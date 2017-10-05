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Железногорск
Главная arrow Публикации arrow Страна и Мир arrow Кащенко потирает руки  
Thursday, 05 October 2017
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Комментарии
  • Глаз народа
    Я могу и понятнее: s015.radikal.ru/.../... ) radikal.ru/.../... (... >>>

  • Глаз народа
    >Сидеть на попе ровно и ждать божьей помощи... Так на то это он и извечный! Эдуард. При всем уважении, Вы и сами на вопр... >>>

  • Разгильдяйство форева
    Да ладно. Может она после шабаша забыла, потому что "я была на веселе" >>>

  • Красный угол(ь) экономики
    см отношения АСТ с ООО УК Техсервис и ООО Ремстройпуть и аффилированогсть этих компаний с менеджментом ГХК >>>

  • Отходы и приходы
    За закачку болшие дэнги где то получают.А тут жтэц-шмэц.Миллиард-шмиллиард за отопление.Хоспис-шмоспис.Из конца в конец.... >>>

  • Семь дней в Заколючинске
    Интересно. То есть, я должен накупить регистраторов и раздать их автовладельцам? Спасибо за доверие, конечно, но нет. >>>

  • Мазутные реки: искусство разво...
    Ну вот, опередили. А я уже и картиночку сделал было))) >>>

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Кащенко потирает руки Печатать E-mail
Wednesday, 04 October 2017

Дурдом "Россия". Конец света в одной отдельно взятой стране.
 
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История Железногорска
04.10.1957
сдан в эксплуатацию первый дом по ул. Крупской (дом №2)

04.10.2002
перед Школой космонавтики открыта стела, посвященная 45-летию запуска первого искусственного спутника Земли

по материалам библиотеки им.Горького
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г Железногорск, Красноярский край
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