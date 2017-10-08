Рано или поздно медицину Кремль тоже сделает платной. ОМС: госгарантии с доплатой? Чиновники вряд ли оставят попытки заставить граждан доплачивать за обязательное медицинское страхование, считают эксперты. На днях в СМИ просочились слухи о том, что в российском правительстве обсуждают возможность софинансирования гражданами медицинских услуг в рамках ОМС. Отрабатывать новую схему будут в столице, говорилось в публикациях со ссылкой на источники. Мэр Москвы Сергей Собянин все эти слухи опроверг. «Никаких экспериментов на здоровье москвичей мы проводить не собираемся и не допустим», — написал он на своей странице в Twitter. Однако подобные предложения по софинансированию ОМС из карманов граждан звучат не впервые. В 2016 году в пяти пилотных регионах страны, среди которых Тюменская, Кировская, Белгородская, Липецкая области и Татарстан, проходил эксперимент по внедрению системы ОМС+. Пациентам предлагали купить дополнительный полис и получать по нему услуги, которые в программу госгарантий не входят. Позже Минздрав признал проект неудачным — было куплено всего несколько сотен полисов. Откуда растут ноги у подобных предложений? Каковы перспективы? Возможно, чиновники просто примеряются, ищут форматы софинансирования, приемлемые для граждан, чтобы рано или поздно перейти к платной медицине? Об этом «Росбалт» спросил у экспертов. Член общественного совета при Минздраве РФ, вице-президент Общества специалистов доказательной медицины, профессор кафедры управления и экономики здравоохранения ВШЭ Василий Власов: «Думаю, что разговоры о софинансировании ОМС возникли не на пустом месте. Не верю, что правительство ничего такого не планировало. Более того, информация, которая просочилась в СМИ, выглядит умеренно правдоподобной. Всем хочется улучшить медицинскую помощь, но так, чтобы расходы на нее сократить. Одно из таких направлений — выпихивание людей из бесплатной медицины в платную. Не исключаю, что люди, которые предлагают софинансирование, действуют в том числе из побуждений вполне себе благородных. Еще коммунисты могли ввести лекарственное обеспечение при амбулаторном лечении, но не сделали этого. Теперь все больше стали понимать, что лекарственное обеспечение нужно, но нефтяные деньги „схлопнулись“, а других у нас нет. Поэтому и возникает идея сооплаты. Эксперимент с ОМС+ прошел легко исключительно потому, что это можно было сделать, не меняя законодательство и не привлекая бюджетных средств. При этом, о том, что эксперимент провалился, не было широко объявлено. Никаких отчетов, никаких цифр мы не видели. Думаю, что идея ввести сооплату в экспериментальном формате тоже существует. Просто люди негативно отреагировали, и пока от нее отказались. Может быть, это были вполне реальные планы. Может, просто вброс, чтобы посмотреть на реакцию населения. Что это было на самом деле, мы никогда не узнаем. Но, думаю, мы и дальше будем наблюдать подобные попытки провести эксперимент, пока не найдем приемлемую для всех форму софинансирования». Глава НИИ организации здравоохранения при профильном столичном департаменте, член общественного совета при Минздраве РФ Давид Мелик-Гусейнов: «Думаю, примеряются не чиновники, а бизнес. Страховые компании, которые обслуживают систему ОМС, понимают, что система может быть для них куда более выгодной, если к тому финансовому потоку, который сейчас есть, добавить еще один — средства потребителей медицинских услуг. Тогда позиции этих компаний будут незыблемыми. Объем финансовых средств, пропущенных через страховые, возрастет в разы. Попытки, о которых вы говорите, это попытки не государственных институций, а самих страховых либо ассоциаций, представляющих их интересы. Для системы софинансирования подобные эксперименты несут серьезные политические риски. Представляете, что такое — сказать населению, что теперь за медицину придется платить. Не случайно так жестко на эти слухи отреагировал мэр Москвы Сергей Собянин. Если страховая компания хочет расширить спектр своих услуг, делать это нужно иначе. Продумать, какие услуги можно предложить пациентам сверх программы государственных гарантий. Не резать, не половинить программу госгарантий, а придумать что-то еще, в дополнение к ней. Самое удивительное, что все давно придумано. Мы уже 15 лет говорим о лекарственном страховании. Но никто не хочет этим заниматься. Страховщики предпочитают отхватить кусок побольше, и замахиваются сразу на программу госгарантий. Минздрав не даст их урезать. Это противоречит принципам Конституции. В том виде, в котором страховщики транслируют свои идеи, перспектив у них нет». Председатель общественного совета Общества защиты пациентов Андрей Хромов: «В первую очередь софинансирование ударит по людям, у которых нет денег, чтобы обращаться за платными медицинскими услугами, или доплачивать за них. Большинство пациентов поликлиник — пенсионеры, инвалиды, многодетные семьи, для которых любая тысяча — большие деньги. Они не готовы платить. В то же время, люди, которые хорошо зарабатывают, давно пользуются ДМС. Многие, даже небольшие компании, приобретают такие полисы для своих сотрудников. Этим людям нет смысла приобретать какие-то дополнительные услуги по ОМС, потому что в поликлиники они вообще не ходят. Все эти инициативы о софинансировании, особенно с формулировкой „может так случиться, что вас начнут лечить бесплатно, а долечивать будут за деньги“, ничего кроме отторжения не вызывают». rosbalt.ru . *** В Федеральном фонде обязательного медицинского страхования Генпрокуратура обнаружила «неправомерные траты» на квартиры и премии для руководства. Так, заместителю начальника управления Арби Ахматханову выделили на улучшение жилищных условий 11,5 млн рублей, советнику главы фонда Екатерине Муравьевой — 7,3 млн. Премии в размере 2,5 млн и 1,6 млн рублей получили заместитель руководителя Ирина Соколова и начальник управления правовой и международной деятельности Владислав Повод. Начальнику управления модернизации системы ОМС Ольге Царевой дали поменьше, всего лишь 862 тысячи, начальнику управления информационно-аналитических технологий Владимиру Алексееву — 805 тысяч. С одной стороны, «отщипнули немножко», ибо годовые расходы на содержание аппаратов российского ФОМСа исчисляются десятками миллиардов (!) рублей. С другой — на миллионы «неправомерных трат» начальства можно было вылечить немало тяжелобольных граждан, вплоть до отправки их в лучшие отечественные и зарубежные клиники. Кстати, именно этим должен заниматься Федеральный фонд обязательного медицинского страхования. В его прямые обязанности входит обеспечение всех застрахованных бесплатной медицинской помощью — с получением достоверной информации о видах, качестве и условиях предоставления медпомощи, выбором лечебного учреждения, врача и даже возмещением ущерба в случае причинения неумелыми эскулапами вреда здоровью. А застрахованы у нас в стране все поголовно, более 146,5 млн человек. Но качественной медицинской помощью в полном объеме, как и при советской власти, обеспечиваются «те, кому положено». К тому же врачи нынче за деньги не отвечают — их дело лечебное. Финансированием медицины в России уже 25 лет занимается другая структура — тот самый ФФОМС. На каждого больного он должен выделять медикам определенную сумму — в зависимости от диагноза. Но вот что происходит на практике. «В прошлом году мама с подругой пошли на медосмотр. Врачи сказали: все отлично, но у вас повышенный холестерин, надо бы сесть на диету. За 10 месяцев мама похудела на 20 кг. Знакомые восторгались: красота какая. А она стала хуже себя чувствовать. Поехали в Петрозаводск к известному гастроэнтерологу. Та посоветовала сдать анализы... И обнаружили метастазы. Мама жила в Сегеже. Это значит, надо было обратиться к местному терапевту, сдать анализы, ждать квоту и потом ехать в Петрозаводск на обследование. Терапевт в районе не может поставить диагноз. Нужен онколог, а они в Карелии перегружены. Малая часть функций перекладывается на райбольницы, за что учреждения получают деньги из ФОМСа. Остальное — в региональном центре. И начинается катавасия: ищешь врачей, сдаешь анализы, потом их отправляют в Петрозаводск, получаешь ответ, и терапевт принимает решение, стоит ли тебя туда посылать. Долго все! Мы видели женщину из Питкяранты, которая восемь месяцев бегала за талоном на ФГДС (фиброгастродуоденоскопию) в онкодиспансер. Землячка из Сегежи месяцами сидела в очередях. У человека двое детей, ей 32 года. Опухоль растет. А ей говорят: жди. Наш процесс закрутился в декабре. Я спросил у врачей: как записаться на прием? Ответили: свободен февраль. Четвертая стадия и «приходи через два месяца»? Сразу поехали в Петрозаводск. На платный осмотр. К счастью, деньги были, а без них куда? Что делать одиноким старикам при их бедности? УЗИ, МРТ, ФКС, ФГДС... На каждом этапе какие-то преграды, теряется время... Платим. Находим заведующего одного из двух хирургических отделений онкодиспансера. Получаем диагноз: опухоль прямой кишки 4-й стадии с метастазами в печени. Нужна консультация химиотерапевта. Их в Карелии двое: одна ушла в отпуск, другой не оказывает платные услуги. Бесплатные — через два месяца. Едем под Санкт-Петербург — в онкоцентр, в поселок Песочный...» Прервем скорбный рассказ, ибо результат, увы, понятен. Но снова процитируем обязанности службы ФОМСа, возложенные на нее по закону: «Обеспечение застрахованных россиян бесплатной медицинской помощью, с выбором медицинской организации и врача и возмещением ущерба в случае причинения вреда его здоровью при оказании медицинской помощи». Ну и где это все? Кстати, о возмещении. В США от медицинских ошибок ежегодно погибают свыше 100 тысяч человек, и по каждому случаю возбуждается судебное преследование с размерами компенсаций в десятки тысяч и даже миллионов долларов. В России официально ошибки врачей даже не регистрируются. По неофициальным данным, от них гибнут до 50 тысяч пациентов, а ошибочна чуть ли не треть всех диагнозов! А случаи присуждения компенсаций можно по пальцам пересчитать. Не первый год систему ФОМСа обвиняют в том, что она не выполняет возложенных на нее функций. Но ее функционеры еще и подворовывают. В середине 2000-х пришлось сажать в тюрьму чуть ли не все руководство: за вымогательство взяток у фармкомпаний и территориальных фондов тогдашний директор федерального фонда Андрей Таранов и ряд его замов получили от трех до девяти лет колоний. Но и после того показательного случая практически каждая проверка выявляет вопиющие нарушения. Нынешний криминал с незаконным выделением денег на квартиры для начальства — не исключение, а, скорее, правило. Ибо у получателя многомиллионной жилищной субсидии Арби Ахматханова были две квартиры (145 и 91 кв. м) и доля еще в одной квартире в ОАЭ и в Москве, и все это фигурировало в его налоговой декларации. Еще одна получательница субсидии советник председателя фонда Екатерина Муравьева на двоих с супругом владела как минимум тремя квартирами... Параллельно этот же ФФОМС отказал в выплате подъемных (0,5-1 млн рублей) медработникам, переехавшим на работу в сельскую местность по программам «Земский доктор» и «Земский фельдшер». Деньги не получили двое медработников в Смоленской области и пятеро в Бурятии. В результатах нынешней прокурорской проверки также отмечено: фонд закупал 2,5 млн недействующих полисов в 45 регионах на сумму более 542 млн рублей; заключил четыре контракта на сумму 9,6 млн рублей на ежедневный мониторинг СМИ, хотя этой работой должны были заниматься сотрудники пресс-службы; необоснованно потратил 2,2 млн рублей на разработку методологии мониторинга тарифов на оплату медицинской помощи в сфере ОМС. То есть эти «пиявки от медицины» высасывали деньги из отечественного здравоохранения вполне по-крупному! Спрашивается, за какие заслуги им так повезло? И ведь дело не только в деньгах. «ФОМС — абсолютно лишняя структура, позволяющая футболить докторов, главврачей и пациентов, — утверждает бывший главврач Смоленского онкодиспансера Сергей Гуло. — Полгода вы пытаетесь доказать, как надо лечить пациентов, а территориальный ФОМС отвечает: «Нет, ребята, мы здесь специалисты. Мы будем решать». Нас постоянно обвиняли в том, что мы превышаем «объемы медицинской помощи, финансируемой из ОМС», — пролечиваем столько больных, сколько обратилось за помощью, а не сколько хотелось бы начальству. Мы не получали средства на проведение исследований на компьютерном и магнитно-резонансном томографе с применением контрастных веществ, на лечение в радиологическом отделении...» Год назад в Совете Федерации готовили предложение о ликвидации Фонда обязательного медицинского страхования и возврате к прямому бюджетному финансированию медпомощи. Но дело до конца не довели. Тем временем мониторинг, проведенный Российской академией народного хозяйства и госслужбы, показал: 98% россиян недовольны системой оказания медпомощи. И главное, на что жалуются, — учреждения часто не оказывают качественную и своевременную помощь. В системе ФОМСа числятся почти 23 тысячи сотрудников. Они не занимаются сбором денег на медицину — это возложено на налоговую службу и Минфин. Они не отвечают за качество лечения пациентов — за это у нас в стране никто не отвечает. Они лишь посредники в процессе перетекания уже собранных бюджетных денег из казны в медицинские учреждения. Сидят у денежного крана и откручивают: кому-то побольше, кому-то поменьше. Никем не контролируются и ни перед кем не отчитываются. Но никогда не забывают о себе. trud . *** По данным Счетной палаты, в этом году расходы на здравоохранение федерального бюджета утверждены на уровне 443 млрд рублей, что на 18% меньше, чем было утверждено на 2016-й. Расходы консолидированных бюджетов субъектов РФ утверждены на уровне 872 млрд руб., что на 38% меньше прошлогоднего значения. Расходы на здравоохранения внебюджетных фондов утверждены на уровне 1,7 трлн руб., что больше прошлогоднего уровня лишь на 3%. По факту в первом полугодии на здравоохранение федеральный бюджет потратил около 174 млрд руб., это на 17% меньше, чем было в январе–июне прошлого года, - пишет "Независимая газета". Консолидированные бюджеты субъектов РФ сейчас потратили на 44% меньше, чем годом ранее: 352 млрд руб. против 631 млрд руб. Внебюджетные фонды нарастили затраты почти на 5% – до 826 млрд руб. против 786 млрд руб. годом ранее. argumenti.