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Лапша от Кулеша, быстрорастворимая Печатать E-mail
Saturday, 07 October 2017

Заколючинские депутаты на этой неделе отлично себя показали.

ИДИ ВОРУЙ, Х*ЛЕ ЖАЛУЕШЬСЯ?

Депутаты заколючинские на этой неделе отлично себя показали.

В «Сегодняшней газете» вторая часть интервью Алексея Кулеша напечатана была в этот четверг, и одно место там мне очень сильно понравилось на фоне случайной дискуссии в социальных сетях:

- Очень интересным и перспективным проектом по Клинической больнице мы занимались с заместителем главного врача Сергеем Шарановым, - надувает щёки зампред Законодательного Собрания с зарплатой под двести «штук». - Серьезный проект по цифровой клинике, меняющий концепцию отношений между пациентом и врачом /.../ ну, это длинная история. Агентство стратегических инициатив проектом заинтересовалось, подняли его на федеральный уровень. Думаю, что получится.

Хм. Если концепция, то непременно получится, кто бы спорил. Бабло будет получено и эффективно распилено. Депутат Шаранов с совокупным доходом за 2015 год в 3,7 млн рублей и потерянным в Париже мобильником на чепуху время тратить не станет. Да и начальник его, косивший в первом разгромном для медицины ЗАТО году аж по 333 тысячи ежемесячно, тоже не путает рот и ухо, очевидно.

Но я не об этом, собственно. Я вот об этом:

Image

Разворачиваем и действительно удивляемся. Но не сильно, потому что давно успели привыкнуть к такому:

Image

Ещё один умилительный концептуальный скан появляется в обсуждении чуть ниже. Тут цифры просто чудесные:

Image

- У меня мама тоже мед работник,правда со стажем более 30! лет. Ветеран атомной промышленности и ветеран труда. И знаете сколько у неё зп??? Средняя-15000₽. А совсем недавно (несколько лет назад),они получали по 20-25 тыс примерно. С чего вдруг такие сокращения? - как бы удивляются аборигены. Но когда они начинают делать выводы, приходит политкорректный админ и выкидывает их из группы:

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Зато остаются посты типа этого: «спор безсмыслен , очень много бюджетников сидят на мрот , пишите письма Путину :) вдруг ответит». Автор его, Анна-Нюсик Башкова-Вагнер, трудится на НПО ПМ и наглядно показывает граду и миру, отчего так ненавидят в народе это наше выскообразованное быдло.

Когда все санитарки из бывшей ЦМСЧ-51 разбегутся от безденежья, кто вам утку в кровать подкладывать будет, идиотики?

4 октября 2015 года: «Когда главврач ещё и инициирует жалистные письма «трудового коллектива» к Путину и Ко, цинизму его остаётся лишь удивляться. Как вообще можно жить на семь тысяч в месяц, лично я представить себе не могу».

 
 
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организован 1-й строительный район (командир С.И. Шабанов)

08.10.1954
создана городская ВТЭК

08.10.1965
принят в эксплуатацию плавательный бассейн по ул. Свердлова, 3

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