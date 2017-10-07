В тотальной симуляции всего России нет равных в мире. Будут настоящих мужчин делать Год назад министерство обороны запустило патриотическое движение для школьников «Юнармия». Что с ним происходит? С сентября 2016 года под патронажем министерства обороны в России существует молодежное военно-патриотическое движение «Юнармия» — по утверждению его создателей, туда уже вступили более 140 тысяч школьников от 8 до 18 лет со всей России. По просьбе «Медузы» казанский журналист Ильнур Шарафиев попытался понять, что на самом деле представляет собой «Юнармия» сегодня, — и обнаружил, что движение во многом является фикцией, хотя некоторые утверждают, что школьников заставляют вступать в него принудительно. «Мир полон опасностей» О том, что в России появится новая военно-патриотическая организация для школьников, было объявлено в апреле 2016 года на совещании, посвященном организации празднования Дня Победы. Идея создания «Юнармии» принадлежит министру обороны Сергею Шойгу — он хотел собрать в одну организацию множество государственных военно-патриотических движений, а также суворовские училища, кадетские корпуса и классы; ее поддержал президент Владимир Путин. Шойгу говорил, что движение должно «вызвать интерес у подрастающего поколения к географии и истории России и ее народов, героев, выдающихся ученых и полководцев». При этом «Юнармия» входит в военно-патриотическое направление «Российского движения школьников» — еще одной государственной организации, которая появилась в октябре для формирования личности на основе «присущей российскому обществу системы ценностей». «В том, что мир полон опасностей, советская пропаганда была не так уж неправа. И сегодня мы не можем закрывать глаза на угрозу международного терроризма, на локальные конфликты и другие проблемы, — говорил „Коммерсанту“ лидер „Юнармии“ Дмитрий Труненков, рассказывая о целях движения. — Что касается военных методов воспитания, работа с юнармейцами этим не исчерпывается. К тому же навыки, получаемые ими в летних лагерях, — двойного назначения. Оказывать первую помощь пострадавшим, ориентироваться на местности, разбивать лагерь, разводить огонь, уметь преодолевать препятствия — все это полезно любому человеку». Труненков добавлял, что многие дети «мечтают связать свою жизнь со службой в армии и других силовых структурах», но главная цель движения — «воспитывать молодежь в ценностях патриотизма, уважения к своим предкам, к своему родному краю». Интервью Труненкова в «Коммерсанте» было опубликовано в начале октября 2017 года на правах рекламы; «Юнармии» посвящено целое специальное приложение к изданию. До того как стать лидером движения, Труненков профессионально занимался бобслеем — он даже выиграл золото на Олимпиаде в Сочи, но потом был уличен в применении допинга и дисквалифицирован на четыре года; сам он называл дисквалификацию «провокацией против всего российского спорта» (представитель Труненкова сообщил «Медузе», что лидер «Юнармии» находится в командировке и не может дать интервью). Помимо него в главный штаб «Юнармии» вошли и другие люди, связанные со спортом: телекомментатор Дмитрий Губерниев (который стал ведущим первого слета движения), прыгунья с шестом Елена Исинбаева, генеральный продюсер «Матч-ТВ» Тина Канделаки, а также Ксения Шойгу, дочь министра обороны (ранее занимавшаяся развитием «Гонки героев», своего рода обновленного варианта «Зарницы»). Также в штаб входят множество людей, связанных с министерством обороны, другие родственники чиновников (например, вице-президент Объединенной авиастроительной корпорации и сын Дмитрия Рогозина Алексей Рогозин) и почему-то режиссер Павел Худяков, снимающий клипы для артистов лейбла Тимати Black Star. Их функции в движении понятны не до конца. Канделаки посещает мероприятия «Юнармии», Исинбаева ездит с презентациями в регионы и участвует в посвящениях. «Я всячески содействую, по мере сил участвую в движении „Юнармия“, популяризирую их и могу сказать о них только хорошее, — сообщил „Медузе“ Губерниев. — У меня много функций внутри „Юнармии“ — я участвую практически во всех движухах, в хорошем смысле слова, которые они реализовывают». Первая церемония вступления в «Юнармию» прошла 22 мая 2016 года в Ярославле — членами организации в этот день стали 104 школьника; полноценную работу организация начала 1 сентября. Первый слет «Юнармии» состоялся в мае 2016-го в подмосковном парке «Патриот»: «юнармейцы» могли посмотреть на выставку военной техники и послушать официальные выступления руководителей «Юнармии», а в конце мероприятия подарили Шойгу вязаный танк. Сообщения о «Юнармии» со всей России появляются практически ежедневно на сайтах региональных государственных СМИ. В основном это заметки о том, сколько детей вступило в движение в различных регионах России (98 школьников в Костроме, 200 — в Ростове-на-Дону, 13 — в Рыбинске) — и в каких праздничных мероприятиях они участвовали. К примеру, приняли клятву юнармейца на крейсере «Аврора», поучаствовали в играх в Ленинградской области или историческом квесте в Липецкой области. В шествии 9 мая 2017 года на Красной площади была и колонна «Юнармии». Самой громкой новостью, связанной с движением, остается реконструкция штурма Рейхстага в Подмосковье, которая случилась 23 апреля 2017 года при поддержке «Юнармии». По словам Шойгу, она должна была напомнить о подвиге солдат в Великую Отечественную войну. В Германии местные политики высказали недоумение тем, что в России штурмуют макеты немецких государственных зданий. Спонсором «Юнармии» стал госбанк ВТБ, который уже выделилдвижению 150 миллионов рублей. Труненков также упоминал, что договоренности о спонсорстве достигнуты и с другими государственными банками — «Россельхозбанком», «Газпромбанком» и Сбербанком. О финансировании «Юнармии» из федерального бюджета ничего не сообщалось. «Мечтают начать изучать автоматы» Сейчас, судя по сайту «Юнармии», ячейки движения существуют во всех регионах страны. Например, в Татарстане «Юнармия» появилась в октябре 2016 года. Заместитель регионального министра образования Лариса Сулима на пресс-конференции, посвященной презентации движения, рассказала, что между «Юнармией» и советскими детско-юношескими организациями есть преемственность: «Не можем же мы полностью отказаться от своей истории. В Советском Союзе была сильная система воспитания, работа со школьниками. Мы сами выходцы из этой системы». По словам организаторов, вступление в «Юнармию» осуществляется несколькими способами: если в школе уже есть военно-патриотический клуб, то можно обратиться туда, если нет — то к завучу. Зачастую рассказывают школьникам о движении учителя или классные руководители, иногда на такие презентации в школу приходят региональные представители движения. Как стало известно «Медузе», в гимназии № 94 в Казани в начале сентября как минимум целый класс приняли в движение принудительно, постфактум уведомив об этом родителей. Те, в свою очередь, написали коллективную жалобу на директора, однако сейчас, после принятия их в «Юнармию» и произнесения клятв, больше никаких активностей под эгидой движения не происходило. Директор гимназии отказался разговаривать с «Медузой»; двое родителей детей, которых принудительно записали в «Юнармию», подтвердили этот случай, но отказались от комментариев, сославшись на то, что они не хотят предавать его огласке. Брат одной из учениц рассказывает, что впервые услышал о «Юнармии» в прошлом учебном году — когда узнал, что класс сестры будет премирован специальной формой движения. «А в первых числах сентября весь класс собрали на линейку, и все произнесли клятву. Ее читал с листа один из учеников, а остальные хором повторяли, — говорит собеседник „Медузы“. — На этой линейке присутствовал некий „военрук“, он сообщил, что у них будут особые занятия с упором на физическую подготовку и армейскую дисциплину, а в конце все будут обязаны сдать нормы ГТО». После этого, по его словам, на родительском собрании классная руководительница сообщила, что вступление в «Юнармию» добровольное — хотя класс уже туда вступил. «На том же собрании она выдала листок, где родители могли поставить подпись и дать согласие на вступление их детей в „Юнармию“ — постфактум, после принятия присяги, — продолжает молодой человек. — Часть родителей отказалась ставить подписи и вместо этого подготовила письмо на имя директора об отказе от вступления». Пока собирались подписи, в классе прошло одно «юнармейское» занятие. «В расписании оно заняло место обычного урока, хотя прежде речь шла только о внеурочных занятиях. Там снова присутствовал „военрук“, ребята тренировались, — рассказывает брат ученицы. — По итогам занятия классная руководительница прислала в родительский чат фотографии ребят в форме с радостными комментариями». По его словам, с тех пор дальнейших занятий не проводилось, тема «Юнармии» в школе не поднималась, а часть родителей сдала выданную их детям форму обратно. Похожую историю «Медузе» рассказал брат ученицы одной из подмосковных школ (их родители не захотели разговаривать с журналистом): по его словам, класс его сестры явочным порядком сделали кадетским, попросили купить форму «Юнармии», а в расписании появилось еженедельное занятие по строевой подготовке. Впрочем, большинство юнармейцев и их родственников, с которыми удалось поговорить «Медузе», на принуждение не жаловались. «Я не вступила в „Юнармию“, хотя такая возможность есть, — рассказывает Алена, девятиклассница из школы в Костромской области (имя изменено по ее просьбе). — На базе нашей школы есть военно-патриотический кружок, где ребята проходят общую подготовку: ОФП, работа с оружием, участвуют в тематических мероприятиях, „Зарнице“ например. Через этот кружок ребята могут вступить в „Юнармию“ по своему желанию, давая присягу. Я поговорила с единственным одноклассником, вступившим в нее. Толком это вступление ничего не дает, про льготы при поступлении ничего конкретного не сказали. Форму должны были выдать бесплатно, но ее до сих пор нет. Специальных занятий, кроме школьных, не проводится. Эта тема не очень популярна, и, как я говорила, о „Юнармии“ нам не давали никакой информации. На собраниях пару раз рекламировали школьный военно-патриотический клуб, и все». «Класс у нас состоит из одних мальчиков — вот нам и предложили, все сразу поддержали идею. Патриотическое воспитание совсем не помешает, — рассказала „Медузе“ Алиса Родина — мать семиклассника Никиты из школы № 49 Белгорода. — Программа сильно не изменилась, но добавились занятия в войсковой части. Мальчишки едут туда после уроков либо в субботу. Все обговаривается с родителями, и куратор из войсковой части подстраивает [программу] под детей. Там и строевая подготовка, и уроки истории, и стрельба, и другие занятия. Пока мы готовимся к присяге. Мальчишки будут произносить клятву юнармейца и получать удостоверение. В общем, будут настоящих мужчин делать. Дети сначала с опаской на все это смотрели, стеснялись, не нравилась форма. Но прошла неделя, и мальчики стали гордиться тем, что они юноармейцы: их показывали по телевизору, они начали заниматься в войсковой части. Они мальчики, им это интересно. Мечтают начать изучать автоматы». Родина рассчитывает на поступление ее сына в военное училище в приоритетном режиме, — по ее словам, представители «Юнармии» обещали это школьникам и их родителям. О соответствующих преимуществах для юнармейцев говорил и руководитель регионального отделения движения в Санкт-Петербурге Игорь Коровин. По его словам, на каждого участника движения заведут досье, где будут фиксировать пройденные курсы и достигнутые результаты — позже они могут помочь поступить в вузы, которые курирует министерство обороны. Единственная жалоба матери белгородского семиклассника — дороговизна формы. По ее словам, класс шил форму сам — в ателье. «На зиму будем, наверное, докупать [полный комплект], — говорит Родина. — Хотелось бы, конечно, иметь спонсоров, но пока вот так». Похожим образом вступление в «Юнармию» было организовано в Калининграде. «Мои ученики занимались рукопашным боем в одном из клубов по единоборствам. Этот клуб выезжал в тематический летний лагерь в область, там ребята решили вступить в „Юнармию“, — рассказывает Дарья Колбина, учительница частной общеобразовательной гимназии „Альбертина“. — Программа не сильно изменилась. Ученики ходят на занятия по единоборствам и какое-то время отводят строевой подготовке. Программу как таковую я не видела, про бонусы при поступлении не слышала. Форму покупали сами, у учеников состоятельные родители. Но знаю, что в других школах директора вымаливают материальную помощь у депутатов или предпринимателей в качестве спонсоров, чтобы полностью или частично покрыть расходы на форму». «Мы только зашли на борозду» Недостаток формы в «Юнармии» объясняют тем, что движение быстро разрастается и выдать всем форму не успевают. «Движение большое и быстро разрастается, прибегаем к помощи регионов», — говорилипредставители Минобороны в мае изданию РБК. При этом родители могут купить форму сами — комплект, который состоит из одежды, обуви, сумки и аптечки, стоит около 20 тысяч рублей. Как выяснили в РБК, интернет-магазин, в котором продается форма, связан с бизнесменом Евгением Пригожиным. Его компании выигрывали множество контрактов со структурами министерства обороны (прежде всего на питание и жилищно-коммунальное обслуживание военных); кроме того, «Фонтанка» связывала бизнесмена с частной военной компанией «Вагнер», воюющей в Сирии. Пригожин также входит в состав учредителей компании «Мегалайн» — одного из крупнейших подрядчиков Минобороны. Готовят к «Юнармии» и будущих учителей. По словам Даниила Семенова, студента второго курса Московского городского педагогического университета, в сентябре 2017 года учащимся вуза начали рассказывать, как проводить факультативные занятия с юнармейцами. «Нам говорили, что к ним берут детей с восьми лет и что мы должны прививать им чувство патриотизма, — рассказывает Семенов. — Мы должны знать вещи из гражданской обороны, вроде первой медицинской помощи, чтобы преподавать это детям. Это не было жестоким наставлением, просто говорили, что мы должны быть к этому готовы. Я-то ладно, я турист, у меня есть опыт по гражданской обороне, но у меня много одногруппников, которые, например, не понимают, как надевать химзащиту или оказывать первую медицинскую помощь. И если преподаватель приходит и ничего из этого не умеет, а факультатив у него — „Юнармия“, то что ему делать?» По словам Семенова, факультатив «Юнармии» может достаться учителю по назначению от директора, а присутствие ячейки этой организации в школе может повлиять на те кружки, которые там будут проходить. «Например, я захотел открыть военно-патриотический кружок, но независимо. Скорее всего, мне будут постоянно навязывать вступление в „Юнармию“, так как это может быть полезно для статуса школы», — предполагает студент. Как считают в Минобороны, «Юнармия» стратегические цели на этот год выполнила. «Подчеркиваю, что мы никогда не ставили, не ставим и не будем ставить задачу форсированного роста юнармейских рядов», — заявил заместитель министра обороны Николай Панков. Генерал-майор запаса и руководитель «Юнармии» в Татарстане Александр Бородин сообщил «Медузе», что как таковой программы «Юнармии» не существует; пока она разрабатывается, руководители движения на уровне школ проводят те занятия, которые сами считают нужными. По словам Бородина, есть и другие трудности: военные училища все еще не учитывают членство в «Юнармии» при поступлении, да и с деньгами все обстоит не лучшим образом. Впрочем, местное министерство образования уже предложило региональному правительству ежегодно выделять движению 6,6 миллиона рублей. Комментировать принудительное вступление в «Юнармию» Бородин не стал, заявив, что те, кто добровольно не написал заявление на вступление, юнармейцами не являются. «Мы только зашли на борозду, чтобы пахать, — сказал чиновник, — а впереди еще целое поле, понимаете?» meduza .