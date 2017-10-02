Запредельное бабло бродит по России. Чьё надо бабло. Еще одна галера Мегаяхту друзей президента общим холдингом прибило к «дворцу Путина» в Геленджике. «Шеллест» пошел по волнам О том, что у друзей Путина есть огромная НКО, состоящая из множества некоммерческих партнерств и фондов, «Собеседник» написал два номера назад. Для чего (и для кого) их используют? Об этом можно догадаться, если присмотреться к одному из этих НП – «Возрождение морских традиций». В отчете «Возрождения» за 2015 год упомянуто, что некие иностранцы передали этому НП «катер «Шеллест». С двумя буквами «л». Вообще-то «катер «Шелест» – это небольшая моторная лодка-амфибия на воздушной подушке. Но оказалось, что такое серьезное партнерство ни на мелкие амфибии не разменивается, ни лишних букв на ветер не бросает. Как выяснил активист движения «Солидарность» Михаил Маглов, речь идет о мегаяхте «Шеллест» с позывным UBAO8, которая в начале сентября бросила якорь в сочинском порту. В Российском морском регистре судоходства сказано, что «Шеллестом» действительно владеет «Возрождение морских традиций» (других судов у этого НП пока нет). Спустили яхту на воду 15 июня 2015 года в Италии, на знаменитой верфи Sanlorenzo. Модель 46Steel – первая стальная мегаяхта Sanlorenzo. Дизайн – от легендарного Франческо Пашковски. Длина – 46 метров, ширина – около девяти. Вмещает 10 пассажиров, 9 членов экипажа. Три палубы и пять кают, включая люкс. На сайте производителя ее комфорт назван «бескомпромиссным». Поначалу яхта была приписана к порту Кингстаун и плавала под флагом Сент-Винсента и Гренадин, но уже с сентября 15-го года перешла в российский реестр и появилась в бухте Геленджика. С тех пор ее и можно увидеть то в Геленджике, то в Сочи, а еще чаще – где-нибудь между ними, в районе Дивноморского и Прасковеевки, где расположен так называемый дворец Путина. Шелест денег из Прасковеевки И кто же в конечном счете владеет этой посудиной за полтора миллиарда рублей? В Sanlorenzo и непосредственно на итальянской верфи на вопрос «Собеседника» о заказчике строительства и покупателе «Шеллеста» не ответили. По данным ЕГРЮЛ, номинальными учредителями НП «Возрождение морских традиций» указаны Дмитрий Мансуров, близкий к другу Путина Юрию Ковальчуку, и Павел Зайцев, связанный как еще с одним другом Путина, Геннадием Тимченко, так и со сватом президента Николаем Шамаловым (он же – бывший владелец «дворца Путина» в Прасковеевке). Руководит партнерством Денис Разгуляев, ранее представлявший бизнес-интересы нескольких членов путинского дачного кооператива «Озеро». Но в чьих интересах завели эти люди «Шеллест»? В морском реестре представитель «Возрождения морских традиций» Д. Матюнин указал контактный адрес электронной почты с достаточно редким доменом – llcinvest.ru. Точно такой же, как выяснил «Собеседник», в корпоративных целях используют структуры бизнесмена Александра Пономаренко, который в 2011 году выкупил у Николая Шамалова дворец в Прасковеевке, также известный как «дворец Путина под Геленджиком». Правда, многие считают, что эта сделка была формальной. Сегодня дворцом владеет фирма «Комплекс», которая принадлежит виргинской офшорной компании «Савоян Инвестментс Лимитед» и АО «Бином» Александра Пономаренко. – Да. У нас у всех такие электронные адреса, – подтвердили «Собеседнику» в «Биноме». При этом не стали отрицать, что связь с НП «Возрождение морских традиций» и его руководителем Денисом Разгуляевым также осуществляется по этому же номеру телефона. А заодно признались, что и Денис Матюнин – это их сотрудник. Правда, какую конкретно должность он занимает и в какой именно из компаний, связанных с «дворцом Путина», нам сообщить отказались. Все это говорит о том, что юридические владельцы и яхты, и дворца составляют один общий холдинг, связанный с семьей президента. Весной этого года 32-летний юрист Денис Матюнин стал председателем избиркома муниципального округа Светлановское Санкт-Петербурга. Но еще в 18 лет на его имя была записана Северо-Западная консалтинговая компания, прежде принадлежавшая банку «Россия» Юрия Ковальчука. До Матюнина главой этой фирмы была Лариса Исаева, гендиректор ООО «Яуза 12» Кирилла Шамалова, зятя Путина. На письменные вопросы «Собеседника», насколько тесно связаны «дворец Путина», яхта друзей Путина и сам Путин, Матюнин и гендиректор «Бинома» Наталья Тихомирова не ответили. Впрочем, отрицать, что мегаяхта «Шеллест» используется лично президентом России и его ближайшим окружением, они тоже не стали. При этом, как рассказал «Собеседнику» один из участников рынка элитных яхт, владельцы «Шеллеста» не исключают вариант обмена этого судна на что-нибудь подлиннее и с еще более бескомпромиссным комфортом. В качестве варианта рассматривают 52-метровую модель Sanlorenzo 52Steel, которая лишь на 10% выше в цене, но на 20% больше по площади – там огромный бич-клаб с полноценным бассейном и террасой. Но возможны и варианты. Окончательное решение будет принято после Monaco Yacht Show, самой престижной в мире выставки яхт, которая состоится в конце сентября. Не только «Россия» По рекам и озерам Владимир Путин курсирует на советском теплоходе «Россия», а вот для морских вояжей Управделами президента выкупило у турок 54-метровую океанскую яхту «Сириус». Также к флотилии главы государства причисляют и мегаяхту «Олимпия» длиной 57 метров, с каютами, отделанными позолотой. По словам Дмитрия Скарги, экс-главы «Совкомфлота», который курировал сделку, «Олимпию» Путину через офшоры передал олигарх Роман Абрамович. Цифра 1.467.130.000 рублей составила оценочная стоимость катера «Шеллест» в 2015 году, когда он поступил в пользование друзей президента (Годовой отчет НП «Возрождение морских традиций»). Есть вопрос «В №35 «Собеседник» писал о том, что у друзей Путина есть много некоммерческих организаций и фондов. Только непонятно, зачем им столько? И что в этих фондах плохого?» ( Александр Ш., Москва). Отвечает Илья Шуманов, заместитель гендиректора «Трансперенси Интернешнл – Россия»: – Строго говоря, ничего противозаконного в существовании некоммерческих фондов нет. Они, как и офшорные компании, могут использоваться в совершенно легальных целях. Однако это самая непрозрачная институция, которая есть в России. Фонд – это некий прообраз внутреннего офшора, назовем его «оншор». Это организация (только не иностранная, а российская), которая полностью скрывает имя конечного владельца, но может вести коммерческую деятельность и иметь на балансе большое количество имущества. Технически фонд можно использовать в разных целях, в том числе и как черную кассу, и как источник накопления активов. При этом доказать его связь с конкретным чиновником достаточно сложно. Эта практика проста и отвечает требованиям коррупционеров. Причем не только в России. Не так давно был большой скандал вокруг одного из фондов в Малайзии. sobesednik. Р.S. Суд не стал брать под арест гражданскую жену полковника Захарченко Анастасию Пестрикову, которую поймали в аэропорту Самары при попытке сбежать на Кипр с 16 млн долларов. Во время заседания РИА "Новости" утверждало, что Пестрикову вообще отпустили после истечения срока ареста без всяких санкций, но эта информация не подтвердилась. После заседания адвокат Валерия Тунникова рассказала ТАСС, что Анастасию Пестрикову освободили под подписку о невыезде. Меру пресечения для жены полковника, у которого нашли наличности на 8 млрд рублей, выбирали два дня. По данным РИА, в пятницу Пестрикову доставили в Басманный суд Москвы, куда следствие обратилось с ходатайством о заключении подозреваемой под стражу. Однако спустя несколько часов свою просьбу СК отозвал, вернув Пестрикову в изолятор временного содержания на улице Петровка, где она провела ночь на субботу. В субботу же ее освободили из ИВС по истечению максимального срока задержания. "Она остается подозреваемой по делу, с нее взята подписка о невыезде", - сказала адвокат. РБК Тунникова добавила, что ее подзащитная до середины дня присутствовала на следственных действиях в СК. Затем ее отпустили. Ранее Пестрикова в ходе допроса в качестве свидетеля в Мосгорсуде сообщила, что имеет от Захарченко несовершеннолетнего ребенка. Судом было арестовано около 16 млн на счете Пестриковой на том основании, что они, предположительно, были получены преступным путем. Согласно материалам дела, счета были открыты подругой Пестриковой Лилией Горшковой по просьбе Пестриковой, и изначально следствие предполагало, что эти деньги представляют собой часть той огромной суммы, которую оперативники нашли в квартире сестры полковника. Захарченко был задержан 9 сентября 2016 года в рамках расследования дела о злоупотреблении должностными полномочиями. На следующий день ему инкриминировали получение взятки и воспрепятствование осуществлению правосудия. Впрочем, прославился он не в связи с задержанием, а из-за огромной суммы денег, обнаруженной в квартире сестры на Ломоносовском проспекте. В квартире в элитном жилом комплексе "Доминион" была изъята валюта на общую сумму свыше 8 млрд рублей. Сообщалось также о 300 млн евро, обнаруженных на счетах семьи Захарченко в швейцарских банках, и еще 13 млн рублей, 170 тыс. долларов и 5 тыс. евро, найденных в его собственной машине. Захарченко отрицает свою причастность к этим деньгам и заявляет о заказном характере своего дела. После ареста Захарченко "Новая газета" писала о связях полковника-"миллиардера" с бывшими и действующими офицерами ФСБ, в том числе с Дмитрием Сениным и полковником ФСБ Сергеем Грибановым. Сенин бежал из России, воспользовавшись поддельными документами. По данным следствия, Дмитрий Сенин был посредником при передаче Захарченко взятки в размере 800 тыс. долларов. Как сообщалось, офицеры женаты на сестрах друг друга. Помимо шурина и гражданской жены Захарченко, в уголовном деле фигурирует и его отец. Виктор Захарченко обвиняется в растрате в крупном размере. Управление "Т", которым руководил Дмитрий Захарченко, ликвидировано. Вместо него создано управление "Р" с четырьмя отделами, которые занимаются борьбой с правонарушениями в области добычи, переработки и транспортировки природных ресурсов. newsru.com.