Плохо вяжутся 86% поддержки Путина с явным тремором Кремля. Уточкам тут не место Как местные власти пытались помешать Алексею Навальному проводить встречи в разных городах России: рейтинг бюрократического идиотизма. Вечером в понедельник, 2 октября, Алексей Навальный и глава его штаба Леонид Волков получили по 20 суток ареста. Симоновский районный суд Москвы посчитал, что Навальный и Волков призывали — причем неоднократно — к участию в несанкционированных акциях, а поводом для задержания Навального и Волкова в пятницу, 30 сентября, стал пост главы юридической службы Фонда борьбы с коррупцией Ивана Жданова о предстоящем митинге в Нижнем Новгороде. Сам Навальный назвал происходящее «подарком на юбилей Путину». В Кремле уже на это отреагировали: пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил Интерфаксу, что «призывы на несанкционированные мероприятия и митинги, публичные призывы идут вразрез с действующим законодательством. Безусловно, выступающие с такими призывами преследуются по закону». Не то чтобы этот арест стал какой-то неожиданностью, однако раньше попытки нейтрализовать команду Навального и его активность в регионах выглядели гораздо креативнее — хотя и не очень эффективно при этом. «Новая газета» составила своеобразный хит-парад чиновничьих выдумок в попытках остановить распространение «вируса Навального» в регионах России. 1-е место. Уточка Госдепа Наиболее оригинальную причину запрета для проведения митинга Навального попыталась придумать администрация Ижевска. Там чиновники заявили, что встреча политика с горожанами может привести к попытке свержения действующей власти, а кроме того — подпадает под статьи УК РФ «Вандализм» и «Массовые беспорядки». Когда команда Навального обратилась в суд, администрация принесла на заседание 26 сентября «подтверждающий» их тезис документ: им оказался материал с пропагандистского сайта NewsFront о роли уточки в «российских (и не только) протестах». В статье Оксаны Сазоновой рассказывается о том, что утка — это «символ переворота, революций и попыток незаконного свержения власти», который заменил собой используемый при протестных акциях «кулак». В документах администрации Ижевска есть ссылка на картинку с кулаками в виде демотиватора «Госдеп экономит». К чести ижевского суда, он отклонил такие аргументы администрации (отклонил два раза: на следующий день администрация принесла эту же статью, но в виде нотариально заверенных скриншотов сайта NewsFront). Более того, суд признал незаконным отказ в проведении акции, и теперь сторонники Навального намерены выйти 7 октября в знак протеста против ареста политика. Остается добавить, что администрация Ижевска — не единственная, кого напугала утка. В ходе акции 12 июня на Марсовом поле полиция Петербурга изъяла большую надувную утку у участников, посчитав это средством наглядной агитации. 2-е место. Хорошо жить еще хуже Свою версию необходимости запретить встречу Навального с горожанами предложили в Красноярске. Сторонники политика хотели провести встречу в период с 29 сентября по 1 октября и предложили чиновникам согласовать площадку. В ответ и.о. вице-мэра по правовым вопросам Александр Кобылинский, не запретив ничего напрямую, написал, что митинг «может повлечь за собой введение в заблуждение граждан о возможности Алексея Навального быть избранным президентом РФ». Это возможно, поскольку «Навальным допущены высказывания, содержащие обещания положительных для населения изменений в случае избрания Алексея Навального президентом РФ, позволяющие сформировать положительное отношение к данному лицу как к потенциальному кандидату в президенты РФ». Чиновника из мэрии не смутило, что ранее ЦИК официально заявлял: Навальный не может баллотироваться, у него непогашенная судимость. Отметим, что мэрия Красноярска и ранее регулярно отказывала команде Навального в митингах и акциях, поскольку во всем городе якобы не находилось ни одной свободной площадки для этого. 3-е место. Из всех искусств величайшим является «Матильда» Крайне нестандартно подошла к новости о планируемой встрече Навального со сторонниками администрация Новосибирска. Там в день приезда оппозиционного политика решили устроить премьерный показ нашумевшего фильма «Матильда» — на месяц раньше запланированной премьеры и именно в то самое время, когда Навальный должен был выступать на площади. В другие дни сеансов «Матильды» намечено не было. Сам оппозиционер назвал такое решение «гениальным» и отдал от себя «первый приз» креативу мэрии. Но, во-первых, мэрия была не одинока: 22 сентября, в день акции Навального, местное отделение КПРФ (его глава Анатолий Локоть — вот ведь совпадение — мэр города) провело свой митинг — в поддержку Северной Кореи, даже несмотря на то, что побратим Новосибирска — южнокорейский город Тэджон. А во-вторых, несмотря на все методы чиновников, митинг все равно состоялся, хотя рядом с местом, где должна была пройти акция, произошел порыв труб с кипятком. 4-е место. Страх как он есть В пермском городе Березники активисты Навального решили установить агитационный куб и провести пикет в поддержку своего политика 3 октября. Однако начальник управления по связям с общественностью и вопросам внутренней политики Олег Красных почему-то посчитал, что «совокупность данных, изученных администрацией г. Березники», указывает на то, что «фактической целью проведения вашего публичного мероприятия может являться организация встречи с А.А. Навальным». Начальник избирательного штаба Навального Леонид Волков в своем твиттере уточнил, что политик точно не собирался в Березники. Но это не помешало Красных предположить, что «цели запланированного мероприятия не соответствуют положениям Конституции Российской Федерации» и Уголовному кодексу, а поэтому мероприятие возможно только после полного устранения «несоответствия фактических целей запланированного публичного мероприятия действующему законодательству». То есть или Навального менять, или Конституцию. 5-е место. Стул как нарушение В Мурманской области также досталось не Навальному, а его сторонникам. Нарушение было зафиксировано со стороны Виолетты Грудиной, координатора штаба политика, 23 сентября на акции, когда она вместе с волонтерами раздавала листовки в центре Мурманска. Их сначала задержали и доставили в ОВД, но затем вроде бы отпустили. Однако уже 26 сентября на Грудину составили протокол об административном правонарушении. По мнению полиции, налицо «организация публичного мероприятия без подачи уведомления», поскольку в ней использовалась «быстровозводимая сборно-разборная конструкция в виде стула». Стул при этом, утверждает Грудина, не разбирался, однако никого это не смутило: его наличие, как оказалось, превращает раздачу листовок в полноценный пикет. 6-е место. Все остальные В других случаях запреты на проведение акций, установку агитационных конструкций или на встречи, возможно, не столь забавные по форме, но не менее абсурдны по сути. В Вологде, например, штабу Навального разрешили акцию, подразумевающую установку агитационных кубов, но устанавливать кубы и любые «сборно-разборные конструкции» при этом запретили. Там же, в Вологде, активистам Навального из 41 места для проведения встреч согласовали только одно — максимально далекое от дороги. Во Владивостоке полиция изъяла из штаба Навального для «проверки на экстремизм» пресс-волл. А в Саратове администрация города отказала в согласовании заявки штаба Навального, поскольку якобы было неправильно подано уведомление — хотя сами представители политика утверждают, что в других городах уведомление было точно таким же. Арест Алексея Навального и Леонида Волкова на 20 суток в связи с «неоднократными призывами к участию в несогласованных акциях» на основании записи в соцсети другого человека выглядит не смешно. Причина такого наказания на самом деле понятна: 7 октября Навальный и сторонники хотели провести акцию на Марсовом поле в Санкт-Петербурге. Парадокс налицо: закон нарушают чиновники, а сажают Навального и его сторонников. novayagazeta . *** Что происходит и что делать На самом деле все понятно. У них действительно можно выиграть выборы. И это было бы очевидно каждому, кто проехал бы с нами по регионам. Собственно говоря, и Кремлю это очевидно. У них тоже есть глаза и способность делать элементарные выводы. Рейтинг с пресловутыми 86% существует в политическом вакууме. Это все равно как спросить у человека, которого всю жизнь кормили брюквой — на сколько процентов ты оцениваешь съедобность брюквы? Рейтинг будет довольно высокий. Скорее всего, даже многие известные спортсмены и певцы выступят в поддержку брюквы и готовы будут стать ее доверенными лицами. Ну а чего? Брюква — она ж кормилица наша, дает нам стабильность. Это вполне уместная аналогия: мне 41, а последние выборы не Путина я наблюдал, когда мне было 20. Мы приходим в этот политический вакуум с очевидным, лежащим на поверхности: слушайте, не только ведь брюква существует. Есть вещи и получше. Да и закупки брюквы обходятся подозрительно дорого. И урожайность в центнерах с гектара у нее низкая. И люди смотрят друг на друга, как будто прозрев, и говорят друг другу: ну правда, а че брюква-то? Давайте хотя бы проведем кулинарный поединок и сравним брюкву с другими продуктами. Вот потому-то я и сижу снова под арестом. И провожу в камере каждый пятый день своей избирательной кампании. И начальник штаба мой под арестом уже в третий раз. И был вчера рейд на наш штаб в Питере, и такие рейды происходят постоянно во всех регионах. Это все кремлевская брюква. Отлично отдавая себе отчет в том, как губительна для нее наша кампания, зачищает тех, кто впервые за 20 лет не просто провозглашает альтернативу, но и активно работает по всей стране и с любым избирателем. Отсюда же следуют и очевидные - что случится, если ничего не делать? - что надо делать? Если ничего не делать, нас будут кормить этой чертовой брюквой до конца нашей жизни. И детей наших тоже. Это не преувеличение, кстати. У брюквенной мафии тоже дети есть, они подрастают и, как видите, занимают все больше государственных постов. Само по себе оно не прекратится. Что надо делать? Поддержать нашу кампанию сейчас. Поддержать меня, если я ваш кандидат. Поддержать саму идею политической конкуренции, если вы в чем-то со мной не согласны. Отлично понимаю, что не могу на 100% соответствовать политическим предпочтениям всех избирателей, но то, что я предлагаю уж точно лучше, чем промерзший склад прошлогодней брюквы, в который превращена сейчас Россия. (полицейский, который караулит меня и слушает, как я надиктовываю этот пост, уже явно офигел от того, сколько раз я произнес слово «брюква») Переходя к конкретике. Первое. Говорите всем вокруг о том, что бесконечные незаконные аресты основного конкурента Путина на выборах и атаки на его штаб — это не то, как должна проходить избирательная кампания. Формируйте вокруг себя такое общественное мнение. Агитируйте ваш круг. Второе. 7 октября — это день, когда мы постараемся сказать это вместе, открыто и прямо. Брюквенный профессор Путин пусть услышит это и идет уже на заслуженную пенсию. Он был у власти 18 лет, этого достаточно. 7 октября напишите в любой своей социальной сети, скажите в СМИ, ну или просто по телефону своей бабушке, что лично вы выдвигаете два главных политических требования: а) я требую политической конкуренции б) я требую допуска на выборы Навального и любых других кандидатов, способных собрать необходимые 300 000 подписей. Мы говорим это в интернете. И говорим это на улицах. Третье. Наши штабы по всей стране (сейчас их 80) организуют пикеты (эта та форма публичного мероприятия, на которое мы успели подать заявки после ареста моего и Волкова). Присоединяйтесь. Главное мероприятие будет в Санкт-Петербурге на Марсовом поле в 18.00. Мы отлично понимаем, что именно для его предотвращения и устроена вся эта клоунада с «судами». Питерские чиновники решили сбросить маски и высказываться так нагло и так агрессивно из-за 7 октября. Москва. Мы подали заявку на митинг на Пушкинской площади, уже получен абсолютно незаконный отказ без предоставления альтернативной площадки, а значит вновь в полном соответствии с постановлением Конституционного суда России мы выходим на Тверскую в 14.00 как на санкционированное и полностью легальное мероприятия. Любая точка Тверской улицы от Пушкинской до Манежной. Хотите — стойте, хотите — идите, хотите — лежите, хотите — пойте. Наша символика — флаг России. Наша задача — сделать 7 октября днем, когда каждый порядочный человек в России скажет вслух или хотя бы про себя эти два требования: политическая конкуренция и допуск Навального на выборы. Четвертое. Кремль как может блокирует инфраструктуру кампании, препятствует оффлайновой работе — значит, нужно больше противоположных усилий. Пришлите нам денежное пожертвование, запишитесь волонтером, сагитируйте еще одного человека, чтобы он поставил подпись за мое выдвижение. Спасибо большое всем, кто поддерживает. Лучи поддержки всем, кто подвергается незаконному давлению за то, что не желает забыть о своих правах человека. Отдельный привет и поддержка начальнику моего штаба Леониду Волкову. Отважный человек, он объявил голодовку в знак протеста против незаконного ареста. У него беременная жена должна вот-вот родить. Я могу понять его чувства и его отчаяние. navalny.com . Р.S. Традиционный финансовый отчет. Все цифры — в тысячах рублей: leonidvolkov.ru .