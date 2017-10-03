Уроки занимательной политэкономии от "Вестника ГХК".

Если вдруг кто не в курсе, на Горно-химическом комбинате имеется собственный департамент информационных технологий. В последнем номере «Вестника ГХК» несколько добрых слов сказано было про его взнос в экономическое развитие предприятия. Одна новостюшка мне откровенно понравилась, а истинных патриотов она, боюсь, расстроит или даже обозлит. Это та, что справа)))

Ничего не поделаешь, граждане: косить бабло на идеологии может только очень и очень ограниченный сегмент рынка. Всем остальным приходится работать. Насчёт реалий современного импортозамещения мы вам совсем недавно рассказывали кое-какие интересные детали. А тут «Гугл» взамен отечественных инновационных разработок...