03.10.1960 утверждены мероприятия по быстрейшему проведению работ по очистке городского озера от всплывшего торфа

03.10.1960 в ДК начал работать народный Университет культуры

03.10.1992 проведен первый в городе День пожилых людей

03.10.2003 приказом Восьмого главка МВД временно отстранены от занимаемых должностей начальник УВД Железногорска В. Терпигорьев и его первый заместитель В. Григорьев

по материалам библиотеки им.Горького