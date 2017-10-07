Дикий собачий приют велено ликвидировать "законным способом". ТЕРПИЛА. ПУТЬ ВОИНА ВОЯКИНА Две недели назад железногорская прокуратура выиграла в суде одно гражданское дело. Фамилия его участника показалась мне знакомой, но подтверждений не было под рукой. А теперь есть. Материалы процесса на сайте городского суда так и не появились — и, стало быть, уже не появятся — поэтому нам придётся обходиться тем, что есть. Заявление В.С.Воякина поступило туда 27 июля, предварительное заседание состоялось в конце августа, а уже 15 сентября, в половине десятого утра, Татьяна Подъявилова огласила вердикт и выдала судебный приказ. Связана ли такая скорость прохождения дела с тем, что правовую поддержку истцу оказывала прокуратура? Может быть, да. А может, и нет. Кажется, ответчику (Е.С.Кабанцева) не хотелось тратить время и силы на разборки с Воякиным. Удовлетворение иска, во всяком случае, было заочным. А сегодня в крае решили похвастаться столь неординарным успехом: «Прокуратурой ЗАТО г. Железногорск проведена проверка по обращению двух инвалидов о нарушении их прав на отдых и выращивание сельскохозяйственной продукции на принадлежащим им земельном участке в г. Железногорске. Установлено, что на смежных с инвалидами участках садоводческого товарищества гражданкой неправомерно организован приют для содержания 20 безнадзорных собак. При этом, в нарушение земельного и санитарно-эпидемиологического законодательства, хозяйка смежного земельного участка не содержит принадлежащих ей животных в соответствии с их биологическими особенностями, оставляя их без попечения и присмотра, не осуществляет учет, регистрацию и вакцинирование собак в специализированных организациях, допускает их бесконтрольный выгул без намордников на соседних земельных участках, чем причиняет ущерб соседям в результате порчи посевов, а также не обеспечивает безопасность граждан от агрессивного воздействия безнадзорных животных. В целях защиты нарушенных прав инвалидов в июле 2017 года прокуратурой города в Железногорский городской суд направлено исковое заявление об установлении запрета ответчику на содержание собак на двух земельных участках, а также о возложении на нее обязанности по отчуждению принадлежащих ей собак путем сдачи в приют или другим законным способом. Решением Железногорского городского суда от 15.09.2017 исковые требования прокурора города удовлетворены в полном объеме. Указанная ситуация и фактическое исполнение судебного решения поставлено прокуратурой города на контроль» ( отсюда ). Заколючинское ТВ прошлым летом как минимум два раза рассказывало о диком собачьем приюте в обычном садоводческом кооперативе с номером, правда, тринадцать и ордах собак, вытаптывающих посадки по соседству. Мадам Кабанцева, беседовавшая с журналистами не слишком охотно, уверяла, что беспредельничают на грядках конкретно гр. Воякина вовсе не её питомцы, а бродячие, сиречь - неорганизованные представители лохматого/хвостатого племени. К слову, в телесюжетах у несчастного дедушки почему-то не было фамилии, только имя и отчество, что тогда выглядело немного странно. А теперь и вовсе смотрится подозрительно. Сами понимаете, ни доказать, ни опровергнуть утверждения собаковладелицы без специального расследования было невозможно. Мало ли кто там роется на чужих грядках, пока хозяев участка нет на месте? А с другой стороны, ну кому бы в Нашгороде взбрело в голову всерьёз заниматься таким вопросом? Дедушка Воякин в июне пригрозил отправиться на приём к самому Вадиму Викторовичу Медведеву. Но ни угроза, ни сам г-н Чебурашкин никакого воздействия на собачий бизнес за соседским забором не оказали, и тогда в битву титанов вписалась прокуратура. *** Теперь о том, откуда мне — и, некоторым читателям «Уран-Батора», возможно — показалась смутно знакомой фамилия истца. Отматываем календарик на январь 2011 года и читаем: «Как известно, в результате банкротства муниципального предприятия, занимавшегося «охраной» имущественного комплекса Железногорской кондитерской фабрики, часть заработной платы его сотрудникам осталась не выплаченной*. Многочисленные «эксперты» и представители различных властных структур в голос уверяли Владимира Воякина в том, что виной тому – одно лишь нежелание бывшего мэра Геннадия Баховцева рассчитаться с людьми. Однако после выборов минуло девять месяцев, а проблема осталась не решённой. Наконец, 24 ноября пенсионер подал исковое заявление в городской суд. Ответчиком выступает КУМИ Серого дома». Ещё на годик откручиваем ленту: «Д едушка Воякин навсегда ушёл в бессмертие с фразой «Не крутите мне яйца», которую ему якобы адресовал бывший железногорский мэр. История эта проста, как выеденное… ну, короче, проста до обидного. Реализуя т.н. Программу развития ЗАТО, местные власти четверть миллиарда рубликов всадили в кретинический проект кондитерской фабрики. Потом на пустующее здание завели срочно перелицованный под МП «Гарант» бывший муниципальный магазин, который приказал долго жить. Некоторое время «Гарант» якобы охранял и сохранял оборудование фабрики, параллельно шлёпая в т.н. пуско-наладочном режиме шоколадные конфетки и без особого шума реализуя их в торговых сетях ЗАТО. Потом бюджетная кормушка приказала долго жить, а вслед за нею и сам «Гарант». Разумеется, не обошлось это дело без помощи тамошнего руководства, но говорить вслух такие страшные вещи мы как бы не имеем права, ибо доблестные железногорские правоохранители до логического завершения ни одного уголовного эпизода не довели . Посему просто отметим, что предприятие обанкротилось бы ещё раньше, если б тамошнее руководство не проявило блестящей дальновидности и не разбежалось, кто куда. Словом, «Гарант» перестал существовать, хотя коллектив его удалось более или менее удачно пристроить на иные дружественные производства. О зарплате, набежавшей за времена простоя, бывшим шоколатье предложено было навсегда забыть, ибо предприятия нет и никаких возможностей расплачиваться с бывшими работниками оно не имеет, естественно. Основная масса с потерей привычно смирилась. Бывший водитель УАТа «СХС» Владимир Степанович Воякин 1935 г.р. – нет. Он решил идти до конца, как у нас это теперь гордо называется, и выколачивать денежки из властей, покуда хватит сил и здоровья... С одной стороны, Воякин был прав, разумеется. Что положено – отдайте. Работало предприятие или не работало, другой вопрос. Набежала зарплата – её необходимо выплатить. И «народный герой» (здесь и далее терминология «Канала 12») пустился во все тяжкие. В Российской Федерации не осталось, наверное, ни одной инстанции, в которую он не обращался бы за прошедшие годы с жалобами на произвол «честной власти». Что характерно, повсюду ему громко и официально сочувствовали и обещали «разобраться», а через некоторое время тихонечко давали задний ход. Почему? Ну, смысл тот же: предприятия не существует и оно не имеет никаких возможностей расплачиваться с бывшими работниками. Любые действия властей, направленные на выдачу денег персонально Воякину из бюджета ЗАТО, расценивались бы Фемидой однозначно как нецелёвка с последующим уголовным преследованием доброхота. Однако объяснить пролетарию этот забавный нюанс то ли никто не сумел, то ли он просто не желал эти глупости слушать. Вернее второе, судя по всему. Но и здесь Воякина в принципе можно понять. Ему же никто из высокопоставленных начальничков не говорил, что зарплату его зажали правильно. Все говорили: нарушен закон. Все говорили: надо разбираться и искать пути. Но потом жалобы Воякина аккуратно пересылались в наш Серый дом, где из них, наверное, составлялись красочные гербарии – по причине полной их бесполезности и бессмысленности. Ну а Воякин продолжал «искать правду». В какой-то момент он связался с «Информ-Экспрессом» и стал почти телезвездой. Попадание в ящик, видимо, лишь укрепило его уверенность в собственной правоте и в необходимости добиваться «справедливости». Добрые и честные журналисты, ясен пень, не стали объяснять ему, что борьба с несуществующим юридическим лицом заранее обречена на поражение. Напротив, «народного героя» подняли на знамя, и он превратился в символ противостояния простого рабочего человека воровской бюрократии Баховцева. Пресловутые крученные яйца прозвучали в эфире, думаю, никак не меньше десятка раз. Попёрла тема. Любой визит Воякина в очередную «общественную приёмную» всех этих ромашовых, зубовых, медведевых, путиных обязательно освещался в эфире. Но вот что странно: на коду в сюжетах обычно пускались горестные рассуждения о бесчеловечных чиновниках, коим наплевать на «простого человека». Однако имелся в виду всегда и везде один чиновник: мэр. Даже сейчас, когда фактура выгорела под ноль, та же Елена Глазунова продолжает по привычке дудеть в прежнюю дуду. Оказывается: «Геннадий Баховцев муниципальных долгов принципиально не признавал». О как! Не признавал – и всё. Видимо, успела Глазунова подзабыть совместный поход в суд с предпринимателем Виталием Широких, когда ей пришлось давать пояснения по поводу не в меру (выборы!) расшалившейся своей фантазии. Но мы сейчас немного о другом. На прошлой неделе Воякин вновь обивал пороги в Сером доме. Зам главы администрации Проскурнин пообещал ему 25 тысяч из собственного кармана, лишь бы дедок оставил их в покое. До него с тем же предложением обращался к «народному герою» красноярский депутат Зубарев. Воякин от денег не отказывается, но напрочь не желает складывать «оружие». Ну, то есть, это ему представляется, что он с оружием и бьётся с ворогами. Похохатывающая вокруг чистая публика ему с ярко освещённой арены не видна. А с бубенцами на колпаке он просто смирился за эти годы, должно быть. И мечется между руководящими кабинетами 75-летний дедушка в поисках некой «правды», и невдомёк ему, на какую неприглядную роль назначали его в этих кабинетах. Ну, а когда надобность в нём прошла… «Законных путей выплатить деньги нет», - в сотый, наверное, раз пояснил Глазуновой на днях Сергей Проскурнин. Вряд ли она не поняла его. Но бедолагу Воякина «Информ» по-дружески вновь подтолкнул в спину: иди, воюй, дурачок. И он пошёл: «Владимир Воякин обратился за помощью к депутату Анатолию Алексеевичу Ромашову. Сдаваться он не намерен». Интересно, есть ли у Ромашова свободные яйца?» ( отсюда ). *** Теперь мораль, граждане. Если у вас возникло желание побороться с окружающей реальностью на т.н. правовом поле, сначала надо правильно выбрать цель. Любой государственный орган и любые государственные интересы сразу из списка вычёркиваем, иначе положительное судебное решение правнуки ваши принесут вам на могилку (в лучшем случае). Бывший властитель дум и герой голубого экрана Воякин - наглядный тому пример. Если вам нужны победы, сражаться рекомендуется с тварями бесправными и бессловесными, причём даже в этом раскладе помощь профессиональных правоведов лишней отнюдь не окажется. Эта страна по-прежнему называется Россией, и не зря. Интересно, кстати, куда теперь Е.С.Кабанцева намерена «отчуждать принадлежащих ей собак»: сдать их чохом в другой левый приют или уконтрапупить каким-то иным «законным способом»? А с бродячими будущей весной что делать станем? Они-то под контролем прокуратуры не находятся и, случись что, снова к дедушке с бабушкой на грядки наведаются... . * Наплевавши на законы, Серый дом с лёгкой руки депутата Двоеглазова как-то погасил часть задолженности по зарплате муниципальным работникам за счёт средств, собранных предпринимателями на празднование Дня города. Приезд сборной эстрадных футболистов оказался немного дешевле, чем планировалось, видимо.