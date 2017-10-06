Иногда судьба рисует преудивительнейшие сценарии... П ервый и последний бой «Славянского корпуса» Что известно о россиянах, попавших в плен в Сирии, и при чем тут «кремлевский повар» Евгений Пригожин. Сообщение о двух россиянах, захваченных террористами запрещенного в России «Исламского государства» в ходе нападения на блокпост в окрестностях города Эш-Шола, агентство Amaq, работающее как пресс-служба ИГ, распространило еще 28 сентября. Видеоподтверждение появилось спустя пять дней, 2 октября. На 37-секундной записи — двое изможденных, избитых мужчин, один из которых представляется сам, называет имя своего товарища, рассказывает, как они оказались в руках террористов. На сегодняшний день достоверно известно, что ИГИЛ захватил 38-летнего Романа Васильевича Заболотного, уроженца Ростовской области, и 39-летнего Григория Михайловича Цуркану, уроженца Подмосковья. И Заболотный, и Цуркану — контрактники частной военной компании, известной как «ЧВК Вагнера». Про Заболотного известно, что в Сирию он прибыл в мае, после двух месяцев подготовки на базе близ хутора Молькино Краснодарского края (там же расположены тренировочные полигоны в/ч 51532, известной, как «10-я бригада спецназа ГРУ». — И.М.). Цуркану — контрактник-ветеран. Его первая командировка в Сирию состоялась еще в сентябре 2013 года. «Славянский корпус» Посетители популярного в Москве бара «Тема» едва ли догадывались, что в этом же здании, расположенном по адресу Потаповский переулок, дом 5, прямо над баром, располагался офис частной военной компании Moran Security Group, занимавшейся подбором кадров, организацией их тренировок и охраны морских судов в пиратоопасных районах Мирового океана. Именно сюда, в дом №5 на Потаповском переулке летом 2013 года приехал Григорий Цуркану, прознавший о наборе охранников для сопровождения морских судов. Но крепкому парню, прошедшему срочную службу разведроте ВДВ, предложили другую работу. Более денежную. И он согласился. Дело в том, что летом 2013 года Moran Security Group получила предложение от министерства нефти и минеральных ресурсов Сирии набрать, обучить и направить с Сирию «специалистов» по охране объектов добычи, транспортировки и переработки нефти. Оценив все риски, компания решила не связываться с официальным Дамаском. Но совсем от контракта не отказалась. Несколько менеджеров Moran Security Group зарегистрировали в Гонконге компанию Slavonic Corps Limited («Славянский корпус»), и уже эта компания, хотя и в офисе Moran Security Group, рекрутировала 267 добровольцев по контракту с министерством нефти и минеральных ресурсов Сирии. Среди первых 267 добровольцев был и Григорий Цуркану. К слову, в этой группе оказался и будущий командир «ЧВК Вагнера» — Дмитрий Уткин. Отставной подполковник Уткин заключил контракт с Moran Security Group после увольнения с должности командира 700-го отдельного отряда спецназа 2-й отдельной бригады специального назначения ГРУ, дислоцированного в Печорах Псковской области. На работу его взяли сходу, без испытательного отбора и сразу — командиром группы сопровождения. И прежде чем отправиться в Сирию, Дмитрий Уткин успел отработать несколько заданий по сопровождению морских судов в пиратоопасных районах. В сентябре 2013 года 267 добровольцев «Славянского корпуса» добрались в Сирию через ливанский Бейрут. В Латакии их разместили учебном центре недалеко от местного порта. Только добравшись до Сирии, многие узнали, что прежде чем приступить к охране «объектов добычи, транспортировки и переработки нефти», эти самые объекты еще необходимо было отбить у боевиков. Но первый же бой «Славянского корпуса» оказался и последним. 13 октября «Славянский корпус», разделенный на две роты — «казачью» и «славянскую», — загрузился в обшитые самодельной броней автобусы Hyundai и джипы JMC и взял курс в направлении нефтяных месторождений в районе Дейр-эз-Зора. 17 октября в провинции Хомс, в районе города Эс-Сахна «Славянский корпус» попал в засаду. Бойцы рассредоточились, заняли круговую оборону, даже успели окопаться и несколько часов отбивались от яростной атаки нескольких тысяч боевиков, которые пытались окружить россиян. — Так бы и полегли там все — рассказывает один из участников боя. — Мы уже почти весь бэка расстреляли… Но налетела песчаная буря. В нескольких метрах друг друга не видели. Дима Уткин, командовавший «славянской» ротой, повел своих пацанов на прорыв врукопашную, мол, иначе подохнем все здесь. За «славянами» рванули и «казаки». Но буря напугала и «черных», наш прорыв они прозевали. Так и вышли к Сухне. И шестерых «трехсотых» (раненых. — Ред.) вынесли, из них двое были тяжелыми. Уже в Латакии выяснилось, что один из «казаков» — Леша Малюта — потерял планшет с документами. Игиловцы тогда раструбили, что в Сирии воюют русские. «Славянский корпус» экстренно эвакуировали в Россию. Два самолета, приземлившиеся во Внуково, окружили бойцы спецподразделения ФСБ «Альфы», всех контрактников задержали. Для двух руководителей «Славянского корпуса» Вадима Гусева (по совместительству замдиректора Moran Security Group) и Евгения Сидорова (кадровика Moran Security Group) вояж в Сирию завершился уголовными делами и приговорами с реальными сроками по статье 359 УК РФ («Наемничество»). Остальные, среди которых был и Григорий Цуркану, отделались «профилактическими беседами». Эш-Шола 5 сентября 2017 года Министерство обороны распространило пресс-релиз, в котором рассказало, что с борта фрегата «Адмирал Эссен», выполняющего задачи в составе постоянного оперативного соединения ВМФ России в Средиземноморье, «осуществлены пуски крылатых ракет морского базирования «Калибр» по объектам террористической группировки ИГИЛ в районе населенного пункта Дейр-эз-Зор. Удар нанесен по укрепленному району в окрестностях города Эш-Шола, который удерживался бандформированием, состоявшим в основном из боевиков — выходцев из стран СНГ, в том числе из России». Боевики покинули Эш-Шолу, расположенную на трассе Дейр-эз-Зор — Пальмира, в городок вошло подразделение сирийской армии и отделение десантно-штурмовой роты «ЧВК Вагнера». Но 28 сентября ИГИЛ развернул крупномасштабное контрнаступление, назвав его «газаватом шейха Абу Мухаммада аль-Аднани», практически одновременно атаковав блокпосты по всему участку трассы Пальмира — Дейр-эз-Зор. Наши источники утверждают, что контратаку организовали федаины (бывшие сотрудники спецслужб Саддама Хусейна). А непосредственно военным действиям предшествовали сепаратные переговоры лидеров курдских военизированных формирований «Пешмерга» с лидерами «Федаинов Саддама», наиболее профессиональной и боеспособной части ИГИЛа. Посредником в переговорах якобы выступил бывший вице-президент Ирака Тарик Хашими, про которого известно, что еще в декабре 2011 года он бежал из Ирака в Курдистан, чтобы избежать ареста за организацию «эскадронов смерти». Потом он перебрался в Саудовскую Аравию, а уже оттуда в Турцию. 9 сентября 2012 года иракский суд заочно приговорил Хашими к смертной казни. СПРАВКА «Федаины Саддама» — первоначально добровольческая милиция, созданная сыном Саддама Хусейна Удеем в 1995 году. Во время военной операции США в Ираке именно федаины оказали наиболее ожесточенное сопротивление американской армии. В последующем федаины ушли в подполье, а после образования ИГ примкнули к боевикам, обеспечив военные успехи этой террористической организации как в Ираке, так и в Сирии.... По сведениям нашего источника, переговоры прошли успешно. Договорились, что курды на время перестанут «беспокоить» ИГИЛ, а ИГИЛ перебросит силы к Дейр-эз-Зор. Цель — не допустить сирийскую правительственную армию, усиленную «ЧВК Вагнера» и группами Сил спецопераций российской армии, при поддержке авиации ВКС России и ВВС Сирии на левобережье Евфрата и взять под контроль нефтяные месторождения Умар и Танак, на которых ИГИЛ ежедневно добывает до 20 тысяч баррелей нефти. В долгосрочной перспективе эти месторождения должны перейти под контроль курдов. «Федаинам Саддама» взамен обещана амнистия. 28 сентября мобильные группы федаинов атаковали блокпосты на трассе Пальмира — Дейр-эз-Зор. Сирийцы стремительно отступили, бросив вагнеровцев. Поддержки с воздуха тоже практически не было, поскольку ИГИЛ атаковал блокпосты одновременно в нескольких десятках точек. Российские штурмовики Су-25 только и успевали приземляться на авиабазе Хмеймим, заправлять, загружать боекомплект и тут же взлетали снова. В результате стремительной атаки боевики захватили несколько населенных пунктов вдоль трассы, включая Эш-Шолу, где и попали в плен Роман Заболотный и Григорий Цуркану. Жертвы нефтяных амбиций Еще 26 июня интернет-газета «Фонтанка» обнародовала документы, из которых следует, что нефтяные месторождения, контролируемые ИГИЛом, после освобождения этих территорий от боевиков будут осваиваться российским ООО «Евро Полис». Между ООО «Евро Полис» и министерством нефти и минеральных ресурсов Сирии в декабре 2016 года был подписан меморандум, согласно которому «Евро Полис» обязуется освободить захваченные террористами «нефтяные и газовые месторождения, перерабатывающие заводы, иные объекты нефтегазовой инфраструктуры», а затем их охранять. Сирия обязуется рассчитаться с ООО «Евро Полис», перечисляя компании четверть доходов с освобожденных месторождений. И кроме того, Сирия обязалась отдельно оплатить расходы на боевые действия по освобождению нефтяных и газовых месторождений. ООО «Евро Полис» развернуло в Сирии бурную деятельность, уже в мае открыв свой офис в Дамаске. «Фонтанка» выяснила, что «Евро Полис» — это компания, аффилированная с известным петербургским бизнесменом Евгением Пригожиным. К середине лета уже стало очевидно, что авиация ВКС России и группы ССО серьезно потрепали ИГИЛ, боевые возможности которого сильно скукожились. Наши источники, как в Сирии, так и в Министерстве обороны, утверждают, что командование российской группировки в Сирии не собиралось форсировать разблокирование Дейр-эз-Зора и переносить боевые действия на левобережье Евфрата. Планировалось сделать ставку на зачистку уже освобожденных территорий от ушедших в подполье боевиков, усилить переговорную работу с теми, с кем еще можно вести переговоры. Но летняя активизация Пешмерги и так называемой «Сирийской демократической армии», которую в США и Европе считают оппозицией Башару Асаду, не внесла корректив в планы командования российской военной группировки в Сирии. Мы не знаем, кто пролоббировал форсирование разблокирования Дейр-эз-Зора. То ли это сирийское военно-политическое руководство, то ли влиятельные представитель российского истеблишмента, но события начали развиваться по самому скверному для России сценарию. Погибли генерал-лейтенант Валерий Асапов и полковник Валерий Федянин. ИГИЛ захватил вагнеровцев Романа Заболотного и Григория Цуркану. novayagazeta . *** Захваченные в плен «российские солдаты» — наемники, считает основатель независимой группы расследователей Conflict Intelligence Team Руслан Левиев. «Наш опыт показывает, что в такие бои первыми в бой идут наемники ЧВК Вагнера. Мы считаем, что это целенаправленная тактика Минобороны России: посылая в наиболее тяжелые бои наемников, мы избегаем серьезных потерь среди личного состава, а поэтому поддерживается имидж успешной операции», — объяснил глава CIT. Во вторник в публикации Conflict Intelligence Team в ее блоге на издательской площадке Telegraph также утверждалось, что в профиле Романа Заболотнего во «ВКонтакте» присутствует его фотография в форме с шевроном российского войскового казачьего общества «Всевеликое войско Донское», Григорий Цуркану состоит в домодедовском отделении организации «Боевое братство». Жительница Ростова-на-Дону Анастасия Шевченко рассказала РБК, что видела человека, похожего на мужчину в ролике, назвавшего себя Романом Заболотним, на открытии штаба Алексея Навального в апреле в Ростове-на-Дону. «Этот мужчина был на открытии штаба Навального в Ростове 8 апреля, когда приехал Волков и нас заблокировали в отеле. Его тогда многие запомнили — он самый активный был», — рассказала собеседница. rbc . *** Родителям российского гражданина Григория Цуркану, попавшего в плен к террористам «Исламского государства», пообещали, что их сын будет освобожден, и посоветовали «не поднимать шум». Об этом они рассказали журналистам «Радио Свобода». Родители пленного сначала сообщили, что им звонили неизвестные, но затем признали, что звонок был из ФСБ. «Мы подождем, если не будут освобождать — позвоним вам, журналистам», — цитирует «Радио Свобода» родителей Григория Цуркану. Журналисты также поговорили с братом пленного Романом Цуркану. Он подтвердил, что Григорий Цуркану воевал в Сирии как наемник, завербованный частной военной компанией «Вагнер». По словам Романа Цуркану, в 2014 году его брат дважды ездил на войну в Донбасс. На вопрос, собирается ли Роман Цуркану обращаться в официальные инстанции по поводу судьбы брата, он ответил: «Я пытаюсь. Уже начать запускать, раскачивать все это. Мне не нравится вот это — „это не мы, мы будем разбираться, россияне это или не россияне“. Вот это двуличие власти, это вообще ни в какие рамки». Разговор с Романом Цуркану проходил по телефону. В сообщении «Радио Свобода» говорится, что сначала он согласился на личную встречу с журналистами, но потом перестал отвечать на звонки. meduza . *** Роман Заболотный, попавший в плен к боевикам «Исламского государства», убит. О смерти Заболотного, жителя Ростовской области, сообщил телеканалу «Дождь» депутат городской думы Ростова-на-Дону Анатолий Котляров. Он узнал о смерти Заболотного «из надежных проверенных источников». «Это источник из добровольческого движения, непосредственно связанный с Вьюном (прозвище Романа Заболотного — „Дождь“). Движение занимается мониторингом информации по всем добровольцам из России на территории Сирии и Донбасса», — сообщил Котляров. meduza . *** Российская сторона продолжает устанавливать личности двоих мужчин, предположительно оказавшихся в Сирии в руках боевиков "Исламского государства"*, и обстоятельства их возможного пленения. Об этом заявил журналистам в четверг, 5 октября, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. newsru.com .