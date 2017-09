Квадратные мысли в плоской голове Утешает одно: спутники наши бьются о небесную твердь. Неизбежность странного мира: почему new age и оккультизм очаровали советскую интеллигенцию 25 августа на РЕН-ТВ прошла премьера «научно-документальной» передачи о плоской Земле. Ученых передача возмутила — как символ экспансии лженауки в федеральные СМИ. Однако прорыв псевдотеорий в публичную сферу произошел не за один год. О телекинезе, палеоконтакте и йогах в советских научно-популярных журналах, о смычке советского new age с консервативным национализмом, о страхе научно-технической интеллигенции перед иррациональностью мира и о технологизации российской политики Indicator.Ru поговорил с филологом и историком культуры Ильей Кукулиным (ВШЭ). — Я хотел бы поговорить о вашем исследовании, посвященном позднесоветской научно-технической интеллигенции. Место науки и инженерии в советском обществе — как оно менялось? Если мы за отправную точку возьмем конец 1940-х, и до оттепели включительно? — С одной стороны, после изобретения ядерной бомбы, Хиросимы и Нагасаки, изобретения компьютеров, вообще мощного технологического рывка во время Второй мировой войны возник мир высоких технологий, каким мы его знаем. Глобализация, которая, как ни парадоксально, очень интенсифицировалось именно во время войны, привела самых разных людей к пониманию того, что государства переходят в новый режим экономической конкуренции на мировой арене. В Советском Союзе конца 1940-х были реализованы две стратегии. Как теперь мы видим, они противоречили друг другу, но тогда так не казалось. Одно из них — разделение науки на открытую и закрытую части. Закрытая часть — анклав, который развивался по собственным законам. Это были секретные лаборатории, где работали арестованные ученые или вывезенные из Германии специалисты, которые фактически были военнопленными. Анклавная модернизация, по выражению философа Петра Софронова. А вторая часть науки, открытая, — это невиданное в истории ХХ века насаждение всякого рода лженауки и шарлатанства: лысенковщина, теория Ольги Лепешинской об образовании клеток из неживого вещества… И сопровождалось это запретом целых направлений в науке: теории резонанса Лайнуса Полинга, кибернетики, даже пытались запретить теорию относительности. То есть компьютеры создавались в «шарашках», а в открытой области критерии «научности» оказались тотально идеологизированы и вообще предстали как совершенно манипулируемые. Ученых зато пытались мобилизовать и воодушевить разговорами о том, что, возможно, все было изобретено в России: самолет, подводная лодка, парашют, все. Последствия этой манипуляции и инструментализации научности мы пожинаем до сих пор. Ситуация искусственного разделения науки, когда в вузах могли преподавать откровенно шарлатанские концепции, стала постепенно меняться после смерти Сталина. Начался прилив молодежи в вузы на сложные инженерные и физические специальности, которые были тогда окружены большой романтикой (о чем мы можем до сих пор судить по фильму «Девять дней одного года»). Области высоких технологий и фундаментальной науки воспринимались как максимально свободные от идеологического контроля. Очень быстро рос набор в инженерные вузы, на физфаки, на факультеты, связанные с электронно-вычислительными машинами. Так и стала формироваться новая группа советских ИТР — инженерно-технических работников. С новым самосознанием, ориентированным, во-первых, на современность, и, во-вторых, на понятие «интересного». То, чем ты занимаешься, должно быть интересно, причем не только на работе, но и в быту. Власти поощряли создание этой группы ИТР ввиду усиливавшегося военно-технического соревнования с Америкой. Хрущев прекрасно понимал, что это соревнование пойдет в сфере высокотехнологичных видов вооружений. Но, чем больше становилась эта группа, тем больше ее члены требовали расширить пространство дозволенного в культуре, тем больше эти люди надеялись получить свободы в своей повседневной жизни. — Они больше хотели свободы для себя или власти над обществом, где они жили? — Среди ИТР были люди, которые видели ситуацию в рамках бэконовской формулы «знание — сила» (Scientia potentia est) и вполне надеялись на то, что интеллигенты получат власть над обществом. Причем, поскольку было понятно, что партия «руль» не отдаст, эта власть мыслилась как не политическая, а интеллектуальная. Предполагалось, что будет прослойка людей, которая будет исподволь влиять на ЦК, на другие правящие круги и обеспечивать их более современной повесткой. Но повторю, что настолько амбициозных людей было совсем немного. — Скажите, а как в эту схему вписывались журналы, которым посвящено ваше исследование: «Техника — молодежи», «Знание — сила», «Наука и жизнь»? — Центральная тема моей работы — какой проект знания, какой проект организации жизни научно-технические и научно-популярные журналы предлагали новой группе ИТР, которые хотели быть современными? Журналы, которые были созданы или «ребрендированы» в 1950-е годы, как раз и были рассчитаны на эту социальную группу. Те, что существовали прежде, в конце 1950-х были радикально перепрофилированы и ориентированы на максимально широкое распространение. Например, новым редактором «Науки и жизни» был поставлен Виктор Болховитинов, и перед ним сразу встало задание сделать журнал самоокупаемым. Это при том, что тиражи литературно-художественных журналов типа «Нового мира» специально лимитировались из самого ЦК. Тираж «Нового мира» не доходил до 200 000 экземпляров, а у «Науки и жизни» в лучшие годы было три миллиона. Научно-технические и научно-популярные журналы в СССР публиковали, схематически говоря, три типа статей. Сначала это были в основном популярные материалы про науку и технику, очень быстро к ним добавилась фантастика, как переводная, так и советская. В середине 1960-х стали появляться статьи о всяких таинственных случаях, объединяемые спектром тем, которые мы сейчас называем new age. Парапсихология, излечение на расстоянии, кожное зрение, инопланетяне, палеоконтакт, китайская медицина и многое другое. Поразительным образом именно научно-технические и научно-популярные журналы стали главным органом распространения new age в Советском Союзе! — Вы отмечаете в статье, что на Западе new age был настроен против науки, в СССР — наоборот. — Точнее было бы сказать так: на Западе new age имел характер антипозитивистского и антибуржуазного движения — в моральном, не в экономическом смысле. То есть это была манифестация протеста против мещанства. Это хорошо видно по таким программным текстам, как роман Роберта Хайнлайна «Чужак в чужой земле», где на Землю с Марса приходит новый мессия, который несет идею синтеза религий и демонстрирует мощнейшие парапсихологические способности. Герой романа — воплощенный вызов правилам «благоприличной жизни» и правящему классу Америки, это такой хипповский гуру. Роман Хайнлайна был очень популярным среди молодежи. Как, кстати, в том же духе переосмыслялся и «Властелин колец», когда хиппи писали на стенах «Фродо жив!». В Советском Союзе же идеи new age использовались как способ демпфировать, амортизировать постоянное психологическое напряжение, вызванное контрастом между очень интенсивным развитием науки на нескольких участках, которые в СССР поощрялись и дозволялись, и очень статичным общественным устройством. Скорее даже так: советское общество быстро менялось, но, в отличие от западных стран, в СССР фактически была невозможна открытая дискуссия по общественным вопросом. Развитие страны постоянно вызывало у людей страх: страна меняется, но неясно, насколько это зависит от прихоти первого лица, насколько от «схватки бульдогов под ковром», насколько от каких-то скрытых экономических процессов. Ощущение, что на самом деле «все таинственно», оно позволяло демпфировать возникающее у любого более-менее думающего человека ощущение очень большого зазора между общей иррациональностью общественного развития и рациональностью действий инженеров, физиков, математиков и других профессионалов на своем рабочем месте. — Я правильно вас понимаю, что выход был такой: это не политическая реальность таинственна, это вся реальность вообще таинственна? — Именно так. Сообщения о том, что реальность вообще загадочна и таинственна, позволяли немножко снизить страх людей, которые привыкли у себя на рабочем месте действовать рационально, перед иррациональностью собственно политической и социальной реальности, которая в этом случае вытеснялась, о которой можно было не говорить и не думать. — Послушайте, но 1960-70-е были достаточно стабильными и спокойными годами, на макроуровне. Это все-таки не сороковые годы. Неужели был такой уж большой страх перед иррациональностью «большой» реальности? — Он был, конечно, меньше, чем в 1930-е или во второй половине 1940-х, когда многие боялись ареста. С другой стороны, после Карибского кризиса было немало оснований бояться, что ядерная война может начаться по каким-то непредсказуемым причинам. Но это не самое главное. В 1930-х годах все были разобщены, сидели по квартирам, в ужасе ожидая, не приедут ли за ними. А в шестидесятые люди общались между собой, и нужны были какие-то объединяющие идеи или символы. Название книги Даниила Данина «Неизбежность странного мира» было своего рода знаком или лозунгом, говорившим, что мир сложнее, чем изображается в пропаганде и в вульгаризированном советском марксизме. Книга Данина не была самой популярной, но ее название эмблематично для эпохи 1960-х. Приобщение к «странному миру» было чем-то наподобие социальной анестезии — тем, чем можно успокоиться после рабочего дня. Кому-то хватало научно-популярных сочинений про «странный мир», но у целого ряда образованных людей рассказы о научных открытиях очень легко сочетались с интересом к «летающим тарелкам» и контактам древних людей с инопланетянами, а другие со временем начинали читать самиздатские сочинения диссидентов, следить за полемикой Солженицына и Сахарова и так далее. Парадоксальным образом со второй половины 1960-х годов адепты нью-эйджа из числа редакторов научно-технических журналов все лучше находили общий язык с людьми из становящегося русского националистического движения (оно описано в книге Николая Митрохина «Русская партия»). В журналах, которые с внешней точки зрения должны были быть оплотом рационализма и/или западнических идей, находили себе приют люди, которые писали про то, что этруски — это русские, что Россия существовала с незапамятных времен, и прочие псевдоисторические спекуляции. Об этом странном союзе можно почитать в недавних исследованиях антрополога Виктора Шнирельмана. Я полагаю, что такая картина мира, при которой «ближнее пространство» человека регулируется рационально осмысливаемыми нормами и технологиями, а «дальнее» — представлением о совершенно непредсказуемом мире, где не действуют никакие законы, была своего рода стыковочным контуром для взаимодействия между научно-технической интеллигенцией и кругами этнонационалистов и конспирологов, которые любили поговорить про всемирный заговор. Главный редактор «Техники — молодежи» Василий Захарченко очень много общался с известным художником Ильей Глазуновым, который был пропагандистом всякого рода оккультных идей. Такое парадоксальное сочетание вело к формированию культурно-интеллектуального контекста, в котором new age становился не революционной, а консервативной идеологией. Но консервировал он не общественный уклад, а способ думания о мире. При том что выглядел крайне современным: «летающие тарелки», идеи палеоконтакта (прилета инопланетян на Землю в древности), рассказы о паранормальных способностях, «кожном зрении», телепатии воспринимались в одном ряду с новейшими научными открытиями. История оказалась частью этого дальнего мира, сферы интересного: о чем интересно читать, но за что читатель не несет никакой ответственности. Начиная со второй половины 1960-х годов, в СССР начинается увлечение очень древней историей, о которой трудно судить точно. В научно-технических журналах появляются всяческие рассуждения о том, как заселили Америку через Берингов пролив. Помните, как в СССР был популярен Тур Хейердал с его экстравагантными гипотезами? При всей разнице подходов, однако, люди, которые на Западе занимались популяризацией идей new age, легко находили общий язык с российскими его проповедниками. Например, Александр Казанцев, «зубр» сталинской фантастики, который конфликтовал с фантастами-«шестидесятниками», как, например, братья Стругацкие, прекрасно общался с Эрихом фон Дэникеном — швейцарским бизнесменом и пропагандистом идей палеоконтакта, снимался с ним в телепередаче «Очевидное-невероятное» и в его фильме «Воспоминания о будущем». Заметьте, я не говорю, что телепатии не существует или, наоборот, что она есть. Просто ситуация, при которой информация о разного рода паранормальных способностях, инопланетянах и о научных открытиях стыкуется «без швов» и не вызывает дополнительной рефлексии о том, что такое наука, такая ситуация возможна только в обществе, где критерии научности уже были подорваны и идеологизированы прежде, в 1940-е – начале 1950-х. С 1960-х годов шел еще один процесс, который в журналах не отразился, но отразился в мировоззрении многих людей. Речь идет о технологизации идеологии, в том числе советской. Стоящую за этим процессом мысль можно сформулировать примерно так. Наука и техника так быстро развиваются, что люди, думающие технологически, смогут организовать общество и отношения между людьми более рационально. На уровне общего принципа с такой мыслью согласились бы в 1960-е годы многие, но философ Георгий Щедровицкий разработал целостную последовательную концепцию, основанную именно на таком подходе. Он был уверен, что силами небольшого круга специально подготовленных людей можно реализовать очень сложные задачи по организации социальных систем безо всяких демократических механизмов. Идеи методологов, как я писал в 2007 году, сильно повлияли на постсоветских политтехнологов. Интеллектуальные и культурные процессы 1970-х были одним из важных источников того кризиса, в котором сегодня находится наше общество, хотя, конечно, у него есть и «ближние» причины — действия и решения нынешних политических элит. И все же и сами эти действия и решения, и современное состояние образованного сообщества имеют более дальние истоки. Один из них — это идея, согласно которой любые отношения между людьми — это вопрос технологии, а не этики и не моральной психологии. Под «моральной психологией» я имею в виду определение политолога Бернарда Яка, который предлагает так называть принятые в сообществе способы отношения к «своим» и к «чужим». Второй источник — волна цинизма, которая пошла в 1970-е годы, когда началось ползучее падение веры в советскую идеологию. Любую нравственность стали воспринимать как пустые слова, которые нужно говорить просто для формы. Когда представление о технологизации политики наложилось на этот цинизм, получилась гремучая смесь, которая много раз взрывалась: и в 1990-е, и в 2000-е, и в 2010-е. — Вы перекинули мостик к современности, а я продолжу. В российской публичной сфере, в дискуссиях о науке, обществе и человеке есть очень мощная технократическое «поле». Грубо говоря, научно-технический прогресс — биотехнологии, нанотехнологии, искусственный интеллект — вместе с рынком и демократией сейчас решат все «проклятые вопросы» общества и отношений между людьми. Причем подпитывается это «поле» в России именно западными идеями такого же плана. — Технократизм в России — это не технократизм на Западе, при том что их легко перепутать. В европейских странах, насколько я себе представляю, он питается идеями, отчасти проанализированными в книге Юргена Хабермаса «Техника и наука как "идеология"». Это представление о том, что развитие техники и науки является самостоятельной эмансипирующей силой, однозначно позитивной. Плюс вера в прогресс, хотя после Первой и Второй мировых войн она была несколько подорвана. О позитивности науки и техники говорит не Хабермас, он анализировал это представление как самостоятельную идеологию. А в нынешней России мы сталкиваемся скорее не с культом техники, а с культом процедуры: все социальные вопросы могут быть решены с помощью прописанной процедуры. Причем процедура воспринимается как бюрократическая — сбор и составление бумаг. Более того, процедура фетишизируется и как управленческая методика, и как способ контроля над движением общества. Не говоря уже о том, что в ряде случаев это представление приводит к цинической манипуляции: важно, чтобы по бумагам все сходилось, а что в реальности – не имеет значения. — Та субкультура, которую вы описываете по советским журналам, сейчас существует, собственно, это и есть сфера популяризации науки, научпоп. И многие люди, работающие в этой сфере, утверждают значимость своего дела через борьбу с лженаукой — разоблачение и критику вещей, которые в советское время, если я вас правильно понял, описывались скорее комплиментарно. В СССР в научно-популярных журналах палеоконтакт, экстрасенсорные способности и так далее — хорошо и интересно, а сейчас — главный враг. Вы не видите в этом парадокса? — Сейчас в России есть плеяда ярких авторов, которые пишут научно-популярные книги о естественных науках. Часть их исповедует идеи радикального атеизма, который сам по себе имеет почти религиозный смысл. Значительная их часть стоит на позициях защиты рационализма, которые в современной России являются оппозиционными, потому что руководящие круги легко поощряют всякого рода шарлатанов, которые имеют хорошие связи. Известный пример — история с фильтрами Петрика. В медиа можно найти множество демонстраций иррационального мировоззрения: «Битва экстрасенсов» по телевидению, реклама магов и ясновидящих в СМИ, сообщения о всяких таинственных феноменах в массовой прессе. И все это еще накладывается на иррационализм некоторых священников, хотя нападать на разум – это плохое богословие, как мы помним еще из рассказа Честертона «Сапфировый крест». На этом фоне и российские авторы научно-популярных книг, и западные авторы, которых они проповедуют, например Ричард Докинз, выглядят защитниками рационализма «для всех», для верующих и неверующих. Но меня беспокоит, что мало кто анализирует именно социальную атмосферу иррационализма в современном российском обществе и ее политические значения. Естественнонаучно ориентированные люди не слишком интересуются гуманитарно-социальными интеллектуальными инструментами, нужными для того, чтобы анализировать состояние общества – и это тоже тянется с советских времен. В мировоззрении значительного числа ИТР позднесоветского времени не только не было инструментов для анализа общества, но и не предполагалось, что они вообще должны быть – уж слишком такой анализ был для многих дискредитирован марксистской риторикой. У меня целый ряд знакомых считает, что гомеопатия — лженаука. Я так не считаю, хотя меня и смущает объяснительный язык гомеопатии, который прямо восходит к немецкой натурфилософии ХVIII века, странно такое встречать в современной медицине. Но для меня странно, что торжественное изгнание гомеопатии из храма науки случилось на фоне общего торжества иррационализма. Гомеопатия — политически одно из самых невинных движений в России в том смысле, что она минимально связана с нашим политическим истеблишментом. Когда в Facebook у новых просветителей, назовем их так (круг фонда «Эволюция», премии «Просветитель) спрашивали, почему вы начали с гомеопатии, они ответили: надо же с чего-то начинать. Я полагаю, что они начали с наиболее социально невинного и наименее мракобесного по своему месседжу направления. Повторяю, существует множество откровенно оккультных и паранаучных направлений, которые имеют гораздо более очевидный консервативно-политический заряд, и анализ их импликаций более важен для понимания современного состояния общества, чем критика гомеопатии, но, конечно, и гораздо более сложен. — В конце статьи вы выдвигаете откровенно политическую гипотезу: российской интеллигенцией был сделан выбор не в пользу психологической проработки травматического опыта недавней истории, а в пользу опрокидывания истории в далекое, героическое и «чудесное» прошлое, «этруски — это русские» и так далее. — Да. Чрезвычайно важным делом в 1950-60-е годы было то, что по-немецки называется Vergangenheitsbewдltigung, проработка прошлого — понимание того, что произошло с человеком в результате массовых репрессий, Гражданской войны, Второй мировой войны, Голодомора, вообще во времена правления Сталина. Здесь было важно сделать две вещи. Во-первых, назвать тех людей, которые непосредственно осуществляли репрессии. В 1950-е годы ответственность была возложена лично на Сталина и нескольких его сподвижников; например, из Союза писателей за погромные статьи были исключены всего пара человек. С другой стороны, не менее важно было понять, что произошло с людьми и какие средства могут излечить их от многолетнего стресса, от страха, от неумения общаться между собой. Психоаналитики, например Мария Тимофеева, говорят, что до сих пор в снах пациентов встречаются страхи, которые транслировались через два-три поколения, от дедов и прадедов, переживших сталинизм. Но такая проблематика стала предметом изучения только в самое недавнее время, а в 1960-е годы инструментарий для независимого анализа общества и самосознания только вырабатывался, и умнейшим людям требовалось много усилий, чтобы освободиться от очень схематического марксистского языка. Достаточно прочитать сегодня нашумевший доклад Григория Померанца 1965 года «О роли нравственного облика личности в жизни исторического коллектива». Потом Григорий Соломонович не перепечатывал этот текст, считая его устаревшим. — Мне кажется, популярность всякого рода конспирологических, оккультных вещей сейчас связана с тем, что люди чувствуют хрупкость своего социального бытия и слабость доступных им инструментов воздействия на окружающую их экономическую реальность. Эта такая рационализация ощущения «все решают за нас и без нас». В чем-то же это повторяет позднесоветскую ситуацию? — Нет, не повторяет. Восходит к ней, истоки в самом деле лежат в 1960-70-х, но не повторяет. Тогда древняя история была одним из «интересных» феноменов в ряду целого ряда других, от реальных, как, например, достижения в области искусственного интеллекта или экспериментов с измененными состояниями сознания (о них писали в журнале «Знание – сила») до мифологических, вроде палеоконтакта. Сегодня же мифологизированная история, в том числе и самого ближайшего времени, стала поистине наваждением для российского общества. Большую роль играет идея реконструкторства, в том числе осуществляемого на государственном уровне, как об этом пишет антрополог Сергей Ушакин. Такой навязчивой «игры в прошлое» в 1960-70-е не было. Сейчас исторические мифы приобрели самодовлеющее значение. indicator.ru . *** Незнайки на ТВ Друзья, товарищи, соотечественники, земляне! Нас обманули. На протяжении веков нас обманывали Пифагор, Аристотель, Эратосфен, Ньютон, Коперник и Джордано Бруно с Галилео Галилеем. Мы зря корпели над учебниками физики, зубря научную ересь про то, что Земля круглая. А она — плоская! И это не где-нибудь, а по телевизору сказали. А по телевизору, как известно, врать не будут. «Вы смотрите «Самые шокирующие гипотезы». Быть может, единственный познавательный проект, в котором мы с вами без ущерба для репутации можем говорить о самых невероятных версиях, шокирующих гипотезах, умопомрачительных загадках, разоблачениях и мистификациях», — так представляет свой «познавательный проект» автор Игорь Прокопенко, главный просветитель канала РЕН ТВ. В этом анонсе он более чем откровенен: «без ущерба для репутации» — это точно, поскольку репутацию на РЕН ТВ давно уже засунули куда подальше. И слово «умопомрачительно» здесь весьма уместно. Сей проект умы помрачает с легкостью необыкновенной — как в одном из последних выпусков программы с шокирующим названием «А Земля-то плоская!». Один из участников и, видимо, соавторов сенсационного выпуска Павел Свиридов, охарактеризованный в программе «ученым», накануне премьеры обратился на своей странице в Фейсбуке к потенциальным зрителям: «Друзья, обращаюсь за поддержкой. 25 сентября в 18.00 на телеканале РЕН ТВ впервые выйдет фильм, полностью посвященный теории о плоской Земле, который так и называется: «А Земля-то плоская!» Я причастен к созданию этого фильма. Как вы знаете, успех на ТВ меряется рейтингом. Поэтому я обращаюсь к вам с просьбой: максимально возможно распространите информацию об этом фильме, пусть его посмотрит как можно больше людей, будьте активны, пишите отзывы, обсуждайте на форуме телеканала, и тогда мы прорвем эту плотину лжи и умолчания». Народ, давно готовый к мракобесию, откликнулся на просьбу «ученого» и живо включился в обсуждение. Кто-то, конечно, зубоскалил, предлагая заодно поговорить о слонах и черепахе, на которых стоит Земля, а многие восприняли программу так, как и было задумано ее создателями: с живым интересом и благодарностью («Тут нам истопник и открыл глаза»). «Не спешите крутить пальцем у виска. Существует целая армия сторонников теории плоской Земли и находятся доказательства, что мы живем вовсе не на шаре, а на плоской поверхности, покрытой прозрачным куполом». Этот тезис доказывают бывший сотрудник НАСА, какие-то ученые из Америки, Швейцарии, Китая и сам Павел Свиридов. Все прежние знания о том, что Земля круглая, — это заговор официальной науки. Правда, непонятно, кому это нужно и зачем людей веками вводили в заблуждение, но рано или поздно все тайное становится явным, вот и в данном случае пришло время сказать правду: Земля неподвижная, поверхность ее плоская с загнутыми краями, изогнутый горизонт Земли — иллюзия, достигаемая с помощью специальной съемки, все снимки из космоса — компьютерная графика, Антарктиды как таковой не существует, а есть ледяная стена, опоясывающая Землю. Все это повествование сопровождается какими-то съемками, якобы подтверждающими правоту сторонников теории плоской Земли, но поскольку народ у нас не слишком подкован в естественных науках, то отчего бы и не поверить «ученым», страстно доказывающим свою несомненную правоту. Тем более зрители РЕН ТВ давно подготовлены к разного рода «шокирующим гипотезам», взрывающим мозг и уничтожающим как обрывочные сведения об устройстве мироздания, почерпнутые в очень средней школе, так и последние проблески здравого смысла. Люди, повышая самооценку, с большим восторгом приобщаются к простым и доступным их разуму знаниям, которые несет им неутомимое ТВ, умножая отряд незнаек, получающих образование посредством «Шокирующих гипотез». А в паузе между откровениями «ученых», бросающих вызов лживой официальной науке, Игорь Прокопенко рекламирует свою книгу «Тайны Апокалипсиса»: «Кровь стынет в жилах от тех ужасов, которые нам пророчат ученые. Астронавты предупреждают: огромный метеорит летит навстречу нашей планете. Сейсмологи предупреждают, что вот-вот проснется гигантский вулкан, чья огненная лава накроет человечество с головой. Но где здесь правда? Чего нам, грешным жителям Земли, стоит бояться, а какие страхи пропускать мимо ушей? Обо всем этом наша книга «Тайны Апокалипсиса». Не остался в стороне от грядущих ужасов, которые вот-вот «накроют человечество с головой», и Первый канал. 26 сентября в ток-шоу «Пусть говорят» объявили, что американский ученый Дэвид Мид высчитал новую дату Апокалипсиса и, согласно его предсказаниям, до конца света остался один день. При этом, по словам нумеролога, о грядущей катастрофе знают многие ученые и представители мировой элиты, но хранят молчание, чтобы избежать паники планетарного масштаба. Единственное утешение: конец света начнется с Америки, и все признаки его приближения налицо: участившиеся в последнее время смерчи и ураганы, сметающие с лица земли одну за другой территории США. Конец света в одной отдельно взятой Америке предсказала и баба Ванга, в свою очередь успокоившая россиян, что Россия сильна, светла, добра и посему сделает многое для спасения мира. Но и России расслабляться не следует: согласно предсказаниям астрологов, на нашу планету надвигается некая неизведанная и прежде никем не виданная планета Х, или планета Нибиру, — огромное космическое тело, которое в несколько раз превышает размеры Земли и Солнца. От столкновения с Нибиру исчезнет все живое. Или не исчезнет, поскольку официальные ученые считают эту теорию чушью собачьей и просят землян не беспокоиться. И хотя в финале ток-шоу ведущий успокоил зрителей — конец света откладывается, по крайней мере, завтра точно не наступит, а там поживем — увидим, все же кровь-то в жилах временами стыла. novayagazeta . Рассказать про это друзьям в: Добавить комментарий След. > [Назад] Реклама











Ваша реклама на сайте