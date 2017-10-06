Депутат Новаковский в принципе за народ. Но есть нюансы. МАЗУТНЫЕ РЕКИ, НИЧЕЙНЫЕ БЕРЕГА Четвёртый месяц пошёл с того момента, как «Уран-Батор» рассказал железным горцам о том, как приобрести джип на Новый год, занимаясь поставками топлива для муниципальных котельных. Воз и ныне там. В самом первом интервью «Информ-Экспрессу» по данной теме ваш корреспондент честно сказал, что мне не интересно, по большому счёту, воровали ли Пешков с Медведевым мазутное бабло вместе с краевыми жуликами, или же им просто всучили эту схему старшие товарищи в качестве общественной нагрузки. Так и есть. Деньги исчезли, и пофамильный список интересантов навряд ли имеет значение в отсутствие реального уголовного дела. А местная власть усиленно сигнализирует электоральной массе, что инициировать разборки с участием правоохранительных органов не намерена. Почему? Всё потому же. Либо они сами участвуют в воровстве — либо не смеют и пикнуть в сторону высокопоставленных организаторов жульнических закупок. Мошенники или идиоты: что хуже, я лично судить не берусь. Тем не менее, тут есть пара моментов, на которых необходимо сделать акценты. Зимой 2009 года МП «Гортеплоэнерго» попало в очень неприятную ситуацию с закупкой некачественного мазута, из-за которого едва не вышли из строя котлы на девятом квартале. Недавно редакторша муниципальной газеты вслух упрекала кого-то (подозреваю, что меня) в нежелании вспоминать ту вонючую во всех смыслах историю и заводить уголовные дела против жуликов. Сейчас, правда, Елена Глазунова ушла в отпуск и не факт, что она из него выйдет, ибо в Сером доме крайне ею недовольны. На фоне публикации материала о заключении Алёнушкой персонального контракта с бывшим «Спецстроем» вместо редакции «ГиГ» на свет божий вылезли, говорят, ещё кое-какие косяки личного её бизнеса. Но это сторонние детали. Принципиально важно здесь другое. За семь лет пребывания «партии жуликов и воров» у власти в Нашгороде ни одно бюджетное СМИ не удосужилось раскрыть публике подробности той зимней аварии. Это не было сделано после выборов, которые проиграла «честная власть» в 2010-м, даром что все документы преспокойно лежали в архивах Серого дома. Это не было сделано, когда Геннадий Баховцев пытался избираться в Заксобрание и когда он таки проскочил в Совдеп и начал бомбардировать банду новаторов депутатскими запросами о реальной стоимости и физической загрузке «промышленного парка» и подстанции «Город». Всё это время Сергей Пешков конкретно предпочитал обходиться общими намёками, нисколько не детализируя фактуру. И точно так же вела себя спецагент Глазунова. Почему? Сегодня, услыхавши от Миши Симонова прежние соображения об участии в скандальной мазутной сделке тогдашнего вице-мэра Шалагинова и, как следствие, полной невозможности поэтому призвать к ответственности виновников декабрьского похолодания в пос. Первомайский, ваш корреспондент понял, что пришло время выполнить работу, которую не хотят делать в «ГиГ». Тем паче, что никакой особой работы делать-то и не надо. Во-первых, «Уран-Батор» давным-давно информировал железных горцев насчёт раскладов 2009 года. А во-вторых, для пущей объективности достаточно лишь полистать «Акт расследования причин снижения температуры в жилых помещениях, зданиях и предоставления некачественной услуги теплоснабжения для потребителей»... Начнём с диспозиции, как водится. Вот выдержки из материала семилетней давности: «В бесконечной саге о заколючинских ГСМ остаётся два тезиса. Первый: бывший вице-мэр Владимир Шалагинов, как и его предшественники, продвинул к мазутным крантикам своих людей. И второй: мазут МП «Гортеплоэнерго» закупался, как и прежде, по завышенным ценам. Первое утверждение – практически факт. Директор ГТЭ Геннадий Баранников явно попал на свой пост по протекции сверху (законность этого назначения, впрочем, до сих пор никем не оспаривалась). ООО «Экран» также не является для Шалагинова совсем уж сторонней организацией – взять хотя бы мадам Демидову. Переплаты за мазут, как утверждает в «PROHAC» некий «Николай Мамин», были ого-го! МП «Гортеплоэнерго» приобретало у ООО «Экран» топливо по ценам, превышающим аналоговые у региональных поставщиков на 30-35%, якобы уверяют нас ревизоры, а вслед за ними и «Николай Мамин». Правда ли это? Как обычно – полуправда. В приведённой таблице, составленной по данным Региональной энергетической комиссии, мазут МП «ГТЭ» действительно оказывается одним из самых дорогих. Но не в 2009 году. Здесь, как выясняется, и Горно-химический комбинат , и красноярское ЗАТО Солнечный показали более высокую стоимость топлива. Годом ранее ГТЭ приобретало топливо у «Экрана» по 11.571 рубль за тонну, в среднем. В 2009 году – за 10.548 рублей. Для сравнения Счётная палата приводит данные ещё двух поставщиков, ООО «РН-Красноярскнефтепродукт» и ОАО «Красноярскнефтепродукт». На первый взгляд, «Экран» действительно снимал с муниципалов необоснованно богатые пенки. Но если всмотреться в условия поставки, то картина существенно меняется. ГТЭ оплачивало мазут в течение 90 дней с момента поставки. «КНП» же соглашался лишь на 15-дневную отсрочку, а «РН» вообще требовало 100-процентную предоплату... Ещё один момент, о котором у нас не принято вспоминать. Да, в ГТЭ контроль за качеством поступающего мазута вёлся не очень качественно. Но ведь и на Горно-химическом комбинате имела место – и имеет сейчас — та же чепуховина. В январе с.г. в эфире «Открытого города» депутат и главный инженер Реакторного завода Сергей Пешков преспокойно заявил, что на СТС ГХК «из каждой четвёртой цистерны берётся забор мазута на анализ». Из каждой четвёртой, хм. А из трёх других, стало быть, закачивается в котлы без проверки?» *** Справочка. В январе 2014 года фирма «Экран» была ликвидирована. Учредителями её числились на тот момент Ольга Александровна Демидова, вечный бухгалтер Владимира Шалагинова, и Елена Геннадьевна Грохотова. В какой момент предприятие возглавил таки бывший вице-мэр, интернет подсказать не может, но очевидно, что до 2010 года директор там был другой. Иначе Шалагинова элементарно взяли бы за горло. Летом 2010-го «Единая Россия» принялась рассаживать на денежные места своих людей. Ещё цитата: «Балансовая комиссия, рассмотревшая финансовое состояние МП «Гортеплоэнерго», поставила ему за 2009 год «неуд». За убытки. Каковые, по мнению Пешкова и его зама Проскурнина, стали следствием огромной кредиторской задолженности перед ГХК за полученное тепло, плюс некачественный мазут, так и не сожжённый на котельной №1. Ну а раз полную ответственность за положение дел на муниципальных предприятиях несут их руководители – это Пешков особо подчеркнул – то стало ясно: директор Баранников более не жилец. Ради возобновления доступа к мазутным контрактам Проскурнин даже не слишком утруждал себя поисками «состава преступления». По его словам, установленные для коммунальщиков тарифы «являются экономически обоснованными». Видимо, он сумел определить это всего за неделю работы в Сером доме. А с другой стороны: «Убытки для «Гортеплоэнерго» стали устойчивой тенденцией. Исполнительная власть намерена "разрубить гордеев узел" и привести предприятие к точке безубыточности». Если бы у Проскурнина был в запасе некий волшебный ножик для безболезненной ликвидации этого узла, то он бы, конечно, использовал его либо в 2004 году, когда сам руководил «Гортеплоэнерго», либо в 2005-м, когда занимал должность вице-мэра. Ну а про убытки от поставок некачественного мазута – это, уж извините, вообще ахинея какая-то. В акте краевой Счётной палаты по этому поводу говорилось: муниципалы выставили ООО «Экран» претензию с на 151 тысячу 62 рубля». *** Дальше вы знаете. Баранникова с работы вышибли, но при этом: а) он почему-то не стал персоной нон-трата на своём бывшем предприятии, и б) сумел каким-то чудом трудоустроиться на Горно-химический комбинат, что в нашей деревне вообще как чистая фантастика звучит. Про Шалагинова же депутат Герасин заявлял, что тот намеревается выйти на конкурс по «сити-менеджеру» при поддержке... губернаторского полпреда Вадима Медведева. Однако тот преспокойно ушёл в отставку ещё до выборов и более на горизонте не появлялся, несмотря на многочисленные усилия «Информ-Экспресса» и лично Елены Глазуновой реанимировать эту невнятную фигуру и накачать в неё демонизма. Никакие уголовные санкции в отношении перечисленных лиц приняты не были. Как всегда, впрочем. *** Теперь от общих рассуждений переходим к чтению официальных документов. Первый из них является продуктом работы комиссии Серого дома под управлением вице-мэра Юрия Латушкина и воспроизводится с чисто техническими купюрами: «15 декабря 2009г. управляющая компания МП «ГЖКУ» направила телефонограмму в адрес энергоснабжающей организации МП «Гортеплоэнерго» и в Управление городского хозяйства Администрации ЗАТО г. Железногорск о снижении параметров теплоносителя в пос. Первомайский. Недогрев по прямому трубопроводу составлял 10 градусов. В течение 16-18 декабря ситуация не улучшилась. В 10:00 18 декабря директор МП «Гортеплоэнерго» сообщил в Администрацию о зашлакованности поверхности нагрева паровых котлов и как следствие снижения их производительности. 18.12.2009 в 16:00 ч. было проведено техническое совещание на котельной №1. Г.П.Баранников сообщил, что первые признаки золового заноса поверхностей нагрева котлов появились во 2-ой половине ноября. На тот момент ситуация была под контролем: была увеличена частота паровых обдувок /.../ Для выяснения причин зашлакованности 18.11.2009 была взята проба мазутного топлива, которая показала незначительное превышение по зольности (0,4%) в указанном образце. Были приняты решения об обязательном отборе проб поступающего мазутного топлива и проведении их анализа /.../ показали следующее содержание золы в мазуте: рабочая ёмкость №5 — 2,05%; ёмкость №2 — 2,3%; проба из автоцистерны по накладной №1195172 Ачинского НПЗ — 9,83%; проба из автоцистерны по накладной №953/1599170, 1599172 Ачинского НПЗ — 2,98% /.../ Директором предприятия было принято решение о запрете на приём поступающих партий мазута и организации прямых поставок с Ачинского и Итатского НПЗ. Поставку мазута с высоким содержанием зольности осуществлял ООО «Экран». На все партии мазута поставщиком были предоставлены паспорта качества на мазут. Протоколы анализа проб за сентябрь и октябрь не выявили отклонений от нормативных значений. Достоверно выяснить сознательный факт поставки некачественного топлива в рамках работы комиссии не представляется возможным. Выводы комиссии 1. Признать факт предоставления услуги теплоснабжения ненадлежащего качества, МП «Гортеплоэнерго» по результатам годового перерасчёта учесть факт некачественного оказания услуги. 2. Для выяснения факта и причин поставки некачественного мазутного топлива обратиться с заявлениями в УВД и прокуратуру г. Железногорска... 7. МП «Гортеплоэнерго» выполнить расчёт экономического ущерба /... / применить к поставщику имущественные санкции...» *** Далее мы берём в руки «Акт встречной проверки использования муниципального имущества, переданного в хозяйственное ведение МП «Гортеплоэнерго», проведенной в рамках проверки использования бюджетных средств ЗАТО Железногорск в 2007-2009 годы». Подписан сей 14-страничный документ аудитором краевой Счётной палаты С.Г.Алдашовой и начальником инспекции той же палаты Г.М.Мишкинис был сильно перед выборами 2010 года, прошу заметить. И, следовательно, должен был сконцентрировать в себе все возможные претензии персонально к Геннадию Баховцеву, ибо Счётная палата десантировалась в Нашгород не ради мазутных разборок — это был, натурально, подарок судьбы для неё — а для поиска компромата на мэра, решение которого об участии в избирательной кампании сильно расстраивало «Единую Россию». Итак: «К проверке представлены копии 22 протоколов испытаний проб мазута М-100, проводимые ОАО «Сибирский ЭНТЦ» (аккредитованная испытательная топливная лаборатория), сравнения показателей которых с данными инструктивной таблицы показали следующее: /.../ - №457 от 28.09.2009 (проба №796). Вода — 0,53% (норма — 1%), зола — 0 (норма — 0,05%), сера — 1,3% (норма — 1,5%). /.../ - №514 от 05.11.2009 (проба №834). Вода — 0, зола — 0, сера — 0,93%. - №544 от 24.11.2009 (проба №895). Вода — 5,5%, зола — 0,4%, сера — 1,48%. - №628 от 18.12.2009 (проба №999 авт. М 003 СТ 55 накл. 953/1599170 Ачинский НПЗ). Вода — 12,7%, зола — 2,98%, сера — 1,07%. - №629 от 18.12.2009 (проба №1000). Вода — 0, зола — 0, сера — 1,015%. - №630 от 18.12.2009 (проба №1001 авт. М 003 ТХ 55 накл. 1197172 Ачинский НПЗ). Вода — 17,4%, зола — 9,83%, сера — 0,7%. - №631 от 18.12.2009 (проба №1002 емкость №5). Вода — 12,0%, зола — 2,05%, сера — 1,08%. - №632 от 17.12.2009 (проба №1003 емкость №2). Вода — 13,2%, зола — 0,98%, сера — 0,99%. - №633 от 18.12.2009 (проба №1004 емкость №6). Вода — 1,0%, зола — 0,98%, сера — 1,05%. - №634 от 21.12.2009 (проба №1008). Вода — 0, зола — 0,019%, сера — 1,12%. - №635 от 21.12.2009 (проба №1009). Вода — 0, зола — 0,01%, сера — 1,12%. - №665 от 25.12.2009 (проба №1028 емкость №1). Вода — 7,7%, зола — 0,98%, сера — 1,12%. - №666 от 25.12.2009 (проба №1029 емкость №2). Вода — 12,7%, зола — 3,32%, сера — 1,21%. - №667 от 25.12.2009 (проба №1030) емкость №5). Вода — 10,8%, зола — 1,74%, сера — 1,04%. - №668 от 25.12.2009 (проба №1031 емкость №6). Вода — 0,16%, зола — 0,7%, сера — 1,17%». *** «С ООО «Экран» были отобраны комиссионно 28.12.2009 и 22.01.2010 пробы мазута с рабочих ёмкостей №1, 2. Проверка проб проводилась ОАО «Сибирский ЭНТЦ»: - №30 от 26.01.2010 (проба №43 резервуар №1). Вода — 4,7%, зола — 0,004%, сера — 0,96%. - №31 от 26.01. 2010 (проба №44 резервуар №2). Вода — 14,2%, зола — 0,006%, сера — 1,07%. - №34 от 26.01.2010 (проба №47 емкость №5). Вода — 15,2%, зола — 0,008%, сера — 1,02%. Показатели содержания воды в емкостях по-прежнему не соответствуют нормативному уровню. В качестве причин начальником цеха ТСиК указаны отбор проб мазута из емкостей без необходимого времени для его отстаивания (10 сут. с момента слива в зависимости от температуры наружного воздуха). К проверке в период с 11 по 15.01.2010 представлены паспорта качества на топочный мазут М-100 за период с 27.02.2009 по 06.12.2009 поставщиками ООО «Экран» и филиалом ФГУП «Красмашзавод» (Химзавод). Все проверенные паспорта составлены по требуемой форме, характеристики приобретенного мазута соответствуют ГОСТам». *** «Цена мазута определяется, исходя из его отпускной цены, установленной ЗАО КУТФБ «Тройка» на момент отпуска и подтвержденной документами, с учетом торговой надбавки поставщика, включающей НДС. Торговая надбавка не может превышать 7,5% от отпускной цены. Как показала проверка, представленные документы подтверждают не отпускную цену КУТФБ, а рыночную. Вместо с тем, отклонений в части завышения цены мазута, указанной в спецификациях, против цены, установленной КУТФБ, не имелось». *** «По фактам выявления некачественного мазута представлена претензия, выставленная Гортеплоэнерго поставщику ООО «Экран» от 29.01.2010 (письмом №18-76/2010) с предложением возмещения понесенных затрат 151,062 тыс.руб.». *** «Согласно отчету о прибылях и убытках за период с 01.01.2009 по 30.09.2009 образован убыток в сумме 47 400 тыс.руб., что меньше, чем за аналогичный период прошлого года (71 838 тыс.руб.)». *** «Согласно спецификациям ООО «Экран» средняя цена 1 тн мазута М-100 за период с 12.01.2009 по 30.11.2009 оставила (с учетом вознаграждения поставщика) 8 939 руб. (без НДС), что на 509,76 руб. больше, чем утверждено РЭК для Гортеплоэнерго в составе тарифа на 2009 г.». *** «Между Гортеплоэнерго и ФГУП «ГХК» заключен договор от 24.01.2008 №06-08/92 на организацию перевозок грузов /.../ Предельный тариф на тонно-километр с 10.07.2007 составляет 4,92 руб. (без учета НДС)». *** Вот, собственно, и всё. Ещё раз позвольте заметить: в 2010 году краевые власти старательно искали состав преступления в деятельности заколючинской администрации, но его не нашли, к своему сожалению, хотя участие и интерес вице-мэра Шалагинова в поставках мазута были почти очевидны. Сегодня чиновники с депутатами старательно делают вид, что «наценка» двух фиктивных топливных посредников зимой 2015-2016 года размером в 40 млн рублей как бы не относится ни к завышению расходов МП «Гортеплоэнерго», ни к росту — пускай всего на 35 рублей — теплового тарифа для всех потребителей ЗАТО Железногорск. Даром что материалы проверки краевого ГУВД очень доходчиво раскрывают всю криминальную схему, за исключением самых верхних её крышевателей. На днях депутат-единоросс Анатолий Новаковский почти признал, как видите, факт закупки мазута по завышенной цене, но действовать обещает только в том случае, если фактуру ему подтвердит начальник Контрольно-ревизионной службы Совета депутатов. Однако Владимир Лифанов уже объявил, что никакого криминала в торговой деятельности Виктора Дранишникова не усматривает. То есть, новая проверка тоже ничего не покажет, скорее всего. Стало быть, железным горцам предлагается платить за тепло, сколько скажут, и тихонечко ждать, когда Фортуна сложит в один пазл и поставку в Нашгород некачественного топлива с последующей технологической катастрофой , и - одновременно - ярко выраженную покражу в смысле безбожно задранной цены. Только при таком раскладе власть вынуждена будет заняться чисткой авгиевых конюшен, даже при полном отсутствии такого желания. Ну, или всё-таки ширнармассы сумеют призвать их к ответу, наконец. Но этот вариант пока представляется совершенно невероятным.

