бюджетное финансирование между ними уже точно не будет – деньги каждый вуз получит гарантированно. А вот остальные? За их судьбу встревожилась присутствовавшая на мероприятии вице-премьер Ольга Голодец, назвав заявление министра «немножко неожиданным». «Я прошу придерживаться и буквы и духа тех документов, которые уже приняты, и обеспечить их преемственность. Потому что самое главное в проекте – это не сделать резких движений, которые поставят в сложную ситуацию те вузы, которые нацелились на реализацию понятной программы», – предостерегла вице-премьер. На ее взгляд, если реализация программы «5-100» и требует корректировки, то очень деликатной. Реакция ректоров вузов-участников программы пока не озвучивалась. Но понятно, что вряд ли они довольны перспективой потерять свою часть от бюджетных 30 миллиардов. Если министр настоит на своем и внесет изменения в проект, ректорам придется ломать голову, как доказать, что именно их вуз достоин войти в шестерку сильнейших в стране. versia .