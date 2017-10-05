|Дао инноватора. Продолжение.
|Wednesday, 04 October 2017
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Муниципальные водители доводят автобусы до ума сами.
«Победитель аукциона на поставку автобусов обещал учесть пожелание железногорцев - удлинить поручни в салоне». Поэтому водители МП «ПАТП» дорабатывают салоны машин самостоятельно.
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