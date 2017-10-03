Без троллинга ныче не могут обойтись даже учёные. Дожили. Лжесть Рассерженные ученые перешли к действиям — отлавливают и награждают всех мракобесов. Стоят смех да брань. В стране вовсю идут выборы корифеев науки. У РАН (Российской академии наук) — новый президент, и вот только что академики избрали членов президиума. А у ВРАЛ (ВРунической академии лженаук) продолжается всенародное голосование — выбирают претендентов на звание почетного академика. Как мы осмелились сравнить эти две академии — наук и лженаук? Да вот. Реальность, на беду, такова, что некоторые фамилии фигурируют и в Большой академии, и во Врунической одновременно. Но так как в РАН все уже определилось, а во ВРАЛ сохраняется интрига — впереди финал, то сосредоточимся на последней. Что такое ВРАЛ и кто ее породил ВРуническая академия лженаук — это «престижная организация, членами которой становятся лица, сделавшие выдающийся вклад в российскую лженауку. Первыми действительными членами ВРАЛ стали Трофим Лысенко (посмертно), Джуна (посмертно) и Амвросий Амбруазович Выбегалло (виртуально)». Академия и премия учреждены в 2016 году научно-просветительским порталом АНТРОПОГЕНЕЗ.РУ и фондом «Эволюция». «Выдвигать кандидатуры могут все желающие. Тематика не имеет значения: фолкхистори, любительская лингвистика, парапсихология, креационизм, антиГМО, ВИЧ-диссидентство, пирамидиотство или уфоложество — в нашей академии рады всем», — пишут организаторы. В прошлом году в тройку лидеров были избраны: Михаил Задорнов — за его упражнения в этимологии русских слов и активное продвижение псевдоистории (он, например, считает, что английский язык произошел от русского), Анатолий Фоменко — за псевдонаучную теорию радикального пересмотра всемирной истории (суммарный тираж его книжек превышает 800 тысяч) и Ирина Ермакова — за то, что является главной активисткой российского антиГМО движения (заявляла, что ГМО созданы инопланетной цивилизацией, а мужчины произошли от амазонок-гермафродитов). Победила Ермакова. Члены жюри пояснили: антиГМО движение наносит реальный ущерб развитию российской науки и экономике страны (ведь усилия Ермаковой по борьбе с ГМО даже отразились на российском законодательстве). 20 сентября жюри премии отобрало 10 самых популярных кандидатур-2017. Затем до 14 октября в соцсетях будет идти всенародное голосование. По его итогам объявят тройку финалистов. 21 октября в Москве на форуме «Ученые против мифов» жюри выберет самого достойного. Всем троим будут присвоены звания членов-корреспондентов ВРАЛ, а победитель получит диплом «Почетный Академик ВРАЛ» и Большой приз — статуэтку «Грустный Рептилоид». В жюри входят известные ученые, научные журналисты и популяризаторы науки. И если в прошлом году проголосовали более 5 тысяч человек, то в этом только в ВК — уже более 35 тысяч (а просмотров — более 600 тысяч). Так что рассерженное научное сообщество — это уже не шуточное явление. Где ученые были до сих пор Один из тех самых биологов, написавших пять отрицательных отзывов на первую диссертацию по теологии, защита которой прошла в июне, Юрий Панчин (д.б.н., завлабораторией Института проблем передачи информации РАН им. Харкевича) честно кается: «До этой защиты я ничего не делал, и это разгильдяйство с моей стороны! Надо было начинать раньше. Я не принимал участия в серьезных выступлениях ученых, когда в МИФИ открыли кафедру теологии. Прошу прощения, наукой занимался. Просто был занят. Наверное, это моя глупость. Думал: ну все равно ничего не свернешь… Ясно, что нужно было действовать уже тогда, когда пытались православное образование в школах ввести. И когда первые идеи появились о том, что теологию нужно считать наукой». А его сын Александр Панчин (к.б.н., с.н.с. Института проблем передачи информации РАН им. Харкевича, автор книги «Сумма биотехнологии», научный журналист и популяризатор, член жюри премии ВРАЛ в прошлом и этом году), напротив, начал сочетать занятия наукой и просветительством, еще будучи студентом. Теперь он известный лектор-популяризатор и входит в комиссию РАН по борьбе с лженаукой и фальсификацией научных исследований. Сам выпускник факультета биоинженерии и биоинформатики МГУ, в предисловии к своей научно-популярной книге «Сумма биотехнологии. Руководство по борьбе с мифами о генетической модификации растений, животных и людей» он пишет: «Сегодня мне сложно назвать область человеческого знания, вокруг которой существовало бы больше мифов, чем вокруг генной инженерии. Самое удивительное — большая часть этих мифов придумана весьма ограниченным числом людей (их можно пересчитать по пальцам), получивших, мягко говоря, не пропорциональное уровню их знаний в данной области внимание со стороны СМИ. Специалисты, которые непосредственно занимаются генной инженерией и молекулярной генетикой, как правило, предпочитают не тратить время на развенчание мифов, но мне такой подход кажется неверным, ну или как минимум недальновидным. Во всяком случае, кто-то должен этим заниматься». «Действительно, в широком доступе адекватной информации по многим научным направлениям почти нет. А бреда очень много — на телевидении, в интернете, в книжных магазинах, — соглашается Георгий Соколов (к.ф.-м.н., продюсер форума «Ученые против мифов»). — Ученые этим не занимались. Когда-то в стране популяризация науки существовала, а потом ее не стало (до недавнего времени), и это место заняли сомнительные личности и наполнили эту пустоту сомнительным шумом». А вот Алексей Водовозов (врач-токсиколог, подполковник медицинской службы запаса, научный журналист, член жюри премии ВРАЛ в прошлом году) столкнулся с медицинским шарлатанством, когда искал работу на гражданке, уволившись в 2001-м из армии. Он даже не подозревал о существовании подобного и тут же, говорит, «вляпался». «Я был в шоке. Это была альтернативная медицинская реальность, построенная на несуществующих вещах. И люди, которые про это говорили, будто не в обычном вузе учились, а в каком-то Хогвартсе. То же самое зельеваренье, чудеса всякие». С тех пор бывший врач занимается просветительством (говорит, «стал переводчиком с медицинского на русский») и выводит недобросовестных врачей на чистую воду. Сейчас, на его взгляд, существуют три крупных неприятных полюса в медицине: гомеопатия, ВИЧ-диссидентство и антипрививочники. Что ученых допекло Лженаука существовала всегда. На периферии научной жизни периодически возникали маргинальные направления, по большей части — забавные и безвредные. Но сейчас лженаука — это сила, располагающая безграничным телевизионным эфиром, серьезным финансированием и армией поклонников. Все еще смешно, но уже не смешно. Многие из вас и не представляют степени помутнения общественного разума. «Сообщали, что большой андронный коллайдер вот-вот уничтожит Вселенную, а корпорации втайне готовят новые «киотские протоколы». Что шумеры произошли от славян, а славяне — от дельфинов. Что дольмены построены сверхцивилизацией, унесшей с собой в могилу технологию геополимерного бетона», — пересказывает последние тревожные новости АНТРОПОГЕНЕЗ.РУ. Не слышали о таком? Не воспринимаете всерьез? Думаете, лжеученые — просто кучка фриков и маргиналов? К сожалению, не в наш век. Вот на днях на РЕН ТВ показали (неюмористическую) программу Игоря Прокопенко под названием «А Земля-то плоская!». Главный гомеопат страны Олег Эпштейн с прошлого года — членкор РАН. Митрополит Иларион (Алфеев) сетует, что хоть «кафедры теологии действуют более чем в 50 светских вузах страны, но этого недостаточно». А некоторые товарищи пытаются сейчас реабилитировать Лысенко. Все зашло далеко. И как-то быстро. Ученые и сами не сразу спохватились. «Нас часто спрашивают: вы их сами придумываете, что ли, эти мифы? Настолько они нелепы, — делится Георгий Соколов. — Нет, не сами. Достаточно заглянуть в комментарии к нашим просветительским роликам на ютубе. В стране засилье мракобесия. РЕН ТВ массово оболванивает население, попутно охаивая ученых. Которые враги. Которые узнают правду, чтоб потом ее скрывать от народа. Которые корыстны. А ведь на самом деле наоборот. Ученые сводят концы с концами. Если сейчас кто и идет в науку, то уж точно за идею. Печально, что широкие массы имеют очень смутное представление о науке. Поэтому они не видят особой разницы между астрономией и астрологией, например. А что — разница всего в две буквы». «Общая безграмотность — это да, — соглашается Станислав Дробышевский (к.б.н., антрополог, доцент кафедры антропологии биологического факультета МГУ, популяризатор науки, научный редактор портала АНТРОПОГЕНЕЗ.РУ, член жюри премии ВРАЛ в прошлом году). — Вчера меня один доктор наук спрашивал: а есть ли свидетельства посещения инопланетянами планеты Земля? Вот от такого я периодически выпадаю в осадок. Я тоже люблю фантастику, но, блин, одно дело фантастика, а другое — когда человек это говорит серьезно. И когда это массированно транслируется через зомбоящик на миллионы людей, то просто статистика срабатывает: даже если 5% этим проникнутся, то это суммарно сотни тысяч людей получается». «Раздражает то, что псевдонаучные мифы навязываются обществу в том числе по центральным телеканалам, — говорит Александр Панчин. — Ученых, которые участвуют в просветительстве, очень мало. Они в принципе не могут нейтрализовать урон, который наносит общественному представлению о науке все это мракобесие СМИ. Это первое. Второе и в каком-то смысле, может, это меня бесит даже больше, — это вторжение самого разного мракобесия в саму науку. Вот пример Олега Эпштейна, мне кажется, очень показательный. Как это получилось, как это произошло, почему в РАН выбрали гомеопата — для меня это уму непостижимо! И вот гомеопатия рекламируется повсюду. Были примеры госзакупок гомеопатических препаратов. Были примеры, когда их выписывали врачи в госклиниках». «Опасны именно лжеученые с титулами (доктора наук, профессора, например), которые транслируют через себя лженаучную точку зрения, — считает Алексей Водовозов. — У людей высоко доверие к таким титулам. Люди в основном не понимают, как работает научный метод и как отличать достоверные научные публикации от явных или скрытых подделок. Они воспринимают аргументы и той и другой стороны как равные. То есть человек выбирает не то, что корректно с точки зрения науки, а то, что ему больше нравится с точки зрения подачи. А у людей, которые находятся на темной стороне науки, — у них как раз с подачей все хорошо: они харизматичны, красноречивы, эмоциональны». «Если теология — это ВАКовская наука, тогда они получаются совершенно такими же, как мы, учеными, — возмущается Юрий Панчин. — То есть я доктор, и он доктор? Для всяких чиновников министерских между нами нет разницы. И значит, на совершенно законных основаниях они теперь могут создавать религиозные кафедры теологии, институты. А это прямой путь к государственным деньгам. После прошедшей в июне первой защиты они перестали маскироваться и прямо говорят, что теология есть религия. Полный маразм, безобразие и наглость. А сейчас обсуждается, что не будет одной теологии — будет теология православная, католическая, иудейская… Вообще-то мы помним, что уже была арийская физика, еврейская физика… Это далеко не такие простые игры. Что меня приводит в ярость, это пренебрежение элементарными логикой и разумом. Они достали! Достали творческую интеллигенцию своими «что смотреть, а что не смотреть». Достали и научную интеллигенцию. Наука оказалась совершенно беззащитной перед клерикализацией». Со своими коллегами согласен и Александр Соколов (научный журналист, популяризатор науки, основатель и главный редактор портала АНТРОПОГЕНЕЗ.РУ, автор научно-популярных книг «Мифы об эволюции человека» и «Ученые скрывают?»): «Меня бесит явление, которое я бы назвал воинствующим дилетантизмом. Понятно, что такие люди были всегда, но до эпохи интернета все это не выходило за пределы их квартиры. А теперь они получили доступ к СМИ и транслируют содержимое своих умов в массы. Эти люди не просто серые, необразованные — они агрессивны в своей серости. Они отрицательно относятся к науке, хотя каждый день пользуются ее плодами. Они подвержены всяким заблуждениям и транслируют свои заблуждения очень активно. И нет дна у этого явления. Еще пару лет назад про плоскоземельцев шутили как о чем-то крайне абсурдном и несуществующем. А теперь…» Ученые сердятся. Как защитить науку Нужно ли науке уметь постоять за себя? Или следует положиться на время, которое все расставит по своим местам? Может быть, достаточно одного просветительства? Семь лет назад Александр Соколов и Станислав Дробышевский создали научно-просветительский портал АНТРОПОГЕНЕЗ.РУ — уникальный ресурс. Но чего-то не хватало. «Просветительская деятельность — это своего рода долг науки перед обществом, — объясняет Алексей Водовозов. — Это как вакцинация. Задача ученых: не допускать инфекцию мракобесия до общества. Потому что именно ученые владеют информацией. Второе — бороться все-таки нужно. Есть вещи, с которыми сложно соглашаться. Если попадает в вузовские программы волновая генетика Гаряева (такие прецеденты были), то нужно бороться (к счастью, тогда, подключив научное сообщество, удалось это из программы убрать). Если не давать огласки таким вещам, то дальше будет только хуже. Потому что им хочется и государственного финансирования, и остального. Они хотят быть как большие». Ученые-популяризаторы стали ездить по стране с лекциями, их видеоролики набирают более 100 тысяч просмотров, а некоторые — более 300 тысяч. Научпоп стал оживать. Книга Александра Соколова «Мифы об эволюции человека» — бестселлер. Форум «Ученые против мифов» состоится уже в пятый раз. Прекрасна и Фрикопедия — хорошо структурированный справочник по лжеученым, сделанный как калька с Википедии (что добавляет иронии). «По идее, для этого существует руководство самой АН, а если в университете — то деканы, ректоры, проректоры, — они для этого и предназначены: что если кто-то из их подчиненных начинает гнать какую-то пургу и лепить какую-то околесицу или лженауку, то чтоб сразу же его останавливать, даже увольнять, — считает Станислав Дробышевский. — Вот тогда бы чушь не лепили. А у нас можно лепить, прикрываясь тем, что ты доктор наук или академик, и прекрасно себя чувствовать. Безнаказанность порождает бардак». Но все-таки и у системы есть сбои. Взгляните на карьеру Ирины Ермаковой: в 2010 году она, доктор наук, уволена из Института высшей нервной деятельности РАН за нарушение условий экспериментов. С тех пор часто выступает экспертом в псевдонаучных передачах на телевидении. А в 2016-м получает «Грустного Рептилоида». Несмотря ни на что продолжает работать комиссия РАН по лженауке и фальсификации научных исследований (например, в феврале этого года ею был подготовлен меморандум о лженаучности гомеопатии). Но этого недостаточно. Большая академия, как показали только что прошедшие выборы, сейчас не в лучшей форме. Это подтверждает, например, история про теологию. Сначала Высшая аттестационная комиссия (ВАК) признала теологию научной специальностью, затем состоялась первая защита. На ней были зачитаны целых пять отрицательных отзывов, присланных учеными-биологами, но диссертационный совет во главе с митрополитом Иларионом (Алфеевым) диссертацию принял. По правилам, в течение двух месяцев после защиты можно подавать апелляцию. Но когда ученые ее подали, им ответили: извините, но мы уже выдали ему диплом. Следующая процедура — заявление на лишение ученой степени, его можно подавать в течение 10 лет. Ученые сдаваться не собираются. «Действовать нужно, — считает Александр Соколов. — Я знаю, чего делать точно не нужно: горестно восклицать в соцсетях, вздымать руки и говорить, что в СССР было лучше. Это точно не поможет. Разве что в психотерапевтических целях. Нужны активные совместные действия. Даже жесткие. Мы не можем сейчас говорить о научной цензуре, не можем говорить о законодательных инициативах. Понятно, что надеяться на государство тут бессмысленно. Но мы можем, например, смеяться. Вот мы создали премию ВРАЛ». И хотя некоторые из малоизвестных лжеученых даже рады попасть в список кандидатов на академика ВРАЛ (это добавляет им популярности), но большинство огрызаются. «На ютубе даже есть разоблачения: что мы — костные, ретрограды, сидим на грантах, не хотим пускать в науку новое, — рассказывает Георгий Соколов. — А эти мракобесы — они новаторы. Мы, естественно, куплены, работаем на закулису, на рептилоидов. Один из номинантов на ВРАЛ назвал нас «преступной бандой официальных ученых». Мы с удовольствием используем эту фразу». «Нужно пропагандировать научный взгляд на мир и бороться за то, чтобы как можно больше людей знали реальное положение дел, — считает Станислав Дробышевский. — И мыслили логично, критично, все проверяли (даже себя, желательно), пытались узнавать новую информацию и вообще чтоб мозгами шевелили. Непосредственные шаги для этого — вся моя деятельность от начала до конца. Бесконечное чтение лекций, написание популярных текстов, видюшки в интернете (сейчас модно), создание фильмов, конференций, поездки… На это уходит все мое время. На науку почти не остается. Но это в немалой степени потому, что этим мало кто занимается. Если б этим занималось больше людей, на конкретного человека приходилось бы меньше. Насколько мне известно, антропологию популяризирую только я один у нас в стране. То есть у нас ужасный недостаток популяризаторов. Есть крутые профессионалы, но они не хотят, им это неинтересно, некоторые из них хорошие лекторы, преподают в университете, а вот за пределами кафедры — не хотят. Их личное дело. Для меня печально — потому что я один отдуваюсь за всех». Зачем выбирать академика лженаук Некоторые считают, что премия ВРАЛ для ученых — это чтоб выпустить пар. Называют ее «групповой смехотерапией от мракобесия». Ее создатель, Александр Соколов, не согласен: «Нет, премия ВРАЛ — это вызов им. Я точно знаю, что они в ярости от этого. Их цепляет. Они видят, что уже не могут действовать безнаказанно, что мы их не боимся, что они нам смешны. А то они привыкли, что могут врать, перевирать, и им за это ничего не будет». «Да, мракобесы — очень серьезные ребята, поэтому бороться с ними с помощью юмора — это очень действенно», — говорит Георгий Соколов. «И еще — чтобы люди услышали о подвигах этих героев и еще раз прониклись, что это бред, чушь, и больше внимания на это не обращали», — добавляет Станислав Дробышевский. «Борцам с мракобесием не время прятать мечи! Джедайская труба зовет неравнодушных на 5-й шабаш банды официальных ученых!» — призывают на страничке премии в интернете. И поясняют, что форум — «для тех, кто устал от фраз «официальная наука скрывает», для тех, кто не смотрит РЕН ТВ даже «чисто чтоб поржать», для тех, кто в магазине переставляет книги Фоменко из раздела «Научпоп» в раздел «Сказки». Научно-просветительский форум «Ученые против мифов» состоится 21 октября. Почти все билеты раскуплены (хотя стоят недешево). У тех, кому не хватит, будет возможность бесплатно смотреть онлайн-трансляцию. Слушателей ждут лекции блестящих популяризаторов науки — Ивана Затевахина, Бориса Штерна, Станислава Дробышевского и других. И не только лекции. Год назад палеонтолог Алексей Бондарев взял коровий череп и на глазах у всех форумчан с помощью молотка и плоскогубцев превратил его в загадочный «череп пришельца из Восточных Родоп» (убийственный камень в огород уфологов). В этом году тоже будут сюрпризы. А кому-то из счастливчиков достанется Большой приз. Они ведь любят регалии, звания, коллекционируют должности, титулы и награды. «Это, кстати, один из признаков, что перед тобой лжеученый, — если он член нескольких сомнительных академий и президент одной из них», — смеется Георгий Соколов. Например, Владимир Жданов является профессором собственной Международной славянской академии (правда, студентов там нет, это общественно-политическая организация), а Павел Глоба — ректор Астрологического института Павла Глобы. Перечень же ученых степеней и званий (24), государственных (6), церковных (16), общественных, академических и иных (9) наград митрополита Илариона (Алфеева) занял бы половину газетной полосы. На наш взгляд, «Грустный Рептилоид» будет достойно смотреться в любом ряду. novayagazeta. *** Экспертный совет Высшей аттестационной комиссии (ВАК) рекомендовал лишить министра культуры Владимира Мединского ученой степени доктора исторических наук. Об этом «Новой газете» сообщил эксперт сообщества «Диссернет» Иван Бабицкий. По его словам, такое решение было принято вопреки заключению диссертационного совета, который ранее не нашел оснований для лишения Мединского ученой степени. В дальнейшем это решение должен подтвердить президиум ВАК, а затем приказ должен подписать министр образования России. По словам сооснователя «Диссернета» Андрея Заякина, «теоретически президиум ВАК может не согласиться с рекомендацией экспертного совета ВАК, но ни разу не было, чтобы президиум шел против позиции экспертного совета в том случае, когда он поддержал заявление о лишении степени». «То есть можно говорить о том, что Мединского в итоге лишат степени», — добавил он. В июле диссовет Белгородского государственного университета рассмотрел работу Мединского и не нашел в ней оснований для лишения министра ученой степени. До этого рассмотрение заявления о лишении Мединского степени дважды переносилось по разным причинам. Тогда же «Диссернет» сообщил, что Мединского не стали лишать степени доктора исторических наук на основании фальсифицированной монографии. «Диссернет» требовал лишить Мединского научной степени на основании того, что его диссертация «Проблемы объективности в освещении российской истории второй половины XV—XVII веков», как заявили в сообществе, не имеет научной ценности. novayagazeta.