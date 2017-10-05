Как обналичить материнский капитал и не сесть в тюрьму. «Нам с ребятишками сегодня на жизнь средств не хватает» Как расследуются дела о мошенничестве с материнским капиталом. Нерожденные младенцы, чиновники, кредитные кооперативы, частные посредники, ингушские акушеры-фальсификаторы и другие участники нелегальных схем, к которым прибегают нуждающиеся многодетные россияне, чтобы обналичить положенное им родительское пособие. Программа материнского капитала заработала в России с 1 января 2007 года. Выплаты — их размер за десятилетие увеличился с 250 тысяч до 453 тысяч рублей — полагаются семьям при рождении или усыновлении второго, третьего или последующего ребенка, имеющего российское гражданство. Цели, на которые можно потратить бюджетные деньги, определены законом: семья, получившая сертификат, может улучшить жилищные условия — например, построить или отремонтировать дом, внести первый взнос по ипотеке или погасить долги по уже имеющемуся кредиту на жилье. Кроме того, маткапитал можно пустить на образование ребенка или отложить в качестве пенсионных накоплений матери. Последнее предложение у россиян наименее популярно: по словамглавы Пенсионного фонда Антона Дроздова, на пенсию деньги, положенные по сертификату, откладывают менее 1% получателей, в то время как для улучшения жилищных условий маткапитал используют 92%. Законного способа обналичить материнский капитал не существует — Пенсионный фонд переводит средства исключительно на банковские счета. Тем не менее, спрос на обналичивание маткапитала с годами не снижается — в интернете легко найти контакты посредников, а тематические группы в социальных сетях пестрят объявлениями с предложением помочь в обмене сертификата на наличные. В комментариях под такими постами пользователи просят рассказать им об условиях обналичивания; посредники отвечают им в личных сообщениях. «Оформляем в один день. Все законно» Посредники предлагают самые разные схемы и условия сделки. Один из них — пользователь с именем Николай Добров — обещает обменять сертификат на участок стоимостью 200 тысяч рублей в коттеджном поселке в Омске и 150 тысяч рублей наличными. Позднее его фирма может посодействовать в продаже приобретенной земли, уточняет он. Удаленность участка, по словам Николая, для оформления сделки «без разницы» — даже если обладательница сертификата прописана в Московской области. Фирма другого посредника, Максима Максимова, обналичивает материнский капитал через покупку недвижимости под Петербургом и в Йошкар-Оле. «Выдаем вам наличку 120 тысяч и земельный участок в собственность. Участок 14 соток, ИЖС (земля под индивидуальное жилищное строительство — МЗ). Оформляем в один день, деньги выдаем при оформлении, — объясняет Максимов. — Все официально! Оформление происходит в нотариальной конторе». Участок, который предлагает фирма Максимова, расположен в 90 километрах от Петербурга — в городе Чудово Ленинградской области. Билеты до Петербурга в один конец посредник обещает оплатить. «Мы даем в Москве 195 тысяч. Оформляем все законно. Свою землю ставим, но потом она вам принадлежать не будет», — говорит Гульнара Джубаева, которая тоже предлагает услуги по обналичиванию материнского капитала. Выручить за сертификат больше все равно не получится, поэтому торговаться бессмысленно, предупреждает она — в Москве и так самые большие выплаты, дороже сертификат стоит только в Чечне. «Глава Чечни контролирует сам, что бы его сертификаты меньше 320 тысяч не стоили. На втором месте Москва —195 тысяч. На третьем месте Ростов-на-Дону —180 тысяч», — рассказывает посредница. Впрочем, в Ростовской области находятся и более выгодные варианты: некий кооператив дает 260 тысяч рублей, но «с ожиданием» — 50 тысяч перечисляют сразу, а 210 тысяч — в течение 45 дней. «Месяц рассмотрение в пенсионном фонде, 10 дней перечисление», — объясняет Джубаева. Схема обналичивания материнского капитала, по словам посредницы, очень проста и удобна: «В Москве вы встречаетесь с нашим сотрудником, заходите к нотариусу, делаете обязательство и договор, что друг друга не обманем. Потом сдаем дело в НФЦ (вероятно, речь идет о МФЦ — многофункциональном центре предоставления государственных услуг — МЗ), вы забираете деньги и все. Вот, к примеру, если вы решили оформиться завтра, сегодня присылаете по WhatsApp паспорт и прописку, СНИЛС и сертификат. Мы проверяем, не лишены ли вы родительских прав, берем остаток на счете, справку и подготавливаем документы на завтра. И уже утром в девять часов оформление», — описывает Джубаева преимущества своей фирмы. Все посредники предупреждают потенциальных клиентов о мошенниках, которые попадаются среди их коллег и конкурентов — «смотрите, чтобы не обманули, будете потом вечно денег ждать». И каждый утверждает, что семья, обратившаяся именно к нему, непременно получит оговоренную сумму. «Со стороны госструктур у каждого свой интерес» Каждый месяц МВД отчитывается о возбуждении уголовных дел по факту незаконных сделок с обналичиванием и хищением средств материнского капитала. Фигурантами этих дел становятся как сотрудники фирм-посредников, так и матери, воспользовавшиеся той или иной мошеннической схемой. Однако российские семьи так заинтересованы в наличных деньгах, что готовы рискнуть и потерять на сомнительных сделках значительную часть маткапитала. В 2010 году 34 жительницы Хабаровска решили обналичить материнский капитал через фиктивную покупку недвижимости. Помочь в этом им вызвались местные риелторы, которые находили для своих клиентов «продавцов» домов, квартир и участков. Свои услуги посредники оценивали в 50-100 тысяч рублей за сделку. По данным следствия, организационную часть операции взял на себя кредитный кооператив «Первый Дальневосточный», где матери получали заем, после чего заключали договор купли-продажи, который регистрировали в Росреестре. Затем они представляли в Пенсионный фонд соответствующие документы. С учетом трат на погашение процентов по кредиту, оплаты работы риелторов-посредников и вознаграждения фиктивному продавцу недвижимости клиентки получали на руки около 150 тысяч рублей. Приобретенное ими жилье потом зачастую возвращалось обратно собственнику. 34-летняя Анастасия Мосолова проработала в «Первом Дальневосточном» несколько лет. Следователи утверждают, что это именно она, «используя свои служебные полномочия руководителя кредитного отдела», создала преступное сообщество. В 2014 году ей предъявили обвинения (часть 1 статьи 210 и часть 4 статьи 159.2 УК — организация преступного сообщества и мошенничество при получении выплат, совершенное организованной группой); вместе с Мосоловой на скамье подсудимых оказались восемь человек — сотрудницы кредитного кооператива и трое риелторов. «На этапе следствия дело по факту обналичивания материнского капитала было возбуждено на всех, потом матерей вывели в отдельное производство. Их осудили всех еще в 2015 году, дали по году-полтора условно и всех амнистировали по случаю Дня Победы. А в нашем деле они проходили свидетелями», — рассказывает Анастасия. По словам Мосоловой, о махинациях, в которые был вовлечен «Первый Дальневосточный», она впервые услышала от следователей: «Сама я с первого дня говорила, что невиновна. Я даже не беспокоилась первое время, когда узнала, что уголовное дело возбудили, что кого-то допрашивают, потому что знала, что ни к чему такому я не причастна». Однако на следствии несколько сотрудниц кредитного кооператива указали на Мосолову как на инициатора преступной схемы. Некоторые из них заключили со следователями досудебное соглашение. «Никто из мамочек меня не признал и против меня показания не давал. Более того, они и подсудимых риелторов не признали. Два риелтора, которые занимались обналичиванием материнского капитала, и на которых матери указали, быстро заключили досудебное соглашение», — говорит Мосолова. По ее словам, следователи запугивали фигурантов дела, вынуждая их давать показания друг на друга. «Возмущает, что никому не нужно и не интересно найти настоящего виновного. Скорее, со стороны госструктур у каждого свой интерес. Для Пенсионного фонда — найти платежеспособных граждан, которые вернут бюджету РФ похищенные малообеспеченными мамочками средства, для правоохранительных органов — отчитаться для вышестоящего руководства о высоком уровнем раскрываемости преступлений, о выполнении планов по разоблачению организованной преступности на Дальнем Востоке, устроить "показательную порку" и в итоге получить звезды на погоны», — рассуждает Мосолова. В августе 2017 года суд приговорил ее к четырем годам условного заключения. Бывшая сотрудница кооператива намерена оспорить вынесенный приговор. В 2014 году в Комсомольске-на-Амуре в суд было направлено 52 уголовных дела в отношении матерей, продавших свой сертификат за наличные. В Магнитогорске от действий мошенников пострадали более 300 человек. В Башкирии за помощью к властям обратились 50 местных жительниц, обманутых посредниками. «В Белорецке везде была реклама о данной организации, которая якобы поможет обналичить материнский капитал. В сентябре 2015 года обратилась в данную организацию, сотрудники за два дня собрали все документы. В организации сказали, что сначала надо взять займ на сумму капитала на строительство. После оформления стали ждать ответа от Пенсионного фонда России, тем временем займ я положила в кассу КПК "Реал". Пообещали, что после одобрения ПФР через два месяца деньги вернут. Однако денег до сих пор нет», — рассказывала одна из пострадавших. Похожую ситуацию описывает и жительница Северной Осетии, которая была в числе 185 матерей, пострадавших от мошенников и обратившихся в правоохранительные органы: «Тут и нотариус, и Пенсионный фонд, и банк. Ну, какие могут быть сомнения у человека. Куплю-продажу на меня оформили. Там столько документов». Группа посредников по обналичиванию сертификатов работала в республике с 2010 по 2012 год. Зарегистрировав кооператив в налоговых органах, они рекламировали свои услуги в местных медиа и арендовали под офис помещение, у входа в которое установили вывеску. Посредники брали от 60 до 120 тысяч рублей за обналичивание одного сертификата; всего они, утверждают следователи, обналичили более 300 млн рублей. В 2016 году из-за мошеннических схем с материнским капиталом без денег остались десятки семей на Урале. По данным следствия, мошенническую схему реализовывали местные риелторы. Впрочем, сами матери утверждают, что они не пытались получить наличные, а действительно хотели приобрести жилье. «Они сказали: через неделю можно оформить сделку. Мы оформили, прожили там два месяца. Потом хозяйка начала говорить, что ей деньги якобы не поступили, она стала беспокоиться, мы стали звонить к ним, узнавать. Они сказали, перечислят, но в итоге они не перечислили. У меня хозяйка — раз, сказала, денег нет, забрала у меня судом дом», — рассказывала журналистам жительница Копейка Татьяна. По оценке следователей, риелторы присвоили более 20 млн рублей и обманули как минимум 70 человек. В Дагестане восемь местных жительниц обратились в Пенсионный фонд с просьбой помочь в возвращении выданных ранее сертификатов. Всем им мошенники пообещали обналичить материнский капитал. «Они передавали свои именные сертификаты незнакомому человеку, даже не удосужившись проверить у него документы. Знают лишь имя — Магомед, а таких в Дагестане тысячи», — объясняла сотрудница Пенсионного фонда Альбина Сункулиева. Шириназ Бабаева, одна из пострадавших, объясняла: посредник, отобравший у нее сертификат, внушал женщинам доверие. «Мы поверили ему на слово, потому что он сказал, что он работник Пенсионного фонда. И мы знали, что другие семьи получили таким же образом свои деньги», — вспоминала она. К ответственности за махинации с материнским капиталом привлекают не только риелторов и сотрудников банковских кооперативов, но и чиновников. В августе 2016 года силовики задержали главу Малышевского муниципального образования Иркутской области, бывшего сотрудника местной администрации и адвоката. С 2014 по 2015 год они оформляли все необходимые для получения выплат документы и обналичивали сертификаты. За год от мошенников пострадали семь местных жительниц. Гораздо более крупную аферу с участием чиновников раскрыли в 2012 году в Ингушетии. 28 марта у главы Пенсионного фонда республики Мовли Вышегурова и в подведомственном ему отделении прошли обыски. Под подозрение попали его заместитель Лиза Белхороева, начальник отдела Лина Дахкильгова и замначальника отдела Абу-Муслим Хамхоев. Все они стали фигурантами едва ли не самого громкого дела о мошенничестве с материнским капиталом. В преступную группу, по данным следствия, входили и врачи Сунженской центральной районной больницы, которые подделывали справки о рождении. В марте 2013 года в родильном отделении больницы сотрудники полиции задержали заведующую отделением патологии беременности 54-летнюю Айну Сайнароеву, завотделения гинекологии 56-летнюю Малику Амриеву, 57-летнюю врача-гинеколога Халимат Осканову и 59-летнюю врача-акушера родильного отделения Жанну Орцханову-Картоеву. По данным полиции, большую часть фиктивных справок пожилые врачи выписали с марта по май 2011 года. Сами медики, утверждают следователи, заработали на продаже поддельных документов около 10 млн рублей. «С привлечением 116 женщин детородного возраста, используя их документы и составляя подложные справки о рождении детей, мошенники незаконно получили и реализовали на территории Ингушетии государственные сертификаты на материнский капитал», — рассказывали в пресс-службе МВД по Северо-Кавказскому федеральному округу. Таким образом из бюджета было похищено более 42,5 млн рублей. По другим данным, сумма ущерба составила 117 млн рублей. В сентябре 2015 года Вышегурову предъявили обвинения в мошенничестве с пособиями и организации преступного сообщества (часть 4 статьи 159.2 и часть 3 статьи 210 УК). Однако о дельнейшей судьбе бывшего главы Пенсионного фонда Ингушетии ничего не известно — сведений о том, что его дело было передано в суд, СМИ и правоохранительные органы не публиковали. Судебный процесс над врачами Сунженском больницы в прессе также не освещался. «Ведь лучше, когда есть наличные» По данным Пенсионного фонда, за 10 лет действия программы материнского капитала почти 7,8 млн российских семей стали обладателями сертификата, а больше половины из них уже полностью потратили полученные средства. Какая часть выделенных государством денег досталась посредникам — неизвестно. От обсуждения мошеннических схем Пенсионный фонд аккуратно воздерживается. «Выявлением мошеннических схем по использованию материнского капитала, его обналичиванием и ведением соответствующей статистики занимаются правоохранительные органы, а не Пенсионный фонд», — ответили в пресс-службе Пенсионного фонда на запрос «Медиазоны». Дела об обналичивании сертификатов материнского капитала расследуются по статье 159.2 УК — мошенничество при получении выплат. Предусмотренное Уголовным кодексом наказание — штраф в размере до 120 тысяч рублей, исправительные или обязательные работы либо ограничение свободы на срок до двух лет. Мошенничество, совершенное группой лиц, наказывается лишением свободы на срок до четырех лет, а те же действия, совершенные с использованием своего служебного положения или в крупном размере —до шести лет. По данным Судебного департамента при Верховном суде, в 2016 году к реальному сроку за мошенничество с выплатами были приговорены 69 человек. По наиболее легкой первой части статьи были осуждены 1 202 человека. 676 из них были приговорены к штрафу, 259 человек к обязательным работам, 83 — к ограничению свободы. Реальное или условное лишение свободы по части 1 статьи 159.2 не было назначено ни одному осужденному. В мошенничестве с выплатами, совершенном группой лиц по предварительному сговору (часть 2 той же статьи УК), виновными суды признали 35 человек, трое из них были приговорены к реальному лишению свободы, 15 получили условный срок. 617 россиянам были предъявлены обвинения в мошенничестве, совершенном с использованием служебного положения или в крупном размере (часть 3). 25 из них приговорили к реальному лишению свободу, 282 к условному заключению, 82 — к выплате штрафа. В мошенничестве с выплатами, совершенном в составе преступной группы (часть 4), были признаны виновными 220 человек. 41 из них получили реальные сроки, 178 — приговорены к условному заключению. В 2011 году глава Пенсионного фонда Антон Дроздов отмечал, что в России участились случаи махинаций со средствами материнского капитала и призывал запретить рекламу услуг по обналичиванию сертификатов. В 2013 году на заседании правления Пенсионного фонда он предложил выдавать материнский капитал наличными в течение нескольких лет и без условий тем, кто «не имеет возможности или не хочет реализовать свой сертификат на те цели, которые заявлены». Однако правительство оставило предложение Дроздова без внимания. Время от времени власти предпринимают попытки ограничить доступ мошенников к деньгам легковерных многодетных семей. В марте 2015 года президент Владимир Путин запретил микрофинансовым организациям выдавать кратковременные займы под залог средств маткапитала. За год до этого глава Пенсионного фонда предлагал исключить из действия программы и кредитные кооперативы. Расширять список целей, на которые может быть легально потрачен материнский капитал, пока не планируется — в сентябре правительство отклонило предложение, авторы которого предлагали разрешить тратить материнский капитал на покупку отечественного легкового автомобиля. В кабинете министров отметили, что реализация этого проекта приведет к росту числа желающих распорядиться своим материнским капиталом, «что потребует выделения дополнительных бюджетных ассигнований». Кроме того, при покупке семьей автомобиля «не учитываются интересы ребенка», посчитали в правительстве. По данным РБК, к 2015 году государство выделило на программу материнского капитала более 1 трлн рублей, большая часть из этих средств — 983 млрд рублей — ушла на рынок недвижимости и в банки, где была потрачена на погашение кредитов по ипотеке и покупку недвижимости. При этом объемы мошенничества в этой сфере вряд ли возможно оценить, отмечает издание. «Я пошла на левую "обналичку", потому что позарез нужны были деньги. Хотела сделать ремонт в доме, купить детям одежду, игрушки, потратиться на хорошие продукты. Нам с ребятишками сегодня на жизнь средств не хватает», — объясняла жительница Алтайского края, передавшая свой сертификат мошенникам. Жительницу Крыма Оксану вероятность столкнуться с недобросовестными посредниками не останавливает: она растит четверых детей, работает в пекарне и, как и многие, готова потерять часть положенных по сертификату средств ради того, чтобы получить наличные. «Нас выселили, и я хочу построить жилье. Ведь лучше, когда есть наличные, а не ждать несколько месяцев», — объяснила она в разговоре с «Медиазоной». zona.media .