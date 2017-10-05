|Двенадцать месяцев
|Wednesday, 04 October 2017
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Как аборигены Вадима Медведева в край не отпустили.
ДВЕНАДЦАТЬ МЕСЯЦЕВ
Новейшая история ЗАТО Железногорск. Как избиратели не отпустили мэра и выбрали его ещё раз.
АО «ИСС» и Серый дом в приступе щедрости подарили парку по трёхметровой лавке и назвали это место «аллеей мудрости». Намёк на задний ум, похоже.
В школы Нашгорода на этот раз отправился 921 первоклассник.
«Более сорока» работников ГХК собирали в школу «более двух десятков» детей из нуждающихся семей. Счётные палочки подарили ли, интересно?
КБУ высаживает шиповник по берегу Байкала.
В КБ-51 поступили пять тысяч доз вакцины против гриппа. На платной основе предполагается иммунизировать 10.000 человек.
Красноярская фирма освоит 36 млн рублей на новом кладбище.
Кандидат в Госдуру Пимашков П.И. снова окучивает бывший Красноярск-26: «Я за отмену плоской шкалы доходов за сверхбогатых!»
Полимилиция с начала года изъяла в торговле 185 литров незаконного алкоголя. Два случая зафиксированы в сентябре.
Муниципальный пассажироперевозчик, говорят, закупает для автобусов корейские обогреватели б/у в целях экономии.
Директор ГХК посетил народные гуляния в Сухобузимском по случаю начала осенней страды.
Принятие присяги в академии МЧС г-н Чебурашкин сопроводил эпохальными словами: «Для Железногорска образование имеет особый смысл».
Проверка ИП Старовойтовой А.Н. по жалобе клиента, обнаружившего червяков в пицце, подтвердила нарушения санитарного законодательства.
«Звёздная фирма» представила на форуме «Армия 2016» в подмосковной Кубинке макеты спутника «Благовест», наземных антенных систем и станции космической связи.
В очередной раз срывает сроки ремонта крыши на доме №18 по улице Свердлова фирма «АмилоН».
«Российский спортсмен и актер Сергей Бадюк побывал в Железногорске». И не спрашивайте меня, пожалуйста, кто это.
После утопления в реке начальника приморского отдела МЧС спасатели решили усилить группировку. Сотня курсантов из Железногорска получила команду на перебазирование в зону стихийного бедствия: «Нашим ребятам предстоит работать по колено в воде».
Более 75 тысяч избирателей насчитывается в ЗАТО.
На ковёр в региональное УФАС вызываются начальница управления коммуникационного менеджмента ОАО «ИСС» и конкурсная комиссия ФГУП «ГУССТ №9».
Из девяти купленных автобусов МП «ПАТП» выпустило на линию только шесть. Три стоят в резерве, якобы.
На «фестивале стрит-культуры», организованном на грантовые денежки ГХК, зрителей было меньше, чем участников.
Заброшенные 3.423 садовых участка планируется изъять у владельцев.
Предварительная защита проекта технополиса «Енисей» прошла в Нерезиновой. Пять тысяч рабочих мест ожидаются к 2020 году.
Здание музейно-выставочного центра выведено на капремонт на два-три года, говорит «сити-менеджер».
29,7 тысяч пенсионеров проживают в ЗАТО. Размер средней пенсии — 14.000 рублей с копейками.
На Дне здоровья у Центра досуга замечены кандидаты Пимашков и Сокол.
Тепло в Железногорск планируется подать 14 сентября.
На выставке «Армия-2016» побывала и экспозиция ГХК. Там даже «атомная батарейка» рекламировалась.
В д/с «Светлана» пробы еды «не соответствуют санитарно-эпидемиологическим требованиям по микробиологическим показателям» и «не выполняется режим мытья посуды».
Та же история повторилась в д/с №60 «Снегурочка».
«Офицеры России» Коновалов и Синьковский приняли участие в митинге по случаю 75-летия начала блокады Ленинграда.
506 человек официально зарегистрированы в бывшем Соцгороде в качестве безработных.
В 103 школе подрядчик переделывает гидроизоляцию нового спортзала. Дотюкали всё-таки гг. Сергеева и Свиридова.
Рыбак вытащил из озера, предположительно, южноамериканскую цихлозому фацетум весом полкило. Кажется, в «голубую жемчужину» совсем не щучек запускали.
Между прочим, «досужие мнения горожан» о некачественной очистке водоёма главный эколог администрации Шахина называет «деструктивной критикой».
Работники ЧОП «Барс+» жалуются на задержки зарплаты и отсутствие трудовых договоров. Депутат Илья Банников второе напрочь отрицает, а первое объясняет долгами контрагентов.
Видеоролик про бывшего директора фирмы «Мехмаш» Аркадия Богаенко победил в конкурсе «Слава созидателям!» Награда полностью соответствует: билеты в цирк.
Отопительный сезон сдвинут на 20 сентября.
Экспозиции МВЦ переехали в помещения ПРЭХа и бывшей пельменной.
На Комсомольской запрещена парковка автомобилей.
Газета «Город и горожане» сообщает: «Здание общежития для молодых решетнёвцев обещают сдать ровно через год».
Фирма «ТВ-Развитие» и лично Светлана Башкова пытаются снять в суде взыскания по ч. 2 ст. 13.21 КоАП РФ («Нарушение порядка распространения продукции СМИ, содержащей информацию, причиняющую вред здоровью или развитию детей»).
Серый дом обещает засыпать давнишний недострой напротив «Снежинки». Землю вроде бы удалось вернуть в муниципальную собственность.
Экономист Михаил Делягин наведался к выборам в ЗАТО с призывом «защититься против нацистского террора».
Ещё один кандидат, Артур Чилингаров, сажает 14 сентября на Комсомольской рябинки по случаю Дня лесника. Который будет 18-го числа.
«Аура в городе просто замечательная!», - не отстаёт кандидат Пимашков.
Некая гр. Бачурина жалуется на нарушение закона при распродаже имущества ООО «ФАСАДПРОМ».
На ГХК прибыла делегация болгарской АЭС «Козлодуй». «По ОЯТ пока пауза», - глубокомысленно комментирует итоги визита местное ТВ.
В день памяти иконы «Неопалимая Купина» в академии МЧС провели крестный ход.
Победителям «русской паралимпиады» решили заплатить. Вероника Зотова должна получить «такие же призовые, как реальные олимпийцы», т.е. 4 млн рублей. Но поскольку девчушка по-прежнему ездит в автобусе...
Торговую сеть «Золотая цепь» обязали снести самовольную парковку на ул. Свердлова и восстановить газон с кустами.
В ООО «УЖТ» обнаружены нарушения «санитарно-технического состояния помещения ремонта и зарядки аккумуляторов».
«Единая Россия» вышла на субботник на «народную тропу» аkа велодорожка вокруг озера. В четверг.
18 школ Красноярского края вошли в топ-лист рейтинга учебных заведений страны, чьи выпускники активней прочих поступают в ВУЗы. Обнаружились там гимназия №91 и Школа космонавтики.
Из-за задержек зарплаты забастовку объявили три участка фирмы «Буреягэсстрой».
На Восточной, 27, завершён, наконец, ремонт двора после переукладки труб.
В городском суде клиническая больница и ОАО «ЗПК» ведут по пять трудовых споров одновременно.
«Театр оперетты без помпы и пышных торжеств проводил на пенсию заслуженного артиста Бориса Тимофеева».
Делегация АО «ИСС» посетила рассадник мирового разврата. В Нидерландах прошла конференция Европейского космического агентства.
Туберкулёз лёгких с распадом лёгочной ткани и бацилловыделением диагностирован у местного бомжа.
Олег Крюков, директор по государственной политике в области РАО, ОЯТ и ВЭ ЯРОО ГК «Росатом»: «Горно-химический комбинат по части реализации федеральных целевых программ единственный не вызывал никакой головной боли».
1.723 муниципальные квартиры всё ещё насчитывается в ЗАТО.
Полимилиция рапортует: в 2016 году ни одного коррупционного преступления в Красноярске-26 не выявлено. Расследуется одно дело.
Г-н Чебурашкин предложил директору краевого фонда жилищного строительства «расширить программу» за счёт возведения дома в пос. Подгорный.
Новый директор ожидается в местном филиале НОРАО.
Свердлова, 18, снова затопило дождём.
Новое руководство ГУССТ-9 основательно порезало расценки, говорят. Рабочие жалуются на простои и нехватку спецодежды.
Клещи решили дать последний бой в этом сезоне. Медицинскую статистику пополнил свеженький случай боррелиоза.
Директор МП «ПАТП» уверяет, что 53 автобуса у него самортизированы полностью. Но зато в январе удалось слупить 85 т.р упущенной выгода с пиратской фирмы «Агро». Или это всё мне мерещится, блин?
«Бурею» заменил на объектах некий «Элерон».
Восемь детей и двое взрослых лично познакомились за месяц со значением слова «педикулёз».
«По итогам 2015 года, - пишет iss-reshetnev.ru, - взносы компании в Пенсионный фонд составили более 980 млн. рублей. Сегодня в АО «ИСС» трудятся более 8500 сотрудников».
2,8 млн рублей выделила заколючинская казна на ремонт туалета в ПКиО им. Кирова.
Предприниматель Андрей Горбунов назначен представителем краевого уполномоченного по защите прав бизнеса. Он считает, что первым делом надо упростить оформление пропусков для «резидентов» КРИТБИ. Да я и сам видный инноватор, типа.
ФОМС добавил бывшей ЦМСЧ порядка 113 млн рублей дополнительного заказа.
Вадим Медведев заверяет, впрочем, что не сто тринадцать, а сто тридцать.
Примерно так же уверенно ориентируется в окружающем Сергей Пешков. Юридическая форма «КрасЭКо», во всяком случае, ему точно не известна.
Девять предписаний уже вынесено «АмилоНу» плюс 600 т.р. штрафа. И ничего. Даже письмо Путину не помогает.
Школа космонавтики отметила 27 день рождения. На здании установлена мемориальная доска с портретом первого директора, Николая Носкова.
«Ещё семь пешеходных переходов в ЗАТО не соответствуют нормам».
Владимир Мацеля, директор ИХЗ: «Основные перспективы у завода находятся впереди». Кто бы мог подумать!
Железные горцы задолжали за тепло 660млн рублей, и ещё полмиллиарда компенсаций по выпадающим доходам задерживает край.
На стадионе у «Теля» ломают корт. Там будет площадка для сдачи норм ГТО.
Выборы-выборы! При явке в 44% аборигены якобы отдали «Единой России» 35% голосов.
Алексей Кулеш сенсационно прорывается в Законодательное Собрание, собрав 34,2% голосов. Паровозиком по списку туда же попадает Егор Бондаренко с лозунгом «Сохраним муниципальные предприятия!». И тут же обещает электорату снизить тарифы на тепло.
Официальные результаты народного волеизъявления избирком задерживает.
Брифинг «молодого и энергичного» номер два отменяется три дня подряд. «Избиратель не хочет терять Медведева», - предполагает «Информ-Экспресс». Про какое-то «чувство тревоги» рассуждает Михаил Симонов.
«Мы ещё на праймериз чувствовали, что у нас ситуация будет неопределённая», - неожиданно признает Анатолий Коновалов. А Лёлик Ромашов важно резюмирует: «Избиратели избрали ещё раз главу города»...
Пётр Гаврилов в Австрии принял участие в «круглом столе» МАГАТЭ на тему строительства реакторов на быстрых нейтронах.
«Инженерный клуб объединил молодых сотрудников градообразующих предприятий и других компаний города. За полтора года работы клуб изучил и оценил более 500 инновационных проектов.
Заведующую д/с «Дельфин» грозят штрафануть за не заменённый весной песок на игровых площадках.
Под аналогичный штраф угодили заведующие «Снегурочки («на пищеблоке не обеспечены условия для мытья фруктов; не произведена полная смена песка; в спальных расстановка кроватей не обеспечивает свободный проход») и «Голубка» («не подтверждено соответствие песка гигиеническим нормативам, на пищеблоке не обеспечены условия для мытья фруктов».
По причине «острой нехватки спортивных залов» секцию тенниса утрамбовали всё-таки в СК «Радуга».
Заколючинские изобретатели автожира объявили, наконец, что он будет беспилотным.
Зампред Совдепа Коновалов намеревается «развивать на территории социально-экономические проблемы». «В суверенном экономическом пространстве», к слову сказать.
Двадцать восемь человек пострадали за месяц от укусов животных, в том числе восемь детей.
На Верхней Саянской воды по-прежнему нет и не ожидается.
Трудовой договор с коллективом котельной СТС подписывается на 11 месяцев (их там 11 человек). Волнения персонала Виктор Дранишников именует провокацией.
Пожар на свалке тушит Комбинат благоустройства.
Медведев прорезался, наконец, на голубом экране: «Это была рабочая, а не театральная пауза. Я без остановки работал». Свой проигрыш Кулешу председатель Совдепа приписывает божьему промыслу, в отставку не собирается, а наоборот, твердит: «Нас в нашем развитии не остановить!»
Вариант: «И штаны не порвали, и дело сделали».
Про «молодёжный посёлок» он обещает рассказать «месяцев через двенадцать». А ещё в сентябре он обещал:
- быстренько приучить железных горцев к лапте («Молодое поколение должно знать, как и чем жили их деды и прадеды, должны уважать заложенные ими устои»),
- сделать из Нашгорода «экологический центр региона, главную площадку, на которой будут не только обсуждаться вопросы, связанные с экологией, но и вырабатываться решения, формулироваться предложения»,
- техникум инновационных промышленных технологий и сервиса превратить в «лучший за Уралом, это как минимум»...
Ну а пока замена окон в 95 и 96 школах затягивается до седьмого ноября.
А «сити-менеджер» полагает, что на достройку ЖТЭЦ потребуется года три: «Я никогда не говорил, что завтра».
Продолжение следует.
Р.S.
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