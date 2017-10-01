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|Saturday, 30 September 2017
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Строительство Нашгорода в проекте "Кинохроники Красноярья".
«Кинохроники Красноярья»
В новой серии проекта Натальи Кечиной расскажем о том, как строился и развивался в конце 70-х годов засекреченный Железногорск.
Железногорск был основан в 1950 г. Однако долгое время он не был указан ни на одной карте мира. Со временем его стали называть Почтовый ящик-9, Красноярск-26, а теперь – Железногорск. Главное предприятие – горно-химический комбинат, который является военно-стратегическим секретным объектом. Сейчас о Железногорске уже можно говорить в телеэфире. Город появился и на картах мира. Однако по-прежнему он остается закрытым городом с очень строгой пропускной системой.
tvk6.ru.
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