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Другая реальность Печатать E-mail
Thursday, 05 October 2017

Этим летом мой дом изменил МП "ГЖКУ" с ООО "Жилком". И вот.

Вышел давеча ваш корреспондент из дому, привычно выматерился в уме насчёт сортирной вони, которая сочится из подвала, а потом глянул на крыльцо и ощутил себя, натурально, розовым пони из популярного детского мультсериала. Определённо ООО «Жилком» это вам не МП «ГЖКУ». Начать с того, что семейство Михайловых самолично траву во дворе бреет и мусор метёт, за каким занятием Александра Харкевича сотоварищи и представить себе невозможно, согласитесь. А тут ещё чорные железяки наши кривоколенные вдруг покрашены оказались в весёленький такой, жизнеутверждающе-кислотный колер. Жаль только, что не на всю высоту. Нехватка техники сказывается, увы.

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История Железногорска
06.10.1955
сданы в эксплуатацию родильный дом и инфекционный корпус больничного городка

06.10.1961
организован пищекомбинат УРСа ГХК

06.10.1989
принят в эксплуатацию первый подъезд дома по пр. Мира, 25

по материалам библиотеки им.Горького
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