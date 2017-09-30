 

Уран-Батор
Сайт Эдуарда Безобразова

Железногорск
Главная arrow Публикации arrow Страна и Мир arrow Мазутные реки: искусство разворота  
Saturday, 30 September 2017
Меню
Главная
Антологии
Публикации
Город за неделю
Загадки нашего городка
Форум Железногорска
Веб-камеры города
Смотреть новости
Объявления
Фотографии
Я Вижу
Файлы
Сайт
Сайты Железногорска
Город Железногорск
Опрос
Сухой закон это:
спасение страны
несусветная глупость
имитация деятельности



результаты

Комментарии
  • Снижая ненужный пафос
    Да лучше бы наверное чтоб не работало. Хотя тогда продажи в моем магазинчике упадут, 70% дохода имею с комбинацких >>>

  • Припёрлись и запугивали
    Мальчик, с вступлением тебя в взрослую жизнь. Есть только хайп, твои чувства (и что было на самом деле) всем пох. Впредь... >>>

  • Денег нет, говорите?
    Ну-ну,Юра вы заблуждаетесь,мы их экспортируем во все страны мира. >>>

  • Снижая ненужный пафос
    Плоская, под куполом, земля. Читал. Эрика Дубэя.Начинаю понимать что это так и есть. Глядя на окружающее. >>>

  • Свинья под дубом - 2
    В советские времена единство партии и народа было. Вождь один раз на трибуну бы вышел, усы бы поправил и всё бы сказал. ... >>>

  • Припёрлись и запугивали
    Эдуард, убедительно вас прошу, удалите эту новость. Я тот сасый школьник который и делал эту запись. Готов это подтверди... >>>

  • Солнышко наше спряталось!
    Считаю,лучше бы начали с того,что поимели с Красноярского края А.Хлопонин,далее Л.Кузнецов.Сразу становится понятным поч... >>>

RSS
Архив
Январь
Февраль
Март
Апрель
Май
Июнь
Июль
Август
Сентябрь
Октябрь
Ноябрь
Декабрь
ПнВтСрЧтПтСбВс
    123
45678910
11121314151617
18192021222324
252627282930 

Подпишитесь на обновления сайта!



Twitter Уранбатора




Google
Поиск по сайту

Мазутные реки: искусство разворота Печатать E-mail
Friday, 29 September 2017

Журналист Елена Пензина - о "Красноярскнефтепродукте" и "КРЭКе".

***

 
 
Рассказать про это друзьям в:

Добавить комментарий

Внимание!
Перед публикацией комментарий проходит проверку.
В комментарии к материалу разрешено выражать свое отношение к тексту или событию в пристойной форме. В случае появления ненормативной лексики, перерастания комментирования в оскорбления и т.д., комментарии будет удаляться.
Если вы заметили сообщение с нарушением, нажмите возле него на кнопку с зеленым гоблином.
Давайте не будем сами себе злобными Буртинами

Защитный код
Обновить

След. >
[Назад]
Реклама
Железногорская городская ритуальная служба





Ваша реклама на сайте
Мы поддерживаем
РОСЖКХ
ЗАСТАВЬ КОММУНАЛЬЩИКОВ РАБОТАТЬ!

История Железногорска
30.09.1981
состоялся запуск первого отечественного геодезического спутника 2-го поколения «ГеоИК», созданного на НПО ПМ

30.09.1992
в 11 часов 30 минут на ГХК выведен из эксплуатации второй атомный реактор (АДЭ-1), более 30 лет вырабатывавший плутоний-239, последний в России ядерный реактор проточного типа

по материалам библиотеки им.Горького
Телепрограмма
Телепрограмма операторов г. Железногорск
КАБЕЛЬНЫЕ
ЭФИРНЫЕ
Погода в Железногорске
Погодный информер meteo26.ru


подробно
Немного юмора
Сайт Эдуарда Безобразова
г Железногорск, Красноярский край
© Уран-Батор. При использовании материалов, ссылка на портал обязательна, уважайте чужой труд.

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.

Выделить