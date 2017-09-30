"Уран-Батор" открывает справочную для тех, кому сильно за. БЛОКАДА. НОВЫЕ РУССКИЕ СКАЗКИ «Уран-Батор» открывает ликбез для тех, кому очень сильно за. Двадцать девятого сентября сорок первого года немецкие, испанские, финские и даже африканские войска замкнули кольцо вокруг Ленинграда. О тех событиях написаны целые гекатомбы наукообразной и ура-патриотической литературы, но фактология 872 дней осады, стоившей городу на Неве порядка полутора миллионов человеческих жизней — точную цифру за семьдесят лет победившая фашизм страна вычислить так и не смогла — так вот, фактология блокады по-прежнему толком неизвестна россиянам и потому непрерывно мифологизируется. Вспомнил я об этом вот почему. Минувшим летом, в самую жару, в студии городского радио говорила о тех жутких годах председатель местного общества блокадников Галина Александрова. Отдельные моменты её рассказа показались мне не слишком убедительными, но время было не очень подходящее для комментариев, так что давайте попробуем провести элементарный фактчекинг сегодня, по холодку. Начать я предлагаю с пресловутых ленинградских пирожных Жданова, само существование которых Александрова напрочь опровергает по двум основаниям: а) у А.А.Жданова был диабет, и б) папа её, служивший в НКВД, приносил шестилетней дочке из Смольного огрызки хлеба и какую-то невразумительную кашу, а не крем-брюле. С моей стороны довольно странно было бы спорить с реальной жительницей блокадного Ленинграда, но в этом и нет никакой нужды. Впервые о специфической кулинарии Смольного заговорил вслух, насколько я понимаю, писатель-фронтовик и герой соцтруда Даниил Гранин. Если кто не в курсе, он родился в 1919-м и умер буквально прошлым летом, был всячески обласкан Советской властью, так что никаких оснований клеветать на неё в 1977 году не имел. Правда, с питерским партийным боссом Романовым взаимоотношения у него не заладились, поэтому знаменитую «Блокадную книгу» напечатали в Питере лишь четыре года спустя. Значительно позже, рассказывая о сборе материала для книги, Гранин вспоминал: «В разгар голода в Ленинграде пекли ромовые бабы, венские пирожные. Было бы еще простительно, если бы ограничились хорошим хлебом для командования, где поменьше целлюлозы и прочей примеси. Но нет — ромовые бабы! Это, согласно рецепту: «На 1 кг муки 2 стакана молока, 7 яиц, полтора стакана сахара, 300 г масла, 200 г изюма, затем по вкусу ликер и ромовая эссенция». Фабрика изготавливала венские пирожные, шоколад в течение всей блокады. Поставляла в Смольный. Смертности от голода среди работников фабрики не было. Кушали в цехах. Выносить запрещалось под страхом расстрела. 700 человек работников благоденствовали. Сколько наслаждалось в Смольном, в Военном совете — не знаю». Известная в недавнем прошлом тележурналистка Светлана Сорокина писала как-то в социальных сетях: «Помню рассказ женщины, которая молоденькой девчонкой (повезло!) работала официанткой в Смольном. Там были разные уровни довольствия, и моя собеседница работала в столовой для офицеров. Брать ничего было нельзя, даже объедки, но офицеры иногда угощали девушку шоколадом. Этот шоколад помог выжить всей ее семье». Вы удивитесь, наверное, но даже самые отпетые совкодрочеры не берутся отрицать факта присутствия в блокадном Ленинграде шоколада, пирожных, ромовых баб и прочего товара, абсолютно некондиционного с точки зрения драматургии момента. Производством таким занимались целых две фабрики, т.е. конечного продукта было довольно много (для сравнения: хлебозаводов функционировало десять на весь город). Нагуглить можно буквально за пару минут: «В декабре 1941 года зав. орготделом горкома партии Л. М. Антюфеев докладывал А. А. Жданову: «Особенно увеличились кражи на хлебозаводах и кондитерских фабриках. Например, извозчик Федоров (2-я кондитерская фабрика) пытался вынести несколько десятков пряников. В чемоданчике у агента снабжения Кузнецовой обнаружено 40 пирожных. 13 батонов хлеба и 12 пряников пытался вынести с этой же фабрики зам. начальника снабжения Щербацкий». Правда, из всего этого делается странный вывод: пирожные были, и предназначались они для привилегированного круга лиц, разумеется, но товарищ Жданов-то их точно не кушал! А какая бы нам, на хрен, разница, граждане, жрал ли лично товарищ Жданов в блокадном городе персики, маслины и венские пирожные, или не жрал? Разве не достаточно того, что кто-то их активно поедал в те дни, когда люди тысячами умирали от голода и холода? Есть ведь ещё и другие воспоминания, из которых следует, что в столовой Смольного доступны были «фрукты, овощи, икра, булочки, пирожные. Молоко и яйца доставляли из подсобного хозяйства во Всеволожском районе. В специальном доме отдыха к услугам отдыхающих было высококлассное питание и развлечения». Инструктор отдела кадров горкома ВКП(б) Николай Рибковский весной сорок второго был отправлен отдохнуть в партийный санаторий и записывал в дневник: «Каждый день мясное — баранина, ветчина, кура, гусь, индюшка, колбаса; рыбное — лещ, салака, корюшка, и жареная, и отварная, и заливная. Икра, балык, сыр, пирожки, какао, кофе, чай, 300 грамм белого и столько же чёрного хлеба на день… и ко всему этому по 50 грамм виноградного вина, хорошего портвейна к обеду и ужину... Едим, пьем, гуляем, спим или просто бездельничаем слушая патефон, обмениваясь шутками, забавляясь «козелком» в домино или в карты». Короче говоря, весь вопрос в том, какую должность занимал в НКВД папа Галины Александровой. Если он был обычным вахтёром («на казарменном положении»), то понятно, что кроме объедков ничего вынести из Смольного домой он не мог. Впрочем, тема эта чересчур многогранная, и здесь давайте остановимся, дабы не разжигать ненужного холивара. Никакой радости нормальному человеку такие подробности доставить не могут. Но достаточно прожить в этой стране хоть сколько-нибудь заметное число лет, чтобы понимать: власть наша никогда и ничего не стеснялась. А тут ещё война... *** Трескал партайгеноссе Жданов пирожные из вазочки или не трескал, вопрос несущественный, зато насчёт коллекции института имени Вавилова я и сам бы ничего возражать городскому радио не стал, если бы не два принципиальных момента. С 1894 года учреждение это именовалось иначе: «Бюро по прикладной ботанике Ученого комитета Министерства земледелия и государственных имуществ». Упоминание академика Вавилова появилось значительно позже, в 1967-м. То есть, в описываемый Галиной Александровой период времени назывался он Всесоюзным институтом растениеводства ВАСХНИЛ. Пустячок, скажете? Ну, нет. Николай Вавилов возглавил институт в 1925 году и руководил им до 1940-го, когда крупнейшего учёного - сюрприз! сюрприз! - замело НКВД. После четырнадцати месяцев допросов и истязаний Вавилов был девятого июля сорок первого года приговорён к расстрелу за шпионаж, создание контрреволюционной организации, противодействие академику Лысенко и попытки организовать голод в стране. Считается, что умер Вавилов в больнице Саратовской тюрьмы в январе сорок третьего. А в пятьдесят пятом его посмертно реабилитировали, снявши все обвинения. Зато верный сталинский сокол, генерал-полковник Жданов А.А. возглавил в 1934 году, послу убийства Кирова, ленинградский обком и вовсю визировал т.н. расстрельные списки, отвечал в партии за идеологическую работу и в этом качестве послужил запалом пресловутого постановления «О журналах «Звезда» и «Ленинград» (см. биографии Михаила Зощенко и Анны Ахматовой). Его именем, между прочим, назван был украинский город Мариуполь, прославившийся в ходе «русской весны». В сорок девятом сын Жданова женился на дочери Сталина Светлане, а сам функционер скончался годом ранее от болезни сердца, и даже смерть его пригодилась людоедам из Кремля. Врач Лидия Тимашук написала донос о том, что члена политбюро ЦК ВКПб сгубили подлые врачи-убийцы, в пятьдесят втором на донос этот обратили внимание компетентные органы, и если бы не мартовское дыхание Чейн-Стокса у Отца Народов, бумажка эта несомненно спровоцировала бы новый виток кровавых репрессий в стране. В восемьдесят девятом КПСС официально осудила Жданова и отменила все правовые акты, коими имя его в неприличном количестве растиражировано было по Советскому Союзу. Немного разные люди и судьбы, вы не находите? Что же до селекционного фонда института растениеводства, содержавшего несколько тонн уникальных зерновых культур, то в блокаду коллекцию эту учёные действительно спасли. Больше скажу. Часть семян требовалось высаживать в землю и ждать потом урожая, что сложновато представить себе в блокадном Ленинграде. Есть мнение, что двадцать восемь сотрудников института умерли с голоду, хотя точных данных на сей счёт не имеется, похоже. Впрочем, это та легенда, препарировать которую действительно нет ни малейшего желания, ибо в ней нет ничего, кроме обычной человеческой самоотверженности. Семена отдельно, пирожные — отдельно. Что же до нашей бесконечно самовоспроизводящейся власти, то в 2010 году в отечественных СМИ сообщалось, что «крупнейший в Европе северо-западный полевой генетический банк плодовых, ягодных и декоративных культур, а также уникальный генофонд кормовых растений из Вавиловской коллекции, располагающиеся на территории Павловской опытной станции, могут быть принесены в жертву «перспективному» строительству. По иронии судьбы, в год, объявленный ООН Международным годом биоразнообразия...» В схему с ром-бабами это ложится просто идеально, не правда ли? *** И последнее. На левой стороне груди Галины Александровой красуется здоровенный крест самого гламурного вида. «Это императорский орден святой правопрестольной княгини Ольги», - поясняет она журналистке, и та преспокойно эту информацию проглатывает. А мы проверим. Как бывшему советскому человеку преклонных лет, Александровой вполне можно простить, что она не знает, как правильно называется её бранзулетка. Зато историю её она пересказывает более или менее верно. В 1913 году Николай «Кровавый» Романов утвердил для отличия женщин на общественной и государственной службе некий знак, формальный статут которого, однако, подтверждён был только два года спустя. Это не был орден, обратите внимание, а всего лишь знак отличия. «Награждать знаком Св. Ольги имел право лично император и (с его разрешения) императрица, как по собственному усмотрению, так и по представлению министров и других руководителей ведомств через «Комитет о службе чинов гражданского ведомства и о наградах». При награждении выдавалась именная грамота. Награждение должно было быть приурочено к 23 апреля (дню тезоименитства императрицы Александры Фёдоровны) и к 14 ноября (дню рождения вдовствующей императрицы). Впоследствии этот знак получил имя Святой Равноапостольной княгини Ольги». А теперь ещё один сюрприз: «В 1916 году состоялось первое и единственное награждение. 2 апреля знаком отличия Святой Ольги 2-й степени была награждена Вера Николаевна Панаева, потерявшая в сражениях Первой мировой войны трёх сыновей — офицеров, все трое были кавалерами ордена Св. Георгия 4-й ст. и служили в 12-м гусарском Ахтырском полку». Первое и единственное, слыхали? Да оно и не удивительно, ибо Николай Второй отрёкся от престола и на сём династия российских императоров благополучно пресеклась. Вся расписная шушера, что колесит сейчас по миру под флагом местоблюстителей и прочей ерунды, суть обычные самозванцы, многие из которых вообще никакого отношения не имеют в смысле родства к фамилии Романовых. Но зато награды и звания они раздают направо и налево с той же лёгкостью, с какой подарил шведам Кемску волость приснопамятный домоуправ Бунша. Из последних новостей, к примеру, касающихся скандалешника с фильмом «Матильда», россияне узнали о существовании ещё одной царской кровинушки: «Гражданка Канады в 1986-ом вышла замуж за Тихона Куликовского-Романова, сына младшей сестры императора Ольги Александровны». Интернет знает о существовании ещё двух наград примерно одинакового наименования, помимо упомянутой выше. Это корпоративный женский орден Русской православной церкви («Орден Святой равноапостольной княгини Ольги») и, я извиняюсь, украинский государственный «Орден княгини Ольги». Первый выдаётся исключительно служительницам культа и никак не мог попасть на грудь Галины Александровой. Вторым она бы и сама не хвасталась сегодня, как мне представляется, по вполне понятным коннотациям. Кроме того, на прилагающемся к статье в «Википедии» изображении царского знака отличия можно усмотреть довольно заметное сходство с крестом Александровой. Только тот, императорский, орден полагалось носить на белом банте, а этот, загадочный, имеет вокруг креста позолоченное обрамление. Приобрести муляж такой такой штучки можно, ничуть не рискуя поссориться с законом, всего за три тысячи рублей. Не станем утверждать, что три обладателя данного артефакта, проживающие в Красноярском крае, самолично произвели означенную закупку. Но думать о том, что кто-то на этот трансферт всё-таки сподобился, мы вправе, очевидно. В конце концов, сколько обладателей подобных хохоряшек появлялось уже в наших невыносимо доверчивых СМИ.

