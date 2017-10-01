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Железногорск
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Saturday, 30 September 2017

Строительство Нашгорода в проекте "Кинохроники Красноярья".

«Кинохроники Красноярья»

В новой серии проекта Натальи Кечиной расскажем о том, как строился и развивался в конце 70-х годов засекреченный Железногорск.

Железногорск был основан в 1950 г. Однако долгое время он не был указан ни на одной карте мира. Со временем его стали называть Почтовый ящик-9, Красноярск-26, а теперь – Железногорск. Главное предприятие – горно-химический комбинат, который является военно-стратегическим секретным объектом. Сейчас о Железногорске уже можно говорить в телеэфире. Город появился и на картах мира. Однако по-прежнему он остается закрытым городом с очень строгой пропускной системой.

tvk6.ru.
 
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История Железногорска
01.10.1970
«в целях более лучшего обеспечения населения города» запрещен вывоз из города мяса, мясных и рыбных продуктов»

01.10.1980
введен единый тариф на проезд в городских автобусах (6 копеек)

01.10.2003
руководство ЦМСЧ-51 приняло решение ввести с 1 октября в городском стационаре пропускную систему

01.10.2007
шестикратный чемпион России, чемпион мира по версии WRK Ильдар Габбасов стал сильнейшим бойцом планеты по версии WAKO в категории лайт-контакт

по материалам библиотеки им.Горького
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г Железногорск, Красноярский край
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