30.09.1981 состоялся запуск первого отечественного геодезического спутника 2-го поколения «ГеоИК», созданного на НПО ПМ

30.09.1992 в 11 часов 30 минут на ГХК выведен из эксплуатации второй атомный реактор (АДЭ-1), более 30 лет вырабатывавший плутоний-239, последний в России ядерный реактор проточного типа

по материалам библиотеки им.Горького