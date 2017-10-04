Продолжаем поиск активистов, нанятых для пиара Серого дома. ГЛАЗ НАРОДА Мазутная тематика не даёт покоя железным горцам. От слова «совсем». Пожаловаться вам хочу. Или не пожаловаться? Короче. При наличии в ЗАТО Железногорск достаточного числа СМИ, любой по-настоящему острый вопрос подать в адекватной форме практически невозможно. Почти неделю ваш корреспондент убил на раскопки в своих архивах, дабы найти документ 2006 года о закупках топочного мазута и коммерческой наценке на него. Дело в том, что на «Канале 12» я упомянул в перадачке про давние подвиги вице-мэра Проскурнина, безответно отправлявшего бабло в другие города на правах директора МП «Гортеплоэнерго». Телевизионным работникам искусств показалось, что за такие речи можно влететь под суд, и с меня затребовали бумажки с подписями и печатями. В конце концов, я нашёл этот самый аудиторский акт, но и после услышал что-то вроде: «Твои слова не полностью подтверждаются». Что ж, на нет и суда нет, как говорится. Когда страна приказывает не быть героем, вполне можно тихонечко отсиживаться под половицей, воображая себя офигительно значимой фигурой почти планетарного масштаба. Вторая история касается свеженькой публикации «Уран-Батора» относительно угольной составляющей в тепловом тарифе, а точнее — не очень понятных разборок, которые начались на прошлой неделе вокруг инноваторских экспериментов бывшего «КРЭКа» на Железногорской ТЭЦ. Поскольку именно уголь формирует базовую цену на тепло, ваш корреспондент резонно решил, что приторможенному населению Нашгорода не лишне будет ещё раз прочесть о том, что депутат Заксобрания Кулеш фактически называет тарифы «замещающего теплоисточника» в исполнении ГК «Росатом» дутыми, а его коллега Пётр Гаврилов предупреждает, что игры с непроектным топливом запросто могут закончиться крупной катастрофой. Политкорректно переработав материал, дабы не огорчать лишний раз всех участников стартовавшего холивара и в особенности редактора «СГ-26», ваш покорный слуга сегодня отправил заметку в газету и, естественно, обломался. Пояснения были невнятными, но совершенно понятными при этом. Так бывает сплошь и рядом. Мы же в одной стране живём. Итак, приходится в очередной раз повторить: даже считающие себя независимыми и оппозиционными СМИ чётко знают про длину поводка и не превышают высочайше дозволенную громкость свободы пищати. Именно по этой самой причине реанимирован был в своё время для активной работы «Уран-Батор», и именно поэтому я впервые за пятнадцать лет сегодня всерьёз приглашаю к сотрудничеству желающих поучаствовать материально в его функционировании. Как говорили профессиональные попрошайки прошлого века: «Поможите чем можете». Развитие событий вокруг бывшего Соцгорода никакого оптимизма не внушает, согласитесь. Стало быть, рано или поздно мы обязательно останемся наедине с целым монбланом неразрешимых проблем, говорить о которых вслух окажется просто некому. Мне бы очень не хотелось, чтобы аккурат в самый критический момент сайт умер по чисто финансовым причинам. Посему мы рассматриваем как предложения рекламодателей, так и чисто благотворительную помощь. Благодарю за внимание! А теперь, собственно, та заметка из социальных сетей, что неожиданно для меня самого спровоцировала вышеизложенный крик души. Излагается в авторском варианте, без правок, несмотря на очевидные косяки и дикие фактологические неточности. Начинающим интернет-писателям простительно, типа. Мы только картинку добавили для пущей красоты. Я ПЛАЧУ И ПЛАЧУ Поскольку уже и до нашей предложки докатилась эта мутно-мазутная тема про запредельный тариф ЖКХ, а в местных пабликах всякие понаехавшие призывают строить баррикады, поскольку жить с такими квиточками нельзя (будто никто не предупреждал их каждый раз, что Железногорск - не лучшее место для жизни), давайте и мы немного пройдемся по этой теме, разобрав два извечных вопроса «кто виноват» и «что делать». Начнем с первопричин. Идет 96 год. Горят ларьки, в моде малиновые пиджаки, полюбила рэкетира Ксюша, а матушка Россия задирает юбочку из плюша перед Западом. В рамках последней программы ядерного разоружения подписывается договор, согласно которому в маленьком Железногорске будет остановлен последний в мире (?) ядерный реактор по выработке оружейного плутония АДЭ-2. А поскольку означенное устройство помимо производства «кузькиной матери» еще и обогревало ЗАТО, то щедрые американцы выделяют аж 450 миллионов долларов на строительство Железногорской ТЭЦ (далее ЖТЭЦ). Строительство, правда, началось лишь в 2007 году. Соорудить что-то более или менее работоспособное удалось через три года, и прохладной зимой 2010-2011 город провел первый сезон с рабочей печкой. Изделие вышло так себе. Помимо ряда мелких недоделок вроде протекающей крыши (https://vk.cc/7aomda), вскоре обнаружилась и другая, вполне очевидная проблема. И дело даже не в том, что какой-то гений расположил ЖТЭЦ в десяти километрах (!!) от Ж, для которого она и предназначалась. Проблема в том, что построенная теплоцентраль на сегодня не может обеспечить нужды всего ЗАТО. Поэтому при относительно дешевой угольной грелке город вынужден подключать дополнительные архаичные мазутные котельные. Именно по этой причине мы, в основном, столько и платим. Наша ТЦ – барахло. Это факт общепризнанный, вот вам пример в предпоследнем абзаце: https://vk.cc/7aomTb. Как видно по данным архивным сообщениям, еще в 2014 году (а скорее всего, и раньше) было ясно, что без допиливания напильником «американских» кастрюль зимовать мы толком не можем. И если в тот год оценочная смета на доделки составляла один миллиард рублей, то в нашем суровом 2017 году уже звучат совершенно фантастические цифры во все пять. А пока этих денег нам никто не дал (кто их нам даст-то и за какие заслуги?), то и ЖТЭЦ не будет доведена до ума. И мы, как следствие, продолжим топиться золотым мазутом. Вот и вся история наших несчастий – и ломать копья в комментариях к платиновым ЖКХ-тредам теперь бессмысленно. Но есть смысл в том, чтобы разобраться, а каковы причинно-следственные связи в данной истории? 1. За строительство ЖТЭЦ проголосовал действующий на тот момент Совет депутатов. У народных избранников не хватило мужества противопоставить себя вышестоящей власти и сохранить подземную атомную станцию, отстояв права горожан. Хотя такая возможность была - очевидно, что на федеральном уровне без единственного источника тепла город бы не оставили! Но, как мы знаем, любая стройка такого масштаба – это огромные деньги, которые сложно посчитать. Выводы делайте сами. 2. А для тех, кто полагает, что реактор был остановлен во имя благих внешнеполитических целей, вот вам любопытный факт: честность условий программы разоружения, из-за которой мы и лишились халявного источника тепла, под большим вопросом. Дело в том, плутоний (кстати, не оружейный, а просто плутоний, так как любой плутоний является по своей сути пригодным для создания оружия) имеет свой конечный срок пригодности, то есть в имеющихся на вооружении боеголовках его через какое-то время нужно менять. Таким образом, плутоний все равно необходимо вырабатывать, чтобы иметь боеспособное ядерное оружие и бряцать его наличием на мировой арене (и совершенно не факт, что Штаты симметрично прекратили его производство). Второй момент, о котором знают единицы: РФ является монополистом в производстве урана-235, который может служить альтернативой плутонию в ядерных боеприпасах. И Россия – крупнейший поставщик указанного урана-235 в США! Мало того, по инициативе США, а именно Хиллари Клинтон, в собственность РФ была передана компания Uranium One, добывающая уран по всему миру, который впоследствии обогащается в России (https://vk.cc/7atx3, 3:00-5:00). Из этого следует, что прекращать производство плутония в Железногорске было бессмысленно – представители штатов как могли обновлять свои ядерные силы, так и продолжают это делать, периодически выставляя все новые и новые условия России (https://vk.cc/77HvWn). Теперь вы видите, что сегодняшняя печаль-беда железногорцев – закономерный итог определенных ошибок прошлого, ответственность за которые ныне уже и непонятно, на кого возлагать. Перейдем к части «что делать». Над решением данного бинома Ньютона ломают голову лучшие умы, причем как в верхах, так и в низах. Это и фантастическая идея покупки мини-реактора, популярная в первые годы отказа от макси-реактора, и выбивание субсидий для города непонятно на каких основаниях и неясно из какой кубышки, и пресловутые деньги на модернизацию ЖТЭЦ, которых нет (а держаться народу, кстати, все сложнее). Простые граждане в свою очередь мечтают о счетчиках на батареях или вообще об ампутации оных и установке своего персонального котла. Увы, все эти «решения» имеют свои весомые «но», оставляющие мечты мечтами. Реальных же вариантов для желающих сэкономить, кроме переселения в частный сектор, не могут выдумать который год. А ценник-то меньше не становится. Прошлой зимой так вообще хохма приключилась. Горожане начали жаловаться на неприятный запах в некоторых районах! Беспокоились, нет ли утечки ядовитых веществ, не лопнула ли канализация, не озорует ли ИГИЛ на худой конец? Ответ был одновременно и грустен и смешон. Городские предприниматели, окончательно офигев от цен на тепло просто решили топиться углем (ссылка номер раз https://vk.cc/7aonrE, ссылка номер два https://vk.cc/7aonzd). И этой зимой ситуация в инновационном кластере определенно повторится. Тут даже про деревню с русскими печами шутить не хочется. В сухом остатке имеем следующее: недовольных и стенающих граждан, популистов, оседлавших тему и преследующих свои ушлые цели, сложную экономическую ситуацию для тех, кому не повезло перебраться в частный сектор, и кучу, просто тонну тредов на десятки комментариев, переливающих из пустого в порожнее слезы и сопли вот уже не первый год. По злой иронии, со строительством новых жилых районов, которое сейчас снова активизировалось, ситуация будет только ухудшатся, поскольку дарованная американцами ЖТЭЦ от дополнительной нагрузки эффективнее работать не станет. Впрочем, как и от сто первого поста в паблике подогреется не вода в котле, а лишь стул очередного горожанина. Решить проблему маленького ЗАТО могут только большие дяди и дополнительные финансовые вливания, которых нам никто не дал до "кризиса" и уж точно не даст сейчас. Если у вашего автомобиля оказалось вместо четырех колес лишь три, то можете хоть митинг организовать, хоть обложиться запросами в прокуратуру. Тачка от этого не поедет, пока не купите четвертое. Такая вот простая и очевидная арифметика, дорогие друзья». *** Бонусом - комментарий от начинающего «популиста», от каковых «Заколючинск» вдруг решил жёстко откреститься, ненавязчиво приводя на память вот эту утечку из Серого дома. Вы ведь обратили внимание, конечно, насколько оригинальный ответ сочинён автором на извечный российский вопрос про что делать? Сидеть на попе ровно и ждать божьей помощи... - Сначала проходит инфа о возможном приезде президента в наш маленький городок. И если учесть, что по обыкновению ВВП имеет привычку быть в теме, то можно предположить, что у него лежал на столе анализ наших дебатов в соцсетях. Если это не так тогда как объяснить разворот в «СГ» стр. 6-7? Не иначе как подстилка соломки. Алексей Кулеш: « Думаю, скоро мы увидим снижение тарифа на тепло». Громкое заявление. Только вот что интересно. Понижение нас ждет в июле. А про январское повышение Алексей Викторович забыл? Согласно приказу РЭК в январе тариф повысится на 20%, а в июле понизится на чуть меньше 10%. А потом мы вновь будем слушать сказки про наперсточников? Хм. Товарищ почему-то не принимает во внимание обещание депутата Балашова отдать тепловые сети Нашгорода бывшему «КРЭКу», за что нам, якобы, не только простятся накопленные долги, но и анонсированное ранее дикое повышение тарифа с первого января отменено будет. Развесёлые поиски чёрной кошки в тёмной комнате продолжаются, граждане. Свет включить по-прежнему некому. Dixi.