Идёшь на ночь в тайгу, обливаешься водой, лезешь на дерево... Лесник ради эксперимента переночевал на дереве Ролик-пособие о выживании в мокром лесу он снял после трагедии с погибшим грибником. «Это жесть! Никогда просто так не повторяйте такое!» – предупреждает Игорь Шехоркин. 28-летний лесник из Железногорска пошел на опасный эксперимент. Отправился на ночевку в лес с пустыми руками. С собой – только камера, бутылка воды да фонарик. «К чему такой риск? Помните, не так давно у нас в тайге замерз грибник, - хмурится мужчина. – Заблудился и погиб. При положительных температурах. Это и подтолкнуло меня на такой эксперимент». Конечно, Игорь в лесу не новичок. Дед был таежником, научил внука ориентироваться в чаще, узнавать голоса зверей и птиц. Поэтому тот и пошел работать в лесничество. Но тайга на то и тайга, каждый раз непредсказуема. Пять лет назад Игорь заблудился в лесу. И свой день рождения – 4 сентября – встретил, ночуя на дереве. Честно? Было по-настоящему страшно. Весь мокрый, после дождя с градом, но он выжил. - Что и как делать, я не знал! Паника была жуткая. Но в голове у каждого человека есть такое знание: чтобы не замёрзнуть нужно двигаться! И решил я тогда залезть на дерево. И от зверей повыше, и согреюсь заодно! И я благополучно переночевал. Правда, замерз кошмарно. Но проблем со здоровьем не возникло, что удивительно. Этой осенью Игорь решил повторить свой эксперимент. Благо, ему не впервой. Зимой отважился на еще более экстремальный опыт. «Комсомолка» писала, как он переночевал в сугробе. Продержался, снял все на видео и выложил в интернет, на свой канал. Может, кому-то поможет? И вот – новый поворот. 9 сентября, вечер, уже смеркалось. Мужчина отправляется один в незнакомое место. «Густой лес, иду вдоль русла какой-то реки, людей совсем не видно», - делится он на камеру. Прошел пару километров, совсем стемнело. Наконец, присмотрел нужное дерево, кедр. Чтобы все было, как пять лет назад, облился водой из бутылки. И…полез наверх. «Осторожно, ветки хрупкие, - предупреждает он. – Зато если будет проходить медведь, сюда точно не вскарабкается. На моей памяти большие медведи по деревьям не лазили». О чем должен знать человек, если ночь застанет его в лесу? Надо взобраться повыше, показывает Игорь. Сесть на крепкую ветку. А за другую – примерно на уровне плеч – перекинуть руки. Ноги ставим на нижнюю. В итоге выходит этакая распорка, рычаг. «Вот я и не падаю, - демонстрирует мужчина. – В таком режиме в 2012-м году я провел целую ночь. Попробуем повторить?» Около семи вечера он устроился на ветке. Расслабился, надел капюшон. Но уже совсем скоро руки и ноги начали неметь, только шевельнешься - колет, как иголками. «Знакомая ситуация! – говорит он. – Чтобы совсем не замерзнуть: выход один: подниматься и спускаться вниз». Но лучше уж так, чем замерзнуть или попасть в когти к медведю. В итоге он минут по 30-40 проводил наверху. А потом по хрупким веткам в кромешной темноте спускался вниз. И вскоре забирался обратно: «Жуткий хруст, какие-то звуки, от одежды валит пар, холодно. Никому не пожелаю такое пережить!» Наконец, вышла луна, стало не так страшно. Но мужчина раз за разом карабкался вверх-вниз. И вот наступило утро: он был уставший, продрогший до костей, но живой. «После измерил: даже температура не поднялась, - улыбается Игорь. – С дерева слез, ночь удалась. Теперь стартую ближе к цивилизации. А мой метод может использовать любой! Это работает». kp.