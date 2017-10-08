|Тук-тук-тук. Я ваш друг
|Saturday, 07 October 2017
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Опять потянулись по Нашгороду продавцы счастья и процветания.
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Мошенники осуществляют поквартирный обход, представляясь сотрудниками «Фонда содействия государственной пенсионной реформы» и под разными предлогами (замена СНИЛС, перевод накопительной пенсии, перечисление компенсации и др.) пытаются завладеть персональными данными граждан. Данные лица убеждают граждан перевести накопительную пенсию в один из негосударственных пенсионных фондов, при этом один из пунктов договора фиксирует согласие граждан на оплату посреднических услуг по переводу своей пенсии некой коммерческой организации. При этом посреднические услуги являются платными, и их оплата, согласно подписанному договору, осуществляется финансовой организацией, предоставляющей гражданам средства в рамках кредитного договора (наименования банков и размеры кредитов разные – от 30 до 300% годовых
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