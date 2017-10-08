 

Уран-Батор
Сайт Эдуарда Безобразова

Железногорск
Главная arrow Публикации arrow Говорящие Головы arrow Тук-тук-тук. Я ваш друг  
Sunday, 08 October 2017
Меню
Главная
Антологии
Публикации
Город за неделю
Загадки нашего городка
Форум Железногорска
Веб-камеры города
Смотреть новости
Объявления
Фотографии
Я Вижу
Файлы
Сайт
Сайты Железногорска
Город Железногорск
Опрос
Сухой закон это:
спасение страны
несусветная глупость
имитация деятельности



результаты

Комментарии
  • Записки патриота. Ода забору
    Следователи заинтересовались ситуацией вокруг перегороженных проездов во дворах жилых домов в Красноярске. СМИ неоднокра... >>>

  • Отходы и приходы
    Могильник, митинги Навального, тарифы это темы для изучения политической активности населения. Нарабатываются методы ман... >>>

  • Отходы и приходы
    Россия единое государство и будет принято решение с точки зрения общих интересов, а не конкретно наших. Сибирь малонасел... >>>

  • Отходы и приходы
    Че непонятно? Себе возьми >>>

  • Отходы и приходы
    Блин,только для Юрка.Юра,считаю, справедливым возле МКАД построить б-о-ль-ш-ой ангар с бассейном и туда все складывать.Н... >>>

  • Отходы и приходы
    гостю Ваш комментарий мне не понятен. Накурились что-ли?. >>>

  • Отходы и приходы
    В вашу квартиру.Весь дом будет счастлив.Начнете читать Достоевского. >>>

RSS
Архив
Январь
Февраль
Март
Апрель
Май
Июнь
Июль
Август
Сентябрь
Октябрь
Ноябрь
Декабрь
ПнВтСрЧтПтСбВс
      1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
3031         

Подпишитесь на обновления сайта!



Twitter Уранбатора




Google
Поиск по сайту

Тук-тук-тук. Я ваш друг Печатать E-mail
Saturday, 07 October 2017

Опять потянулись по Нашгороду продавцы счастья и процветания.

Image

***

Мошенники осуществляют поквартирный обход, представляясь сотрудниками «Фонда содействия государственной пенсионной реформы» и под разными предлогами (замена СНИЛС, перевод накопительной пенсии, перечисление компенсации и др.) пытаются завладеть персональными данными граждан. Данные лица убеждают граждан перевести накопительную пенсию в один из негосударственных пенсионных фондов, при этом один из пунктов договора фиксирует согласие граждан на оплату посреднических услуг по переводу своей пенсии некой коммерческой организации. При этом посреднические услуги являются платными, и их оплата, согласно подписанному договору, осуществляется финансовой организацией, предоставляющей гражданам средства в рамках кредитного договора (наименования банков и размеры кредитов разные – от 30 до 300% годовых

железногорск.24.мвд.рф.

 
 
Рассказать про это друзьям в:

Добавить комментарий

Внимание!
Перед публикацией комментарий проходит проверку.
В комментарии к материалу разрешено выражать свое отношение к тексту или событию в пристойной форме. В случае появления ненормативной лексики, перерастания комментирования в оскорбления и т.д., комментарии будет удаляться.
Если вы заметили сообщение с нарушением, нажмите возле него на кнопку с зеленым гоблином.
Давайте не будем сами себе злобными Буртинами

Защитный код
Обновить

След. >
[Назад]
Реклама
Железногорская городская ритуальная служба





Ваша реклама на сайте
Мы поддерживаем
РОСЖКХ
ЗАСТАВЬ КОММУНАЛЬЩИКОВ РАБОТАТЬ!

История Железногорска
08.10.1949
организован 1-й строительный район (командир С.И. Шабанов)

08.10.1954
создана городская ВТЭК

08.10.1965
принят в эксплуатацию плавательный бассейн по ул. Свердлова, 3

по материалам библиотеки им.Горького
Телепрограмма
Телепрограмма операторов г. Железногорск
КАБЕЛЬНЫЕ
ЭФИРНЫЕ
Погода в Железногорске
Погодный информер meteo26.ru


подробно
Немного юмора
Сайт Эдуарда Безобразова
г Железногорск, Красноярский край
© Уран-Батор. При использовании материалов, ссылка на портал обязательна, уважайте чужой труд.

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.

Выделить