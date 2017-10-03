Унылые криминальные хроники бывшего Соцгорода. СЕМЬ ДНЕЙ В ЗАКОЛЮЧИНСКЕ Криминальные хроники бывшего Красноярска-26. НЕ ЗАРАСТЁТ НАРОДНАЯ ТРОПА Сотрудниками группы по контролю за оборотом наркотиков в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий на улице Королёва задержан 36-летний ранее судимый безработный, который реализовал клиенту 0,033 гр героина. Возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного частью 1 статьи 228.1 УК РФ «Незаконный сбыт наркотических средств». Максимальная санкция - лишение свободы на срок до 8 лет . ЧТОБ ЛЕЖАЛО ХОРОШО Дознаватели МУ МВД России по ЗАТО г. Железногорск возбудили дело в отношении 30-летнего судимого бездельника по факту кражи перфоратора у родного папы. По тарифу это стандартная двушечка. Любопытно, что разница в возрасте у отца с сыном всего 19 лет. Вместе могли бы хорьковать))) Ещё один 30-летний оболтус спёр мобильник из квартиры 44-летней знакомой, когда заходил к ней в гости. Поймали, разумеется — и снова в перспективе принудительный отдых на срок до двух лет. Другой сотовый телефон покинул 31-летнего владельца, когда тот бухал с приятелями на лавочке во дворе и не вовремя уснул. Собутыльник типа РСиНР порылся у его в карманах куртки и позаимствовал гаджет стоимостью 3.000 рублей. Опять двушечка. *** За 8 месяцев текущего года, между прочим, в Нашгороде зарегистрировано было 377 заявлений о кражах, из них квартирных – 8, дачных – 64, совершённых на улицах и в общественных местах – 88 штук. Плюс 23 эпизода мошенничества «с использованием средств связи и сети Интернет». ОХОТА НА ДОРОГАХ Нарядом дорожно-патрульной службы на Ленинградском задержан «ВАЗ – 2106» под управлением 35-летнего аборигена в состоянии алкогольного опьянения. Как водится, тут же выяснилось, что такое времяпрепровождение для него является привычным, а наказания — малосущественными. В принципе, по ст. 264.1 Уголовного кодекса Российской Федерации «Нарушение правил дорожного движения лицом, подвергнутым административному наказанию» гражданина теперь могут отправить за решётку на срок до двух лет. Но это вряд ли. Стало быть, до новых встреч на дорогах города. *** *** *** Госавтоинспекция утверждает, что стоянка возле Серого дома является постоянной базой «нарушений, совершенных в местах, отведенных для остановки или стоянки транспортных средств инвалидов. Водители в объяснениях инспекторам ДПС утверждают, что не видят ничего страшного в том, чтобы на некоторое время оставить автомобиль в «местах для инвалидов», если они пустуют. Другие ссылались на слабое зрение, дескать «знак не увидел, и что я теперь виноват?» /.../ Нарушители были немало удивлены, когда узнали, что теперь им придется оплатить административный штраф в размере 5000 рублей». *** *** *** *** Начальник железногорской Госавтоинспекции встретился с водителями МП «ПАТП». Подполковник Дмитрий Калинин рассказал об аварийности с участием пассажирского транспорта, а также напомнил об ответственности перевозчиков за оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Участники мероприятия обсудили актуальность установки в салонах автобусов видеорегистраторов, которые могут помочь разрешать спорные ситуации, расследовать преступления и выявлять административные правонарушения, а также правила безопасной перевозки групп детей и т.д. Принято обоюдное решение еженедельно проводить мониторинг нарушений ПДД, допущенных водителями, в системе видеонаблюдения «Безопасный город», расширить практику получения от граждан видео и фото о фактах нарушений, плюс запрет выхода на линию технически неисправных машин. *** Чудесное видео, кстати. Калинину должно понравиться. Аварии не случилось, но это только пока. Такие гонщики судьбу свою обязательно находят: А это чисто кинематографический казус, казалось бы. Но — случается, как видим. ЦЫПЛЯТ ПО ОСЕНИ СЧИТАЮТ Полимилиция сообщает: «В соответствии с законом о комендантском часе дети в возрасте до семи лет не должны находиться на улице без сопровождения взрослых. Дети в возрасте от 7 до 18 лет не должны находиться без сопровождения взрослых в общественных местах: парках, скверах, кафе и т.д. в ночное время. С 1 октября 2017 года комендантский час установлен с 22:00 до 6:00 часов. В случае обнаружения ребенка в ночное время без сопровождения родителей или законных представителей сотрудники полиции устанавливают его личность, адрес, информируют родителей и комиссию по делам несовершеннолетних, которая в свою очередь рассматривает вопрос о привлечении родителей либо опекунов к административной ответственности». Любопытно. Понятие «комендантский час» у нас уже легализовано?