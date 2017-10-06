Нормально жить железным горцам мешают сами железные горцы. ЗАПИСКИ ПАТРИОТА. ОДА ЗАБОРУ Куда подевались из Нашгорода советские люди, понять невозможно. Они просто исчезли в одночасье. По интернету уже довольно давно бродит печальная шутка: «Настоящий русский мечтает о двух вещах — выгнать из страны всех инородцев и самому уехать жить на Запад». Тотальная ненависть всех ко всем прямо на глазах становится основополагающей отечественной скрепой. Если раньше это было неприятие иной жизненной позиции, то сегодня мы имеем дело с тотальным нежеланием просто видеть рядом чужое лицо. И с этой точки зрения я предлагаю оценить процесс, который семимильными шагами развивается в ЗАТО Железногорск. Условно его можно назвать «новым огораживанием». Когда в одном из дворов Ленинградского проспекта владельцы офисного здания воткнули шлагбаум, это несколько лет подряд вызывало протесты населения, недовольство властей и прочий бытовой шум. Последние новости с проспекта имени академика Курчатова — а точнее, комментарии этих новостей в социальных сетях — показывают, что ситуация в корне меняется. Жильцы дома, вознамерившиеся отгородиться от чужих автомобилей шлагбаумом, руководствуются вполне резонными, казалось бы, соображениями. Экономя время, автовладельцы действительно объезжают светофоры по дворам, это медицинский факт номер раз. Выходя из подъезда, жители очень многих домов Нашгорода (в особенности дети) действительно рискуют оказаться под колёсами несущейся невесть куда машины. Это два. Властям данная проблема, очевидно, не по зубам, да они её проблемой и не считают, кажется. Это три. *** В такой ситуации людей очень легко спровоцировать на простые и эффективные решения. Данным путём пошли, в частности, депутат Балашов и некие активисты дома №48. Однако рискну предположить, что даже сами они навряд ли в точности осознают главную движущую силу своего протеста. Для того, чтобы чужие авто не гоняли по вашему двору, вовсе не обязательно обматывать его колючей проволокой, резонно отмечают здравомыслящие комментаторы. Достаточно бросить с одной стороны (или с двух, если уж хочется гарантий) лежачего полицейского. А коль скоро вы ставите шлагбаум, то речь идёт вовсе про ограничение скорости. Вы отгораживаетесь от чужаков. Причём реально повышая собственные риски в других спектрах бытия. Первый же приходящий на ум пример — и об этом тоже спрашивают у жильцов бывшего «дома Бривкальна» скептики — это, разумеется, доступ ко двору пожарных автомобилей и «скорой помощи». Авторы проекта возражают: и у пожарников-де, и у врачей будут ключи от шлагбаума. Извините, но это выглядит бредом. Ключи от шлагбаума будут у всех бригад «скорой» и всех-всех экипажей УГПС? Как это технически возможно и насколько вообще осуществимо? Зато легко представить себе ситуацию, когда с одного конца двора проезд перекрыт шлагбаумом, а с другого заперт чьим-то наспех припаркованным авто. И вот уже носилки с умирающим человеком нужно галопом тащить на руках к реанимобилю, а струя воды из брандспойта элементарно не достаёт до горящей квартиры на верхнем этаже... Впрочем, всё это является исключительным делом жильцов Курчатова-48, как вы понимаете. Взрослый человек тем от ребёнка и отличается, что несёт полную и немедленную ответственность за принимаемые решения. Я лишь ещё раз хочу отметить логически безупречную трансформацию нашего былого лозунга про «понаедут» в совершеннейшую неготовность договариваться с соседом. Поскольку это всего лишь одно из сотен проявлений тех тенденций, что упорно насаждаются в стране кремлёвскими упырями, несложно предположить, что в ближайшее время практика огораживания станет массовой в Нашгороде. А там и до заборов с колючей проволокой дело обязательно дойдёт. Трепещи, Обамка. Русский Мир на пороге.