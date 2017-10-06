 

Уран-Батор
Сайт Эдуарда Безобразова

Железногорск
Главная arrow Публикации arrow Окружающая среда arrow Записки патриота. Ода забору  
Friday, 06 October 2017
Меню
Главная
Антологии
Публикации
Город за неделю
Загадки нашего городка
Форум Железногорска
Веб-камеры города
Смотреть новости
Объявления
Фотографии
Я Вижу
Файлы
Сайт
Сайты Железногорска
Город Железногорск
Опрос
Сухой закон это:
спасение страны
несусветная глупость
имитация деятельности



результаты

Комментарии
  • Через тернии к звёздам
    Дык ночью виброкатком !переукатывали перекрёсток ленина -советской. На недавноночях.Ду-ду-ду-ду-ду >>>

  • Революция уточек
    Досужее предположение. Митинги Навального это то же, что и наши тарифы - изучается политическая активность населения. На... >>>

  • Отходы и приходы
    Сегодня кого в России может напрячь этакая мысль,что Русскую Землю нужно беречь?У нас кто был полновесным хозяином, вспо... >>>

  • Глаз народа
    "Барбудосам" хорошо было смеяться: вся власть была в их руках. А у нас у кого власть и результаты ее применения? Ответ н... >>>

  • Революция уточек
    Действия "админисраторов" можно сравнить с пляской ясельной группы на горшках :-) А если серьезно: там не собираются Кон... >>>

  • Разгильдяйство форева
    Кому-нибудь наживка приготовлена. >>>

  • Дао инноватора. Продолжение.
    Наши руки - не для скуки! >>>

RSS
Архив
Январь
Февраль
Март
Апрель
Май
Июнь
Июль
Август
Сентябрь
Октябрь
Ноябрь
Декабрь
ПнВтСрЧтПтСбВс
      1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
3031         

Подпишитесь на обновления сайта!



Twitter Уранбатора




Google
Поиск по сайту

Записки патриота. Ода забору Печатать E-mail
Thursday, 05 October 2017

Нормально жить железным горцам мешают сами железные горцы.

ЗАПИСКИ ПАТРИОТА. ОДА ЗАБОРУ

Куда подевались из Нашгорода советские люди, понять невозможно. Они просто исчезли в одночасье.

По интернету уже довольно давно бродит печальная шутка: «Настоящий русский мечтает о двух вещах — выгнать из страны всех инородцев и самому уехать жить на Запад». Тотальная ненависть всех ко всем прямо на глазах становится основополагающей отечественной скрепой. Если раньше это было неприятие иной жизненной позиции, то сегодня мы имеем дело с тотальным нежеланием просто видеть рядом чужое лицо. И с этой точки зрения я предлагаю оценить процесс, который семимильными шагами развивается в ЗАТО Железногорск. Условно его можно назвать «новым огораживанием».

Когда в одном из дворов Ленинградского проспекта владельцы офисного здания воткнули шлагбаум, это несколько лет подряд вызывало протесты населения, недовольство властей и прочий бытовой шум. Последние новости с проспекта имени академика Курчатова — а точнее, комментарии этих новостей в социальных сетях — показывают, что ситуация в корне меняется. Жильцы дома, вознамерившиеся отгородиться от чужих автомобилей шлагбаумом, руководствуются вполне резонными, казалось бы, соображениями. Экономя время, автовладельцы действительно объезжают светофоры по дворам, это медицинский факт номер раз. Выходя из подъезда, жители очень многих домов Нашгорода (в особенности дети) действительно рискуют оказаться под колёсами несущейся невесть куда машины. Это два. Властям данная проблема, очевидно, не по зубам, да они её проблемой и не считают, кажется. Это три.

Image

***

Image

В такой ситуации людей очень легко спровоцировать на простые и эффективные решения. Данным путём пошли, в частности, депутат Балашов и некие активисты дома №48. Однако рискну предположить, что даже сами они навряд ли в точности осознают главную движущую силу своего протеста. Для того, чтобы чужие авто не гоняли по вашему двору, вовсе не обязательно обматывать его колючей проволокой, резонно отмечают здравомыслящие комментаторы. Достаточно бросить с одной стороны (или с двух, если уж хочется гарантий) лежачего полицейского. А коль скоро вы ставите шлагбаум, то речь идёт вовсе про ограничение скорости. Вы отгораживаетесь от чужаков. Причём реально повышая собственные риски в других спектрах бытия.

Первый же приходящий на ум пример — и об этом тоже спрашивают у жильцов бывшего «дома Бривкальна» скептики — это, разумеется, доступ ко двору пожарных автомобилей и «скорой помощи». Авторы проекта возражают: и у пожарников-де, и у врачей будут ключи от шлагбаума. Извините, но это выглядит бредом. Ключи от шлагбаума будут у всех бригад «скорой» и всех-всех экипажей УГПС? Как это технически возможно и насколько вообще осуществимо? Зато легко представить себе ситуацию, когда с одного конца двора проезд перекрыт шлагбаумом, а с другого заперт чьим-то наспех припаркованным авто. И вот уже носилки с умирающим человеком нужно галопом тащить на руках к реанимобилю, а струя воды из брандспойта элементарно не достаёт до горящей квартиры на верхнем этаже...

Впрочем, всё это является исключительным делом жильцов Курчатова-48, как вы понимаете. Взрослый человек тем от ребёнка и отличается, что несёт полную и немедленную ответственность за принимаемые решения. Я лишь ещё раз хочу отметить логически безупречную трансформацию нашего былого лозунга про «понаедут» в совершеннейшую неготовность договариваться с соседом. Поскольку это всего лишь одно из сотен проявлений тех тенденций, что упорно насаждаются в стране кремлёвскими упырями, несложно предположить, что в ближайшее время практика огораживания станет массовой в Нашгороде. А там и до заборов с колючей проволокой дело обязательно дойдёт.

Трепещи, Обамка. Русский Мир на пороге.

 
 
Рассказать про это друзьям в:

Добавить комментарий

Внимание!
Перед публикацией комментарий проходит проверку.
В комментарии к материалу разрешено выражать свое отношение к тексту или событию в пристойной форме. В случае появления ненормативной лексики, перерастания комментирования в оскорбления и т.д., комментарии будет удаляться.
Если вы заметили сообщение с нарушением, нажмите возле него на кнопку с зеленым гоблином.
Давайте не будем сами себе злобными Буртинами

Защитный код
Обновить

След. >
[Назад]
Реклама
Железногорская городская ритуальная служба





Ваша реклама на сайте
Мы поддерживаем
РОСЖКХ
ЗАСТАВЬ КОММУНАЛЬЩИКОВ РАБОТАТЬ!

История Железногорска
06.10.1955
сданы в эксплуатацию родильный дом и инфекционный корпус больничного городка

06.10.1961
организован пищекомбинат УРСа ГХК

06.10.1989
принят в эксплуатацию первый подъезд дома по пр. Мира, 25

по материалам библиотеки им.Горького
Телепрограмма
Телепрограмма операторов г. Железногорск
КАБЕЛЬНЫЕ
ЭФИРНЫЕ
Погода в Железногорске
Погодный информер meteo26.ru


подробно
Немного юмора
Сайт Эдуарда Безобразова
г Железногорск, Красноярский край
© Уран-Батор. При использовании материалов, ссылка на портал обязательна, уважайте чужой труд.

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.

Выделить