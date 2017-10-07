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К вопросу о вариативности будущего Печатать E-mail
Friday, 06 October 2017

МОКС-проекту поможет подмосковная Электросталь.

В России испытали элементы топлива для прототипа "реактора будущего"

На предприятии "Машиностроительный завод" (Электросталь, Московская область, входит в топливную компанию ТВЭЛ госкорпорации "Росатом") успешно завершились приемочные испытания комплектующих топливных сборок, которые будут применены в реакторе на быстрых нейтронах БН-800 четвертого энергоблока Белоярской АЭС.

Как отмечается в сообщении пресс-службы МСЗ, речь идет о приемочных испытаниях чехлов (несущих элементов конструкции топливных сборок) с хвостовиком, и которые будут отправлены для последующей комплектации на предприятие "Росатома" "Горно-химический комбинат" (ГХК, Железногорск, Красноярский край), где организовано промышленное производство смешанного оксидного уран-плутониевого МОКС-топлива для реактора БН-800.

В состав приемочной комиссии входили представители ряда компаний и предприятий "Росатома", в том числе ТВЭЛ, ГХК, "ОКБМ Африкантов" (Нижний Новгород, главный конструктор реакторной установки БН-800) и Белоярской АЭС. Как сообщил ведущий инженер планово-производственного отдела ПАО "МСЗ" Михаил Егоров, результаты проведенных испытаний положительные. "Комиссия подтвердила возможность использования комплектующих изделий производства "Элемаш" в МОКС-топливе для реакторов на быстрых нейтронах. Тем самым МСЗ получил карт-бланш выпускать данную номенклатуру в штатном режиме", — отметил Егоров.

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По мнению экспертов, в связи с тем, что перспективный реактор с натриевым теплоносителем БН-800 предназначен для окончательной отработки технологии реакторов на быстрых нейтронах с использованием уран-плутониевого топлива, приобретенные на МСЗ компетенции представляют исключительно важное значение не только для российской, но и для мировой атомной энергетики. Реакторы на быстрых нейтронах, как считается, имеют большие преимущества для развития атомной энергетики, обеспечивая замыкание ядерного топливного цикла. В нем за счет полного использования уранового сырья в реакторах-размножителях на быстрых нейтронах (бридерах) можно будет существенно увеличить топливную базу атомной энергетики, также появится возможность значительно уменьшить объемы радиоактивных отходов благодаря "выжиганию" опасных радионуклидов.

Россия, как отмечают эксперты, занимает первое место в мире в технологиях строительства "быстрых" реакторов. В 2016 году в России началась промышленная эксплуатация четвертого энергоблока Белоярской АЭС с реактором БН-800, который станет прототипом более мощного коммерческого атомного энергоблока БН-1200. Решение о строительстве в России блока БН-1200 будет приниматься на основе опыта эксплуатации БН-800.

ria.ru.

 
 
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