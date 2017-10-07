Вслед за губером ушла с работы главная инноваторша края. «Я никогда не проигрывал»: кто такой и.о. губернатора Красноярского края 19 лет председателем, 24 года в политике. Лидер оппозиционного блока «Наши», проигравший в губернаторской гонке 2002-го, переживший всех губернаторов. Кто такой Александр Усс – вспоминала Ксения Черепанова. Иланск. 12 июня 2002 г. Усс объявил, что пойдет в губернаторы. «Я никогда не проигрывал», – сказал Усс и проиграл. Лебедь погиб, в противостоянии не было смысла, люди устали от ругани и споров, а Хлопонин оказался слишком обаятельным. Кампания была веселой, все очень старались. Все пели, все плясали. Ни сторонники, ни сам кандидат ни секунды не думали что могут проиграть. За год до этого – уверенная победа «Наших» на выборах в Заксобрание. Во власть Усс вместе с Зубовым пришел из университета, начальником правового управления. Вот оно начало карьеры – в зале заседаний на скамейке администрации, с 1998 г. в кресле спикера, и так 19 лет с перерывом на губернаторскую гонку... Это поражение Усс будет переживать и годы спустя. Но теперь это выглядело так. С Хлопониным другого варианта и не было. Теперь они друзья и соратники. Рассказывают друг друга не очень приличные анекдоты. Полное взаимопонимание. Потом Усс и Хлопонин объединили край, и Усс пропал с экранов. Хотя выглядеть ярче чем достаточно блеклый Лев Кузнецов было не сложно. Но больше никаких ярких выступлений, никаких резких выпадов. Спикер стал частью системы. Менялись губернаторы, менялись проблемы. Депутаты переехали в новый зал, спикер – в новое кресло. Ощущение полной стабильности. Отматываем назад 15 лет, как будто это сейчас. Ищем различия. tvk6.ru . Р. S . Исполняющая обязанности вице-премьера Красноярского края Наталья Рязанцева написала заявление об увольнении. Информацию об этом подтвердил представитель пресс-службы правительства Дмитрий Смурага. Когда конкретно Рязанцева написала заявление, не уточняется. Смурага отметил, что она увольняется в связи с переходом на новое место работы. Куда именно перейдет чиновница, в пресс-службе не уточнили. На должности заместителя председателя правительства Красноярского края Рязанцева работала с марта 2015 года. Вице-премьер контролировала создание условий для развития научной, научно-технической и инновационной деятельности. После ухода Виктора Толоконского с поста губернатора Рязанцева работала в статусе «и.о.». sibnovosti.ru .