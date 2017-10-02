Отставка губернатора громко аукнулась в бывшем Соцгороде. КРАСНЫЙ УГОЛ(Ь) ЭКОНОМИКИ Вселенная, граждане, обожает простые и изящные решения. Это я вам точно говорю. Композиция получилась и впрямь на загляденье, чего стесняться. Практически наугад и куда-то в космос задал месяц назад ваш корреспондент вопрос насчёт стоимости топлива на Железногорской ТЭЦ и соотношения данной цифры с величиной нашего теплового тарифа. Задал, не ожидая ответа — просто наметил тему, можно сказать. И на днях она таки пошла в рост потихонечку. В «СГ-26» вышла первая часть интервью зампреда Законодательного Собрания Красноярского края Алексея Кулеша. О его поздней, но страстной любви к «КРЭКу» мы уже упоминали несколько раз, но тут она развернулась в широкоформатную картину дивной красы. В частности, при слове «мазут» наш молчальник внезапно ударил копытом: «Мне кажется, что безобразия в теплоснабжении города стали очевидными ещё в 2012 году». Ой-ой. Почему, в таком случае, за пять прошедших лет ни один заколючинский депутат не издал по данному поводу ни одного официального «хрю» или «мяу», Кулеш не пояснил, разумеется. И это правильно, ибо нехитрая мысль о резком росте тарифов после пуска Железногорской ТЭЦ впервые прозвучала в Нашгороде много раньше. Мы недавно публиковали документ, из которого следовало, что т.н. «честная власть» активно пробивала в крае котловой тариф ещё в 2009 году. Но депутатам местным тогда было не до него, они запасались ложками побольше и вообще активно готовились к возвращению «ПЖИВ» на руководящие посты в ЗАТО. Последний тезис получил косвенное подтверждение в интервью Кулеша, между прочим. «Сейчас ЖТЭЦ выдаёт тариф по 1 233 рублей за Гкал, - говорит он. - Совсем недавно тариф был 1 550 рублей, и это никого не смущало». Хм. Хм. Насчёт «никого» я бы всё-таки не брал на себя смелость заявлять так однозначно. Железные горцы очень даже ощутили двойной рост стоимости тепла, но им каждый день надо ходить на работу, чтобы — в том числе — платить за означенное тепло. Сиречь, балаболить особо некогда. Поэтому право бить в колокола они делегировали своим депутатам, мягко скажем. А те, увы, подкачали. По какой причине, мог бы пояснить всё тот же Кулеш, но постеснялся, видимо. А ведь пять лет минуло, ещё раз напомню. Теперь внимание, это принципиально важно. «Перешла ЖТЭЦ в уставной капитал краевого акционерного общества «КрасЭКО», - вразумляет Кулеш электоральную массу, - и тут же тариф снизился. Потому что раньше в тариф закладывали всё, что ни попадя». Запомните, граждане, данный пассаж. Чуть ниже мы к нему вернёмся, тем более, что депутат краевого «парламента» в качестве примера рачительного подхода к закупкам топлива приводит Горно-химический комбинат: «А что, не было видно, что мазут закупается дороже, чем он стоит во всей округе? В это же время ГХК закупал мазут по 9 тысяч рублей, а «Гортеплоэнерго» закупает по 11. Этого не было видно?». Начальник Контрольно-ревизионной службы Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск, коммунист Владимир Лифанов насчёт «всей округи» с Кулешом запросто мог бы поспорить, если бы захотел. То есть, почему «мог бы»? Он фактически и сообщил летом ширна рмассам о том, что ничего противоестественного в закупках «Гортеплоэнерго» не усматривает. И заколючинский «сити-менеджер» Пешков на сессии Совдепа говорил соплеменным депутатам о том же — и они с ним молчаливо соглашались. Второй принципиальный момент в интервью Кулеша — утверждение о снижении теплового тарифа для железных горцев с первого января будущего года. «Технические и нормативные подробности мало кому интересны и понятны», - мудро, хоть и несколько туманно вещает он. А мы вынуждены снова поправить: депутаты и чиновники — это ещё не весь Нашгород. Далеко не весь. И если бы Кулеш не пожалел пары минут и всё же объяснил жителям ЗАТО, каким образом бывший «КРЭК» собирается сделать вырабатываемое ЖТЭЦ тепло дешевле, это избавило бы нас, как говаривал старик Мюллер, от необходимости задавать следующий вопрос. Хотя нет, кое-какие намёки всё-таки имеют место быть: «Они за лето провели некоторую реконструкцию, поставили дополнительные обдувы форсунок и сейчас могут частично применять непроектный уголь, что позволит им делать тепло немного дешевле». Стоп! Вот с этого момента давайте поподробнее. Интервью Кулеша увидело свет в четверг, уже после известия о совершенно неожиданном воцарении в Красноярском крае Александра Усса, однако записано было даже до первых звоночков из Кремля в отношении Виктора Толоконского. Я не знаю, получила бы топливная тема столь удивительное развитие, если бы не отставка господина гауляйтера. Не хочу гадать. Просто отмечу факт: в пятницу, т.е. уже после публикации на президентском сайте фотографии Путина и Усса, в интернет-версии муниципальной газеты появилась потенциально очень взрывоопасная заметка. «Экономика должна быть безопасной», - извещает читателей начальник УСО ГХК Борис Рыженков. Желающие могут ознакомиться с нею в первоисточнике, а мы даём выжимки: «Беспокойство вызывают только два момента из июльского интервью «Сегодняшней газете» исполнительного директора ЖТЭЦ Алексея Пузика /.../ Рассматривая доступные ему, как исполнительному директору, средства снижения тарифа, Пузик говорит в том числе, что можно в котлах ЖТЭЦ попробовать использовать другой уголь: «Затраты сокращаем. Сжигая в смеси уголь Бородинского разреза и более калорийный уголь в пропорции 50 на 50, мы планируем достичь экономии и снижения затрат». Сжечь котел на непроектном угле можно легко и просто. По указанию центральной закупочной комиссии Росатома, вопреки мнению специалистов ГХК, в 2012 году было принято решение о закупке угля для котельной ?2 ГХК способом «открытые конкурентные переговоры». В результате через 10 дней котел с непроектным углем ушел в аварийный останов - зашлаковался и вышел из строя. Примечательно, что цифры экономии никто не называет, а сколько стоит уголь, да и любое другое топливо, не говорит. Но известно, что среднепотолочный вклад топливной составляющей при угольной генерации составляет примерно 25%. А разница стоимости бурых углей на рынке - примерно 10%. То есть чисто теоретически можно сэкономить одну десятую от четверти стоимости «топливной составляющей», ровно 2,5%. Или 25 рублей с тысячи. Та экономия, которую получает ЖТЭЦ, это бизнес-экономия ООО «КЭСКО», и думать, что они автоматически конвертируются в снижение тарифа - большое заблуждение. Но политическая ситуация выгодная, эксплуатирующая ЖТЭЦ компания имеет редкую возможность сделать то, под чем Ростехнадзор вряд ли когда-либо подписался бы, если бы не накаленная обстановка с железногорским тарифом. А нам от этого что? Мы будем продолжать платить тот же тариф и дополнительно получим весьма существенный риск заморозить город. Обратил на публикацию соответствующее внимание один депутат - генеральный директор ГХК. Инженер Гаврилов написал депутатский запрос. Из ответа Алексея Пузика следует, что сжигание непроектного угля уже, оказывается, было проведено весной 2016 года, то есть немедленно после того, как ООО «КЭСКО» заступило на эксплуатацию ЖТЭЦ. А также «получено согласование завода изготовителя котлов ООО «Сибэнергомаш-БКЗ» на сжигание непроектного топлива». На самом деле «Сибэнергомаш-БКЗ» не согласовал сжигание непроектного топлива, он согласовал «сжигание непроектного топлива (смеси Большесырского и Ирша-бородинского углей в соотношении 50/50) в качестве резервного топлива при условии установки дальнобойных аппаратов водяной обдувки типа ОВД и замены электродвигателей ДВ». Ключевая фраза здесь - «в качестве резервного топлива». То есть это на случай ЧС, и то при условии модернизации обвязки. Лезть с непроектными углями в ЖТЭЦ не надо». *** Поскольку ранее Боря Рыженков в особом интересе к угольным котлам замечен не был, давайте предположим, что всё вышеизложенное есть точный пересказ личного мнения директора Горно-химического комбината. К слову сказать, упомянутый топливный конфликт с ОАО «Красноярсккрайуголь» тянулся у него почти четыре года, и в марте 2016-го исковые 29 «лимонов» Гаврилов коммерсам простил , согласившись получить с них всего всего 3,6 млн.руб. компенсации. Настоятельно рекомендую, кстати, посмотреть три комментария к рыженковской заметке на сайте «ГиГ». Политкорректность каждого вызывает очень сильные сомнения, и в другие времена они навряд ли вообще могли появиться в муниципальной газете, ибо напрямую противопоставляют ГК «Росатом» (читай: ГХК) и краевое «правительство» (читай: «КРЭК»). Тем не менее — они пропущены администратором, и причиной тому является, скорее всего, экстренный отлёт Виктора Толоконского на историческую родину. Ничуть не менее интересная дискуссия разворачивается сейчас в комментариях к мазутной теме «Уран-Батора». Оба спорщика, очевидно, владеют фактурой чуть лучше, чем среднестатистический прохожий, так что мы вправе предположить, что и тут схлестнулись интересы «КрасЭКо» и Горно-химического комбината. Ну, или ещё кого-то из перечисленных выше интересантов данной истории, вплоть до Серого дома. Ранее не замеченный, как будто, в непродуманных действиях Гаврилов фактически расчехлил карманный пулемётик и пошёл в лобовую атаку. Я сейчас и не припомню, когда он позволял себе настолько резкие заявления. Когда Баховцева утаптывал, разве что? Следовательно, имеется тому очень важная причина. Гаврилов говорит об энергобезопасности города. Кулеш, если помните — о сомнительных атомных тарифах и «реальной крутости» фирмы Николая Зуева, деятельность которой «находится под пристальным вниманием депутатов Законодательного собрания и правительства края». Означенное «правительство» отправлено, правда, в отставку вчера, но Кулеш об этом не знал на момент записи интервью. Зато он отлично знает (по крайней мере, должен знать) о том, какого рода контроль Заксобрание осуществляло за «КРЭКом» во времена Васи Кузичева и за «Красноярскнефтепродуктом» - практически по сей день. Ничем заметным это пристальное, гм-гм, внимание не отличается от аналогичной деятельности железногорского Совдепа, каковую деятельность мы вправе оценить на уровне примерно абсолютного нуля. Перед запуском ЖТЭЦ «молодой и энергичный» номер два заверял ж елезных горцев, что повышения тарифов быть не должно. Если так, о чём мы тогда балаболим все последние пять лет, позвольте осведомиться? А главное — почему только балаболим до сих пор? Уж не поэтому ли...