Закрытые города ГК "Росатом" в еженедельном обзоре "Уран-Батора". ПАРАЛЛЕЛИ И ПЕРПЕНДИКУЛЯРЫ. БРЕМЯ ЛЕГЕНД Закрытые города ГК «Росатом» в еженедельном обзоре «Уран-Батора». ТОРОИДАЛЬНОСТЬ — НАШ ДЕВИЗ Настоящая мечта, как та морковка у ослика, должна быть недостижима. Но и пережимать с нею тоже не рекомендуется, во избежание, так сказать. Эту непростую задачу решают сейчас, например, власти ЗАТО Трёхгорный, и нельзя сказать, что им удаётся держать баланс. «Трёхгорный готовится к экономическому рывку, - кричат СМИ. - Уже этой осенью в Госдуме планируется принятие закона, который позволит закрытым городам Челябинской области получить статус территорий опережающего развития». С «резидентами» в Трёхгорном, правда, дела обстоят примерно так же, как в Нашгороде. То есть, никак. Тамошняя администрация на днях вновь бросила клич в интернете и, судя по тексту, мечта потихонечку выдыхается. «Инвестиционный проект, реализуемый резидентом ТОСЭР, должен отвечать одновременно следующим требованиям: количество создаваемых рабочих не может быть менее 20 единиц; минимальный объем капитальных вложений по проектам резидентов - не менее 30 млн. рублей, в том числе не менее 5 млн рублей в течение первого года после включения юридического лица в реестр резидентов; осуществление производственных видов экономической деятельности, деятельность в области информационных технологий и здравоохранения». При этом означенным инвесторам гарантируют нулевой федеральный налог на прибыль первые пять лет, нулевой налог на имущество на те же пять лет, нулевой земельный налог вообще навсегда и прочие блага. А пока те собирают бабло в чемоданы, власти «развивают экологический туризм»: «Часть ядерного щита страны, «маленькая Швейцария», центр горнолыжного спорта — все эти названия получил город на западе Челябинской области. Трехгорный не может похвастаться большой историей, но его современность и благоустройство — визитная карточка города. Прежде всего он известен тем, что является частью технологического цикла ядерного комплекса страны с градообразующим предприятием «Приборостроительный завод». Несмотря на это, экология Трехгорного никогда не была депрессивной. «Благодаря своему расположению среди гор и лесных массивов, а также проводимым природоохранным мероприятиям, город характеризуется стабильно удовлетворительным состоянием окружающей среды, — отмечает специалист по охране окружающей среды городской администрации Наталья Стулова. У города уже есть опыт привлечения туристов, поскольку на территории округа очень богатая природа. Горные хребты с пещерами и вершинами, многочисленные тропы и горные реки дают Трехгорному возможности для развития спорта и туризма». Ага. Если режимный отдел разрешит. ЖКХ: ЖИВИ КАК ХОЧЕШЬ «Отопительный сезон в Снежинске, который начался 18 сентября, не только порадовал горожан комфортным теплом в домах, но и принёс неожиданную проблему: в большинстве квартир города из кранов потекла жёлтая горячая вода. От жителей посыпались жалобы. Как прокомментировал директор АО «Трансэнерго» Валерий Пряхин, работники предприятия, которые предварительно два месяца потратили на подготовку к отопительному периоду, теперь в авральном режиме исправляют ситуацию, сложившуюся в результате чьей-то недобросовестности: «Мы пришли к выводу, что те организации, которые работали по договорам обслуживания жилого фонда с бывшим акционерным обществом "Сервис", не выполнили полностью регламент по подготовке к отопительному периоду. На сайте АО "Трансэнерго" размещена информация "Как готовиться к отопительному периоду. Тем не менее обслуживающие организации: "Сфера", "РЭП Синара", "РЭК Жилой дом", "Нова Комфорт", "ООО РЭП" - не спустили в канализацию воду, которая находилась в системах отопления, как это предписывается в нормативных документах. В результате грязная горячая вода стала поступать в общедомовые системы». Те не менее «Трансэнерго» с себя ответственности не снимает: «С 25 августа за вышеуказанные предприятия отвечаем мы, так как АО "Сервис" ликвидировано, а "Трансэнерго" с этой даты является управляющей компанией. Для того чтобы исправить ситуацию с качеством горячей воды (а ухудшились только показатели по цветности и содержанию железа, биологические же показатели соответствуют норме), специалистами 308-го цеха ежедневно производится сброс 30 тонн воды в канализацию. Благодаря этому система заполняется свежей водой, вода подготавливается и снова идёт в жилые дома. За неделю (до 3-4 октября) мы полностью должны привести все превышенные показатели в норму». В. Пряхин подчеркнул, что дополнительные расходы, связанные со сбросом и подготовкой воды, не коснутся жителей: «За всё ответят обслуживающие организации. Более того, теперь наши специалисты будут не только снимать показания счётчиков по учёту количества воды в подготовительный период в общедомовых системах, но и будут проверять качество этих работ» ( отсюда ). OMNIA VANITAS «Саровский ВНИИЭФ получил разрешение на строительство здания для изотопного комплекса «Аргус-М». Производство будет размещено на удаленной от жилой застройки промышленной площадке и не представляет опасности для жителей. Уточняется, что при возникновении любых, даже гипотетических, нештатных ситуаций не потребуется специальных мер по защите населения». *** « Совместная встреча сотрудников Следственного комитета и красноярского уполномоченного по правам ребёнка прошла в Железногорске. Один из вопросов коснулся лишения прав родителей. Ребёнок, который учится в младших классах, всё время находится с бабушкой. Она воспитывает его с рождения. Родители ребёнком не занимаются и к тому же злоупотребляют алкоголем. Никаких средств на помощь бабушке никто из родителей не дает». *** Новоизбранная Дума ЗАТО Лесной собралась на первое заседание и выбрала председателя открытым голосованием. Им стала Татьяна Потапова. «К слову, первая в истории городской Думы женщина в этой должности». Вторая дама возглавила комиссию по бюджету и экономическим вопросам, третья — комиссию по социальной политике. «Одним из основных вопросов повестки первого заседания стало объявление конкурса по отбору кандидатур на должность главы городского округа. Такая процедура введена в связи с изменением действующего законодательства. Осуществлять организацию и проведение конкурса будет коллегиальный орган из 9 человек, одна треть состава которого назначается Думой городского округа «Город Лесной», одна треть - Губернатором Свердловской области, одна треть – генеральным директором государственной корпорации по атомной энергии «Росатом» ( отсюда ). *** «В Озёрске под боком горадминистрации педагог-педофил развращал детей. В закрытом южноуральском городе оперативники поймали педагога-организатора дворца творчества детей и молодёжи. По предварительным данным, 63-летний мужчина развратничал с воспитанниками в возрасте 13,14 и 15 лет. Пенсионера отправили в изолятор временного содержания. Мужчине грозит от 5 до 15 лет лишение свободы». *** АО «ФЦЯРБ» завершило «горячие испытания» контейнера нового поколения ТУК-141О. Впервые с Балаковской АЭС облученное топливо реактора ВВЭР-1000 было успешно вывезено на ФГУП «ПО «Маяк» железнодорожным транспортом. «Контейнеры предыдущего поколения – это проект разработки 80-х годов прошлого века, – отметил конструктор Анатолий Зубков. – У ТУК-141О увеличена ёмкость: 18 вместо 12 ОТВС. Это значительно сокращает время планово-предупредительного ремонта на блоке АЭС». КСТАТИ, ОБ ЭКОЛОГИИ «В «закрытом» городе Озерске Челябинской области проходят памятные мероприятия, посвященные 60-летию радиационной аварии на химкомбинате «Маяк». Митинг прошел, в частности, у памятного знака, установленного в старой части города, на пересечении улиц Советской и Строительной. 29 сентября 1957 года на ПО «Маяк», созданном в 1946 году в целях выработки оружейного плутония, произошел взрыв технологической емкости с высокоактивными отходами производства. В результате в атмосферу было выброшено 20 млн кюри радиоактивности. В течение нескольких часов аэрозольное облако, отнесенное юго-западным ветром на несколько сотен километров, образовало загрязненную территорию площадью около 23 тыс. кв. км. В ней оказалось порядка 200 населенных пунктов Челябинской, Свердловской и Курганской области общей численностью населения около 270 тыс. человек. Значительные масштабы аварии потребовали привлечения для ликвидации ее последствий сотен тысяч людей, включая самих жителей зараженных территорий, военнослужащих и вольнонаемных. При этом официально аварию 1957 года, ставшую, по сути, первой радиационной катастрофой ХХ века, признали в СССР лишь в июле 1989 года, спустя три года после аналогичной трагедии в Чернобыле». *** «Сегодня на «Маяке» продолжают хранить и перерабатывать отработавшее ядерное топливо. Гринпис Центральной и Восточной Европы выпустил доклад, который доказывает, что радионуклиды продолжают попадать в окружающую среду, в том числе усугубляя загрязнение реки Теча в Челябинской области. В июле 2017 года эксперты Гринпис взяли пробы речной воды и продуктов в населённых пунктах на берегах реки Теча. Анализ показал в воде и рыбе содержание стронция-90 значительно выше норм. При этом уровень загрязнения оказался почти одинаковым в пробах из отселённого села Муслюмово и из других населённых пунктов на берегах Течи, жители которых не были отселены. «Сотни тысяч людей живут на территориях, загрязнённых в результате аварий в Чернобыле и на “Маяке”, и до сих пор расплачиваются своим здоровьем. Наша страна должна помнить эти уроки, помогать пострадавшим и постепенно прощаться с ядерной энергетикой», — комментирует ситуацию руководитель антиядерного проекта Гринпис России Рашид Алимов». КСТАТИ, О ЛЕГЕНДАХ Из Новоуральска пишут: «Человек я сдержанный и в высказываниях стараюсь быть взвешенным. Но, посмотрев на памятник разработчикам центрифуги, который сегодня откроют, сдерживаться почему-то расхотелось. А захотелось сказать, что теперь я значительно лучше понимаю москвичей, не один год поминающих Церетели его Петра Первого. Причём невольно вспоминается и сам Пётр, поскольку бронзовая женщина, стоящая на постаменте перед НГТИ рядом с мужчиной в формате «рабочий и колхозница», хоть в фас, хоть в профиль, хоть убейте, но очень напоминает царя из фильма «Юность Петра». И даже ничего себе высокая грудь разработчицы центрифуги, не колеблет этого ощущения. Я, безусловно, не специалист по художественной пластике и скульптуре, но неизбежное ощущение «что-то здесь не то» возникает и при общем и при детальном рассмотрении фигур. Как будто какая-то недоделанность. Как будто в стиле «и так сойдёт». Да и диспропорции явные. Взгляните на руки женщины. Левая – хоть как-то проработана и более-менее напоминает женскую ладонь. Но правая – это же, извините, какая-то двухпудовая ласта. Или мысль здесь в том, что рука над работающей центрифугой распухла? Собственно, больше всего доверия возникает к самой центрифуге. Вот она похожа сама на себя и не напоминает ни чайник, ни сепаратор, ни ботик петровский. Но самое главное: живя с рождения в этом городе, зная более-менее историю создания атомной промышленности, осознавая бесконечное многотерпение, мужество и целеустремлённость тех самых первых первостроителей отрасли, я не ощущаю ни величие, ни силу духа, ни тем более подвига, глядя на этот памятник. Да и перед Мухиной как-то неудобно получилось – ведь очевидная же аналогия со знаменитой скульптурой». ПОРЯДОК ДОЛЖОН БИТЬ «Челябинский облсуд в четверг оставил без изменения решение городского суда Озерска об аресте двух бывших оперативников местного отдела полиции, обвиняемых в избиении задержанного. Оба экс-полицейских заявили о непричастности к преступлению. Причем один из них, Владик Кучугулов, и вовсе утверждал, что в момент вменяемого ему деяния находился в полутора километрах от места совершения предполагаемого преступления — был дома с семьёй. «В 7:40 утра, а обвиняемый говорит, что его били с 6 до 8 утра, я вышел из дома с семьёй и вызвал такси, мы завезли ребёнка в садик и только потом я поехал на работу, — сказал Владик Кучугулов. — Хочу добавить, что я знаком с потерпевшим, ранее он неоднократно задерживался нами, в том числе за грабежи. Логично, что у него ко мне крайне негативное отношение. Прошу суд избрать мне домашний арест, так как у меня жена в декрете, есть кредиты. Если бы я был дома, она смогла бы выйти на работу». «Я считаю, что обвинение предъявлено незаконно, следствие основывается на показаниях ранее неоднократно судимого человека, — заявил в свою защиту Максим Аминов. — В отношении этого человека возбуждено дело о сопротивлении сотрудникам полиции, следователь не приобщил к материалам данные из ППС о том, что к потерпевшему применялась сила при сопротивлении во время задержания. Следователь безосновательно поверил ранее судимому человеку и нас закрыл». Прокурор просил решение суда первой инстанции оставить без изменения, уточнив, что 13 сентября потерпевший на допросе заявил, что не только Балаев и Кучугулов, но и другие сотрудники полиции неоднократно угрожали ему, говорили: «Ты не знаешь, как в Озёрске люди теряются». «Полагаю, что заключение под стражу будет являться единственно возможной мерой пресечения, — отметила при рассмотрении жалобы Максима Аминова прокурор Людмила Украинская. — Следствие говорит о том, что через непродолжительное время после возбуждения дела о превышении полномочий Аминов предпринял попытки давления на потерпевшего с целью изменения последним показаний. В связи с этим было возбуждено дело по статье 309 УК РФ». По мнению адвоката Константина Акулича, в деле есть существенные противоречия и нестыковки. Так, на теле потерпевшего нашли термотравмы — предположительно, от ударов электрошокером, как утверждает следствие. Но парные ожоги находятся на расстоянии одного сантиметра друг от друга, а у изъятых спецсредств (всего изъято три электрошокера — все, какие нашли в дежурной части и у родственников одного из обвиняемых) расстояние между электродами около трех сантиметров. Кроме того, юрист провел своеобразный эксперимент, ударив себя шокером — никаких следов на теле в результате не осталось». - Броневой, - подумали зрители...

