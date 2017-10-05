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Железногорск
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Комментарии
  • Глаз народа
    Я могу и понятнее: s015.radikal.ru/.../... ) radikal.ru/.../... (... >>>

  • Глаз народа
    >Сидеть на попе ровно и ждать божьей помощи... Так на то это он и извечный! Эдуард. При всем уважении, Вы и сами на вопр... >>>

  • Разгильдяйство форева
    Да ладно. Может она после шабаша забыла, потому что "я была на веселе" >>>

  • Красный угол(ь) экономики
    см отношения АСТ с ООО УК Техсервис и ООО Ремстройпуть и аффилированогсть этих компаний с менеджментом ГХК >>>

  • Отходы и приходы
    За закачку болшие дэнги где то получают.А тут жтэц-шмэц.Миллиард-шмиллиард за отопление.Хоспис-шмоспис.Из конца в конец.... >>>

  • Семь дней в Заколючинске
    Интересно. То есть, я должен накупить регистраторов и раздать их автовладельцам? Спасибо за доверие, конечно, но нет. >>>

  • Мазутные реки: искусство разво...
    Ну вот, опередили. А я уже и картиночку сделал было))) >>>

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Дао инноватора. Продолжение. Печатать E-mail
Wednesday, 04 October 2017

Муниципальные водители доводят автобусы до ума сами.

«Победитель аукциона на поставку автобусов обещал учесть пожелание железногорцев - удлинить поручни в салоне». Поэтому водители МП «ПАТП» дорабатывают салоны машин самостоятельно.

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История Железногорска
05.10.1990
в магазинах N 26 «Урожай» и N 63 «Ангара» организованы первые отделы по продаже вино-водочных изделий по свободным ценам

05.10.2002
официально открыт филиал детского дома в поселке Заозерном (в начале сентября туда въехали две семьи)

по материалам библиотеки им.Горького
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