01.10.1970 «в целях более лучшего обеспечения населения города» запрещен вывоз из города мяса, мясных и рыбных продуктов»

01.10.1980 введен единый тариф на проезд в городских автобусах (6 копеек)

01.10.2003 руководство ЦМСЧ-51 приняло решение ввести с 1 октября в городском стационаре пропускную систему

01.10.2007 шестикратный чемпион России, чемпион мира по версии WRK Ильдар Габбасов стал сильнейшим бойцом планеты по версии WAKO в категории лайт-контакт

по материалам библиотеки им.Горького