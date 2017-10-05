Один месяц из жизни улицы Ленина. На полноценный таймлапс у меня всяко не хватило бы ресурса, поэтому для истории «Уран-Батор» сохраняет три видеофиксации ремонта улицы Ленина в районе «Спартака». Шестое сентября: Двадцать первое сентября: Четвёртое октября: Помимо уже привычных жалоб автомобилистов на высоту колодцев, а пешеходов на странные - местами - поребрики, мы от себя отметим заранее запланированную колейность возле автобусных остановок. Колея - наша скрепа?