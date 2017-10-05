05.10.1990 в магазинах N 26 «Урожай» и N 63 «Ангара» организованы первые отделы по продаже вино-водочных изделий по свободным ценам

05.10.2002 официально открыт филиал детского дома в поселке Заозерном (в начале сентября туда въехали две семьи)

по материалам библиотеки им.Горького