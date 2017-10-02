Пёстрая лента новостей бывшего Красноярска-26. ВОДКА — ПОСЛЕДНЯЯ НАДЕЖДА? Инновационная столица Красноярского края прирастёт Китаем. Если получится. «На этой неделе делегация, в которую вошли руководители промышленных предприятий региона и министр Анатолий Цыкалов, посетила вторую Китайско-Монгольскую выставку в китайском городе Хух-Хото. Край был представлен на ЭКСПО стендами лесопромышленных предприятий, Красноярского водочного завода, завода «Сибалко» (Железногорск), производителями кондитерских изделий и дикоросов». Ну, хоть так. КОЛЛЕКТИВНОЕ БЕССОЗНАТЕЛЬНОЕ Лично я бы на месте «солдат Росатома» обиделся. Впрочем, на вкус и цвет... «На официальном сайте правительства Красноярского края 28 сентября появилось поздравлении работникам атомной промышленности в городах Зеленогорске и Железногорске. Поздравители – губернатор края, Законодательное Собрание и правительство. Кто подразумевается под статусом губернатора? Ведь Виктор Толоконский сложил свои полномочия 27 сентября. В пресс-службе правительства региона попросили делать акцент не на имени губернаторе, а на поздравлении». ДЕЛАТЬ ЖИЗНЬ С КОГО Экспозицию АО «ИСС» оценили на выставке «Aviation Expo China 2017». На авиакосмическом салоне в Пекине «звёздная фирма» представляла, как известно, «статические и динамические образцы новейших технических решений», плюс неизбежные макеты спутников «Луч», «Глонасс-К» и «Гонец-М». в результате оргкомитет мероприятия отметил зрелищность стенда, его посещаемость и работу специалистов «ИСС» с посетителями, как лучший зарубежный экспонент. А когда туда ещё и водку привезут, страшно подумать, что будет! ШКОЛА ХОСПИСА Грантовая программа «Социальное парнерство во имя развития» представляет. Железногорский хоспис приглашает родственников тяжелобольных людей в школу «Внимание и забота». Занятия будут проходить в ЦГБ им. Горького еженедельно, по четвергам, в 18:00. Специалисты помогут научиться правильно ухаживать за лежачими больными, проводить обследование состояния их здоровья, а также ответят на вопросы, связанные с применением лекарственных препаратов и организацией питания. ПРИЗАНЯТЬ УМА Сессия планирования «Умные города ЗАТО» прошла в бывшем Красноярске-26. По случаю приближения очередного «инновационного форума» чиновники решили поразмяться и «сформировать совместное видение концепции и инициатив в области «умных городов» в контексте программы «Цифровая экономика». Вадим Медведев отметил: «Нам надо научиться пользоваться новейшими технологиями, чтобы решать стоящие перед нами проблемы. Важно, чтобы качество жизни в городе повышалось. И мы вместе будем над этим работать в Железногорске, закрытом атомном городе, территории новых знаний и инноваций». Сколько будет стоить бюджету очередное трололо, пока не сообщается. И «МИРАЖ» В ПОДАРОК Главное — не путать видения с привидениями. Во Дворце культуры 28 сентября состоялось торжественное собрание, посвящённое Дню работника атомной промышленности. Лучшим работникам ГХК были вручены награды ГК «Росатом», почётные грамоты и благодарности, кгхм, губернатора Красноярского края и Законодательного собрания, а также награды органов местного самоуправления. Музыкальным подарком стал концерт группы «Мираж». ВСЁ КАК У ЛЮДЕЙ «Звёздная фирма» напоминает, что тоже регулярно платит страховые взносы. Специальный релиз насчёт победы в городском конкурсе Пенсионного фонда России «Ответственный страхователь» сочинила на днях пресс-служба предприятия. «По итогам 2016 года среднемесячный взнос в ПФР составил более 93 млн. рублей, - говорится там. - Решетнёвская фирма удостоилась звания «Ответственный страхователь» в двенадцатый раз». Концертик бы, а? КУДА ДЕТЬ УРОЖАЙ Осень — время хлопотливое для сельскохозяйственных организаций. «В канун Дня учителя педагоги и учащиеся Детского эколого-биологического центра провели акцию «Дети – ветеранам». Юные натуралисты и курсанты Центра «Патриот» доставляют ветеранам педагогического труда овощи, выращенные в огороде центра. Для школьников общение с заслуженными педагогами оказалось весьма полезным и познавательным. К примеру, 94-летняя Галина Степановна Шабалина поделилась с ребятами секретом своего долголетия». Выгодный обмен, я считаю. Между прочим, в Нашгороде сегодня проживает 340 человек старше 90 лет. Есть кому морковочки завезти. ПРИЗАНЯТЬ УМА-2 Видимо, денег в городском бюджете всё-таки многовато. Некуда девать. Разработка «схемы планирования развития транспортной системы» ведётся на основании муниципального контракта, признали в Сером доме. «Данные меры позволят увеличить пропускную способность, снизить дорожно-транспортные происшествия и усовершенствовать управление транспортным движением». Представитель фирмы «Стройинвестпроект» Александр Високосов поясняет, что исследования будут закончены в декабре. ТРОЕ ИЗ ДВЕНАДЦАТИ Автотранспортный цех ГХК провёл конкурс профессионального мастерства. «Организаторы постарались максимально приблизить формат конкурса к стандартам состязаний массовых профессий Госкорпорации «Росатом». В итоге лучшими водителями автомобиля в АТЦ стали: Павел Чинцов (1 место), Андрей Карепов (2 место) и Владимир Потылицын (3 место). Их успехи руководство АТЦ намерено отметить серьезными денежными премиями». СПАСЛИ АЛЬМА-МАТЕР. УСЛОВНО В академии МЧС прошли пожарно-тактические учения. По вводной возгорание произошло в самой большой аудитории многофункционального учебного корпуса. «Обучающиеся применяли различные методы эвакуации людей с высоты, с использованием современной пожарной техники: автоколенчатого подъемника, автолестниц, ручных пожарных лестниц, пневматического прыжкового спасательного устройства («Куб жизни»), натяжного спасательного полотна и слип-эвакуатора. В учениях принимали участие более 150-ти человек». НЕБЕЗОПАСНОЕ ДЕТСТВО Межрегиональное управление ФМБА России №51 рапортует. Внеплановая проверка МБДОУ «Детский сад №45 «Малыш», проведённая по жалобе родителей, обнаруживших у ребёнка вшей, установила, что в июле-августе в учреждении не проводились осмотры детей на педикулёз. Заведующая и медработник оштрафованы по ст. 6.3 КоАП РФ. Плановая проверка МБДОУ №62 «Улыбка» обнаружила, что количество детей в группах компенсирующей направленности превышает допустимую норму. Здесь пока вопрос о наказании по ч. 1 ст. 6.7 КоАП только решается. НИЧТОЖЕ СУМНЯШЕСЯ «Единая Россия» демонстрирует то ли невозмутимость, то ли тупость. Мы уже рассказывали о том, что театр кукол «Золотой ключик» поставил в рамках партийного проекта «Театры малых городов» спектакль «Зощенко». Это само по себе смешно, но ситуацию надо было дожать, и на премьеру прибыли с поздравлениями депутат Заксобрания Вера Оськина, начальник отдела искусств краевого «министерства культуры» Виталий Зацепин, помощник депутата Госдумы Чилингарова Юрий Абакумов и г-н Чебурашкин с группой поддержки. Сильно ли их корёжило на представлении, не уточняется, к сожалению. ПЕДАГОГИКА ПРЯНИКА Итоги корпоративного проекта «Признание» подвели на ГХК. «На торжественном мероприятии собрались 54 семьи работников, чьи дети получили отличные оценки по всем предметам в прошедшем учебном году и стали победителями в номинации «Собери портфель пятёрок». Отличники были отмечены дипломами, а родителям вручены благодарственные письма за воспитание детей в духе корпоративных ценностей Росатома». ГОТОВЬ САНОЧКИ Огородный сезон пора завершать, считают в МП «ПАТП». Во всяком случае, с этого воскресенья перевозка пассажиров по садоводческим маршрутам завершена. Прогнозы погоды на октябрь, правда, самые пёстрые, от настоящего бабьего лета до фактического прихода зимы. Но это уже частное дело садоводов. Первый снег в Нашгороде выпал 29 сентября, между прочим. ФЕМИДА НОН-СТОП Трудовые споры не стихают в железногорском суде. На уходящей неделе отношения с работодателями выясняли, правда, всего два человека: М.В.Михайлова судилась с МП «ГЖКУ» (роль представителя в процессе играл, между прочим, Игорь Желнаковский), а С.А.Балозян — со школой №101 . Свои права потребителя защищала от ЗАО «Фирма «Культбытстрой» гр. Латышева К.Г., а печально известный предприниматель Башкатов получил иск от Т.В.Лазаревой. Сразу четверо аборигенов предъявили претензии к управлению социальной защиты. А Горно-химический комбинат увлечённо дискутировал по жилищному вопросу с семейством Максимовых. НАШ ПОСТРЕЛ — ВЕЗДЕ Отделение анестезиологии и реанимации КБ-51 отметило 50-летие. Хотя подразделение нынче «переживает серьезный этап», «молодой и энергичный» номер два был оптимистичен как всегда. «Эта область железногорской медицины, - сообщил он юбилярам, - всегда будет представлена на высоком качественном уровне, а в пациентов вселяет спокойствие за то, что их жизни в надежных руках профессионалов». Знаете, я тоже давно заметил, что в реанимации пациенты как правило очень тихие и уверенные в себе. БЕРИ БОЛЬШЕ, ВЕЗИ ДАЛЬШЕ Складской цех ГХК провёл соревнования грузчиков, как ни странно. Стропальщикам предлагалось грамотно переместить фрагмент стрелы подъемного крана весом в несколько тонн, а затем ответить на вопросы теоретической части конкурса. Водители электропогрузчика, помимо теории, осуществляли перевозку двух объёмных ящиков и двух кассет. В первом конкурсе победа и денежный приз достались Николаю Горбатовскому. Во втором — Юрию Селезнёву. ЗАХОДИТЕ К НАМ НА ОГОНЁК. В ХОРОШЕМ СМЫСЛЕ Пожарно-спасательная академия вновь организовала День открытых дверей. «Гостей пригласили на экскурсию: они увидели выставку пожарной и аварийно-спасательной техники, ознакомились с условиями проживания, питания и досуга обучающихся. Студенты и курсанты научного кружка "Основы первой помощи" продемонстрировали навыки оказания психологической поддержки при острых стрессовых реакциях и первой помощи при различных неотложных состояниях. Слушатели пятого курса проводили аварийно-спасательные работы по ликвидации чрезвычайных ситуаций на автомобильном транспорте» ( отсюда ). Инновационная составляющая процесса почему-то за кадром осталась. КЛУМБИТЬСЯ - ВЫГОДНО Итоги конкурса «Лучшая клумба» подвели на днях в МП «ГЖКУ». Ландшафтный марафон продолжался, говорят, всё лето. В итоге победителем признан мистический ЖЭК-6, второе место присуждено транспортному цеху, третье место поделили ЖЭК-1 и ЖЭК-5. В номинации «Оригинальное художественно-техническое решение при оформлении клумб» специальными наградами отмечены ЖЭК-2 и ЖЭК-7, а Ремонтный цех получил поощрительный приз. Всем обещаны денежные премии, к слову сказать. *** За неделю в ЗАТО Железногорск родилось 14 и умерло 17 человек.