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Железногорск
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Богатые тоже хнычут Печатать E-mail
Friday, 29 September 2017

Продолжаем знакомить публику с нынешним "Вестником ГХК".

ПРО НУЖНОЕ И НЕНУЖНОЕ или БОГАТЫЕ ТОЖЕ ХНЫЧУТ

Буквально месяц назад в вам рассказывал про новый офис УСО ГХК. А вот и невольное продолжение...

Придётся, похоже, «Уран-Батору» переходить на регулярные обзоры корпоративной прессы обоих градообразующих предприятий. Потому что интересно и полезно, как минимум. Вот, например, заметка Юлии Разживиной, редактора управления общественных связей Горно-химического комбината. Чистая слезогонка, на мой взгляд, и именно поэтому мы её в праздник цитировать не стали. А после праздника — почему ж нет? Тем более, что нынешний кризис тут предстаёт в таком цветастом и впечатляющем разнообразии красок, что указанному крику души позволили фактически открыть выпуск "Вестника ГХК" от 22 сентября:

"Стулья, мыши, картриджи, бумагу и прочие бренные мирские материи обсуждают на корпоративном форуме работники ГХК. Не потому, что стремление к возвышенному отсутствует напрочь. А просто идти к этому самому возвышенному всем хотелось бы, имея для того необходимый минимум полезных в деле принадлежностей. Но тут беда: заказывать и ждать не- обходимое народ порой просто отчаивается.

Вот пишет, например, пользователь Demonolith: «На рабочем месте у меня стул неудобный, спина побаливает, спинка отклоняется на 180 градусов, ещё и колеса с хрустом отваливаются раз в месяц, создавая возможность бесплатно обучиться приёму «сальто назад»! Приходится от старых стульев отрывать колёса и чинить. Ждать новый стул у нас дело гиблое, пока сделают заявки, пока сделают поставки, а сметы урезают, ещё со смет 2014 поставок так и не было… Видимо, только ЗДУ себе ни в чём не отказывает, ну да фиг с ними».

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Фиг-то фиг, но и у нас, в ЗДУ, странности случаются: например, канцелярские пакеты, более известные под названием «мультифора», давать перестали. Совсем. Экономия. А вещь эта в нашем управлении, мягко сказать, расхожая. И всё бы ничего: сбегал в магазин да купил, благо цена вопроса— несколько десятков рублей, зарплата позволяет. Тут удивляет другое.

В начале каждого года в нашем же управлении каждому работнику предлагается стать счастливым обладателем набора листов к настольному, на подставке, календарю. И наборов таких в изобилии. Только почти никому они не нужны и всегда остаются лишние. В связи с чем хочется резюмировать, что экономия в наше непростое время— дело, конечно, нужное. Но и разумный подход в этом деле никто не отменял. Ведь сэкономив на покупке чего-нибудь ненужного, можно, в конце концов, и нужное приобрести".

sibghk.ru.

 
 
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История Железногорска
30.09.1981
состоялся запуск первого отечественного геодезического спутника 2-го поколения «ГеоИК», созданного на НПО ПМ

30.09.1992
в 11 часов 30 минут на ГХК выведен из эксплуатации второй атомный реактор (АДЭ-1), более 30 лет вырабатывавший плутоний-239, последний в России ядерный реактор проточного типа

по материалам библиотеки им.Горького
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г Железногорск, Красноярский край
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