Строительство Нашгорода в проекте "Кинохроники Красноярья".

«Кинохроники Красноярья»

В новой серии проекта Натальи Кечиной расскажем о том, как строился и развивался в конце 70-х годов засекреченный Железногорск.

Железногорск был основан в 1950 г. Однако долгое время он не был указан ни на одной карте мира. Со временем его стали называть Почтовый ящик-9, Красноярск-26, а теперь – Железногорск. Главное предприятие – горно-химический комбинат, который является военно-стратегическим секретным объектом. Сейчас о Железногорске уже можно говорить в телеэфире. Город появился и на картах мира. Однако по-прежнему он остается закрытым городом с очень строгой пропускной системой.