|Структура инноваций
|Wednesday, 04 October 2017
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Один месяц из жизни улицы Ленина.
На полноценный таймлапс у меня всяко не хватило бы ресурса, поэтому для истории «Уран-Батор» сохраняет три видеофиксации ремонта улицы Ленина в районе «Спартака».
Шестое сентября:
Двадцать первое сентября:
Четвёртое октября:
Помимо уже привычных жалоб автомобилистов на высоту колодцев, а пешеходов на странные - местами - поребрики, мы от себя отметим заранее запланированную колейность возле автобусных остановок. Колея - наша скрепа?
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