Зачистка кредитных организаций продолжится до упора. Промсвязьбанку указали на слабости Международное агентство Moody`s снизило базовую оценку кредитоспособности (BCA) и рейтинга субординированного долга Промсвязьбанка до уровня «в высокой степени спекулятивного». В Moody`s объясняют свои действия тем, что показатели платежеспособности Промсвязьбанка останутся слабыми в течение как минимум года, а также высоким уровнем проблемных активов банка. Moody`s подтвердило долгосрочные рейтинги депозитов в иностранной и национальной валютах Промсвязьбанка на уровне Ва3 (рискованные обязательства с чертами спекулятивных), оставив прогноз по ним негативным. При этом агентство снизило базовую оценку кредитоспособности банка с B1 до B2 (в высокой степени спекулятивная), а также рейтинг субординированного долга с B2/B3 до B3/Caa1 (в высокой степени спекулятивный и рисковый). Долгосрочные рейтинги эмитента в национальной и иностранной валютах зарегистрированной в Нидерландах холдинговой компании Promsvyaz Capital B.V. были ухудшены до B3 с B2. Снижение базовой оценки кредитоспособности до B2 с B1 обусловлено ожиданиями Moody`s, что показатели платежеспособности Промсвязьбанка будут оставаться слабыми в течение следующих 12–18 месяцев, отмечается в сообщении агентства. Промсвязьбанк является системно значимым банком. По итогам первого полугодия 2017 года он занял десятое место по размеру активов (1,2 трлн руб.) в рэнкинге «Интерфакса». Основные акционеры банка Алексей и Дмитрий Ананьевы. В настоящее время Промсвязьбанк готовится к слиянию с банком «Возрождение», анонсированному в середине сентября. В Moody`s также указывают на большой объем обесцененных активов Промсвязьбанка. «Проблемные кредиты, в том числе обесцененные корпоративные и неработающие розничные, составили 19% от совокупного кредитного портфеля по состоянию на 30 июня 2017 года (19,8% в 2015 году и 13,3% в 2014 году)»,— оценили в Moody`s, подчеркнув, что этот уровень значительно выше среднего. Покрытие проблемных кредитов резервами на потери по ссудам оставалось на низком уровне (45%), что ниже, чем в среднем по системе (70%). Если проблемы усугубятся, это окажет давление на рентабельность и капитал банка. В Промсвязьбанке не удивились действиям рейтингового агентства. «Итоговая оценка агентства кредитоспособности банка остается неизменной с 2016 года. Это связано с имевшим место в 2015 году кредитом авиакомпании “Трансаэро”»,— сообщили в пресс-службе Промсвязьбанка. В то же время аналитики Moody`s отметили, что ликвидность и фондирование Промсвязьбанка до сих пор стабильны и устойчивы к негативной информации, которая окружает банк в последние месяцы. Для решения потенциальных проблем банк поддерживает высокий буфер ликвидности, превышающий 20% от его активов, указывают в Moody`s. «Буфер ликвидности у банка составляет 254 млрд руб.— максимальный за последние 45 дней»,— указывала ранее пресс-служба Промсвязьбанка. Поводом для многочисленных слухов вокруг крупных частных банков, в том числе и Промсвязьбанка, стало письмо, разосланное сотрудником «Альфа-Капитала» Сергеем Гавриловым (см. “Ъ” от 17 августа). Он сообщил, что в отношении «ФК Открытие», Бинбанка, Промсвязьбанка и Московского кредитного банка (МКБ) регулятором «могут быть приняты решения уже этой осенью». Тогда все перечисленные банки эту информацию категорически опровергали. Однако в конце августа ЦБ было принято решение о санации банка «ФК Открытие» (см. “Ъ” от 30 августа), аналогичное решение по Бинбанку было обнародовано 21 сентября. В Промсвязьбанке и МКБ настаивают на отсутствии проблем. Однако источники “Ъ”, близкие к регулятору и Промсвязьбанку, утверждали, что его ключевые собственники Алексей и Дмитрий Ананьевы неофициально обсуждают с ЦБ его дальнейшую судьбу (см. “Ъ” от 21 сентября). Рейтинги Moody`s носят в первую очередь информационный характер, и их снижение не приведет к каким-либо ограничениям, но даст сигнал рынку. С 13 июля в связи законом о рейтинговой деятельности ЦБ перестал учитывать для регулятивных целей рейтинги международных агентств. Они должны были создать на территории России дочерние компании и пройти аккредитацию, но этого не произошло. Тем не менее оценки ведущих игроков мирового рейтингового рынка — это имидж, который не отнять никакими локальными законами, указывают эксперты. kommersant . *** Банки заразили гигантоманией: «резня» продолжится Банковский демарш против собственного профильного объединения разрастается. АРБ покидают десятки банков всех калибров – от «тяжеловесов» до более мелких сошек. В Ассоциации банков «Россия» не скрывают радости от прихода «крупняка», но этот раскол грозит монополизацией рынка и лавинообразным отзывом лицензий у других банков. После того, как из Ассоциации российских банков вышли крупнейшие ее участники – Сбербанк, ВТБ, ВТБ 24, Газпромбанк, Россельхозбанк, банк «Открытие», Альфа-банк, Бинбанк, БМ-банк и Внешэкономбанк (обвинившие главу АРБ Гарегина Тосуняна в популизме и узурпации власти) и организовали новое банковское сообщество - на базе Ассоциации «Россия» - вслед за ними потянулись и многие их «меньшие братья». По последним данным, за мастодонтами финансового рынка решили последовать банки «АК Барс» и «Зенит» со своей «дочкой» ЛипецкКомБанком, а также СовКомБанк, «Абсолют банк», Связь-Банк и РосЕвроБанк. По слухам, новым членам «России» была обещана активная роль при реформировании Ассоциации и эксклюзивные места в ее Совете. Почуяв ветер серьезных перемен, получив и свой «звездный час», и повышение в статусе, представители АР не только усилили свои позиции новым президентом в лице экс-зампреда Центробанка Георгия Лунтовского, но и переименовались из Ассоциации региональных банков России в Ассоциацию банков России (АБР). Отныне АБР может стать первой лоббистской банковской организацией вместо АРБ, но, по мнению экспертов, не исключено, что этот раскол еще аукнется российскому малому бизнесу и небольшим кредитным организациям, которым теперь придется как-то противостоять лобби банков-гигантов. Комментируя ситуацию, глава АРБ Гарегин Тосунян заявил «Веку»: безусловно, членов Ассоциации огорчило решение перечисленных банков, особенно тех, кто работал с АРБ уже много лет. «Но это их решение, они имеют на это полное право, и Совет Ассоциации российских банков 12 сентября уже удовлетворил часть заявлений о выходе. Однако мы готовы продолжать сотрудничество со всеми банками, в том числе и с теми, которые покинули АРБ, - сообщил Тосунян. – Сколько бы ни было вышедших – 8, 9, 15… - это их право, и на работе АРБ это не скажется никаким образом. Пусть «титаны» работают со своими крупными клиентами, но и прочие банки не следует называть мелкими, они такие же уважаемые финансовые учреждения. Нет разницы – банки это первой десятки, сотни или топ-300 – у них остаются свои клиенты, свои интересы и своя позиция, которая должна быть услышана и учтена». По словам господина Тосуняна, никакого давления от новых членов Ассоциации «Россия» они пока не ощущают, а сам он, как и прежде, в отставку не собирается. «Это исключительно компетенция съезда АРБ, и съезд может свое мнение по этому поводу высказать». Между тем, в АБР уже провели Совет в новом составе, а ряд обсужденных вопросов превратился в законопроекты, которые в ближайшее время будут рассматриваться в Госдуме. «Приход крупных игроков – это хорошее для нас дело, поскольку пришел серьезный интеллектуальный потенциал, пришли люди, которые, в прямом смысле, являются лучшими на рынке, и они активно помогают мне, в том числе, в законотворческой работе, - рассказал «Веку» глава Совета Ассоциации «Россия», председатель Комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков. - Мы буквально позавчера разработали законопроект о синдицированном кредитовании, в обсуждении которого участвовали и Газпромбанк, и ВЭБ, и Сбербанк, и представители других крупнейших институтов. Мы сейчас готовим поправки ко второму чтению, в частности, предлагаем расширить круг кредиторов, ограничив его не только кредитными организациями, но и другими финансовыми институтами, такими как НПФ, институты развития, различные фонды. И в этом плане понятие синдицированный кредит перерастает в понятие синдицированный займ». Говоря о желании менее крупных игроков вступить в Ассоциацию «Россия», Аксаков отметил: АБР принимает под свое крыло абсолютно всех, и в нее вошли уже десятки российских банков. «Уже после вступления Сбербанка я с Грефом обсуждал этот вопрос. Герман Оскарович сказал: нам не нужны никакие преференции, я равный среди равных – член Совета Ассоциации. Не собираюсь занимать никаких довлеющих позиций, что-то диктовать. Мы хотим, чтобы была активная и конструктивная работа с регулятором, с правительством, с Госдумой». Тем не менее, многие эксперты полагают: этот демарш банков, которых ЦБ называет системообразующими, произошел неспроста, а все обвинения против Гарегина Тосуняна – надуманные. Напомним, в июльском совместном заявлении Сбербанк, ВТБ, ВТБ 24, Газпромбанк, Россельхозбанк, «Открытие», Альфа-банк, Бинбанк и БМ-банк сообщили, что «зачастую решения принимаются президентом Ассоциации единолично и носят популистский характер, а отсутствие спокойного и взвешенного диалога между ним и кредитными организациями препятствует дальнейшему развитию Ассоциации». Кроме того, «протестные» банкиры посчитали, что «формируемые в Ассоциации в настоящее время позиции, выводы и оценки не отражают реального мнения всех участников рынка, подрывают доверие и деловое партнерство между кредитными организациями, мешают их конструктивному взаимодействию и сотрудничеству с Банком России и государственными органами». «По нашему мнению, необоснованная критика Ассоциацией ряда законодательных инициатив (например, о пропорциональном регулировании деятельности кредитных организаций), а также деятельности Банка России по очищению банковского рынка от недобросовестных участников препятствует росту престижа банковской системы, доверия клиентов, развитию конкуренции на финансовом рынке и приводит к ухудшению качества оказываемых банковских услуг», - говорится в совместном заявлении банкиров. Участники рынка помнят, что весь сыр-бор начался после ежегодного съезда АРБ, где прозвучала жесткая критика в адрес ЦБ по поводу санации банковской системы. Действия регулятора назвали «отсечением» коммерческих банков от госсредств, которое «приобретает весьма странные (если не сказать, циничные) формы и утрачивает всякую логику». Тогда Альфа-банк выразил свое несогласие со «стилистикой доклада, содержащей обвинения Центрального банка РФ в цинизме, фаворитизме, работе в режиме «военных операций», умышленном сокращении числа банков, использовании иезуитских формулировок, подрыве устойчивости банковской системы, а также подавлении конкуренции». «Это критическая позиция АРБ. Причем это не личная позиция Гарегина Ашотовича. Это позиция Ассоциации, - возражает известный экономист Сергей Глазьев. - Впервые Ассоциация заявила о своем несогласии с политикой ЦБ, особенно в части отзыва лицензии. Действительно, это кампания беспрецедентная. Нигде с банками так не обходятся. Она имеет своих бенефициаров, которые занимаются управлением активами у банков, у которых была отозвана лицензия». «Гарегин выбрал защиту слабых, - считает предправления Фора-Банка Сергей Балакин. - Теперь сильные хотят его за это наказать. Это печально. В любом случае от этого проиграет все банковское сообщество, так как известно, что чем больше мнений учитывается при обсуждении вопроса и принятии решения, тем более взвешенным и продуманным оно в итоге оказывается». В Центробанке, впрочем, не признали раскол в АРБ частью большой игры, согласованной или даже инициированной регулятором, итогом которой мог бы стать окончательный приговор средним и мелким банкам, исполнение которого – дело времени. Представители Банка России пояснили «Веку», что регулятор равноудален от всех финансовых учреждений. «Скандал в АРБ был неожиданностью для нас самих, однако, это – дело самих банков, судьбу их решает сам рынок», - подчеркнули в ЦБ. Представитель Сбербанка, как и прочие выходцы из АРБ, сослался на июльское коллективное заявление и отметил: работа в новой Ассоциации только начинается, пока рано что-то говорить. Наблюдатели предупреждают: банки никогда не отличались корпоративным духом, а теперь и АРБ пошла против интересов «крупняка», перестав быть полезной для него. «В первую очередь, это борьба амбиций. С одной стороны, Тосунян, который на самом деле не очень прислушивался к мнению некоторых очень важных игроков, - приводит портал «Новый день» слова директора Института финансов и права УрГЭУ Максима Марамыгина. - С другой стороны – посмотрите, кто вышел. Это банки, у которых обслуживается 80% физлиц и 70-75% юрлиц, то есть главные держатели опта и розницы. АРБ сейчас – это консорциум маленьких банков. С другой стороны, ЦБ давно говорит о создании группы системообразующих банков, а те, кто сейчас вышел, они и есть системообразующие. Не исключено, что это подготовка к появлению новой группы банков». По мнению Марамыгина, если АРБ сохранится, то продолжит лоббировать интересы своих участников, то есть, фактически небольших кредитных организаций. Но это лобби будет слабее лобби гигантов, банковский сектор будет переходить к «гигантомании». «Наличие «монстров» в кредитном деле означает, что на малом бизнесе можно будет ставить крест, потому что «монстры» с малым бизнесом работают плохо. Маленький банк будет подстраиваться под маленького клиента, а «монстр» будет говорить: хочешь денег – подстраивайся под нас», – считает эксперт. Примечательно, что два из «отколовшихся» банка – Бинбанк и «Открытие» из числа топ-20 сами попали в «санационный» список Банка России. Хотя их лицензии, в отличие от привычной практики команды Эльвиры Набиуллиной, не отозваны, и эти банки продолжают функционировать в рабочем режиме, но контрольный пакет их акций (не менее 75%) перешел в собственность специально созданного в августе Фонда консолидации банковского сектора (ФКБС), из которого за счет ЦБ происходит их дофинансирование. И если верить летнему прогнозу экспертов «Альфа-капитала» (а он пока исполняется), то в ближайшее время еще два банка могут перейти к «докторам» ЦБ - МКБ и Промсвязьбанк. И тогда можно предположить, что раскол Ассоциации банков все же мог быть связан с этой новой схемой. «Мы не думаем, что раскол в такой ситуации может нести прямую какую-либо выгоду кому-то из участников, - заявил «Веку» аналитик ГК «Финам» Алексей Коренев. - Судя по имеющейся информации, это была вынужденная мера, вызванная недовольством со стороны целой группы крупных банков действиями руководства АРБ. В том числе и системой учета голосов по принципу «один-банк – один голос», при которой права действительно системообразующих и наиболее важных для страны кредитных учреждений учитываются наравне не только с мелкими или кэптивными банками, но и с банками, чья деятельность вызывает нарекания как со стороны Банка России, так и со стороны иных надзорных органов. Если говорить о прогнозе «Альфа-капитала», то он не был прогнозом по краху или санированию банков. Строго говоря, он касался рекомендаций на ограничение лимитов на операции с определенным видом ценных бумаг, эмитированными указанными банками. И МКБ, и, тем более, Промсвязьбанк чувствуют себя достаточно уверенно, и Центробанк не озвучивал каких-либо негативных прогнозов по ним. Во-вторых, если пытаться найти здесь некий умысел со стороны ЦБ РФ (т. е. «посадить в одну лодку несколько крупных банков, а потом ее торпедировать»), то получается, что и Сбербанк, и ВТБ были поставлены регулятором в очередь на эшафот? А это уже из области фантастики». «Я полагаю, что сокращение числа участников АРБ может быть связано с процессом массового отзыва банковских лицензий, который наблюдается в последние годы, - пояснил «Веку» аналитик IFC Markets Дмитрий Лукашов. - На начало 2008 года в России было 1136 банков, а сейчас их - чуть более 500. Вероятно, на этом фоне отдельные, как государственные, так и частные кредитные организации не вполне довольны работой АРБ. Конечно, причины такого недовольства могут быть различными, но, тем не менее. Проблему также могут обострять различные комментарии и мнения по поводу того, сколько же банков в итоге останется в нашей стране. Понятное дело, что каждый из них хотел бы продолжить свое существование. К примеру, на днях представитель рейтингового агентства Fitch заявил, что и 300 банков для России - много, хватило бы и 50. Скорее всего, сложившаяся ситуация и побуждает банковское сообщество к активности при обсуждении общих проблем как в рамках АРБ, так и в других объединениях». «Все эти трения были давно, - рассказал «Веку» экономист Дмитрий Голубовский. - Еще весной АРБ дискутировала с Набиуллиной по поводу ДКП и регулирования, и жаловалась на жесткость подходов. Им недвусмысленно было сказано, что «резня» продолжится. Соответствуйте или уходите из бизнеса. Укрупняйтесь, объединяйтесь и т.д. Я давно догадываюсь, что сверху поставлена задача изменения самой структуры банковской системы и приведения ее к китайскому образцу: все значимое финансирование в стране идет только через госбанки. Название фонда, который санирует сейчас «Открытие», - Фонд консолидации банковского сектора говорит само за себя. Раскол ассоциации - знак того, что маленькие больше не имеют права голоса. С ними теперь не будут даже разговаривать. Их удел теперь - бесполезная фронда в СМИ. Примерно таков же удел маргинальных либеральных партий. Так я понимаю ситуацию». «Раскол в Ассоциации российских банков назревал давно, - заявил «Веку» вице-президент Золотого монетного дома Алексей Вязовский. - И кризис в банковской сфере только ускорил процесс, но не был его причиной. Главная причина - сильное огосударствление российской экономики. Как следствие, мелкие кредитные организации вымываются из банковского сектора. И регулятор, который повышает нормы к достаточности капитала, различной бумажной работе, только способствует подобному вымыванию. На практике АРБ должна была бы лоббировать смягчение политики ЦБ в отношении мелких банков - но это не выгодно крупным. Они как раз являются главными бенефициарами «зачистки рынка» - клиенты, как физические, так и юрлица, уходят в Сбербанк, ВТБ и прочие вышедшие из Ассоциации банки. Таким образом, ситуация напомнила басню Крылова «Лебедь, рак и щука». Все тянули в свою сторону и в итоге разорвали крупнейшую отраслевую организацию». По словам доцента факультета финансов и банковского дела РАНХиГС, советника по макроэкономике гендиректора компании «Открытие Брокер» Сергея Хестанова, история бизнеса показывает: любые профессиональные ассоциации подвержены конфликтам и противоречиям между членами. «Так было со времен средневековых цехов - именно поэтому не стоит удивляться бурным процессам вокруг банковских ассоциаций, - сообщил эксперт «Веку». - Проблемы усугубляются тем, что происходит общее снижение маржинальности банковского бизнеса как из-за стагнации экономики РФ, так и вследствие снижения уровня процентных ставок. Этот факт сам по себе обостряет ситуацию на рынке банковских услуг. В обозримом будущем сжатие банковского рынка, скорее всего, продолжится. Как и падение его маржинальности. А это значит, что болезненный процесс консолидации отрасли (вместе со всеми его конфликтами!), скорее всего, продолжится...» Очевидно, что глава АРБ не намерен сдаваться без боя, ведь за его спиной остаются сотни более мелких российских банков, которые могут быть проглочены в любой момент. А для граждан страны и участников рынка этот раскол может означать дальнейшую «чистку» банковских рядов и, видимо, потерю миллиардов рублей вкладчиков и кредиторов. wek . *** Международное рейтинговое агентство Fitch в пятницу сообщило, что число банков в России может сократиться наполовину в течение ближайших четырех лет на фоне чистки сектора и усиления консолидации, приведя к бегству в качество с прицелом на занимающие устойчивое положение или государственные банки, сообщает Reuters. Агентство ждёт, что число банков в РФ может сократиться до 300 с 600, однако считает, что для обслуживания российской экономики будет достаточно и 50 кредиторов. Потенциальная санация более крупных банков может в некоторых случаях снизить риски для кредиторов первой очереди, однако усиление доминирования госбанков может привести к усилению зависимости от государства, учитывая потребность большинства госбанков в поддержке, говорится в сообщении Fitch. С начала чистки банковского сектора в 2013 году по 1 сентября 2017 года у 346 российских банков была отозвана лицензия; еще 35 были спасены. Fitch ожидает выявления новых проблемных банков в РФ, что спровоцирует неопределенность вокруг их ликвидации или применения какого-либо способа финансового оздоровления, а также продолжение бегства вкладчиков в качество, которое приведет к закрытию или поглощению еще большего числа кредиторов. newizv .