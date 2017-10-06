|Другая реальность
|Thursday, 05 October 2017
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Этим летом мой дом изменил МП "ГЖКУ" с ООО "Жилком". И вот.
Вышел давеча ваш корреспондент из дому, привычно выматерился в уме насчёт сортирной вони, которая сочится из подвала, а потом глянул на крыльцо и ощутил себя, натурально, розовым пони из популярного детского мультсериала. Определённо ООО «Жилком» это вам не МП «ГЖКУ». Начать с того, что семейство Михайловых самолично траву во дворе бреет и мусор метёт, за каким занятием Александра Харкевича сотоварищи и представить себе невозможно, согласитесь. А тут ещё чорные железяки наши кривоколенные вдруг покрашены оказались в весёленький такой, жизнеутверждающе-кислотный колер. Жаль только, что не на всю высоту. Нехватка техники сказывается, увы.
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