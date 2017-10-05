ДВЕНАДЦАТЬ МЕСЯЦЕВ

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Юридическая форма «КрасЭКо», во всяком случае, ему точно не известна. Девять предписаний уже вынесено «АмилоНу» плюс 600 т.р. штрафа. И ничего. Даже письмо Путину не помогает. Школа космонавтики отметила 27 день рождения. На здании установлена мемориальная доска с портретом первого директора, Николая Носкова. «Ещё семь пешеходных переходов в ЗАТО не соответствуют нормам». Владимир Мацеля, директор ИХЗ: «Основные перспективы у завода находятся впереди». Кто бы мог подумать! Железные горцы задолжали за тепло 660млн рублей, и ещё полмиллиарда компенсаций по выпадающим доходам задерживает край. На стадионе у «Теля» ломают корт. Там будет площадка для сдачи норм ГТО. Выборы-выборы! При явке в 44% аборигены якобы отдали «Единой России» 35% голосов. Алексей Кулеш сенсационно прорывается в Законодательное Собрание, собрав 34,2% голосов. Паровозиком по списку туда же попадает Егор Бондаренко с лозунгом «Сохраним муниципальные предприятия!». И тут же обещает электорату снизить тарифы на тепло. Официальные результаты народного волеизъявления избирком задерживает. Брифинг «молодого и энергичного» номер два отменяется три дня подряд. «Избиратель не хочет терять Медведева», - предполагает «Информ-Экспресс». Про какое-то «чувство тревоги» рассуждает Михаил Симонов. «Мы ещё на праймериз чувствовали, что у нас ситуация будет неопределённая», - неожиданно признает Анатолий Коновалов. А Лёлик Ромашов важно резюмирует: «Избиратели избрали ещё раз главу города»... Пётр Гаврилов в Австрии принял участие в «круглом столе» МАГАТЭ на тему строительства реакторов на быстрых нейтронах. «Инженерный клуб объединил молодых сотрудников градообразующих предприятий и других компаний города. За полтора года работы клуб изучил и оценил более 500 инновационных проектов. Заведующую д/с «Дельфин» грозят штрафануть за не заменённый весной песок на игровых площадках. Под аналогичный штраф угодили заведующие «Снегурочки («на пищеблоке не обеспечены условия для мытья фруктов; не произведена полная смена песка; в спальных расстановка кроватей не обеспечивает свободный проход») и «Голубка» («не подтверждено соответствие песка гигиеническим нормативам, на пищеблоке не обеспечены условия для мытья фруктов». По причине «острой нехватки спортивных залов» секцию тенниса утрамбовали всё-таки в СК «Радуга». Заколючинские изобретатели автожира объявили, наконец, что он будет беспилотным. Зампред Совдепа Коновалов намеревается «развивать на территории социально-экономические проблемы». «В суверенном экономическом пространстве», к слову сказать. Двадцать восемь человек пострадали за месяц от укусов животных, в том числе восемь детей. На Верхней Саянской воды по-прежнему нет и не ожидается. Трудовой договор с коллективом котельной СТС подписывается на 11 месяцев (их там 11 человек). Волнения персонала Виктор Дранишников именует провокацией. Пожар на свалке тушит Комбинат благоустройства. Медведев прорезался, наконец, на голубом экране: «Это была рабочая, а не театральная пауза. Я без остановки работал». Свой проигрыш Кулешу председатель Совдепа приписывает божьему промыслу, в отставку не собирается, а наоборот, твердит: «Нас в нашем развитии не остановить!» Вариант: «И штаны не порвали, и дело сделали». Про «молодёжный посёлок» он обещает рассказать «месяцев через двенадцать». А ещё в сентябре он обещал: - быстренько приучить железных горцев к лапте («Молодое поколение должно знать, как и чем жили их деды и прадеды, должны уважать заложенные ими устои»), - сделать из Нашгорода «экологический центр региона, главную площадку, на которой будут не только обсуждаться вопросы, связанные с экологией, но и вырабатываться решения, формулироваться предложения», - техникум инновационных промышленных технологий и сервиса превратить в «лучший за Уралом, это как минимум»... Ну а пока замена окон в 95 и 96 школах затягивается до седьмого ноября. А «сити-менеджер» полагает, что на достройку ЖТЭЦ потребуется года три: «Я никогда не говорил, что завтра». Продолжение следует. Р.S.