Транспортная реформа ЗАТО чувствует себя превосходно. СОБАКИ ЛАЮТ — УЛИТЫ ЕДУТ Чтобы вывести евреев из египетского плена — во всех смыслах — потребовалось сорок лет, говорят. Неужто это стандартная цифра? « В последнее время в городских автобусах появились люди, которые что-то записывают на каждой остановке, а на перекрестках - операторы с видеокамерами , - гордо сообщили 25 сентября бюджетные СМИ. - Оказывается, в Железногорске разрабатывается маршрутная сеть общественного транспорта, и специалисты считают пассажиров на существующих маршрутах. А люди с камерами снимают движение на перекрестках и дорогах и замеряют поток. Это нужно для разработки комплексной схемы организации дорожного движения». Да блинский же ты блин! «Уран-Батор» за те семь лет, что неизменно успешно реформирует конкретно МП «ПАТП» и вообще все пассажирские перевозки Нашгорода нынешний «молодой и энергичный», множество раз пытался отыскать в происходящем хоть какой-то смысл, кроме голого пиара. Но всякий раз Фортуна была против. Становилось только смешнее и смешнее. «К началу лета изменения почувствуют все горожане», - объявил незабываемой весной 2010 года Вадим Медведев. Гениальные прозрения варяга относительно «сладких лакомых кусочков» («Предприятия должны работать в одинаковых условиях») настолько потрясли аборигенов, что те всерьёз принялись искать по городу признаки наступления Светлого Завтра. Однако к обещанному сроку «железногорцы еще не успели почувствовать итоги начавшейся транспортной реформы». Положительные изменения ухитрялся обнаруживать только сам г-н Чебурашкин. В частности, торжественно проехавши в июле 2010-го целую остановку на общественном транспорте, он глубокомысленно изрёк: «Жалоб на ПАТП от населения стало меньше». Что касается реальных подвижек, то муниципальный пассажироперевозчик смог тогда похвастаться лишь установкой на междугородних автобусах GPS-навигаторов, а частный – запуском маршрута №12П (с интервалом движения одна машина в час). Понимая, что выглядит крайне неубедительно, Медведев на повторном совещании поинтересовался у чиновников, когда они в последний раз ездили на автобусе. Те замялись. Зато депутат Одинцов подтвердил, что общественным транспортом пользуется очень редко, но всё равно видит в его работе «определённые сдвиги». Весной 2012-го состоянием дел в МП «ПАТП» озаботился Пётр Гаврилов. «Круглый стол», собранный в корпоративном музее комбината, призван был продемонстрировать электорату публичную порку Татьяны Некрасовой и её завравшихся, вконец, покровителей из Серого дома. В начале октября железным горцам объявили, что всех спасёт производственная система «Росатома»: «Диагностика проблем в ПАТП продлится в течение полутора месяцев». Тем не менее, на ПАТП неделю спустя в закрытом режиме проведено было очередное совещание, по итогам коего Вадим Медведев хмуро высказался в том плане, что процветание – дело совместное, и потому транспортники ожидают помощи от градообразующих предприятий и населения». И так далее, и тому подобное. Копаясь на днях в архивах на предмет поиска одного срочно понадобившегося документа, ваш корреспондент наткнулся на историческую, можно сказать, бумагу. Это протокол того самого, первого, совещания «по организации регулярных пассажирских перевозок на территории ЗАТО Железногорск» от 13 мая 2010 года. С практической точки зрения оно ничем не отличалось от всех последующих, но кое-какие цифры и настроения должны помочь аборигенам понять, что происходило тогда, происходит сейчас, а главное — будет происходить впредь. Сам Медведев, что характерно, в данной тусовке уже не участвовал, резонно полагая, видимо, что вовремя розданные ценные указания автоматически должны заставить заколючинские автобусы ходить, как часы. Да и вообще: по молодости лет он тогда давал электорату чересчур легко проверяемые обещания. Сами подумайте: ну что это такое: «К началу лета изменения почувствуют все горожане»? Светлое Бу всегда должно быть где-то за горизонтом. Всегда-всегда. *** «По данным обследования пассажиропотоков, средняя суточная величина перевезенных пассажиров: в 2000 году — 138 тыс. пассажиров, в 2002 году — 98 тыс. человек, в 2005 году — 68 тыс. человек, в 2006 году — 52 тыс. человек, в 2009 году — 42 тыс человек. Основными параметрами сети 2006 была максимальная беспересадочность поездок, максимальный интервал движения не более 12 мин., временной охват с 5.30 до 24.00, коэффициент загрузки при абсолютно максимальных пиковых нагрузках — не более 0,9, средний по сети — 0,5-0,6, что обеспечило бы экономическую целесообразность всех перевозок. Расчетное количество транспорта составляет 68 единиц. В ноябре 2006 года ООО «Горавтотранс» дополнительно введено в эксплуатацию 16 автобусов, тем самым предоставлено дополнительно 20480 пассажиромест в сутки. Этот транспорт был поставлен на наиболее пассажиронагруженные участки маршрутной сети, что привело к ухудшению экономических параметров: к абсолютной убыточности на менее нагруженных участках, к убыточности в межпиковое время и во время начала и окончания работы автобусов по маршруту и снижению доходности сети в целом. В городе сложилась парадоксальная ситуация: при таком избытке предоставленных посадочных мест наблюдается увеличение количества жалоб населения на ухудшение качества перевозок и просьб л введении дополнительных рейсов и маршрутов. Дело в том, что 5 маршрутов, которые включены в муниципальную программу и должны быть исполнены с гарантией 99%, обеспечивают примерно 55% перемещений, а это значит, что при отсутствии или значительном снижении коммерческих перевозок этого будет крайне не достаточно. Учитывая, что «коммерческие» перевозки плохо контролируемые и мало управляемы, а их исполнение определяется только коммерческой составляющей — выгодой, становится очевидным: они исполняются только во время максимальных нагрузок, зачастую не дополняя, а дублируя муниципальный заказ. При этом в отношении МП можно использовать административный ресурс и контролировать его действия, а в отношении частного перевозчика никаких реальных рычагов воздействия нет. В условиях ограниченного рынка, неравных конкурентных возможностей и полной разбалансированности маршрутной сети МП «ПАТП» продолжает позиционировать себя как предприятие, обеспечивающее социальные гарантии работникам и пользователям услуг. Предприятие обеспечивает более 580 рабочих мест с полным социальным пакетом, ведение «белой» бухгалтерии, отсутствие выплат зарплат в конвертах, а, следовательно, налоговые поступления во все бюджеты. За 2009 год было уплачено налогов с предприятия на сумму 46 539 тыс.руб. при стоимости муниципальной программы, оплаченной из местного бюджета — 34 200 тыс.руб. По итогам работы в 2009 году прибыль предприятия составила 808 тыс.руб. Программа перевозок выполнена (518 тыс. рейсов), перевезено пассажиров 15,7 млн. чел. Рост затрат составил 6%, рост доходов — 7%. Рост заработной платы составил 23%. Износ парка составил 62%. За период 2008-2010 г.г. было приобретено: - за счет собственных средств предприятия: 4 автобуса KIA GRANDBIRD (междугородные перевозки), 1 автомобиль HYUNDAI ELANTRA (хозрасчетные перевозки), - за счет увеличения уставного капитала предприятия: 6 автобусов «НЕМАН-5102» (городские перевозки, автобус большой вместимости), - по Программе «поддержки Российского автопрома»: 2 автобуса «ЛИАЗ-5256» (городские перевозки, автобус большой вместимости). В 2008 году по договору финансовой аренды (лизинга) было приобретено 10 автобусов КАВЗ /.../ Учитывая, что срок амортизации автобусов — 8 лет, потребность в замене составляет 5-8 единиц транспорта в год... В ходе реализации поручений, данных Главой ЗАТО на совещании 27 апреля /.../ нами сделаны конкретные предложения ООО «Горавтотранс»: - восстановить маршрут №2, - вместо 11 и 12 маршрута запустить транспорт по маршруту 25 по совместному расписанию, - сделать единое расписание по маршруту 13, 32 и 119, но, к сожалению, дальнейшие действия по реализации изменений маршрутной сети вылились в следующие встречные предложения: - маршрут №12 продлить до садов за КПП-3, - маршрут №12 один раз в час пропускать по ул. Восточной, - маршрутом №13 продублировать маршрут №3 на 9-ом квартале. Таким образом, предлагаемая ООО «Горавтотранс» корректировка схемы приведет не к ее расчетным параметрам, а дальнейшей ее разбалансировке. Так же ими не приняты наши предложения по изменению расписаний на совмещенных участках маршрутов с мотивацией экономической нецелесообразности. Одной из наиболее актуальных проблем является проблема контроля за исполнением перевозок. /.../ В газете «Город и горожане» за 24 июня было размещено расписание маршрута №12 почему-то от имени МП «ПАТП», при чем время начала и окончания работы не соответствовало утвержденной маршрутной сети /.../ Зачастую время работы коммерческого транспорта не соответствует указанному. Кроме того, усилена контрольно-ревизорская группа МП «ПАТП». Как предложение рассматривается возможность привлечь студенческий отряд для работы в качестве контролеров-ревизоров... Для возможности отслеживать ситуацию на рынке перевозок, проводится постоянный мониторинг потоков пассажиров, в том числе и по учету поступающих денежных средств и количеству трансакций. Разработана программа расчетов вариантов маршрутной сети по конфигурации маршрутов в зависимости от изменений суточных объемов перевозок, временных параметров и качественных показателей используемых транспортных средств». *** Ещё раз напомню: всё это происходило более семи лет назад. Спутниковая навигация расписанию движения абсолютно не помогла. Экономике - тоже. По моим скромным прикидкам, сегодня примерно каждая пятая поездка в муниципальных автобусах является бонусной, так как в салоне элементарно нет кондуктора. А вчера днём вёз с Ленинградского целую толпу пенсионеров аппарат, в котором не работала машинка для считывания показаний пластиковых карт. То-то радости было у них! Но это всё чепуха, разумеется. Дражайший Вадим Викторович в ближайшее время непременно отчитается перед ширнармассами о новых достижениях — если, конечно, ему не удастся выпросить хотя бы у нового губера какой-нибудь кабинетик в краевом центре. А мы пока заплатим за Комплексную Схему, нам не привыкать.