Теперь мы точно знаем, кто и как развалил Российскую империю. Владимир Путин готовит страну и элиту к переменам В субботу, 7 октября, президент России отметил юбилей — ему исполнилось 65 лет, из которых последние 18 лет он является лидером страны — как в должности президента в первый и второй срок, так и в должности премьер-министра. За прошедшее с 2000 года время изменилась и Россия, и Владимир Путин, при этом не потеряв того ядра и той цельности, которые были в самый тяжелый момент становления новой России в конце лихих девяностых, когда от краха, казалось, новую Россию отделяли не годы, — месяцы и дни. Тем не менее от хаоса, безнадеги и отсутствия любых достойных такой страны, как Россия, исторических перспектив страна менее чем за двадцать лет снова шагнула в разряд сверхдержав. Это заставляет вспомнить слова Петра Столыпина о том, что «дайте государству 20 лет покоя внутреннего и внешнего, и вы не узнаете Россию!» Естественно, никто не даст России двадцати лет спокойного развития, что доказывают, например, события на Украине и в Сирии. Точно так же, как их не дали Российской Империи в начале двадцатого века, когда поднимающаяся Германия бросила вызов Британской империи. Даже сегодняшние испытания только укрепляют современную Россию, в отличие от царской России, в которой развращенные властью и богатством верхи полностью оторвались от нищего, неграмотного и бесправного народа, и которая была настолько слаба духовно, несмотря на официально провозглашаемое православие, что при первых серьезных испытаниях империя рухнула как подкошенная. А агенты всех мастей, которые приложили руку к распаду страны, — это не более чем приправа к тому острому супу, в котором варилась Россия предыдущие столетия. Надо было действовать ассиметрично, а не ждать, пока шакалы растащат страну по частям, чему из всех политических сил на тот исторический момент, несмотря на все нюансы внутрипартийной борьбы, помешать смогли только большевики, железной волей снова собрав страну в кулак. Монархия в России доказала свою тотальную неквалифицированность, неготовность отвечать вызовам времени. Реформы Петра, а затем и прорыв Сталина (с 1931 года) за счет ресурсов русского народа — станового хребта как Российской Империи, так и Советского Союза, были вызваны потрясающе низким качеством государственного управления предыдущих властителей и их окружения, распутством и распущенностью элиты, включая церковную, отсутствием стратегического видения проблем страны и способов их решения, общей интеллектуальной, духовной, гуманитарной и научной отсталостью. Тем не менее, несмотря на то, что прошло сто лет, похожие проблемы стоят перед Россией и сегодня: политический класс слишком далек от реальных забот людей, без кнута первого лица — страну давно, снова, как и в 1917 году, сдали бы либералы, временно перекрасившиеся в охранителей, а ресурсы и территорию поделили. Олигархи до сих пор не понимают, что без страны и людей, только с капиталами на Западе — они никто, нувориши, которых быстро призовут поделиться всем вывезенным — законодательная база уже давно создана. ВВП на душу населения в России с 2000 года по 2016 вырос с 2 000 долларов на человека до 15 000 и, несомненно, в целом, люди сейчас живут гораздо лучше и увереннее, по крайней мере, в крупных городах, чем 20 лет назад. Однако за годы стабильности и политической заморозки изменились потребности людей. Если бы страна была монолитной в плане доходов и социальной справедливости, то психологически всем было бы проще. Но когда 90% людей понимают, что ни они, ни их дети и близко не будут жить так, как небольшая кучка нуворишей, это становится серьезной социальной проблемой. То есть, в экономике и даже шире — в социальной сфере — работа предстоит еще просто огромная, в том числе и потому, что нынешнее правительство с этой работой не справляется. Гораздо лучше ситуация в области внешней политики. Владимир Путин так и не ответил на тот самый сакраментальный вопрос западных циников в Давосе «Кто есть мистер Путин?», который так любили задавать в начале нулевых. И это очень хорошо, так как позволяет ему до сих пор удивлять своих партнеров неожиданными внутри и внешнеполитическими шагами, наработав тот самый авторитет, который сегодня имеется мало у кого из политиков в мире. Россия восстановила свои позиции в мире и достаточно грамотно ведет игру в сразу двух глобальных конфликтах современности, не уступая гегемону. И пока на этом уровне мировой политики играют только две мировые столицы — Москва и Вашингтон. Пекин достиг только определенного экономического статуса в мире, но не в Сирии, ни тем более на Украине, Пекин пока не играет заметной роли. Противостоять объединенной мощи всего Запада — это дорогого стоит и говорит о потенциальных ресурсах России гораздо лучше, чем любая голая и формальная экономическая статистика. Далеко не случайно накануне дня рождения российского президента в Москву приехал один из политических долгожителей планеты и один из самых влиятельных политиков — король Саудовской Аравии, с которой у России были весьма серьезные разночтения не только по вопросам нефтяного бизнеса, но и по стратегическому видению будущего Ближнего Востока. Тем не менее, как показывает этот визит, как и визиты многих других политических лидеров в Москву в последние годы, мнение Москвы по важнейшим вопросам развития мира в целом становится все более значимым. regnum.ru . *** В субботу, 7 октября, накануне последнего дня пребывания в Москве короля Саудовской Аравии Сальмана бен Абдель-Азиза Аль Сауда, в столичном вузе монарх восточного государства получил новое звание - почетный доктор МГИМО. На торжественной церемонии в конференц-зале вуза присутствовали ректор МГИМО Анатолий Торкунов и Ольга Васильева - министерстр образования и науки РФ. - Ученый совет принял единогласное решение о присвоении вам звания почетного доктора МГИМО за огромный вклад в укрепление международного мира и сотрудничества между нашими странами, - цитирует ТАСС слова Торкунова, вручившего королю диплом доктора МГИМО. Король с глубокой признательностью поблагодарил вуз за присвоение почетного звания вузом, который прославился «как мощный маяк науки и образования». - Наука и образование - основы, на которых зиждется возрождение нации, - подчеркнул монарх. - Путем формирования просвещенных поколений, ведущих свои народы и вносящих весомый вклад в укрепление взаимного уважения и мирного существования народов и сохранения существования человеческой цивилизации, - отметил в своей речи монарх. - Теперь я могу называть себя доктором Сальманом? - шутливо спросил ректора король после официальной части торжества. - Конечно! - ответил Торкунов правителю Саудовской Аравии. vm.ru . *** Долго согласовывавшийся и многократно откладывавшийся визит саудовского монарха в Россию состоялся. Сам по себе этот факт преподносится многими СМИ в мире как событие, «способное переформатировать систему отношений на Ближнем Востоке путем установления новых центров силы». Как будто России не было в регионе последние годы! Как будто именно Россия не была «костью в горле» у элит суннитских монархий с самого начала потрясений в Сирии! И вдруг превратилась из оппонента в союзника арабских монархий? Отнюдь нет. Визит короля в Москву выстроен на жестком прагматическом интересе обеих сторон. Для Эр-Рияда сверхзадача остается прежней — отвадить Москву от Тегерана. Чтобы попытаться понять происходящее вокруг визита короля Салмана ибн Абдульазиза ас-Сауда, лучше отойти от навязанных россиянам отечественным телевидением стереотипов. Наверняка многие помнят, как еще сравнительно недавно «телеэксперты» лихо обвиняли в поддержке в Сирии терроризма турецкие элиты во главе с семейством Эрдогана (отец и сын), а также «кормящиеся от Америки» элиты Саудовской Аравии и Катара. И что мы имеем сегодня: нет лучшего друга у России в регионе, чем Турция и лично Реджеп Тайип Эрдоган. И не стоит удивляться, если уже в самых ближайших выпусках «телеэксперты» зачислят короля Салмана в разряд «праведных и мудрых» правителей. Правда, вот незадача: другой, не менее «праведный и мудрый», иранский рахбар аятолла Хаменеи, может всерьез обидеться на Москву — мол, как воевать, проливать кровь, так вместе с иранцами, а как строить мир, то с другими «праведными» — саудитами, неизбывными врагами иранских шиитов. А там еще и Израиль, который постепенно при заметном «попустительстве» российских ЗРК с каждым днем интенсифицирует удары по объектам Ирана и шиитской Хизбаллы в Сирии... Такая западня получается для Москвы с этими «праведными» монархами и рахбарами: примирить их невозможно, а к кому не повернись лицом — другой оскорбится. Показательна недавняя сцена в Кремле: саудовский король поносит на чем свет стоит политику экспансии Ирана, а российский правитель, партнер Ирана в Сирии, вынужден внимать ему с дружественной улыбкой. «Мы подчеркиваем, что безопасность и стабильность региона Персидского залива и Ближнего Востока — это актуальная необходимость для достижения стабильности и безопасности в мире, — приводят агентства слова монарха в Кремле. — Это потребует от Ирана отказа от вмешательства во внутренние дела стран региона, отказа от действий по дестабилизации ситуации там в целом». Ну как тут не возмутиться шиитскому рахбару, не обидеться на партнера по «боевому братству» в Сирии, разостлавшего ковры почетного приема «лидера всех суннитов» в самом сердце российской столицы. Более того, выясняется, что прибыл саудовский монарх со свитой в кремлевские палаты вовсе не для того, чтобы признать правоту политики Москвы в Сирии, а для того, чтобы подчеркнуть в кремлевском антураже свою неизменную позицию по этой горячей проблеме. «Что касается сирийского кризиса, мы призываем добиваться его завершения в соответствии с решениями Женевы-1 и резолюцией Совета Безопасности ООН 2254 — найти политическое решение, которое бы гарантировало достижение безопасности, стабильности и сохранение единства, территориальной целостности Сирии», — приводят СМИ слова короля. Напомним, что Коммюнике Женевы-1 (от июня 2012 года) четко говорит о создании переходного органа управления с участием оппозиции и представителей правительства Сирии, который «возьмет на себя всю полноту исполнительной власти». Это означает, разумеется, конец реальному правлению Башара Асада при возможном сохранении его в прежнем качестве до момента проведения полноценных выборов. Резолюция Совета Безопасности ООН 2254 (декабрь 2015 года) подтверждает приверженность мирового сообщества Коммюнике Женевы-1, превращая его в документ, обязательный для исполнения. Словом, ничего обнадеживающего по сирийской проблеме не привез саудовский монарх для обитателей Кремля. Если, конечно, не считать контракты на закупку российских вооружений (в пределах трех миллиардов долларов) и проекты создания двух совместных фондов (по миллиарду на каждый). Исчисляемые в денежных единицах приношения монарха могут показаться внушительными. Стоит, однако, напомнить, что в последние несколько лет в российской столице немало времени проводил знаменитый своими закулисными сделками саудовский принц Бандар, предлагая напрямую Путину и его окружению сделки (оружейные контракты в обмен на ослабление поддержки Москвой режима Асада) на значительно большие суммы (на десятки миллиардов долларов). Тогда российская сторона отвергала такие предложения. А что изменилось сейчас? Неужели Кремль, добившись военного преобладания в Сирии, пошел на какие-то политические сделки с саудовским королевством? Об этом мы, возможно, узнаем позднее. Сегодня же визит короля следует понимать не столько как его попытку оказать России финансовое вспомоществование (ценное в условиях санкций Запада), сколько вспомоществование политическое. Разумеется, небескорыстно. Дело в том, что в нынешней ситуации в Сирии, когда с джихадистами ИГ (запрещенной в РФ), похоже, удается покончить, на передний план вновь возвращается базовая проблема внутреннего противостояния, то есть, гражданской войны. Силами иностранных держав — Ирана и России — ее можно приглушить, но никак не подавить окончательно. Иными словами, Россия все больше погружается в «сирийское болото» без видимых перспектив выхода из него. Реальным условием настоящего вывода российского контингента оттуда может быть только достижение политического урегулирования. Договоренности в стиле «междусобойчика» (между своими) в формате Астаны вряд ли могут обеспечить реальное примирение в этой стране. Скорее они ведут к ее расчленению на зоны влияния между участниками (Асад, Россия, Иран, Турция). Женевский процесс с максимально широким представительством сторон, увы, тормозится. Но поиск решения может быть обеспечен только там. Только успех женевских переговоров может гарантировать России относительно достойный выход из Сирии. А там без Саудовской Аравии и США не обойтись — кроме них мало кто еще может повлиять на позицию сирийских повстанцев. Для администрации Дональда Трампа сегодня сирийская проблема все заметнее трансформируется (во многом под влиянием Израиля и той же Саудовской Аравии) в проблему противостояния с Ираном: опасность ИГ (запрещенная в России) постепенно минимизируется на фоне продолжающегося военного разгрома этой группировки, а в дела с «переустройством» сирийского режима в Белом доме, судя по всему, стараются особо не вникать. США, Израиль и Саудовское королевство все настойчивее требуют от России добиться сокращения иранского присутствия в Сирии. Тегеран же отвергает эти требования, ставя тем самым Москву в незавидное положение: либо сохранять «боевое братство» с шиитской державой и тогда забыть про женевский процесс, воевать до победного конца, причем не совсем понятно с кем и какими силами; либо сделать своим приоритетом возвращение женевских переговоров, но уже не во всем соглашаясь со своими «боевыми братьями» (Дамаском и Тегераном). И в этом последнем случае весьма привлекательно для Москвы выглядит готовность Эр-Рияда «поработать с сирийской оппозицией» с тем, чтобы объединить три ее нынешние фракции (именуемые «эр-риядской», «каирской» и «московской») в одну, которая бы согласилась в Женеве «не загонять Асада в угол» требованиями немедленной отставки, а заявила бы о готовности потерпеть его до окончания переходного периода. Кстати, это никак не противоречит букве и духу Коммюнике Женевы-1. Встреча «оппозиционной тройки» должна пройти в Эр-Рияде уже в октябре месяце. В обмен же на свои усилия в этом плане королевство рассчитывает увидеть ослабление российско-иранского альянса. И во имя этой цели наверняка готово вложиться финансами как в Россию, так и в процесс восстановления разрушенной Сирии. С точки зрения Эр-Рияда, прошли времена, когда «слабый и безвольный» Барак Обама неустанно стремился призвать арабов к примирению с Ираном, шаг за шагом сдавая при этом ему Сирию и закрывая глаза на его экспансию в регионе. Просматривающиеся сегодня перспективы реального урегулирования там предполагают сохранение Сирии в сообществе арабских стран как результат внутрисирийского примирения — разумеется, с максимальным учетом интересов суннитского большинства. Без Башара Асада и шиитского Ирана. Для России выбор не простой — за что боролись? novayagazeta . *** Стоимость американского бенчмарка West Texas Intermediate взлетела выше $52 за баррель в конце сентября, дразня инвесторов. Но ралли длилось недолго. После того, как хедж-фонды сократили свою чистую позицию на WTI и отступили от рекордных ставок на рост стоимости Brent, в пятницу нефть упала до $49,10 доллара. Об этом сообщает Вloomberg в статье Oil’s Stint Above $50 Ends. ”Мы начали поднимать цены слишком быстро, - сказал Клейтон Роджерс, брокер по энергетическим производным из SCS Commodities Corp. в Джерси-Сити. - Я думаю, что настало время для корректировки”. После сентябрьского роста цен на 9,4% Саудовская Аравия и другие члены ОПЕК увеличили производство, Ливия возобновила производство на своем крупнейшем нефтяном месторождении, а добыча в США достигла двухлетнего максимума. В пятницу, когда беспокойство по поводу проблем с производством на побережье Мексиканского залива из-за тропического шторма Нейт ослабло, WTI опустилась ниже своего 200-дневного скользящего среднего показателя. Усугубляет ситуацию и тот факт, что запасы американской нефти выше пятилетнего среднего уровня более чем на 70 миллионов баррелей в то время, когда нефтеперерабатывающие заводы начинают закрываться на период технического обслуживания. Между тем, лучшие американские сланцевые игроки из Пермского нефтегазоносного бассейна и формации Игл Форд в Техасе, собираются добыть рекордное количество нефти в этом месяце. Король Саудовской Аравии Сальман бен Абдель Азиз Аль Сауд и президент России Владимир Путин обсудили сделку о сокращении производства на исторической встрече в Москве и предложили ее расширение, но с таким количеством признаков, указывающих на перенасыщение рынка, рост цен в связи с их заявлением был недолгим. ”Нефтяные цены очень быстро росли в сентябре, - считает Туммел. - Среди факторов, вызывающих беспокойство и влияющих на активность коротких позиций, остаются вопросы: соответствует ли производство ОПЕК квотам, будут ли страны продолжать соблюдать объемы и не начнут ли они обманывать”. vestikavkaza.ru .